МФ напомня: От 1 февруари ще се разплащаме само в евро

В полунощ на 31 януари 2026 г. изтича едномесечният срок, в който можем да се разплащаме в лев и евро. От 1 февруари еврото остава единственото официалното платежно средство в България. Това съобщават от министерството на финансите.
От началото на февруари левът вече няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения. Гражданите са длъжни да плащат в евро. Търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща само в евро.
Финансовото ведомство посочва, че изписването на цените в двете валути ще се запази до 08.08.2026 г., за да се осигури прозрачност и да се предотврати спекула.
До 30 юни 2026 г. търговските банки и "Български пощи" ще обменят безплатно левовете в евро. След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запазвам си ги
Коментиран от #16
11:41 31.01.2026
2 Дориана
Коментиран от #5, #9
11:41 31.01.2026
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОЩЕ ПОНЕ 5 ГОДИНИ ДА НИ ГО НАТЯКВАТЕ, ТА ДАНО ДА ГО ЗАПОМНИМ.
11:42 31.01.2026
4 Фльора
11:48 31.01.2026
5 Дориана,
До коментар #2 от "Дориана":Все още ли не си е.....на
11:50 31.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #10, #31
11:53 31.01.2026
7 Дано
11:54 31.01.2026
8 Напиши го още 100 пъти
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ей мека китка, аде че омръзна бе бате.
11:55 31.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Дориана":Банкерите през 1945 година вързали лева за Райхсмарката при курс 33 лв за една Райхсмарка са съдени от Народният съд.
11:55 31.01.2026
10 .....
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Руски ФЕИК ли 3ач !!!
11:55 31.01.2026
11 Оооо….
Коментиран от #15
12:01 31.01.2026
12 Провинциалист от провинция Тракия
12:08 31.01.2026
13 Умен
Коментиран от #19, #42
12:09 31.01.2026
14 Ами
за обмяна на валута, но магазините нямаха такъв лиценз.
Или аз поне не знам да е имало такъв.
А уж сме правова държава.
12:13 31.01.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Оооо….":В кофите за боклук си пазаруваш безплатно
12:14 31.01.2026
16 Ако ми дойде някой с $
До коментар #1 от "Запазвам си ги":дали ще го върна?
Когато нямаш национална валута всико друго върви.
12:16 31.01.2026
17 Том
Коментиран от #21
12:18 31.01.2026
18 Копейка
Шъ се беся!
Коментиран от #32
12:18 31.01.2026
19 А Шуменска пантера апала ли те е?
До коментар #13 от "Умен":И тя е красиво животно.
12:19 31.01.2026
20 кеф
12:23 31.01.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Том":Да си правите компания
12:24 31.01.2026
22 Умен
12:25 31.01.2026
23 Апокалипсиса
12:27 31.01.2026
24 Възраждане
12:28 31.01.2026
25 Ние отдавна минахме на евро
От първи януари нямам левове в портмонето си!
Коментиран от #29
12:32 31.01.2026
26 Пламен
12:33 31.01.2026
27 Помня как чакахме на опашки
Без никой да ни задължава, нито левът беше обвързан с марката!
Тогава копейките не само че не реваха, ами първи се натискаха!
Коментиран от #36
12:35 31.01.2026
28 Ицо
Коментиран от #30, #41
12:37 31.01.2026
29 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #25 от "Ние отдавна минахме на евро":ЧРЕЗ СКАПАНИЯ ЛЕВ ДС МАФИЯТА ЛИКВИДИРА БЪЛГАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОГРАБИ СПЕСТЯВАНИЯТА НА ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ И ГИ ЗАГРОБИ. ЛЕВЪТ ОКОНЧАТЕЛНО УМРЯ ПРИ ОНЗИ ДС ПУДЕЛ ВИДЕНОВ
12:37 31.01.2026
30 Руското посалства
До коментар #28 от "Ицо":Има центъджии, копейките минаха на евроцентове.
12:38 31.01.2026
31 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ЗЛАТОТО ТИ ОТДАВНА Е В СССР, БАЙ ТОШО ГО ПРАТИ ТАМ, С ТОВА СЕ РАЗПЛАТИ ДА ГО ДЪРЖАТ НА ВЛАСТ 35 ГОДИНИ
12:39 31.01.2026
32 Евроцент
До коментар #18 от "Копейка":Вземи си зелени банани на промоция и си направи харакири отзад.
12:40 31.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И ние да ви напомним
12:41 31.01.2026
35 БНБ
12:42 31.01.2026
36 А маслини, купи ли?
До коментар #27 от "Помня как чакахме на опашки":Гледай си жалката пенция и гинкобилобата и не се занимавай да коментираш. Има си форуми за дърти пенсионери, където никой няма да ти хейти простотиите.
Коментиран от #39
12:43 31.01.2026
37 Кой е. л, е.ал
12:44 31.01.2026
38 Финансист
12:45 31.01.2026
39 У тик ток
До коментар #36 от "А маслини, купи ли?":пускат ли пенсионери?
Коментиран от #43
12:46 31.01.2026
40 цццц
12:46 31.01.2026
41 Тираджия
До коментар #28 от "Ицо":При майкатинамагистралата се редят, има свиркинапромоция в лева и в евро, като за последно.
12:47 31.01.2026
42 Смел човек
До коментар #13 от "Умен":Сте, щом казвате на всички, че сте умен.
12:49 31.01.2026
43 Минимална пенция
До коментар #39 от "У тик ток":Гледай си бастуна и не се занимавай. Сериозно.
12:50 31.01.2026