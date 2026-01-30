Новини
Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

30 Януари, 2026

Правителството в оставка на Росен Желязков изрази силна подкрепа за нейната кандидатура

Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщава "Сега". Тя ще отговаря за ресора "комуникации и информация".

Габриел ще встъпи официално в длъжност на 1 март 2026 г.

Правителството в оставка на Росен Желязков изрази силна подкрепа за нейната кандидатура, пише news.bg.

Припомняме, че Мария Габриел към момента оглавява Института "Робер Шуман".

Откакто ротационното правителство на ГЕРБ и ПП-ДБ, където премиерският пост беше разделен между Николай Денков и Мария Габриел за определено време, се провали, Габриел се кандидатира за заместник генерален секретар на НАТО, но тази позиция зае бившият министър на отбраната на Северна Македония Радмила Шекеринска, а след това и за заместник-председател на ЕНП, но отново не беше избрана за поста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 1 Отговор
    Мисирките са ценна стока .Дефицитна.

    20:09 30.01.2026

  • 2 Шопо

    36 2 Отговор
    Голем жираф големо нещо
    Браво

    20:13 30.01.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    37 3 Отговор
    Разкараха я от ЕС и ЕК с две думи.....даже те разбраха колко тъпа селяндурка е.....

    20:14 30.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ех тоо жираф

    26 0 Отговор
    юропейски делан камик

    20:17 30.01.2026

  • 6 Цъцъцъ

    29 1 Отговор
    Ужас! Толкова ли са закъсали?
    Има вакантно място и за шеф на WC- назначете я

    Коментиран от #13

    20:18 30.01.2026

  • 7 Анатоли

    10 5 Отговор
    ЮНЕСКО е на комунистите.

    20:18 30.01.2026

  • 8 ресора "комуникации и информация"

    19 1 Отговор
    Е секретарка ! Иначе там всички са директори

    20:19 30.01.2026

  • 9 Позор

    20 1 Отговор
    ЮНЕСКО въобще през вратата не трябваше да я допуска тази ционистка подла

    20:21 30.01.2026

  • 10 логика

    17 1 Отговор
    Лошо се пише на Юнеско, след този момент. Нека сме реалисти. Не вярвам в капацитета на Габриел.

    20:21 30.01.2026

  • 11 Удри

    18 3 Отговор
    А Ицо Хазарта със средно образование за какво го избраха? Питам за един приятел жълтопаветник, който гласува за ППДБ на евроизборите.

    20:23 30.01.2026

  • 12 Т р а ве р С

    13 1 Отговор
    Марио -Габриельо

    20:23 30.01.2026

  • 13 Супер

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Цъцъцъ":

    Това място го пазят за депутата Христо от промяната.

    20:24 30.01.2026

  • 14 37.51т

    13 1 Отговор
    Герберите са готови за всеки пост и длъжност.....

    20:25 30.01.2026

  • 15 Оглавявала тя ...

    14 1 Отговор
    оглавявала института "Робер Шуман".....кръжок за паразити на Европейската народна партия (ЕНП) в Будапеща, Унгария....

    Коментиран от #30

    20:25 30.01.2026

  • 16 Помак

    9 1 Отговор
    Нг.лиа девил.пак си намери хранилка ..го зно нег.мтно пмк съштество ште овони и юнеско

    20:25 30.01.2026

  • 17 Пародия

    12 1 Отговор
    Поредната излагация

    20:25 30.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бау

    7 8 Отговор
    В Ада, до казана с българите няма пазач. Прочетете коментарите и ще видите защо.

    20:26 30.01.2026

  • 20 института "Робер Шуман"..института...

    11 1 Отговор
    В момента там има 4 сириеца и 2-ма от Мароко и едно семейство от Украйна .....ей тва е института. Школичка на ЕНП-младежи и олигофрени дето да им напечатат там някаква дипломка фалшива да впечатляват козите

    20:30 30.01.2026

  • 21 Ами

    11 1 Отговор
    Тая трябва да я пратят на Марс.
    Само там не е била :)

    20:31 30.01.2026

  • 22 Муткурова , Пазарджик

    13 1 Отговор
    Била съм в ЮНЕСКО ,Да ,това е позиция за секретарка или офис сътрудник в ЮНЕСКО .на тази работата и да отваря врати , носи кафе и телефони.....била заместник лъжк.иня сега и юнеско ще я изг.нят като от ЕС

    20:31 30.01.2026

  • 23 герберски паразити

    14 0 Отговор
    Нищожества....

    20:34 30.01.2026

  • 24 Мда

    14 0 Отговор
    И от Юнеско ще я изритат.

    20:35 30.01.2026

  • 25 Точно заради тези паразити нещастни

    8 0 Отговор
    и продажни Домакин на ЮНЕСКО не станахме....Нали помните ? ....

    20:36 30.01.2026

  • 26 Хмм

    3 7 Отговор
    Мария беше два пъти евро министър, се в ЮНЕСКО заместник директор. Можеше и да е министър председател, но партията на пуделите не си спазиха уговорката и оставиха в предвидената ротация само мишока Денков.

    Коментиран от #28

    20:37 30.01.2026

  • 27 Робер Шуман

    10 0 Отговор
    Поне разбрахме къде се скри тая кифла след пародията дето с Денков бяха

    Коментиран от #31

    20:38 30.01.2026

  • 28 Нормално

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хмм":

    Николай Денков е единственият академик в света, който получи титлата академик докато беше служебен министър на образованието в едно от служебните правителства на Радев.

    20:38 30.01.2026

  • 29 Ау престижно

    7 0 Отговор
    Само звучи така, в действителност е поредният пост-хранилка. От онези, на които уж си важен, ама си салфетка в нечии ръце и нищо не зависи от теб. А тук в БГ като чуем, че някой е додрапал в Европата и сме готови да му вдигаме паметници. Добре, че е снаха на нЕкой си там, че да види коридорите в ЕК и да се уреди на сгодна службица. Повечето нямат този късмет. Извън всичките й останали качества, в политиката се видя, че не става или по-скоро попадна в неправилното БГ обкръжение. Жива и здрава да е, дълголетие на новата позиция!

    20:39 30.01.2026

  • 30 Ама то верно

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оглавявала тя ...":

    "института Робер Шуман" е кръжок за паразити на ЕНП. Не е шега

    Коментиран от #42

    20:41 30.01.2026

  • 31 Така е

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Робер Шуман":

    Денков е обикновен сапунджия и бизнесмен.

    Коментиран от #52

    20:42 30.01.2026

  • 32 9689

    9 0 Отговор
    Ще я ползват за дъска за гладене.

    20:42 30.01.2026

  • 33 Ройтерс

    8 0 Отговор
    "... Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщава "Сега". Тя ще отговаря за ресора "свирки и дудуци"....

    20:42 30.01.2026

  • 34 По пътя на ООН

    3 0 Отговор
    ЮНЕСКО със Заместник Генерален Директор “Гори, Гори Огънче” ТРЯБВА да бъде закрита!

    20:43 30.01.2026

  • 35 комуникации и информация

    7 0 Отговор
    обслужващ персонал на ведомост. мандатна по квота

    20:44 30.01.2026

  • 36 123456

    3 0 Отговор
    скийй за кво ниво говорим

    20:45 30.01.2026

  • 37 Въпросче

    4 0 Отговор
    Бай Тръмпи не ги ли закри и тия ЮНЕСКОта?

    20:45 30.01.2026

  • 38 Поредната

    8 0 Отговор
    трагедия за България !

    20:45 30.01.2026

  • 39 Тази

    4 0 Отговор
    само за заместник началник на някоя тоИлетна става!

    20:47 30.01.2026

  • 40 гражданин

    7 0 Отговор
    завалийката, бързо и приключи политическата кариера, похарчиха я за два часа, гарантирано от ГЕРБ, ще бъдеш похарчен рано или късно, каквато и кариера да си имал с тях, само Десито и елегантното Лиле, не ги похарчиха, а ги издигнаха горе високо в небесата

    20:47 30.01.2026

  • 41 На хранилка

    7 0 Отговор
    пак България и плаща заплатата на тая. По квота

    20:48 30.01.2026

  • 42 Да бе, на ЕНП е

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ама то верно":

    летни лагерчета бая български паразитчета в годините от там минаха ...."административен капацитет" и прочие пръдни. После си го пукат у CV-то да впечатляват матриала. Имах едни такива при мен..

    20:51 30.01.2026

  • 43 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Пак се подиграха на това подобие на жена с тази смешна длъжност,НО важен е килипира за нац.предателка.Ако можех на тази евро-либерална фашистка от комунистически род бих и отнел веднага бълг.гражданство.

    20:56 30.01.2026

  • 44 Бутнали са я там евреите

    5 0 Отговор
    Да слухти ....

    20:56 30.01.2026

  • 45 Хипотетично

    1 9 Отговор
    Личности като г-жа М.Габриел представят пред света България в положителна светлина.
    Успех на новото престижно поприще!

    20:57 30.01.2026

  • 46 Тодор

    0 2 Отговор
    Браво, падна си на....!

    21:04 30.01.2026

  • 47 Дедо ви

    5 0 Отговор
    Тая оправи ЕСССРто сега ша опрай и юнеско

    21:05 30.01.2026

  • 48 Кви ги пишеш бре

    6 0 Отговор
    Кви светлини, ква "положителна светлина" те е осветила ...тая никога за нищо не е ставала. От Хаджидимово  фиология бакалавърска степен по български и френски език в ПУ, и всичко друго и е шменти капели. Кви иновации, кви цифрови икономики, къв министър, кво ЮНЕСКО....герберски безполезник на хранилка

    21:07 30.01.2026

  • 49 Боко

    3 0 Отговор
    Трябва да се отварят нови служби, че гербераските КУРРРРВВИИИИ ТРЯБВА ДА СЕ УСТРОЙВАТ НЯКЪДЕ СЛЕД УПОТРЕБА💩🤮👌

    21:07 30.01.2026

  • 50 ?????

    5 0 Отговор
    Мъжо и́ пак е успял да я пробута някъде си на синекур.
    А що се е оМъжил за нея не ми е ясно.

    21:07 30.01.2026

  • 51 Опг на държавно ниво

    4 0 Отговор
    Още едно доказателство, че ООН е пропаднала организация.

    21:08 30.01.2026

  • 52 сапунджия и бизнесмен

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Така е":

    Ама без бизнесмен

    21:09 30.01.2026

  • 53 Хаха

    4 0 Отговор
    Прекалено
    ПОСЛУШНА
    Бяга от отговорност!

    21:11 30.01.2026

  • 54 Гущеров

    4 0 Отговор
    И тоя гущер наместиха отново на големите пари. После защо имате политическа клика мафия и защо хора не останаха. Или да си политик поне в кметство или на работа в чужбина и по възможност с изтегляне на цялото семейство. Средна класа се смятат само полицаите и администрацията срещу 2-3 милиона бедняци.

    21:11 30.01.2026

  • 55 Тиква

    4 0 Отговор
    Още едно доказателство, че подлеци в еуропа има много, ето още една кая хабриел, родена от тиквата.

    21:11 30.01.2026

  • 56 Питане

    2 1 Отговор
    А ДРУГАРКАТА бокова още ли е там ???
    Сестрата на онзи комунистически фашист запомнен с изцепката - " От нас вината, а от вас мезетата" - когато се търсеше вината за стотиците хиляди убити от комунягите без съд и присъда след 1944г

    21:14 30.01.2026

  • 57 Народен съд

    4 0 Отговор
    В един филм о соца се казваше: Ку.рво! Ку.рвичке!!

    21:15 30.01.2026

  • 58 Зафира

    1 0 Отговор
    Картички и куклички на ЮНЕСКО повече няма да купя. Пари за този жираф не давам. По добре на зоопарка.

    21:16 30.01.2026

  • 59 да ама

    1 0 Отговор
    около 400к долара годишна заплата... само щото си калинка

    21:17 30.01.2026

