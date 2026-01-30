Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите

Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Мой дълг беше да отговоря на надеждите на българите за промяна. Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Няма да вдигаме данъците, а ще заложим на привличане на инвеститори и икономически растеж.

Това каза пред "Панорама" по БНТ бившият президент Румен Радев. Той даде - първото си интервю, след като подаде оставка като президент.

На въпроса "Чий е Крим", Румен Радев заяви: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".

Той припомни, че девет години е очаквал партиите да отговорят на надеждите на българите. Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът.

Той посочи, че собствена партия ще прави след изборите, но не поиска да разкрие как ще участва на настоящите избори - дали да използва вече съществуваща регистрация или ще създаде коалиция.

Постът е в сигурните ръце на госпожа Йотова, която има всички качества да го заеме, заяви в началото на разговора Румен Радев.

"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", коментира Румен Радев.

"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

"Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика", каза бившият президент.

"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.

"Затова и стигнахме до днешната патова, политическа ситуация. И повярвайте ми, да правиш партия, да влизаш в българската политика точно в сегашния момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание", призна Румен Радев.

"Не мога да ви опиша, особено през последната година, думите към мен бяха само едни и същи: "Г-н президент, създавайте партия и да отиваме на избори" - Това го чувах отвсякъде.

На въпроса дали е създал партия и как ще участва на изборите - Румен Радев отговори, че не може да даде детайли: "Искам само да призова хората да има готовност за реакция във всеки един случай, когато властта отново ще се опитва да ни спира с недемократични средства". Радев обясни, че има краен срок за обявяване на листите и че ще влезе в този срок - "но ще се въздържа от даване на детайли, има най-различни възможности", посочи президентът.

