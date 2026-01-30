Новини
Журналист: Няма как да очакваме независим служебен премиер

30 Януари, 2026 16:56 1 292 27

  • служебен премиер-
  • диян божидаров

Най-вероятно партията на президента Румен Радев ще е първа политическа сила, коментира Диян Божидаров

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Илюзии не бива да има. Естествено, че на тези нива всеки е човек на някого и всеки е представляван от някакво лоби". Това заяви пред БНР журналистът от вестник "Сега“ и анализатор Диян Божидаров по повод избора на служебен премиер:

"Няма как по принцип да очакваме независим служебен премиер. Това е политика. Все някой има някакви връзки и зависимости".

Най-вероятно партията на президента Румен Радев ще е първа политическа сила, коментира в интервю за предаването "Хоризонт за вас" анализаторът:

"Другите партии са в лоша кондиция. Не виждам някоя партия да е в добро състояние. ПП-ДБ имат много проблеми, колкото и да се мъчат да ги прикрият. Знакови лица отказват участие. В ГЕРБ влиянието на ДПС е много голямо. ГЕРБ вътрешно са разколебани".


  • 1 Василев

    14 1 Отговор
    Като ства въпрос за служба с мазен кокъл всички са независими.

    16:57 30.01.2026

  • 2 провинциалист

    11 4 Отговор
    "Най-вероятно партията на президента Румен Радев ще е първа политическа сила" - е да де, ама към днешна дата такава партия няма, ко прайм ся?

    17:01 30.01.2026

  • 3 Харвардските шарлатани

    7 8 Отговор
    Гюров е агент на ЦРУ а останалите са хора на Шиши

    Коментиран от #6, #8

    17:05 30.01.2026

  • 4 Дориана

    13 5 Отговор
    Този журналист говори глупости тенденциозно. Борсов и Пеевски неистово искат да откраднат и фалшифицират изборите точно чрез техните патерици които те си избраха в домовата книга.. По трудния начин ще разберат, че времето им свърши колкото и да се напъват.

    Коментиран от #9

    17:08 30.01.2026

  • 5 Уточнете

    10 0 Отговор
    ,,Независим" журналист !

    17:19 30.01.2026

  • 6 ЦРУ

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Харвардските шарлатани":

    е на Шиши !

    17:19 30.01.2026

  • 7 ма ДУРО

    0 3 Отговор
    След като магистралата си пада по белтъка на Шиши....

    17:25 30.01.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Харвардските шарлатани":

    Да не забравяме детенцето на Решетников, което е наследствен АГЕНТ на КГБ

    Коментиран от #11

    17:31 30.01.2026

  • 9 а дано...

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Чул те Господ!

    Коментиран от #22

    17:34 30.01.2026

  • 10 Тъпото руско говедо Румен

    6 8 Отговор
    Мистър Боташ не е възможно да спечели изборите в България... това е изключено... може да стане единствено ако Путин му помогне със руските хакери и тролове, да заформят същото, като изборите в Румъния, че и по-зле ще е, че там удариха на камък.
    Не бива да се допуска Радев до премиерския пост, това би съсипало България, както в момента Тръмп унищожава Америка, кой има нужда от това ако не Русия. Когато всички са зле, тогава Русия е най-добре... представяте ли си какво зло са руснаците и Русия?

    Коментиран от #14

    17:38 30.01.2026

  • 11 Гинко

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Билоба, за да не забравяте .

    17:38 30.01.2026

  • 12 Пръван

    0 2 Отговор
    Има и шесто да, на баба Гицка.

    17:42 30.01.2026

  • 13 Амсалаци

    3 0 Отговор
    Не от един зависи чесността на вота, пйк бил той и премиер, а от хората в комисиите и по места.Когато е некачествен човешкия материал, който и да сложат, все тая. Като приказката царя дава, пъдаря не дава.

    Коментиран от #15

    17:44 30.01.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тъпото руско говедо Румен":

    Всеки с мнението си. Пилците се броят след изборния ден.

    17:44 30.01.2026

  • 15 Кьорав

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Амсалаци":

    карти не играе....

    17:45 30.01.2026

  • 16 Закривай

    4 0 Отговор
    Когато националния интерес на една държавица зависи от волята на източния или западния господар, винаги ще има фили и фоби, предатели и путлери, но не и оправия.

    17:49 30.01.2026

  • 17 Софийски селянин,

    4 3 Отговор
    Ама то се знае и без врачка,Радев ще каже на Йотова кого да назначи за служебен министър!
    Осталото са излишни подробности...

    Коментиран от #20

    17:49 30.01.2026

  • 18 Даката

    4 3 Отговор
    А, сигурно от руското посолство все още не са казали на мистър Кеш-Радев, как ще се казва партията му и той тепърва щял да се изненадва...
    Не, благодаря... аз няма да гласувам за русофилски бokлуци като Румен Радев.

    Би трябвало всеки да гласува явно, от какво се притеснявате, нали трябва да застанете с лицето си зад избора който правите, не бива да се криете и така няма да има мъртви души, няма да има фалшификации.
    Все едно футболните запалянковци да се крият кой футболен клуб подкрепят... това са избори, нещо много важно, от които зависи бъдещето ни, какво е това тайно гласуване, от какво се страхувате???
    Аз искам да гласувам явно и след това да видя потвърждение, че наистина съм гласувал, за партията за която съм гласувал.

    17:51 30.01.2026

  • 19 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Само да не е свински

    17:54 30.01.2026

  • 20 Защо Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,":

    като има пряк телефон....

    Коментиран от #21

    17:54 30.01.2026

  • 21 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Защо Радев":

    Образно казано, явно не схвана смисъла..

    Коментиран от #23

    17:56 30.01.2026

  • 22 дапитам

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "а дано...":

    Абе като му се радвате толкоз на тоя мунчо,хайде кажи какво толкова допринесе за България за тези 9 години в мекото президентско кресло?

    Коментиран от #27

    18:01 30.01.2026

  • 23 Сила-селянина

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Софийски селянин,":

    Разбрах смисъла. Аз, съм най-големия селянин от голЕмо село София

    18:02 30.01.2026

  • 24 КАК БРЕ ДИЯНЕ У

    0 1 Отговор
    Една обсебена държава може да има независими в управлението къде и да е то. Всички са на каишка.

    Коментиран от #26

    18:06 30.01.2026

  • 25 Оставката

    0 0 Отговор
    Каква я мислех,каква стана!?

    18:10 30.01.2026

  • 26 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "КАК БРЕ ДИЯНЕ У":

    Очаквам новата партия(движение) да се провали на изборите, след което се правят протести и въртележката се повтаря и при следващите, новата партия(движение) ще има представители в избирателните комисии и тогава настава ала балата …

    18:19 30.01.2026

  • 27 Софийски селянин,

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "дапитам":

    НИЩО:00...
    А за него си голямата заплата плюс военната пенсия,и пожизнено привилегии като Президент...

    18:21 30.01.2026

