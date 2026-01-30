Новини
Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 г.

30 Януари, 2026 13:53 702 27

Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества

Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 г.
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години. Бяха задържани 255 000 таблетки наркотични вещества. Задържаният кокаин за 2025 г. е над 34 пъти повече спрямо 2021 година. Това съобщи в парламента премиерът в оставка Росен Желязков.

"Общата политика на правителството се определя със Закона за контрола на наркотичните вещества. Създаден е Национален съвет. През 2025 са проведени 6 заседания и са взети важни решения. Поставени са под контрол 9 нови вещества. Целта е предотвратяването на трафик и разпространението в страната. Създадени са общински съвети по наркотични вещества. Функционират 27 съвети. Работят на терен в училищна и извънучилищна среда. Препоръчали сме на кметовете да попълнят незаетите щатни бройки, там където има съвети. Националния съвет по наркотични вещества прегледа и прие стратегия за борба с наркотичните вещества. Въвеждат се нови програми за превенция. Разкриват се нови места по програми. Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от центровете", съобщи Желязков.

Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества, както и разкриване на държавни програми за лечение на лица под 18 години със зависимости.

"Въведени са съответните стандарти, единна система за качество на превантивните програми. Подобрен е административният капацитет на звената по контрол. В началото на мандата на кабинета МВР изготви план. От януари до ноември 2025 са проведени над 6000 операции за пресичане на разпространение на наркотични вещества. Над 22 000 заведения са проверени, установени са оранжерии и 44 лаборатории."

Желязков отбеляза, че през 2024 година са регистрирани 54 случая с фентанил, а през 2025 г. 240 случая.

Преустановена е дейността на 9 сайта с вейпове.

"Бяха направени открити уроци в училищата. По линия на МОН за първи път е разработена национална програма за квалификация на учителите как да разпознават ранните белези на риск. Над 2000 училища или над 90% от училищната мрежа е обхваната. Постигнато е увеличение с 10 % на назначените психолози. Осигурени са средства за повече спорт в училищата. МОН разработи информационни материали и филми по ученически разкази. По линия на трансгранично и друго международно сътрудничество са извършени и разработени много операции. По отношение на сивия списък - само няколко месеца не стигнаха на това правителство да се похвали, че България вече не е част от този списък."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И той

    15 0 Отговор
    като бюлетините броен .

    13:54 30.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    16 1 Отговор
    Ами роско това ви е икономиката бе батко която положи татко ти сикаджията бойчето

    13:56 30.01.2026

  • 5 Кирил

    9 0 Отговор
    Да защото трафикът се е увеличил 50 пъти поради корупция и липса на контрол съответно.

    Коментиран от #13

    13:56 30.01.2026

  • 6 Мнение

    14 0 Отговор
    А г-н Желязков ще бъде разследван за склоняване на търговско дружество да предаде дялово участие на бившата му съпруга на много под пазарната цена, подаден сигнал от банковият съюз за това му действие в качеството на премиер, упражнява непозволена власт, чака го прокуратурата за втори път, ама този път истинска прокуратура

    Коментиран от #11

    13:58 30.01.2026

  • 7 Вероятно е истина

    10 1 Отговор
    Тва за "иззетите наркотични вещества". Личи ви по състоянието. Олигофрени замаяни

    14:04 30.01.2026

  • 8 ха ха

    10 0 Отговор
    вашите отчети са ясни , 101% измислици според нуждите на "слушателите"

    14:05 30.01.2026

  • 9 Истината

    11 0 Отговор
    Всяка дума от устата на Балхара е лъжа

    14:09 30.01.2026

  • 10 Изчезни бе Желязков

    11 0 Отговор
    Толкова ли не разбра бе момче че за нищо не ставаш ? Че си противен и гнусен? Че си неграмотен и природно осакатен ментално. При теб и фенотипно даже генни деформации се виждат и се чудя няма ли кой да ти го каже че си брак ....

    14:10 30.01.2026

  • 11 123

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Какво ще го жалим този Народен Съд и Белене

    14:11 30.01.2026

  • 12 престъпнико

    8 0 Отговор
    от някъде трябва да те удари възмездието

    14:12 30.01.2026

  • 13 Поздрави!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Клевър куесчън!!!

    14:15 30.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Изчезни

    5 0 Отговор
    Бе!
    Нали разбра,че никой не те иска!
    Бъл,,хар!

    14:18 30.01.2026

  • 16 Торанага сама

    5 0 Отговор
    Хотелиера следва да отговори на редица въпроси. А защо хотелиер, защото не беше премиер. Други двама управляваха правителството.

    14:31 30.01.2026

  • 17 Долни пеевски подлоги !

    4 0 Отговор
    Това на снимката е Премиера в оставка на Република България .
    Викат му фикуса.

    14:37 30.01.2026

  • 18 павела митова

    2 0 Отговор
    тоя охо-бохо да тича да варди женка си ,че яко го сърби главата

    14:45 30.01.2026

  • 19 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    едва ли....нали работят заедно..

    14:48 30.01.2026

  • 20 Жалкия мафиот пак лъже

    3 0 Отговор
    Изчезна лъжец

    14:54 30.01.2026

  • 21 През ден ходят в Брюксел да се напушат

    3 0 Отговор
    Но иначе ловяли наркотици във България нали? Страшна работа била тая марихуана. Ама тук в България ? Там в Брюксел не е страшна ...

    14:55 30.01.2026

  • 22 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Статистиката е безжалостна, правителството на Желязков нанесе много мръсен удар по благодатната схема , която гениите от ППДС изградиха по митниците...
    Големи гадове са тия от ГЕРБ, вече няма никакво ППДС-съмнение 😂😂😂

    15:02 30.01.2026

  • 23 Точно тези от

    2 0 Отговор
    МВР не им е работа да изготвят планове. Тяхната работа е да изпълняват без да мислят. Мисленето е за други. Пази боже МВР планове да изготвя

    15:03 30.01.2026

  • 24 Я да се разкарате ....

    3 0 Отговор
    Взели че сега ми се разработили, сякаш не са в оставка и сякаш обществено доверие имат. Чиба нищожества.

    15:06 30.01.2026

  • 25 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Чиба от тук,костинбродски измамник!

    15:20 30.01.2026

  • 26 Дрифт

    0 0 Отговор
    Съвсем скоро ще има народен съд който ще изземе хотели с водопади , кюлчета, холдинги, фирми придобити чрез политическо влияние.

    15:25 30.01.2026

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този още се изживява а защо избяга

    15:26 30.01.2026

