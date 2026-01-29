Новини
България »
Всички градове »
Мария Габриел е предложена за заместник- генерален директор на ЮНЕСКО

Мария Габриел е предложена за заместник- генерален директор на ЮНЕСКО

29 Януари, 2026 13:51 892 40

  • мария габриел-
  • предложение-
  • заместник-генерален директор-
  • юнеско

Правителството в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.

Мария Габриел е предложена за заместник- генерален директор на ЮНЕСКО - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мария Габриел е предложена за поста заместник- генерален директор на ЮНЕСКО, съобщиха източници на Нова телевизия от Министерския съвет. Правителството в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.
Според информацията Габриел ще поеме ресора „Комуникация и информация“ в рамките на международната организация за образование, наука и култура.
Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. Тя е завършила бакалавърска степен по „Български и френски език“ в Пловдивския университет и магистратура по „Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки в Бордо.

Габриел има дългогодишен опит в европейските институции. От 7 юли 2017 г. до 1 декември 2019 г. тя е еврокомисар за цифрова икономика и общество в Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер. На 1 декември 2019 г. е избрана за еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, този път под ръководството на Урсула фон дер Лайен.
През 2023 г. тя напуска поста в Европейската комисия след номинация за кандидат-премиер от ГЕРБ, но не получава подкрепа.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 1 Отговор
    Мисирките се ценят навсякъде.

    Коментиран от #7

    13:56 29.01.2026

  • 2 Урсула 1984

    27 1 Отговор
    Завършила е френски.

    Коментиран от #12

    13:57 29.01.2026

  • 3 Има

    33 0 Отговор
    Заложби за "дълбокото гърло" с този жирафаки врат!

    13:57 29.01.2026

  • 4 дядото

    28 1 Отговор
    някъде четох - какво може да постигне жена с ду пе за една нощ,мъж не може за цял живот

    13:58 29.01.2026

  • 5 1616

    2 21 Отговор
    Е това е новина да се радва цяла България

    13:58 29.01.2026

  • 6 от зоопарка

    30 0 Отговор
    гербавите търсят на безработен жираф добре платена работа.

    13:59 29.01.2026

  • 7 Поправка

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не мисирките, а калинките.
    Господи, спиш ли?

    13:59 29.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    20 0 Отговор
    ТАЗИ НЕ Я СЛУША ГЛАВАТА ИЗОБЩО!

    Коментиран от #23

    13:59 29.01.2026

  • 9 Подхожда й на Габриел

    19 0 Отговор
    С такава арт шия ще стане символ на ЮНЕСКО.

    14:00 29.01.2026

  • 10 Шести

    5 9 Отговор
    Това е едно от постиженията на ГЕРБ,радвай се народе

    Коментиран от #32

    14:02 29.01.2026

  • 11 Тома

    27 0 Отговор
    Какво нещо е да тръгнеш от село без грам мозък и да стигнеш европейски парламент

    14:02 29.01.2026

  • 12 Френски и

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула 1984":

    джебчийство на едро. Владее ги до съвършенство Марийка Гeйбриeл.

    14:03 29.01.2026

  • 13 Само в Конго Киншаса

    15 0 Отговор
    има кръстоска между жираф и зебра.

    Ние пък си имаме Габриел.

    14:05 29.01.2026

  • 14 Нашата Габриел

    12 3 Отговор
    бие Илашчук по красота и изящна шия.

    Да се пукнат украинките от яд!

    14:09 29.01.2026

  • 15 гост

    14 1 Отговор
    травестит

    14:11 29.01.2026

  • 16 Бюлетин

    13 0 Отговор
    Тези журналисти в медиите ен се научиха ,че не е важно какво си завършил ,а кой е съпргът или лчбовникът зад гърба ти. Ако акцентират върху тези детайли статии ще са далеч по-интересно четиво, а не информационен бюлетин

    14:14 29.01.2026

  • 17 Някой

    14 0 Отговор
    Тази за толкова години направи ли нещо за България? Някъде споменаха нещо за "мед". По нейни думи питала по посолства на САЩ и ЕС за избори тук. Те ли решават? Работата и в ЕС бе да си намери мъж и толкова!

    14:20 29.01.2026

  • 18 мара жирафа

    14 0 Отговор
    а дъното няма дъно

    14:22 29.01.2026

  • 19 браво браво

    5 13 Отговор
    Кристалина Георгиева,Николай Младенов ,Мария Габриел , българи на ключови места в света .Браво !

    Коментиран от #25

    14:23 29.01.2026

  • 20 Блага

    6 0 Отговор
    Длъжност!

    14:23 29.01.2026

  • 21 Нещо

    8 0 Отговор
    НИЩО !

    14:23 29.01.2026

  • 22 Позор ! Точно ГЕРБ и ИТН

    13 0 Отговор
    Направиха всичко възможно да не станем домакин на ЮНЕСКО! Нали помните? Свалиха гащи пред израелският посланник в София. Който я предложил Габриел за поста заместник- генерален директор на ЮНЕСКО, очевидно е желаел да нямаме представител. Никога няма да бъде удобрена . Абсурдна кандидатура е

    14:26 29.01.2026

  • 23 Те всички

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    фръкчи от сбирщината из цяла България на Бою са такива ! До една !

    14:26 29.01.2026

  • 24 В ЦЯЛ СВЯТ ТЪРСЯТ ГЕРБАДЖИИ?

    4 1 Отговор
    НЯКОЙ ОТ ПП-ДБ ИЛИ ОТ ДРУГИТЕ ПАРТИИ СТАВАТ ЛИ ЗА НЕЩО? КИРЕТО СЕГА Е СВОБОДЕН, ЛЕНА СЪЩО.

    14:29 29.01.2026

  • 25 ключови места....олееее

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "браво браво":

    Смешник. Младенов вика, ... пише срещу името му: "лице за контакти на терен".....за другите да не говорим ... обслужващ персонал и нищо друго.

    14:29 29.01.2026

  • 26 И шал

    9 0 Отговор
    си увила , и пак шийгуня и стърчи две педи над него !

    14:30 29.01.2026

  • 27 Мафия ни управлява

    7 1 Отговор
    Тази е дъното ! Срам !

    14:32 29.01.2026

  • 28 пери

    8 1 Отговор
    Тая само се чудят къде да я набутат. Дано си остане само предложена, не им трябва в Юнеско.

    14:33 29.01.2026

  • 29 МС си прибутва ударно недоразуменията

    5 0 Отговор
    Но няма да им се отвори парашута на герберастите. Стига толкова смет. Габриел никакво директорче на ЮНЕСКО няма да стане. И през вратата няма да мине даже ...с женска фамилия завършваща на ЕЛ може само за жена на някой козел

    14:34 29.01.2026

  • 30 ей така

    1 0 Отговор
    става. И да си т ъп щом си от ф ран к масион ери ата Сичко ти Са получава.

    14:35 29.01.2026

  • 31 Бивков

    3 0 Отговор
    Където има постове ,все и търсят място на измислената Габриел! Горката система ,всичко е за подмяна и прогнило от шуробаджанащина!

    14:37 29.01.2026

  • 32 00014

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шести":

    Сложих ти плюс за сарказма.

    14:37 29.01.2026

  • 33 Писмо ще пишем и подробно ще

    3 1 Отговор
    опишем със снимки, видео и звук че да знаят в ЮНЕСКО каква гнусна ционистка е тая Кретинел и как в товарен самолет даже при багажа с Денко до Израел летя и кви ги надрънка там в защита на геноцида и избиването на палестинчетата. Направо ще и разлепят снимката в ЮНЕСКО да знаете .....

    14:41 29.01.2026

  • 34 А можеше да я...

    1 1 Отговор
    турат да е Главния Поялник на Гренландия. С тоа профил може да уплаши дори коравия ТРУМП. А той не изглежда да се плаши лесно. Ще си плюе у пазвите минимум 7 пъти кат я зърне. Да не му е Уруки, щот досега у руките му само Лицеприятни девчонки са биле, разбираш!

    14:41 29.01.2026

  • 35 така, де

    2 0 Отговор
    ТаяНекадърница не си намери място! Да ходи с шалварите да сади тУтУн!

    14:42 29.01.2026

  • 36 Ааа такааа, падна ли ни в ръчичките

    1 0 Отговор
    сега ционистче проклето. Сега такава препоръка ще ти напишем че с псувни ще те изгонят

    14:46 29.01.2026

  • 37 Мутата

    1 0 Отговор
    Как може, тазиселскапростапутка

    14:48 29.01.2026

  • 38 Сатана Z

    1 0 Отговор
    ЮНЕСКО ще и дадат безплатен апартамент ,в който да си "стокира" "взятките".
    Някой знае ли дали тази е освободила жилището дадено и от Софийска община в центъра на София?

    14:48 29.01.2026

  • 39 Поредният позор за България е

    1 0 Отговор
    тази номинация. Не знам кой точно я е номинирал, но е абсурдна !

    14:49 29.01.2026

  • 40 Другари от ЮНЕСКО,

    0 0 Отговор
    И другари роми и уважаеми пенсионери ...... Борисов нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков и Кретинел декларираха "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Премиерчето дЖилезко и ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев също. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? В Къщи на ужасите да ви вкарат ? ....А?

    14:52 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол