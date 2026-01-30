Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите

НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите

30 Януари, 2026 17:26 754 10

  • нзок-
  • зъболекари-
  • плащане

Диалогът между обществения фонд и Българския зъболекарски съюз (БЗС) е довел до финализиране на плащанията, осигурявайки предвидимост за денталния сектор

НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще изплати в пълен размер отчетената и фактурирана от стоматолозите дентална дейност за месец декември 2025 година. Решението идва след обстоен анализ на исканите плащания и среща между ръководствата на фонда и Българския зъболекарски съюз (БЗС).

Първоначалният преглед на данните е показал, че сумите за последния месец на годината надвишават обичайно отчитаната от съсловието дейност. Това е наложило допълнително обсъждане между здравните власти и представителите на зъболекарите, за да се гарантира правомерното разходване на публичните средства.

След прилагане на предвидените в закона механизми за контрол, НЗОК е потвърдила, че фактурираните суми ще бъдат преведени към договорните партньори. Така стоматолозите ще получат възнагражденията си за извършените услуги в края на изминалата година.

Диалогът между обществения фонд и Българския зъболекарски съюз (БЗС) е довел до финализиране на плащанията, осигурявайки предвидимост за денталния сектор.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ви е срам

    6 1 Отговор
    Народа ходи без зъби , лечение на един зъб половин заплата.

    17:30 30.01.2026

  • 2 Дориана

    8 0 Отговор
    А, колко са надписаните дейности ? Цялата медицинска дейност е подчинена на печалбата от хората. Лекари и зъболекари искат повече болни , дори надписват уж престой в болници или уж рехабилитация и всичко, за което се сетят. Да не се разболее човек в България - няма да го излекуват, но ще му вземат и ризата от гърба , а след това ще кажат че те не са виновни , а пациента .

    17:34 30.01.2026

  • 3 Емигрант

    10 0 Отговор
    Това е най-големият ОБИР който извършва НЗОК ! Жалко за вас българи живеещи в България, здравеопазването ви е ТЕКЕТЬОРЪТ НА ВЕКА ! Осигуровките ви за здраве са кредиторът на бялата ви "хуманна" мафия !

    17:34 30.01.2026

  • 4 Забелязано в...

    7 0 Отговор
    1-ви преглед при зъболекар,консултация + снимане/снемане на зъбен статус е безплатен, а в Хасково и Димитровград взимат по 60 лв.Имайте го предвид.

    17:39 30.01.2026

  • 5 Трътлю

    4 0 Отговор
    Здравната каса трябва да бъде премахната.

    17:45 30.01.2026

  • 6 Мухаа ха!

    5 0 Отговор
    Да ви имам здравеопазването и денталните услуги! Има ли днес, зъболекарски кабинет,в който да не си изтръскаш джоба? Няма такъв случай! Но ще им налеят още милиони,от нашите здравни осигуровки.Егати лобисткия парламент,егати явния лобистки МС.

    17:47 30.01.2026

  • 7 Болен здрав носи

    4 0 Отговор
    Юрош на юрото
    за зъбен данък

    18:07 30.01.2026

  • 8 От Варна

    3 0 Отговор
    Зъболекарските услуги са по-скъпи от лекарските. За залепване на паднала коронка-60 лв. Работа за 5 минути! Вярно, зъболекарят е учил 5 години, материалите са скъпи, но чак пък толкова. Излиза му печалбата 720лв/ час! Слава Богу, че имаме само по 32 зъба! А и почти никой вече не работи по Здравна каса. И в повечето случаи- бонче, йок!

    18:16 30.01.2026

  • 9 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Зъболекар гледа в устата на пациентка и говори:
    - Виждам ,че носите червени гащи.
    Жената станала от стола,събула си гащите и разтворила краката пред зъболекаря и му вика:
    - Ае сега виж кой съм ме боли?

    18:23 30.01.2026

  • 10 10 минути при зъболекар

    0 0 Отговор
    са над 50 евро, касата не поема НИЩО

    18:31 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове