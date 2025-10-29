Мария Габриел като външен министър е лобирала пред Лондон за изваждане на българи от санкционния списък ВИДЕО

“До нас достигна информация, че като външен министър от ГЕРБ Мария Габриел е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционния списък на Великобритания. Въпросът е имат ли такива усилия сега от ГЕРБ - от външния министър, от Теменужка Петкова, от министър-председателя, да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък по Магнитски и от списъка на Великобритания.” Това заяви пред медии в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

“Левичарската власт предлага увеличение на пенсионните осигуровки с 10%. Така всяко семейство с двама работещи със средна за страната заплата ще плаща по 100 лева повече.” Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров и подчерта, че това предложение на управляващите за Бюджет 2026 е едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам. То ще доведе до увеличаване на сивата икономика, забавяне на растежа, намаляване на икономическата активност.

“Ние предупредихме, че или трябва да има мерки за намаляване на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки и това вече се случва”, каза Димитров. И напомни за внесените от ПП-ДБ десетки законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. Сред тях са търговете за обществени поръчки от болниците, когато ползват публичен ресурс, уведомяването на пациентите за извършени спрямо тях здравни услуги, за да се избегне източването на здравната каса чрез фиктивни такива, ревизия на ТЕЛК-овете, държавните служители да си плащат осигуровките, поетапно освобождаване на наетите пенсионери, както и да не се харчат налетите в ББР и БЕХ 5,5 млрд. лв. По думите на икономиста, с такива и много други мерки могат да се спестят милиарди, но те не са възприети от управляващите, а на свой ред правителството не е дало нито едно предложение за намаляване на разходите.

Запитан за идеята на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, депутатът отговори, че то ще доведе до повече сива икономика и по-малко приходи в бюджета. “Плоският данък трябва да бъде запазен на всяка цена. Той даде много добри резултати още с въвеждането му, когато данъчните приходи се увеличиха”, каза Мартин Димитров.