НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще изплати в пълен размер отчетената и фактурирана от стоматолозите дентална дейност за месец декември 2025 година. Решението идва след обстоен анализ на исканите плащания и среща между ръководствата на фонда и Българския зъболекарски съюз (БЗС).
Първоначалният преглед на данните е показал, че сумите за последния месец на годината надвишават обичайно отчитаната от съсловието дейност. Това е наложило допълнително обсъждане между здравните власти и представителите на зъболекарите, за да се гарантира правомерното разходване на публичните средства.
След прилагане на предвидените в закона механизми за контрол, НЗОК е потвърдила, че фактурираните суми ще бъдат преведени към договорните партньори. Така стоматолозите ще получат възнагражденията си за извършените услуги в края на изминалата година.
Диалогът между обществения фонд и Българския зъболекарски съюз (БЗС) е довел до финализиране на плащанията, осигурявайки предвидимост за денталния сектор.
