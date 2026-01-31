Сбогом български лев: От утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута

Днес е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България. Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ и от утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута.

До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове имат задължението да обменят безплатно левове в евро, като при по-големи количества монети клиентите на банките могат да бъдат насочени към определени клонове със сортировъчна техника. БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно, а до първите дни на март това е възможно и във всички останали централни банки на еврозоната.

Към 30 януари банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, съобщиха от БНБ. Това означава, че 75 % е изтегленото налично парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Тенденцията съвпада с тази от повечето държави, приели еврото.

България вече е 21-вият член на еврозоната, а на 5 февруари е първото заседание на Европейската централна банка, в което българският гуверньор Димитър Радев ще участва като пълноправен член.