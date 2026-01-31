Новини
МФ напомня: От 1 февруари ще се разплащаме само в евро

31 Януари, 2026 11:35 709 43

Търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща само в евро

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В полунощ на 31 януари 2026 г. изтича едномесечният срок, в който можем да се разплащаме в лев и евро. От 1 февруари еврото остава единственото официалното платежно средство в България. Това съобщават от министерството на финансите.

От началото на февруари левът вече няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения. Гражданите са длъжни да плащат в евро. Търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща само в евро.

Финансовото ведомство посочва, че изписването на цените в двете валути ще се запази до 08.08.2026 г., за да се осигури прозрачност и да се предотврати спекула.

До 30 юни 2026 г. търговските банки и "Български пощи" ще обменят безплатно левовете в евро. След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запазвам си ги

    10 10 Отговор
    Рушители на България, ще умрете убити с лев!

    Коментиран от #16

    11:41 31.01.2026

  • 2 Дориана

    12 11 Отговор
    А, когато Европейския съюз се разпадне, защото точно това ще се случи Борисов, Пеевски и техните патерици ИТН и БСП ОЛ. трябва да понесат цялата отговорност за икономическия срив на България. Да видим колко бързо ще могат да върнат ЛЕВА.

    Коментиран от #5, #9

    11:41 31.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 2 Отговор
    АКО МОЖЕ
    ОЩЕ ПОНЕ 5 ГОДИНИ ДА НИ ГО НАТЯКВАТЕ, ТА ДАНО ДА ГО ЗАПОМНИМ.

    11:42 31.01.2026

  • 4 Фльора

    6 6 Отговор
    Ню-ню-то пак иска да ме води в Гърция, но нямал евро. Само рубли.. Така вече му плащали от Драган Цанков

    11:48 31.01.2026

  • 5 Дориана,

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Все още ли не си е.....на

    11:50 31.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Обраха ни левчетата и златото и ни изхвърлиха през борда на Титаник без лодки.В сряда Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а България зад борда.

    Коментиран от #8, #10, #31

    11:53 31.01.2026

  • 7 Дано

    10 4 Отговор
    Дано БОГ накаже всички предатели,които причиниха този ад на народа ни,набутвайки ни насилствено в потъващата сатанинска еврозона!!! Да бъдат проклети навеки и да се пържат в Пъкъла!!!

    11:54 31.01.2026

  • 8 Напиши го още 100 пъти

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ей мека китка, аде че омръзна бе бате.

    11:55 31.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Банкерите през 1945 година вързали лева за Райхсмарката при курс 33 лв за една Райхсмарка са съдени от Народният съд.

    11:55 31.01.2026

  • 10 .....

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Руски ФЕИК ли 3ач !!!

    11:55 31.01.2026

  • 11 Оооо….

    2 1 Отговор
    …значи от понеделник съм с евраците, камерата и топла връзка с КЗП на пазар. А някой пробва да ми върне в лева, а започват фото сесии!

    Коментиран от #15

    12:01 31.01.2026

  • 12 Провинциалист от провинция Тракия

    2 2 Отговор
    Атлантутската пропаганда припомня, че се разплащаме в евро от 97ма, нищо че то е в обръщение от 2002ра.

    12:08 31.01.2026

  • 13 Умен

    3 5 Отговор
    Най-после изчезва скапания лев! Друго си е еврото! Не харесвам евротиквите, но еврото си е красива валута!

    Коментиран от #19, #42

    12:09 31.01.2026

  • 14 Ами

    1 3 Отговор
    Не знам дали БНБ е издал лиценз на "Български пощи"
    за обмяна на валута, но магазините нямаха такъв лиценз.
    Или аз поне не знам да е имало такъв.
    А уж сме правова държава.

    12:13 31.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оооо….":

    В кофите за боклук си пазаруваш безплатно

    12:14 31.01.2026

  • 16 Ако ми дойде някой с $

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Запазвам си ги":

    дали ще го върна?
    Когато нямаш национална валута всико друго върви.

    12:16 31.01.2026

  • 17 Том

    4 1 Отговор
    Най накрая мършавия лев отиде на боклука

    Коментиран от #21

    12:18 31.01.2026

  • 18 Копейка

    4 1 Отговор
    Взех ни левъ!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #32

    12:18 31.01.2026

  • 19 А Шуменска пантера апала ли те е?

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Умен":

    И тя е красиво животно.

    12:19 31.01.2026

  • 20 кеф

    2 2 Отговор
    Най-после "копейките" няма да се крият :)

    12:23 31.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Том":

    Да си правите компания

    12:24 31.01.2026

  • 22 Умен

    4 1 Отговор
    Костадинов спаси българския лев!

    12:25 31.01.2026

  • 23 Апокалипсиса

    1 3 Отговор
    започва утре!Всичко се крепеше на лева!

    12:27 31.01.2026

  • 24 Възраждане

    3 1 Отговор
    Коцето ще спаси българския лев!Така каза аз му вярвам

    12:28 31.01.2026

  • 25 Ние отдавна минахме на евро

    3 0 Отговор
    и забравихме за лева, с който мафиотите от прехода ограбиха спестяванията на българите и пенсиите им!

    От първи януари нямам левове в портмонето си!

    Коментиран от #29

    12:32 31.01.2026

  • 26 Пламен

    3 0 Отговор
    КУФЕЙКИН ПАК Е В КОМОЦИО , КАТО СЛЕД ШАМАРА НА МАРЕШКИ . :)

    12:33 31.01.2026

  • 27 Помня как чакахме на опашки

    6 0 Отговор
    да обърнем левовете е марки по времето на Луканов, Виденов и БСП.

    Без никой да ни задължава, нито левът беше обвързан с марката!

    Тогава копейките не само че не реваха, ами първи се натискаха!

    Коментиран от #36

    12:35 31.01.2026

  • 28 Ицо

    3 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #30, #41

    12:37 31.01.2026

  • 29 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ние отдавна минахме на евро":

    ЧРЕЗ СКАПАНИЯ ЛЕВ ДС МАФИЯТА ЛИКВИДИРА БЪЛГАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОГРАБИ СПЕСТЯВАНИЯТА НА ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ И ГИ ЗАГРОБИ. ЛЕВЪТ ОКОНЧАТЕЛНО УМРЯ ПРИ ОНЗИ ДС ПУДЕЛ ВИДЕНОВ

    12:37 31.01.2026

  • 30 Руското посалства

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ицо":

    Има центъджии, копейките минаха на евроцентове.

    12:38 31.01.2026

  • 31 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ЗЛАТОТО ТИ ОТДАВНА Е В СССР, БАЙ ТОШО ГО ПРАТИ ТАМ, С ТОВА СЕ РАЗПЛАТИ ДА ГО ДЪРЖАТ НА ВЛАСТ 35 ГОДИНИ

    12:39 31.01.2026

  • 32 Евроцент

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    Вземи си зелени банани на промоция и си направи харакири отзад.

    12:40 31.01.2026

  • 34 И ние да ви напомним

    1 2 Отговор
    Да си ееете макята

    12:41 31.01.2026

  • 35 БНБ

    0 0 Отговор
    Левът е вечно жив!

    12:42 31.01.2026

  • 36 А маслини, купи ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Помня как чакахме на опашки":

    Гледай си жалката пенция и гинкобилобата и не се занимавай да коментираш. Има си форуми за дърти пенсионери, където никой няма да ти хейти простотиите.

    Коментиран от #39

    12:43 31.01.2026

  • 37 Кой е. л, е.ал

    2 0 Отговор
    Лев умре!

    12:44 31.01.2026

  • 38 Финансист

    0 1 Отговор
    Запазих си всички левове!Ще ги обменя ,когато долара и златото паднат наполовина!

    12:45 31.01.2026

  • 39 У тик ток

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "А маслини, купи ли?":

    пускат ли пенсионери?

    Коментиран от #43

    12:46 31.01.2026

  • 40 цццц

    0 1 Отговор
    Имам 5 евро цента , годината потръгна много добре , Швейцария на Балканите !

    12:46 31.01.2026

  • 41 Тираджия

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ицо":

    При майкатинамагистралата се редят, има свиркинапромоция в лева и в евро, като за последно.

    12:47 31.01.2026

  • 42 Смел човек

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Умен":

    Сте, щом казвате на всички, че сте умен.

    12:49 31.01.2026

  • 43 Минимална пенция

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "У тик ток":

    Гледай си бастуна и не се занимавай. Сериозно.

    12:50 31.01.2026

