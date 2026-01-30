Журналист: Няма как да очакваме независим служебен премиер

"Илюзии не бива да има. Естествено, че на тези нива всеки е човек на някого и всеки е представляван от някакво лоби". Това заяви пред БНР журналистът от вестник "Сега“ и анализатор Диян Божидаров по повод избора на служебен премиер:

"Няма как по принцип да очакваме независим служебен премиер. Това е политика. Все някой има някакви връзки и зависимости".

Най-вероятно партията на президента Румен Радев ще е първа политическа сила, коментира в интервю за предаването "Хоризонт за вас" анализаторът:

"Другите партии са в лоша кондиция. Не виждам някоя партия да е в добро състояние. ПП-ДБ имат много проблеми, колкото и да се мъчат да ги прикрият. Знакови лица отказват участие. В ГЕРБ влиянието на ДПС е много голямо. ГЕРБ вътрешно са разколебани".