Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите

Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите

30 Януари, 2026 21:03, обновена 30 Януари, 2026 21:35 1 308 44

Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът

Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите - 1
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Мой дълг беше да отговоря на надеждите на българите за промяна. Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Няма да вдигаме данъците, а ще заложим на привличане на инвеститори и икономически растеж.

Това каза пред "Панорама" по БНТ бившият президент Румен Радев. Той даде - първото си интервю, след като подаде оставка като президент.

На въпроса "Чий е Крим", Румен Радев заяви: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".

Той припомни, че девет години е очаквал партиите да отговорят на надеждите на българите. Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът.

Той посочи, че собствена партия ще прави след изборите, но не поиска да разкрие как ще участва на настоящите избори - дали да използва вече съществуваща регистрация или ще създаде коалиция.

Постът е в сигурните ръце на госпожа Йотова, която има всички качества да го заеме, заяви в началото на разговора Румен Радев.

"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", коментира Румен Радев.

"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

"Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика", каза бившият президент.

"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.

"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

"Затова и стигнахме до днешната патова, политическа ситуация. И повярвайте ми, да правиш партия, да влизаш в българската политика точно в сегашния момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание", призна Румен Радев.

"Не мога да ви опиша, особено през последната година, думите към мен бяха само едни и същи: "Г-н президент, създавайте партия и да отиваме на избори" - Това го чувах отвсякъде.

На въпроса дали е създал партия и как ще участва на изборите - Румен Радев отговори, че не може да даде детайли: "Искам само да призова хората да има готовност за реакция във всеки един случай, когато властта отново ще се опитва да ни спира с недемократични средства". Радев обясни, че има краен срок за обявяване на листите и че ще влезе в този срок - "но ще се въздържа от даване на детайли, има най-различни възможности", посочи президентът.

Очаквайте подробности...


България
  • 1 Жокей

    11 17 Отговор
    Изобщо не ме интересуват подробности за този лизач на стопанина на Кремъл.

    Коментиран от #32

    21:10 30.01.2026

  • 2 Ала-бала с резидента

    17 6 Отговор
    Шиши се борел за хората. Буци се борел с корупцията, освен кога я няма. Ококора, джобния червен женерал и онова нискочело комунде се борели за правосъдна система. А Рундю се борел с олигархията.

    Аман от такива борци, бе!

    Коментиран от #12

    21:10 30.01.2026

  • 3 Офанзивен дефанзив

    17 12 Отговор
    Да, всички се надяваме на истинската промяна. Това е буквално последният ни шанс нещо да се промени разумно. Дано поредният спасител да се окаже и последния спасител - да не се налага да търсим нови!

    Коментиран от #10

    21:10 30.01.2026

  • 4 цццц

    16 7 Отговор
    Олигархията сигурно се преви от смях

    21:11 30.01.2026

  • 5 Гражданин

    16 15 Отговор
    Само Президента ще отърве държавата от тиквите и свинете ,които я направиха най-мафиотската страната в ЕС.

    Коментиран от #39

    21:11 30.01.2026

  • 6 Ясновид

    10 19 Отговор
    Румене теб те виждам като мин. председател на републиката!

    21:11 30.01.2026

  • 7 Р2-действай

    5 6 Отговор
    и не давай коментари, ако и ти се провалиш, тази държава ще бъде само територия на глобуса.

    21:11 30.01.2026

  • 8 Въпросче

    12 8 Отговор
    Тоя лицемер и фалшив герой как смята да я приключва олигархията? С още по-голяма интеграция в ессср-то на урсуляците ли?

    21:12 30.01.2026

  • 9 хмм

    10 2 Отговор
    Що не направи сега партия? За какво подаде оставка тогава?

    21:12 30.01.2026

  • 10 дали ще сте блажени верующите

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Офанзивен дефанзив":

    кога тримореца ви помогне по-скоро да се пренесете в отвъдното?

    21:13 30.01.2026

  • 11 Вижда се

    8 11 Отговор
    Тиквите и свинете страх ги тресе от Радев.

    Коментиран от #30

    21:13 30.01.2026

  • 12 Хи хи

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ала-бала с резидента":

    А зад гърба му цялата олигархия . Гледам го вече 10 минути го гледам и в устата му само олигарархия 1

    21:13 30.01.2026

  • 13 И каква промяна ще правиш бре

    7 6 Отговор
    Мълчиш като риба. Дай програма, червени линии, твърди ангажименти, направи като Путин, на въпроси 2 часа отговаряй и т.н... Може да си и ти гнусно атлантическо прокси и измамник , де да те знаем

    21:14 30.01.2026

  • 14 Жива да не бях!

    10 5 Отговор
    Това ли са му тезисите на фалшивия герой в поръчковото предаване панорама ли как беше там?

    21:16 30.01.2026

  • 15 Здрасти

    5 7 Отговор
    Аве да питам, мутрите от БОЕЦ поеха ли официално охраната на Радев, или още мъчи НСО?

    21:16 30.01.2026

  • 16 Емигрант

    8 3 Отговор
    Първо ви накара да се дупчите с експерименталки, за да ви позволи да идете на театър или ресторант, сега се зарича да ви вкара първи в дигиталния концлагер. Иначе ръси сладки приказки за плиткoyмни. Ще се хванат шарани и неговата въдица, да видим колко.

    21:17 30.01.2026

  • 17 всяко поколение само си носи Кръста

    5 2 Отговор
    Време е младите да си го носят.

    21:17 30.01.2026

  • 18 Аеее Месиянци

    5 5 Отговор
    Нов Месия на хоризонта!
    Дасе подкрепииии

    Коментиран от #20

    21:17 30.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Всички реват срещу Радев. Шарлатани ПП/ДБ,тиквата,Костадин копейкин ,чалгарите ИТН . Ясно е - Радев моят президент.

    Коментиран от #21, #25, #43

    21:18 30.01.2026

  • 20 е колко да е нов

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аеее Месиянци":

    Още 2020 вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Не може още да не сме оправени. Нали обеща!

    21:18 30.01.2026

  • 21 хи хи

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Много ме кефи, че като пуснеш коментар, веднага си го одобряваш. Браво. хи хи хи

    21:19 30.01.2026

  • 22 Факт

    4 4 Отговор
    Вероятно обърка много сметки! А сметките в политиката не са хубави!

    21:20 30.01.2026

  • 23 Ген. Решетников

    2 2 Отговор
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    25 Ноември 2016 в Интервю на Георги Коритаров.

    21:22 30.01.2026

  • 24 редник

    2 3 Отговор
    Девет годин той
    скита се бездомен, без сън, без покой,
    под вънкашност чужда и под име Президент
    и с сърце порасло и за кръст готово...
    Думите му бяха и прости и кратки,
    пълни с упованье и надежди сладки.
    Говореше често за бунт, за борба,
    кат за една ближна обща веселба,
    часът на която беше неизвестен;
    изпитваше кой е сърцат, сиреч честен,
    участник да стане във подвига свят;
    всяк един слушател беше му и брат.
    В бъдещето тъмно той гледаше ясно.
    Той любеше свойто отечество красно.

    Президенството тясно за мойта душа е.
    и че ще е харно да оставя веч
    таз ограда тиха, от света далеч,
    и да кажа тайно две-три думи нови
    на онез, що влачат тежките окови.

    Рече и излезе.

    21:23 30.01.2026

  • 25 Предпоследния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Брат, ти кое не разбра?!
    Той вече не е президент и няма да бъде. Какъв ще е - Господ знае, но не е президент.

    Коментиран от #27

    21:23 30.01.2026

  • 26 Комшията на комшията

    5 0 Отговор
    И комшията имаше същото самочувствие.
    И толкова се наду, ..... че вчера му носихме 40..... А комунист, - попа не иска да дойде

    21:24 30.01.2026

  • 27 не му пука дали е президент

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Предпоследния Софиянец":

    Важното е да има имунитет

    21:24 30.01.2026

  • 28 Яшар

    6 1 Отговор
    Ама и говоренето ти не е много убедително а по скоро мазно и разлато..демек ...си слаба рския

    21:24 30.01.2026

  • 29 Промяна

    4 2 Отговор
    Нямам думи много се смях на това което говори РР от 9 години е президент а през последните 5 имаше служебни няколко Много се смях на това което казва А онези на Цветан Василев Гошото вече са там хахахахахаха

    Коментиран от #34

    21:25 30.01.2026

  • 30 Мунчо

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Вижда се":

    🤣🤣🤣....по-скоро се превиват от смях като го гледат как се "напъва" да изглежда спасителят на нацията.... 🤣🤣🤣

    21:25 30.01.2026

  • 31 Червен картон

    1 0 Отговор
    Голямата част от народните представители ни излъгаха. Няма спор в това

    21:25 30.01.2026

  • 32 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жокей":

    Само, че обърка стопанина.
    $

    21:26 30.01.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    За дреболиите - извинете, а за Боташ.... си майката

    21:26 30.01.2026

  • 34 А где

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Тиквуний? Няма ли да има другата седмица панорама с него?

    Коментиран от #38

    21:27 30.01.2026

  • 35 Валтер Шеленберг

    3 0 Отговор
    Дано по най гадният начин умреш и.род и тъпата проста нагла деса превари

    21:28 30.01.2026

  • 36 Старшина Боташ

    3 0 Отговор
    Кажи за Бобокови и боклуците дето отровихте Северна България бе изверг???? Жалка фатмашка гад ..смърт да бъде за тебе

    21:29 30.01.2026

  • 37 Факти

    2 0 Отговор
    Олигархичният модел е руският модел. Как един русороб ще разруши руския модел?

    21:29 30.01.2026

  • 38 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "А где":

    В Загреб е с Манфред Вебер е имат ЕНП конференция

    21:30 30.01.2026

  • 39 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гражданин":

    ЧОВЕЧЕ това което бълнуваш е фантазия РР всички знаем за неговото управление И най важното тук живеят още много българи човече освен твоят месия

    Коментиран от #41

    21:31 30.01.2026

  • 40 Бивш о.з. с резерви

    1 0 Отговор
    Поживем...увидим...что будеш твориш...
    Время и дела покажеть...
    Для сейчас...НИЧЕГО...

    21:32 30.01.2026

  • 41 Радев ще удуши твоята тиква

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    на изборите убедително и ще го вкара в затвора

    21:34 30.01.2026

  • 42 Оги

    0 0 Отговор
    Със съботажа на еврото се нареди в ъгъла при Косьо и приключи преди да е започнал.

    21:35 30.01.2026

  • 43 ма ДУРО

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Последен,
    твоят кумир - комунист и бузки на дир,ник би отворил за да доплува до брега на имунитета. Боташ е като дамоклев меч над лъскавото му теме, под което е само червена мъгла !

    21:35 30.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

