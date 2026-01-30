Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 г.

Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години. Бяха задържани 255 000 таблетки наркотични вещества. Задържаният кокаин за 2025 г. е над 34 пъти повече спрямо 2021 година. Това съобщи в парламента премиерът в оставка Росен Желязков.
"Общата политика на правителството се определя със Закона за контрола на наркотичните вещества. Създаден е Национален съвет. През 2025 са проведени 6 заседания и са взети важни решения. Поставени са под контрол 9 нови вещества. Целта е предотвратяването на трафик и разпространението в страната. Създадени са общински съвети по наркотични вещества. Функционират 27 съвети. Работят на терен в училищна и извънучилищна среда. Препоръчали сме на кметовете да попълнят незаетите щатни бройки, там където има съвети. Националния съвет по наркотични вещества прегледа и прие стратегия за борба с наркотичните вещества. Въвеждат се нови програми за превенция. Разкриват се нови места по програми. Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от центровете", съобщи Желязков.
Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества, както и разкриване на държавни програми за лечение на лица под 18 години със зависимости.
"Въведени са съответните стандарти, единна система за качество на превантивните програми. Подобрен е административният капацитет на звената по контрол. В началото на мандата на кабинета МВР изготви план. От януари до ноември 2025 са проведени над 6000 операции за пресичане на разпространение на наркотични вещества. Над 22 000 заведения са проверени, установени са оранжерии и 44 лаборатории."
Желязков отбеляза, че през 2024 година са регистрирани 54 случая с фентанил, а през 2025 г. 240 случая.
Преустановена е дейността на 9 сайта с вейпове.
"Бяха направени открити уроци в училищата. По линия на МОН за първи път е разработена национална програма за квалификация на учителите как да разпознават ранните белези на риск. Над 2000 училища или над 90% от училищната мрежа е обхваната. Постигнато е увеличение с 10 % на назначените психолози. Осигурени са средства за повече спорт в училищата. МОН разработи информационни материали и филми по ученически разкази. По линия на трансгранично и друго международно сътрудничество са извършени и разработени много операции. По отношение на сивия списък - само няколко месеца не стигнаха на това правителство да се похвали, че България вече не е част от този списък."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И той
13:54 30.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тома
13:56 30.01.2026
5 Кирил
Коментиран от #13
13:56 30.01.2026
6 Мнение
Коментиран от #11
13:58 30.01.2026
7 Вероятно е истина
14:04 30.01.2026
8 ха ха
14:05 30.01.2026
9 Истината
14:09 30.01.2026
10 Изчезни бе Желязков
14:10 30.01.2026
11 123
До коментар #6 от "Мнение":Какво ще го жалим този Народен Съд и Белене
14:11 30.01.2026
12 престъпнико
14:12 30.01.2026
13 Поздрави!
До коментар #5 от "Кирил":Клевър куесчън!!!
14:15 30.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Изчезни
Нали разбра,че никой не те иска!
Бъл,,хар!
14:18 30.01.2026
16 Торанага сама
14:31 30.01.2026
17 Долни пеевски подлоги !
Викат му фикуса.
14:37 30.01.2026
18 павела митова
14:45 30.01.2026
19 ЗРИТЕЛ
14:48 30.01.2026
20 Жалкия мафиот пак лъже
14:54 30.01.2026
21 През ден ходят в Брюксел да се напушат
14:55 30.01.2026
22 Тити на Кака
Големи гадове са тия от ГЕРБ, вече няма никакво ППДС-съмнение 😂😂😂
15:02 30.01.2026
23 Точно тези от
15:03 30.01.2026
24 Я да се разкарате ....
15:06 30.01.2026
25 Сатана Z
15:20 30.01.2026
26 Дрифт
15:25 30.01.2026
27 Анонимен
15:26 30.01.2026