Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщава "Сега". Тя ще отговаря за ресора "комуникации и информация".
Габриел ще встъпи официално в длъжност на 1 март 2026 г.
Правителството в оставка на Росен Желязков изрази силна подкрепа за нейната кандидатура, пише news.bg.
Припомняме, че Мария Габриел към момента оглавява Института "Робер Шуман".
Откакто ротационното правителство на ГЕРБ и ПП-ДБ, където премиерският пост беше разделен между Николай Денков и Мария Габриел за определено време, се провали, Габриел се кандидатира за заместник генерален секретар на НАТО, но тази позиция зае бившият министър на отбраната на Северна Македония Радмила Шекеринска, а след това и за заместник-председател на ЕНП, но отново не беше избрана за поста.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:09 30.01.2026
2 Шопо
Браво
20:13 30.01.2026
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:14 30.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ех тоо жираф
20:17 30.01.2026
6 Цъцъцъ
Има вакантно място и за шеф на WC- назначете я
Коментиран от #13
20:18 30.01.2026
7 Анатоли
20:18 30.01.2026
8 ресора "комуникации и информация"
20:19 30.01.2026
9 Позор
20:21 30.01.2026
10 логика
20:21 30.01.2026
11 Удри
20:23 30.01.2026
12 Т р а ве р С
20:23 30.01.2026
13 Супер
До коментар #6 от "Цъцъцъ":Това място го пазят за депутата Христо от промяната.
20:24 30.01.2026
14 37.51т
20:25 30.01.2026
15 Оглавявала тя ...
Коментиран от #30
20:25 30.01.2026
16 Помак
20:25 30.01.2026
17 Пародия
20:25 30.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бау
20:26 30.01.2026
20 института "Робер Шуман"..института...
20:30 30.01.2026
21 Ами
Само там не е била :)
20:31 30.01.2026
22 Муткурова , Пазарджик
20:31 30.01.2026
23 герберски паразити
20:34 30.01.2026
24 Мда
20:35 30.01.2026
25 Точно заради тези паразити нещастни
20:36 30.01.2026
26 Хмм
Коментиран от #28
20:37 30.01.2026
27 Робер Шуман
Коментиран от #31
20:38 30.01.2026
28 Нормално
До коментар #26 от "Хмм":Николай Денков е единственият академик в света, който получи титлата академик докато беше служебен министър на образованието в едно от служебните правителства на Радев.
20:38 30.01.2026
29 Ау престижно
20:39 30.01.2026
30 Ама то верно
До коментар #15 от "Оглавявала тя ...":"института Робер Шуман" е кръжок за паразити на ЕНП. Не е шега
Коментиран от #42
20:41 30.01.2026
31 Така е
До коментар #27 от "Робер Шуман":Денков е обикновен сапунджия и бизнесмен.
Коментиран от #52
20:42 30.01.2026
32 9689
20:42 30.01.2026
33 Ройтерс
20:42 30.01.2026
34 По пътя на ООН
20:43 30.01.2026
35 комуникации и информация
20:44 30.01.2026
36 123456
20:45 30.01.2026
37 Въпросче
20:45 30.01.2026
38 Поредната
20:45 30.01.2026
39 Тази
20:47 30.01.2026
40 гражданин
20:47 30.01.2026
41 На хранилка
20:48 30.01.2026
42 Да бе, на ЕНП е
До коментар #30 от "Ама то верно":летни лагерчета бая български паразитчета в годините от там минаха ...."административен капацитет" и прочие пръдни. После си го пукат у CV-то да впечатляват матриала. Имах едни такива при мен..
20:51 30.01.2026
43 ШЕФА
20:56 30.01.2026
44 Бутнали са я там евреите
20:56 30.01.2026
45 Хипотетично
Успех на новото престижно поприще!
20:57 30.01.2026
46 Тодор
21:04 30.01.2026
47 Дедо ви
21:05 30.01.2026
48 Кви ги пишеш бре
21:07 30.01.2026
49 Боко
21:07 30.01.2026
50 ?????
А що се е оМъжил за нея не ми е ясно.
21:07 30.01.2026
51 Опг на държавно ниво
21:08 30.01.2026
52 сапунджия и бизнесмен
До коментар #31 от "Така е":Ама без бизнесмен
21:09 30.01.2026
53 Хаха
ПОСЛУШНА
Бяга от отговорност!
21:11 30.01.2026
54 Гущеров
21:11 30.01.2026
55 Тиква
21:11 30.01.2026
56 Питане
Сестрата на онзи комунистически фашист запомнен с изцепката - " От нас вината, а от вас мезетата" - когато се търсеше вината за стотиците хиляди убити от комунягите без съд и присъда след 1944г
21:14 30.01.2026
57 Народен съд
21:15 30.01.2026
58 Зафира
21:16 30.01.2026
59 да ама
21:17 30.01.2026