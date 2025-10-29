Новини
Мария Габриел като външен министър е лобирала пред Лондон за изваждане на българи от санкционния списък ВИДЕО

29 Октомври, 2025 14:04, обновена 29 Октомври, 2025 14:11 2 067 25

Мария Габриел като външен министър е лобирала пред Лондон за изваждане на българи от санкционния списък ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

“До нас достигна информация, че като външен министър от ГЕРБ Мария Габриел е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционния списък на Великобритания. Въпросът е имат ли такива усилия сега от ГЕРБ - от външния министър, от Теменужка Петкова, от министър-председателя, да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък по Магнитски и от списъка на Великобритания.” Това заяви пред медии в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

“Левичарската власт предлага увеличение на пенсионните осигуровки с 10%. Така всяко семейство с двама работещи със средна за страната заплата ще плаща по 100 лева повече.” Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров и подчерта, че това предложение на управляващите за Бюджет 2026 е едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам. То ще доведе до увеличаване на сивата икономика, забавяне на растежа, намаляване на икономическата активност.

“Ние предупредихме, че или трябва да има мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки и това вече се случва”, каза Димитров. И напомни за внесените от ПП-ДБ десетки законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. Сред тях са търговете за обществени поръчки от болниците, когато ползват публичен ресурс, уведомяването на пациентите за извършени спрямо тях здравни услуги, за да се избегне източването на здравната каса чрез фиктивни такива, ревизия на ТЕЛК-овете, държавните служители да си плащат осигуровките, поетапно освобождаване на наетите пенсионери, както и да не се харчат налетите в ББР и БЕХ 5,5 млрд. лв. По думите на икономиста, с такива и много други мерки могат да се спестят милиарди, но те не са възприети от управляващите, а на свой ред правителството не е дало нито едно предложение за намаляване на разходите.

Запитан за идеята на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, депутатът отговори, че то ще доведе до повече сива икономика и по-малко приходи в бюджета. “Плоският данък трябва да бъде запазен на всяка цена. Той даде много добри резултати още с въвеждането му, когато данъчните приходи се увеличиха”, каза Мартин Димитров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    5 45 Отговор
    ЩЕ ПЛАЩАТЕ ПАРИТЕ НЕ РАСТАТ ПО ДЪРВЕТАТА САМО БЛАГА ИСКАТЕ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Е ГЕРБ Е ВОДЕЩ 20 ГОДИНИ БОРИСОВ ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #21

    14:11 29.10.2025

  • 2 Хахахаха

    9 21 Отговор
    А ппдб лобират и топят в лондон в сащ и ес ...Да влизат българи в санкционни списъци .

    14:13 29.10.2025

  • 3 анонимен

    25 3 Отговор
    Няма нормална държава с плосък данък! Там, където се краде, има този данък за да се узаконяват кражбите им.
    Всеки който защитава плоският данък , защитава косвено грабежите или е малоумен.

    Коментиран от #14

    14:14 29.10.2025

  • 4 Питам:

    39 0 Отговор
    До кога всички ние чрез държавния бюджет ще плащаме осигуровките на хрантутниците присвоили си званието "държавен служител" особено на мЪдистратите от ВСС с ДНЕВНА ЗАПЛАТА САМО 1 200 ЛЕВА И МЕСЕЧНА 24 000 ПЛЮС БОНУСИ ДО З МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ И 5 000 ЛЕВА ГОДИШНО ЗА ДРЕХИ ! ЖАЛ ДА ТИ ОЖАЛИШ ГОРКИТЕ!

    14:15 29.10.2025

  • 5 Даниел

    14 4 Отговор
    Може би рая ще се “справи”по-добре от Габриел?!

    14:16 29.10.2025

  • 6 Мара

    33 0 Отговор
    с далавери и тя се подреди до милионерите ! Грозна и фалшива !

    14:16 29.10.2025

  • 7 ООрана държава

    30 0 Отговор
    Жирафа беше голям срам за България, бойчето я използва и захвърли като носна кърпа

    14:17 29.10.2025

  • 8 хихи

    11 0 Отговор
    НЗОК няма административен капацитет да контролира нароилите се прекалено много и концентрирани предимно в големите градове болници. и понеже не можем да намалим болниците. Може да се направят няколко конкуриращи се здравни каси, които да си берат кахъра с преразхода на средства...
    Да видиш ти тогава от частна каса крал ли си нещо...

    14:18 29.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    9 10 Отговор
    Жълтокопитните се занимават само с доноси.

    14:19 29.10.2025

  • 10 Това бившия евродепутат Бареков го...

    17 1 Отговор
    Написа още преди час -

    🚨💣Бомба ! Мария Габриел от ГЕРБ е изхвърлена от НАТО и ЕНП за връзки с Пеевски и лобизъм за изваждането му от санкциите за корупция‼️

    ЕНП ГЕРБ Пеевски Санкции НАТО МарияГабриел

    Разкритието тръгва от по-ранна публикация в най-четената от българите медия в социалните мрежи BNEWS и от двамата политици, които бяха част от Сглобката с ГЕРБ и с ДПС отзад.

    Двамата съпредседатели на ДБ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев разкриха, че външният министър на Сглобката Мария Габриел е водела държавна кореспонденция с Великобритания, с която е искала Делян Пеевски да бъде изваден от санкциите за корупция! Това е огромен скандал с колосални последствия, който тепърва ще се вихри. Такъв лобизъм показа дълбоките зависимости на Борисов и ГЕРБ от Пеевски, както и колко е вкопан в държавните институции самият Пеевски.
    ДБ бяха част от Сглобката с ДПС и ГЕРБ и може да им се има доверие.

    Даже и на децата е ясно – за Запада Пеевски е токсичен и който се прилепи до него – гори на секундата. Скоро ще го разбере на гърба си Бойко Борисов, който напоследък среща нискоразрядни началници и бизнесмени сам, като гладна хиена, на червения килим.

    Виж новината в първия коментар 👇👀

    14:20 29.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    7 9 Отговор
    Жълтокопитните са независими. От тях нищо не зависи. Могат да си лаят колкото искат. Скоро ще напълнят затворите.

    14:22 29.10.2025

  • 12 жжжжжж

    6 4 Отговор
    като управлявахте що пара потрошихте но мълчите за това....и оня вашият доцент по икономика и той си замълча ....лицемери....

    14:26 29.10.2025

  • 13 ШЕФА

    25 2 Отговор
    Мария Габриел я покриха тотално защото престъпленията извършени от тази простаке.... срещу България са колосални.Пет доживотни присъди са и малко на тази продажница.

    14:28 29.10.2025

  • 14 аааа

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    Прогресивният данък наказва кадърните, работливите и способните и поущрява търтеите и хрантутниците. Няма по-справедлив данък от плоския!

    14:39 29.10.2025

  • 15 То беше ясно

    9 1 Отговор
    Тя си е подлога на тиквата, той я лансира!

    Коментиран от #22

    14:43 29.10.2025

  • 16 анализатор

    2 3 Отговор
    много ми са умни тия от пп дб като ги гледам на снимката вземи единия удари другия на хубавата снимка липсват канадеца кокорестия академичето и ленчето чакаи че забравих баи танас

    14:44 29.10.2025

  • 17 Всички знаят, че...

    2 0 Отговор
    Никой и никога не е излизал от "списъка".

    14:51 29.10.2025

  • 18 ТОВА

    0 1 Отговор
    €врото ни е.@ м@.@т@ !

    14:51 29.10.2025

  • 19 Дич

    0 1 Отговор
    Мартине цял живот оправяш другите Христо какво работише в джипа на Бобока на паркинга на нс

    14:51 29.10.2025

  • 20 Тома

    0 0 Отговор
    Известно е че мафията в България е на власт

    14:53 29.10.2025

  • 21 Освен това е нелечим...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човек. Аутистите живеят в свой свят.

    14:53 29.10.2025

  • 22 И понеже

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "То беше ясно":

    не се представила добре нито в лобирането, нито в леглото последва отсвирване.

    14:53 29.10.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    АЗ ДА ПИТАМ,
    КАТО ПЛАЩАТ ПОВЕЧЕ, ДАЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОСТОЙНА ПЕНСИЯ !!????

    14:53 29.10.2025

  • 24 ДБ - та ,моля

    1 0 Отговор
    Обществени поръчки от болниците за лекарства и консумативи при положение че представителите на доставчиците на лекарства уреждат лекарите с безплатни симпозиуми почивки на екзотични места как точно ще се случи ,и не само това ,пълнят гушите на на УС на болниците който пък УС е с 20000 лв заплати и не им стигат ,така кои източват Здравната каса за сметка на пациенти и специалисти ?

    14:55 29.10.2025

  • 25 Е стига

    0 0 Отговор
    Уредниците на Магнитски срещу опоненти и драскачи на доноси по същия повод и срещу имиджа на БГ ,имали питане ?Много интересно как си ги представяте тези работи ?Искате от посолството чадър ,правите си както искате ,а после питат дали са правени постъпки срещу вашите доноси и безобразия ?Ами нека ви осветят какво.толкова ,вашия гуру разградски нали е " чист" като майска роза ?

    15:00 29.10.2025

