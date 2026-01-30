Журналист: Няма как да очакваме независим служебен премиер

"Илюзии не бива да има. Естествено, че на тези нива всеки е човек на някого и всеки е представляван от някакво лоби". Това заяви пред БНР журналистът от вестник "Сега“ и анализатор Диян Божидаров по повод избора на служебен премиер:
"Няма как по принцип да очакваме независим служебен премиер. Това е политика. Все някой има някакви връзки и зависимости".
Най-вероятно партията на президента Румен Радев ще е първа политическа сила, коментира в интервю за предаването "Хоризонт за вас" анализаторът:
"Другите партии са в лоша кондиция. Не виждам някоя партия да е в добро състояние. ПП-ДБ имат много проблеми, колкото и да се мъчат да ги прикрият. Знакови лица отказват участие. В ГЕРБ влиянието на ДПС е много голямо. ГЕРБ вътрешно са разколебани".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Василев
16:57 30.01.2026
2 провинциалист
17:01 30.01.2026
3 Харвардските шарлатани
Коментиран от #6, #8
17:05 30.01.2026
4 Дориана
Коментиран от #9
17:08 30.01.2026
5 Уточнете
17:19 30.01.2026
6 ЦРУ
До коментар #3 от "Харвардските шарлатани":е на Шиши !
17:19 30.01.2026
7 ма ДУРО
17:25 30.01.2026
8 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "Харвардските шарлатани":Да не забравяме детенцето на Решетников, което е наследствен АГЕНТ на КГБ
Коментиран от #11
17:31 30.01.2026
9 а дано...
До коментар #4 от "Дориана":Чул те Господ!
Коментиран от #22
17:34 30.01.2026
10 Тъпото руско говедо Румен
Не бива да се допуска Радев до премиерския пост, това би съсипало България, както в момента Тръмп унищожава Америка, кой има нужда от това ако не Русия. Когато всички са зле, тогава Русия е най-добре... представяте ли си какво зло са руснаците и Русия?
Коментиран от #14
17:38 30.01.2026
11 Гинко
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":Билоба, за да не забравяте .
17:38 30.01.2026
12 Пръван
17:42 30.01.2026
13 Амсалаци
Коментиран от #15
17:44 30.01.2026
14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Тъпото руско говедо Румен":Всеки с мнението си. Пилците се броят след изборния ден.
17:44 30.01.2026
15 Кьорав
До коментар #13 от "Амсалаци":карти не играе....
17:45 30.01.2026
16 Закривай
17:49 30.01.2026
17 Софийски селянин,
Осталото са излишни подробности...
Коментиран от #20
17:49 30.01.2026
18 Даката
Не, благодаря... аз няма да гласувам за русофилски бokлуци като Румен Радев.
Би трябвало всеки да гласува явно, от какво се притеснявате, нали трябва да застанете с лицето си зад избора който правите, не бива да се криете и така няма да има мъртви души, няма да има фалшификации.
Все едно футболните запалянковци да се крият кой футболен клуб подкрепят... това са избори, нещо много важно, от които зависи бъдещето ни, какво е това тайно гласуване, от какво се страхувате???
Аз искам да гласувам явно и след това да видя потвърждение, че наистина съм гласувал, за партията за която съм гласувал.
17:51 30.01.2026
19 ООрана държава
17:54 30.01.2026
20 Защо Радев
До коментар #17 от "Софийски селянин,":като има пряк телефон....
Коментиран от #21
17:54 30.01.2026
21 Софийски селянин,
До коментар #20 от "Защо Радев":Образно казано, явно не схвана смисъла..
Коментиран от #23
17:56 30.01.2026
22 дапитам
До коментар #9 от "а дано...":Абе като му се радвате толкоз на тоя мунчо,хайде кажи какво толкова допринесе за България за тези 9 години в мекото президентско кресло?
Коментиран от #27
18:01 30.01.2026
23 Сила-селянина
До коментар #21 от "Софийски селянин,":Разбрах смисъла. Аз, съм най-големия селянин от голЕмо село София
18:02 30.01.2026
24 КАК БРЕ ДИЯНЕ У
Коментиран от #26
18:06 30.01.2026
25 Оставката
18:10 30.01.2026
26 Мнение
До коментар #24 от "КАК БРЕ ДИЯНЕ У":Очаквам новата партия(движение) да се провали на изборите, след което се правят протести и въртележката се повтаря и при следващите, новата партия(движение) ще има представители в избирателните комисии и тогава настава ала балата …
18:19 30.01.2026
27 Софийски селянин,
До коментар #22 от "дапитам":НИЩО:00...
А за него си голямата заплата плюс военната пенсия,и пожизнено привилегии като Президент...
18:21 30.01.2026