Сбогом български лев: От утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута

31 Януари, 2026 05:52, обновена 31 Януари, 2026 04:54 367 4

Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ

Сбогом български лев: От утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Днес е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България. Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ и от утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута.

До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове имат задължението да обменят безплатно левове в евро, като при по-големи количества монети клиентите на банките могат да бъдат насочени към определени клонове със сортировъчна техника. БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно, а до първите дни на март това е възможно и във всички останали централни банки на еврозоната.

Към 30 януари банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, съобщиха от БНБ. Това означава, че 75 % е изтегленото налично парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Тенденцията съвпада с тази от повечето държави, приели еврото.

България вече е 21-вият член на еврозоната, а на 5 февруари е първото заседание на Европейската централна банка, в което българският гуверньор Димитър Радев ще участва като пълноправен член.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Благодарение на великия българин, големия държавник, строителят на съвременна България, вече сме в сърцето на Европа, а от днес истински европейци. Поклон до земи.
    Името на Бойко Борисов ще бъде записано със златни букви в Историята на България.
    Без Бойко, България е загубена.

    Коментиран от #2

    05:02 31.01.2026

  • 2 Гочоолу

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Еееех, Данко, Данко... сер.семин си беше, сер.семин си остана!

    Коментиран от #4

    05:03 31.01.2026

  • 3 Бгг

    0 2 Отговор
    Май н а т а му на еврото. Ще го сринем и възстановим лева.

    05:11 31.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гочоолу":

    Жал ми е за левчето, но еврото е бъдещето. Не можем да вървим срещу прогреса. А и не бива.

    05:15 31.01.2026

