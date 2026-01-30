Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб

Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб

30 Януари, 2026 09:41 786 50

  • бойко борисов-
  • енп-
  • хърватия

В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери

Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Форумът ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб (Хърватия) в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз.

Срещата събира на едно място лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа в момент на нарастващи геополитически предизвикателства, задълбочаваща се демографска криза и необходимост от ясно политическо лидерство и дългосрочна визия за развитието на Съюза. В центъра на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на ЕНП за 2026 г.

В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат сигурността и стабилността на Европа, ролята на Европейския съюз в динамичната международна среда, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и съгласуването на общи европейски приоритети.

Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб подчертава активната роля на ГЕРБ в европейския политически диалог и ангажимента към отстояването на стабилни, прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другаря Борисов

    30 0 Отговор
    дано не се завърне в България

    09:44 30.01.2026

  • 2 Дедо

    21 1 Отговор
    Коги седиш на два стола, най на края седаш на земята.

    09:44 30.01.2026

  • 3 Генерал Радев

    29 0 Отговор
    Айде за последно у чужбина че след изборите у пандиза

    Коментиран от #7

    09:44 30.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    4 35 Отговор
    Велик българин, невероятен държавник, строителят на съвременна България. Без Бойко, България е загубена.

    Коментиран от #10, #46

    09:45 30.01.2026

  • 5 ФЕЙК

    25 0 Отговор
    Работата в Загреб върви към добър край! Сретен чака!

    09:45 30.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Хитрата лисица Бойко Борисов си осигури спокойно пенсиониране с 1 млрд долара на Тръмп наши пари

    09:45 30.01.2026

  • 7 Али Раза

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Генерал Радев":

    Машала бе началник. Само така да та слушам как говориш. Мехлем зи за ушото.

    09:45 30.01.2026

  • 8 Какво

    22 1 Отговор
    разбира тоя Толуп 🎃 от ЕНП ?

    09:45 30.01.2026

  • 9 сретан

    21 0 Отговор
    от кога те чакам да ми кацнеш на моя територия.

    09:46 30.01.2026

  • 10 Баба Ветка

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Той оня горе гледа. Той ша му даде на душицата кво си е тоа насадил, великия...

    09:47 30.01.2026

  • 11 Тука ние сички

    13 0 Отговор
    Парлевим франсе

    Коментиран от #22, #25

    09:48 30.01.2026

  • 12 И на

    18 0 Отговор
    какъв език ще им говори, на хърватски ли?

    09:48 30.01.2026

  • 13 Няма държава

    15 0 Отговор
    Вместо да лежи в затвора , той света тръгнал да оправя

    09:48 30.01.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 0 Отговор
    Да побърза, че Рашков вече попълва бланка за ареста му!

    09:49 30.01.2026

  • 15 Алекса

    16 0 Отговор
    Вечно козируващия ! А нема нужда

    09:50 30.01.2026

  • 16 щурец

    17 0 Отговор
    и какво ще дири тоя там?

    09:50 30.01.2026

  • 17 Нека ходи свят да види и

    20 0 Отговор
    Светът да види звяр
    За последно ще му е
    Остаря и акъла му не дойде
    Нещастие за нацията
    Просяк за власт
    Ама и са лудо зависими и които му я гласуват
    Позор за България пък и за цанкя

    09:50 30.01.2026

  • 18 прокопи

    15 0 Отговор
    Пак ще папка сахерче ...

    09:51 30.01.2026

  • 19 пашата

    18 0 Отговор
    Не в Загреб в Белене е мястото за барселонагейт,истамбулгей и одринската-бойко текстил

    09:51 30.01.2026

  • 20 Фон дер Миндер

    10 0 Отговор
    "Калас обеща да стане по-умна“.... Още едно неизпълнимо обещание . А може би не трябва да се приема сериозно, може би тя отново се е пошегувала...

    09:52 30.01.2026

  • 21 Здрав разум

    14 1 Отговор
    Завършил е ускорен курс по английски и са го поканили да участва!

    09:53 30.01.2026

  • 22 Мурка

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тука ние сички":

    И ЧУВАМЕ КОНГРАЧУЛЕШЪН

    09:57 30.01.2026

  • 23 ккк

    8 0 Отговор
    то Енп размитат за него никой не го брои този то как върви международната политика и Енп рязко падат

    09:57 30.01.2026

  • 24 Промяна

    6 0 Отговор
    щОМ сВИ...Н..ЧО МУ Е ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ....МОЖЕ ДА УЧАСТВА,И ДА РАБОТИ ЗА ОТМЯНА НА САНКЦИИТЕ ПО мАГНИТ...СКИ,ИНАЧЕ .....10,20 ДЕЛА МУ Е ПОДГОТВИЛ дЕ..ЛЯТЧО,С НЕЛИГИТИМ...НИЯ САРАФА.-

    09:58 30.01.2026

  • 25 ББ изцепки

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тука ние сички":

    Да. :):) :) И друго подобно неграмотно негово изказване преди години беше: "Спасиба галяма".

    09:58 30.01.2026

  • 26 Защо..

    3 0 Отговор
    Не мога да си обясня, защо се случва това???

    10:00 30.01.2026

  • 27 Чекам те

    5 0 Отговор
    Поздрави от Сре..те.на.

    10:01 30.01.2026

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    ТОЗИ САМ СИ ГО ТЪРСИ....
    ОТИВА МУ НА КРАКА...
    Е,ПОНЕ СРЕТЕН ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА.

    10:06 30.01.2026

  • 29 Трол

    0 0 Отговор
    Могат да го направят почетен председател на ЕНП.

    Коментиран от #40

    10:10 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Още ли ви е страх?!

    4 0 Отговор
    Още ли ви е страх от СИКаджийската мутра, че триете коментари срещу него? Ами, парви сте, то си е за страх! Малко ли хора се преселиха в отвъдното а през тези страшни, срамни и позорни 20 години, през които неграмотната банкянск амутра " управлява" великата ни някога държава, паднала толкова ниско, че начело на изпълнителната й власт да е Боко тиквата от Банкя - Неграмотен, нагъл, противен, не се бръсне и не се къпе, крадец на милиарди?

    10:19 30.01.2026

  • 33 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тортичка бойче да хапнеш

    10:20 30.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    БОЙКО МОЖЕ ДА ПРОВЕДЕ СРЕЩАТА И В БАРСЕЛОНА

    10:24 30.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 !!!

    1 0 Отговор
    Слез Загреб Боко тиквата цаминава дилектно на среща на випусниците от школите на СИК и ВИС, където е показвал "отличен успех"!

    10:26 30.01.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    От там Банкера от Банкя ,направо за Дюбай, на спокойствие и на топло,
    тука "много го ядосват" като му казват истината!

    "ЕНП" е нещо като Платноходка , носи се по посока от където духа Вятъра,
    Бяха с Путин, с Джо Байдън, сега с Тръмп, утре може и с...
    дявола любов да въртят!!!???
    Зависи кой и колко плаща???

    10:26 30.01.2026

  • 39 Възмутен

    1 0 Отговор
    Този дъртьо не се ли оттегли вече?!

    10:37 30.01.2026

  • 40 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Трол":

    Боко ще го направят шеф на WC в ЕНП.

    10:38 30.01.2026

  • 41 Докога бре???

    1 0 Отговор
    Докога ще виси като воденичен камък на шията на българския народ този некомпетентин неук пенсиониран сикаджия?!

    10:39 30.01.2026

  • 42 Вън Борисов от политиката!!

    1 0 Отговор
    ГЕРБ е ПРОВАЛ, БЕДНОСТ, КОРУПЦИЯ!

    10:40 30.01.2026

  • 43 Анализатор

    1 0 Отговор
    Психологията на Борисов - параноя, егоцентризъм, страх от загуба на власт. Той е човек със слабости и пороци, а не символ или митична фигура. Неговата склонност към злоупотреба с власт и диктатурата не е само политика, а система, която разрушава ценностите на обществото и морала на индивидите.

    10:40 30.01.2026

  • 44 Сахер, Сахер...

    2 0 Отговор
    Борисов няма способността да формулира ясно и логично изречение.

    10:42 30.01.2026

  • 45 Истината

    1 0 Отговор
    Борисов ви лъже, защото истината му пречи — тя му напомня за протестите, за оставката, за изгубеното доверие и за факта, че ВЛАСТТА НЕ Е ВЕЧНА!!!

    10:43 30.01.2026

  • 46 Лия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Ще се разплача от умиление.

    А Вие точно поне малко милост нямате ли?! Поканете го Вашия идол, изведете го без охрана на разходка в градска среда или сред природата, заведете го на кафе и ресторант! Нека се порадва на мили социални контакти и сладка народна любов горкият! Не Ви ли стана мъчно от жаловитото му оплакване, че никъде не излизал - само на работа и вкъщи. И от време на време в чужбина, очевидно... Не е здравословно това обездвижване, а социалната изолация действа зле на психиката.
    Неблагодарниците за разкошния и цветущ живот във всичките му аспекти са ясни, ама лош идолопоклонник сте Вие, да знаете. Срамота.

    PS. Ако вече сте готов с "прекрасния фейлетон", за който бегло споменахте наскоро, свенливо бих Ви предложила да го озаглавите: "Харсъзина и Г@ньо в парка" (нека пегелчето остане така за загадъчност, щото изначално да се чудят читателите дали "Г@ньо" е Гуньо Адвокатина). Вариант 2: "Сам в парка".

    10:43 30.01.2026

  • 47 Политичиският ЕКСКУРЗИАНТ Бойко Борисов

    1 0 Отговор
    Текстът определено има възхваляващ тон към Бойко Борисов! Хахаха.
    Това не е аналитична или обективна статия, а възхвалаващ политически текст, типичен за партиен PR !!! Медиите ПАК ЛЪСКАТ ОПЪРПАНИЯ И ОЦАПАН ИМИДЖ НА политичиският ЕКСКУРЗИАНТ Бойко Борисов.

    10:47 30.01.2026

  • 48 Преувеличение и идеализация на Тиквата

    1 0 Отговор
    Текстът използва изрази като „активна роля на ГЕРБ“, „ангажимент към стабилни, прагматични решения“ и „дългосрочна визия за ЕС“. Това е възхваляване без доказателства, което създава впечатление за PR, а не за журналистика.

    10:48 30.01.2026

  • 49 Фалшив пиар за възхвала на Борисов!!

    1 0 Отговор
    Текстът е PR материал, който цели да повиши имиджа на Борисов, а не да информира обективно. Липсват критични или фактологично подкрепени аргументи, което го прави небалансиран и манипулативен.

    10:50 30.01.2026

  • 50 Борисов е Позор!

    0 0 Отговор
    Недоверието към Борисов не е идеологическо – то е натрупано. И не идва от опонентите му, а от годините, в които едно и също лице говори за стабилност, а обществото живее в застой, дългове и скандали.

    10:51 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове