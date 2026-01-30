Протестът в Телиш се превръща в учредително събрание за партия?

За 30 дни 35 души са загинали при катастрофи. Една от тях е поредна за пътя край Телиш, която отне и поредния човешки живот. За утре е предвиден протест и блокада на пътя София - Плевен при разклона за с. Телиш.

"Когато имаме слаби и гузни политици, тогава те се опитват да използват неформални лидери на обществено мнение, които организират протести, за да бъдат тези протести опорочавани. Протестът в Телиш има голяма вероятност да се превърне като учредително събрание за създаване на партия. Когато използваме човешките трагедии за лични цели, ние сме длъжни да реагираме и да осветим тези проблеми". Това заяви пред БНР председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев.

"Председателят на транспортната комисия си уговаря тайни срещи с неформални лидери на протест и се договарят тайно. Ние разбираме за тези тайни срещи и настояваме да присъстваме през други партии", посочи също той.

Милчев подчерта, че местните хора са нарекли тази част от пътя, край Телиш, "отсечка на смъртта" преди много години. Според него обаче е налице "парадоксът Телиш":

"От една страна имаме отсечка на смъртта. От друга страна имаме протест, който се готви за утре. От трета страна не е ясно срещу кого протестираме и срещу какво. Протестът срещу държавата е протест срещу нас самите. Държавата се представлява от институции, а те се представляват от хора. Не може да правим протест срещу сградата на НС или срещу сградата на АПИ. Протестът е срещу хората, които управляват тези институции".

По думите му протестите винаги са проблем, когато не изпълняват целите си и когато има скрити цели зад тях. Той изтъкна, че има корупцията в трите основни институции, които отговарят за транспортната система.

"Тези хора, които са замесени в тази корупция, създават собствени аватари, които да формират общественото мнение и да го насочат в удобна за тях посока", подчерта Милчев в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

Няма как да докажем тази корупция, защото този, който трябва да я докаже, е част от нея, обясни проблема той. И изказа мнение, че единственото нещо, което може да се направи, е тази корупция да бъде осветена:

"Тя се плаши само от светлината и шума. Тази корупция не се плаши от разследване, защото тя не се разследва".

Отговорността за безопасността е на доставчика на транспортната система - АПИ, ДАИ и КАТ, посочи Богдан Милчев и продължи коментара си:

"Тези институции се управляват от хора с имена. Те не се управляват от духове. Когато протестираме, трябва да протестираме срещу конкретен субект, а не срещу обект, защото когато протестираме срещу обект похабяваме енергията на протеста и на гражданската енергия, която имаме".

Милчев отново призова институциите да си вършат работата, а ако не могат - да им се потърси отговорност.