Сбогом български лев: От утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута

Днес е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България. Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ и от утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута.
До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове имат задължението да обменят безплатно левове в евро, като при по-големи количества монети клиентите на банките могат да бъдат насочени към определени клонове със сортировъчна техника. БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно, а до първите дни на март това е възможно и във всички останали централни банки на еврозоната.
Към 30 януари банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, съобщиха от БНБ. Това означава, че 75 % е изтегленото налично парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Тенденцията съвпада с тази от повечето държави, приели еврото.
България вече е 21-вият член на еврозоната, а на 5 февруари е първото заседание на Европейската централна банка, в което българският гуверньор Димитър Радев ще участва като пълноправен член.
1 Данко Харсъзина
Името на Бойко Борисов ще бъде записано със златни букви в Историята на България.
Без Бойко, България е загубена.
Коментиран от #2
05:02 31.01.2026
2 Гочоолу
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Еееех, Данко, Данко... сер.семин си беше, сер.семин си остана!
Коментиран от #4
05:03 31.01.2026
3 Бгг
05:11 31.01.2026
4 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Гочоолу":Жал ми е за левчето, но еврото е бъдещето. Не можем да вървим срещу прогреса. А и не бива.
05:15 31.01.2026