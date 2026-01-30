Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Форумът ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб (Хърватия) в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз.
Срещата събира на едно място лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа в момент на нарастващи геополитически предизвикателства, задълбочаваща се демографска криза и необходимост от ясно политическо лидерство и дългосрочна визия за развитието на Съюза. В центъра на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на ЕНП за 2026 г.
В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат сигурността и стабилността на Европа, ролята на Европейския съюз в динамичната международна среда, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и съгласуването на общи европейски приоритети.
Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб подчертава активната роля на ГЕРБ в европейския политически диалог и ангажимента към отстояването на стабилни, прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.
09:44 30.01.2026
09:44 30.01.2026
09:44 30.01.2026
09:45 30.01.2026
09:45 30.01.2026
09:45 30.01.2026
До коментар #3 от "Генерал Радев":Машала бе началник. Само така да та слушам как говориш. Мехлем зи за ушото.
09:45 30.01.2026
09:45 30.01.2026
09:46 30.01.2026
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Той оня горе гледа. Той ша му даде на душицата кво си е тоа насадил, великия...
09:47 30.01.2026
11 Тука ние сички
09:48 30.01.2026
09:48 30.01.2026
09:48 30.01.2026
09:49 30.01.2026
09:50 30.01.2026
09:50 30.01.2026
17 Нека ходи свят да види и
За последно ще му е
Остаря и акъла му не дойде
Нещастие за нацията
Просяк за власт
Ама и са лудо зависими и които му я гласуват
Позор за България пък и за цанкя
09:50 30.01.2026
09:51 30.01.2026
09:51 30.01.2026
09:52 30.01.2026
09:53 30.01.2026
До коментар #11 от "Тука ние сички":И ЧУВАМЕ КОНГРАЧУЛЕШЪН
09:57 30.01.2026
09:57 30.01.2026
09:58 30.01.2026
25 ББ изцепки
До коментар #11 от "Тука ние сички":Да. :):) :) И друго подобно неграмотно негово изказване преди години беше: "Спасиба галяма".
09:58 30.01.2026
10:00 30.01.2026
10:01 30.01.2026
28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОТИВА МУ НА КРАКА...
Е,ПОНЕ СРЕТЕН ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА.
10:06 30.01.2026
10:10 30.01.2026
10:19 30.01.2026
10:20 30.01.2026
10:24 30.01.2026
10:26 30.01.2026
38 Оракула от Делфи
тука "много го ядосват" като му казват истината!
"ЕНП" е нещо като Платноходка , носи се по посока от където духа Вятъра,
Бяха с Путин, с Джо Байдън, сега с Тръмп, утре може и с...
дявола любов да въртят!!!???
Зависи кой и колко плаща???
10:26 30.01.2026
10:37 30.01.2026
До коментар #29 от "Трол":Боко ще го направят шеф на WC в ЕНП.
10:38 30.01.2026
10:39 30.01.2026
10:40 30.01.2026
10:40 30.01.2026
10:42 30.01.2026
10:43 30.01.2026
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Ще се разплача от умиление.
А Вие точно поне малко милост нямате ли?! Поканете го Вашия идол, изведете го без охрана на разходка в градска среда или сред природата, заведете го на кафе и ресторант! Нека се порадва на мили социални контакти и сладка народна любов горкият! Не Ви ли стана мъчно от жаловитото му оплакване, че никъде не излизал - само на работа и вкъщи. И от време на време в чужбина, очевидно... Не е здравословно това обездвижване, а социалната изолация действа зле на психиката.
Неблагодарниците за разкошния и цветущ живот във всичките му аспекти са ясни, ама лош идолопоклонник сте Вие, да знаете. Срамота.
PS. Ако вече сте готов с "прекрасния фейлетон", за който бегло споменахте наскоро, свенливо бих Ви предложила да го озаглавите: "Харсъзина и Г@ньо в парка" (нека пегелчето остане така за загадъчност, щото изначално да се чудят читателите дали "Г@ньо" е Гуньо Адвокатина). Вариант 2: "Сам в парка".
10:43 30.01.2026
Това не е аналитична или обективна статия, а възхвалаващ политически текст, типичен за партиен PR !!! Медиите ПАК ЛЪСКАТ ОПЪРПАНИЯ И ОЦАПАН ИМИДЖ НА политичиският ЕКСКУРЗИАНТ Бойко Борисов.
10:47 30.01.2026
48 Преувеличение и идеализация на Тиквата
10:48 30.01.2026
49 Фалшив пиар за възхвала на Борисов!!
10:50 30.01.2026
50 Борисов е Позор!
10:51 30.01.2026