Важните новини във ФАКТИ на 30.01.2026 г.

30 Януари, 2026 23:05 689 9

Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът

Важните новини във ФАКТИ на 30.01.2026 г. - 1
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия, аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите

Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Мой дълг беше да отговоря на надеждите на българите за промяна. Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Няма да вдигаме данъците, а ще заложим на привличане на инвеститори и икономически растеж. За нас по-важни са хората. Оставям на вас, медиите, да ме определите дали съм ляв, десен или центрист. Ако спечеля изборите може би бихте ме нарекли и популист. Аз нямам мания за еднолична власт. Аз ще говоря с всеки, който иска да имаме правосъдие и справедливост, или иска да разгради олигархията.

Протестиращи срещу Румен Радев го причакаха пред БНТ

Гражданско сдружение Боец излезе на протест срещу Румен Радев. Според сдружението, "Радев, след като излезе от президентството се крие, а появите му са до момента, превръщайки се в Пеевски 2", предаде БГНЕС.

Проф. Михаил Константинов: Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента

Политическата ситуация около избора на служебен министър-председател отново показва сериозен дефицит на подходящи и безспорни кандидатури.

Язовир "Пчелина" прелива

Язовир „Пчелина“ е на критично ниво на преливане, показват данни на Министерството на околната среда и водите, на база ежедневното измерване на обема на язовирите в страната.

Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщава "Сега". Тя ще отговаря за ресора "комуникации и информация".

Напрежение в Буковлък: Жители излязоха с лопати и бухалки да се бранят от ботевградски род

Запалени гуми и стотици хора, въоръжени с бухалки, брадви и лопати, блокираха входа на плевенското село Буковлък.

Руслан Стефанов за сделката за "Лукойл": Политиците ни се смълчаха

Появи се такава информация, но сделката трябва да бъде потвърдена от службата за контрол на чучждестранните активи на САЩ. Ако това се случи, сделката трябва да бъде потвърдена и от българския парламент. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ програмният директор на Центъра за изследване на демокарцията Руслан Стефанов във връзка с информацията, че руската компания "Лукойл" се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи, оценявани на около 22 млрд. долара, на американската частна инвестиционна компания "Карлайл", като сделката включва и българските активи.

Емануил Йорданов: Дали бих приел да стана служебен министър зависи от името на премиера

Президентът Йотова ще избира между четирима кандидати на ГЕРБ и един на „Продължаваме Промяната“ за служебен премиер. Не бих казал, че изборът е предопределен, защото тя е опитен политик, има познанията, има и смелостта. Това сподели бившият вътрешен министър Емануил Йорданов в интервю за NOVA NEWS.

Проф. Светослав Малинов: Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров

Задачата не е по-сложна, отколкото, ако бяха само двама кандидати – Главчев и Гюров. Въпросът е кой какви възможности, връзки и списъци от хора има, заяви пред "Лице в лице" по бТВ политологът проф. Светослав Малинов.

Калоян Паргов: БСП ще отмени конгреса си заради слизането на Румен Радев на парламентарния терен

Има възгласи за отмяна на Конгреса в БСП и причината е слизането на Румен Радев на парламентарния терен. Причината е, че това променя електоралната нагласа. Това заяви ленът на ръководството на БСП Калоян Паргов в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Бойко Борисов представи "икономическото чудо" на България пред Манфред Вебер

България е постигнала икономическо "чудо" със 113 милиарда евро брутен вътрешен продукт и растеж над 3 на сто. С тези оптимистични данни лидерът на ГЕРББойко Борисов се похвали пред председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер по време на срещата им в Загреб.

Делян Пеевски: Сезирам ВСС заради поредния пуснат убиец на пътя

Делян Пеевски ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) заради решението на Окръжен съд – Плевен да пусне под гаранция шофьора на ТИР, който прегази и уби анестезиолога д-р Цветан Костадинов. Лидерът на „ДПС – Ново начало“ определи поведението на съда като "снизходително отношение към поредния убиец на пътя", предаде БТА.

НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще изплати в пълен размер отчетената и фактурирана от стоматолозите дентална дейност за месец декември 2025 година. Решението идва след обстоен анализ на исканите плащания и среща между ръководствата на фонда и Българския зъболекарски съюз (БЗС).

Журналист: Няма как да очакваме независим служебен премиер

"Илюзии не бива да има. Естествено, че на тези нива всеки е човек на някого и всеки е представляван от някакво лоби". Това заяви пред БНР журналистът от вестник "Сега“ и анализатор Диян Божидаров по повод избора на служебен премиер:

Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени

"От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени", каза акад. Николай Денков, депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България", който присъства на форума LexTalks IV "Между бунта и закона – тийнейджърите в България“.

Шофьор на автобус извади електрошок срещу младежи в София ВИДЕО

Шокиращо видео набира популярност в социалните мрежи. На него шофьор от столичния градски транспорт размахва електрошок срещу младеж.

Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас, полиция и пожарна спасиха животното след 9 дни

Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс „Меден рудник”, съобщи Нова ТВ.

Възстановяването на инфраструктурата в Елените ще струва милиони

Възстановяването и почистването на инфраструктурата във вилно селище Елените, засегнато от природното бедствие преди четири месеца, ще струва милиони, а част от собствениците нямат финансовата възможност да се справят самостоятелно. Това каза пред журналисти областният управител на Бургас Владимир Крумов. По-рано днес собственици на имоти във вилното селище се събраха и настояха за спешно възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването и канализацията в района, писа novini.bg.

Евростат: Минималната заплата от 620 евро бруто в България е най-ниската в ЕС

През януари 2026 г. 22 от 27 държави от ЕС са имали национални минимални заплати, всички с изключение на Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

Каракачанов: ПП-ДБ готвят ново национално предателство

ПП-ДБ започна активно да пробутват в публичното пространство плана за превръщането на ЕС във федерална държава – Съединени европейски щати, старата теза на ултралибералните глобалисти. Това е поредната щета, която се готвят да нанесат на България. Тази идея потъпква Конституцията на Република България. Но, както добре знаем, това не е проблем за българските неолиберали. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Бащата на Кирил Петков: Днес съдът праща Кирил на скенер на мозъка

„Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици“. Това написа във фейсбук бащата на Кирил Петков – Петко Петков.

Има и пето "да": Силвия Къдрева е готова да стане служебен премиер

И Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това заяви след консултациите в Президентството зам.-председателят на Сметната палата. Тя излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова, съобщават от Нова телевизия.
„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    4 2 Отговор
    Ще гласувам за Радев. Той е единствения.

    Коментиран от #2

    23:08 30.01.2026

  • 2 Хващай сламката

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    иначе си се удавил.

    23:12 30.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 .......

    2 3 Отговор
    Мунчо е тотал щета. Общи приказки. Без ясна позиция. Иска да се намести на всички столове. Ще остане на земята. Посредствен демагог, удобно наведен във всички посоки.

    23:21 30.01.2026

  • 5 12345

    3 2 Отговор
    Радев продължава да всява несигурност! Политикът на двата стола. Двуликият. С единия си за дн ик е обърнат към Тръмп, с другия - към Путин.Проводник на евразийщина! Тих и подмолен противник на НАТО, саботьор на ЕС. Как ще я караме напред в Европа? Ще мирише на изгоряли накладки от Радевото натискане на спирачките….

    23:22 30.01.2026

  • 6 Хаха

    2 4 Отговор
    Изкефи ме как Бойко Василев пита Радев защо е подписан крайно неизгодният договор с Боташ и Радев го пита защо смята, че е неизгоден. Бойко Василев каза - Ами защото плащаме по 1 милион на ден:...

    23:29 30.01.2026

  • 7 Еврокопейкa

    3 2 Отговор
    Радев отново доказа, че е пълен въздух под налягане. Клишета и празни приказки: бил за Европа, ама да не гледаме кои са ни врагове; не бил срещу еврото, а срещу датата. Крим бил украински, ама руски. Измамата “Боташ” гарантирала топлина във всеки дом. 🤪
    Иначе се е барнал като пъпеш.

    23:34 30.01.2026

  • 8 Радев

    1 2 Отговор
    Ти май пребърза с оставката .

    23:36 30.01.2026

  • 9 аааахахахааа

    2 3 Отговор
    На тия вече почнаха да им осигуряват медиен комфорт. Ония ден пудела му Славчо Василев се изкефи че бил сам в студиото и можел на воля да си разтяга локумите. Сега и за тоя популист осигуриха празно студио и то в националната телевизия само за него че да няма кой да го притеснява. Ей така се бори олигархията другаре!!! Айде да ви е честит новият вожд на републиката!

    23:37 30.01.2026

