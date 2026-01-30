Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщава "Сега". Тя ще отговаря за ресора "комуникации и информация".

Габриел ще встъпи официално в длъжност на 1 март 2026 г.

Правителството в оставка на Росен Желязков изрази силна подкрепа за нейната кандидатура, пише news.bg.

Припомняме, че Мария Габриел към момента оглавява Института "Робер Шуман".

Откакто ротационното правителство на ГЕРБ и ПП-ДБ, където премиерският пост беше разделен между Николай Денков и Мария Габриел за определено време, се провали, Габриел се кандидатира за заместник генерален секретар на НАТО, но тази позиция зае бившият министър на отбраната на Северна Македония Радмила Шекеринска, а след това и за заместник-председател на ЕНП, но отново не беше избрана за поста.