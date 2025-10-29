Мария Габриел като външен министър е лобирала пред Лондон за изваждане на българи от санкционния списък ВИДЕО

“До нас достигна информация, че като външен министър от ГЕРБ Мария Габриел е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционния списък на Великобритания. Въпросът е имат ли такива усилия сега от ГЕРБ - от външния министър, от Теменужка Петкова, от министър-председателя, да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък по Магнитски и от списъка на Великобритания.” Това заяви пред медии в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.
“Левичарската власт предлага увеличение на пенсионните осигуровки с 10%. Така всяко семейство с двама работещи със средна за страната заплата ще плаща по 100 лева повече.” Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров и подчерта, че това предложение на управляващите за Бюджет 2026 е едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам. То ще доведе до увеличаване на сивата икономика, забавяне на растежа, намаляване на икономическата активност.
“Ние предупредихме, че или трябва да има мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки и това вече се случва”, каза Димитров. И напомни за внесените от ПП-ДБ десетки законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. Сред тях са търговете за обществени поръчки от болниците, когато ползват публичен ресурс, уведомяването на пациентите за извършени спрямо тях здравни услуги, за да се избегне източването на здравната каса чрез фиктивни такива, ревизия на ТЕЛК-овете, държавните служители да си плащат осигуровките, поетапно освобождаване на наетите пенсионери, както и да не се харчат налетите в ББР и БЕХ 5,5 млрд. лв. По думите на икономиста, с такива и много други мерки могат да се спестят милиарди, но те не са възприети от управляващите, а на свой ред правителството не е дало нито едно предложение за намаляване на разходите.
Запитан за идеята на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, депутатът отговори, че то ще доведе до повече сива икономика и по-малко приходи в бюджета. “Плоският данък трябва да бъде запазен на всяка цена. Той даде много добри резултати още с въвеждането му, когато данъчните приходи се увеличиха”, каза Мартин Димитров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #21
14:11 29.10.2025
2 Хахахаха
14:13 29.10.2025
3 анонимен
Всеки който защитава плоският данък , защитава косвено грабежите или е малоумен.
Коментиран от #14
14:14 29.10.2025
4 Питам:
14:15 29.10.2025
5 Даниел
14:16 29.10.2025
6 Мара
14:16 29.10.2025
7 ООрана държава
14:17 29.10.2025
8 хихи
Да видиш ти тогава от частна каса крал ли си нещо...
14:18 29.10.2025
9 Данко Харсъзина
14:19 29.10.2025
10 Това бившия евродепутат Бареков го...
🚨💣Бомба ! Мария Габриел от ГЕРБ е изхвърлена от НАТО и ЕНП за връзки с Пеевски и лобизъм за изваждането му от санкциите за корупция‼️
ЕНП ГЕРБ Пеевски Санкции НАТО МарияГабриел
Разкритието тръгва от по-ранна публикация в най-четената от българите медия в социалните мрежи BNEWS и от двамата политици, които бяха част от Сглобката с ГЕРБ и с ДПС отзад.
Двамата съпредседатели на ДБ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев разкриха, че външният министър на Сглобката Мария Габриел е водела държавна кореспонденция с Великобритания, с която е искала Делян Пеевски да бъде изваден от санкциите за корупция! Това е огромен скандал с колосални последствия, който тепърва ще се вихри. Такъв лобизъм показа дълбоките зависимости на Борисов и ГЕРБ от Пеевски, както и колко е вкопан в държавните институции самият Пеевски.
ДБ бяха част от Сглобката с ДПС и ГЕРБ и може да им се има доверие.
Даже и на децата е ясно – за Запада Пеевски е токсичен и който се прилепи до него – гори на секундата. Скоро ще го разбере на гърба си Бойко Борисов, който напоследък среща нискоразрядни началници и бизнесмени сам, като гладна хиена, на червения килим.
Виж новината в първия коментар 👇👀
14:20 29.10.2025
11 Данко Харсъзина
14:22 29.10.2025
12 жжжжжж
14:26 29.10.2025
13 ШЕФА
14:28 29.10.2025
14 аааа
До коментар #3 от "анонимен":Прогресивният данък наказва кадърните, работливите и способните и поущрява търтеите и хрантутниците. Няма по-справедлив данък от плоския!
14:39 29.10.2025
15 То беше ясно
Коментиран от #22
14:43 29.10.2025
16 анализатор
14:44 29.10.2025
17 Всички знаят, че...
14:51 29.10.2025
18 ТОВА
14:51 29.10.2025
19 Дич
14:51 29.10.2025
20 Тома
14:53 29.10.2025
21 Освен това е нелечим...
До коментар #1 от "Промяна":Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човек. Аутистите живеят в свой свят.
14:53 29.10.2025
22 И понеже
До коментар #15 от "То беше ясно":не се представила добре нито в лобирането, нито в леглото последва отсвирване.
14:53 29.10.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАТО ПЛАЩАТ ПОВЕЧЕ, ДАЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОСТОЙНА ПЕНСИЯ !!????
14:53 29.10.2025
24 ДБ - та ,моля
14:55 29.10.2025
25 Е стига
15:00 29.10.2025