МФ напомня: От 1 февруари ще се разплащаме само в евро

В полунощ на 31 януари 2026 г. изтича едномесечният срок, в който можем да се разплащаме в лев и евро. От 1 февруари еврото остава единственото официалното платежно средство в България. Това съобщават от министерството на финансите.

От началото на февруари левът вече няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения. Гражданите са длъжни да плащат в евро. Търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща само в евро.

Финансовото ведомство посочва, че изписването на цените в двете валути ще се запази до 08.08.2026 г., за да се осигури прозрачност и да се предотврати спекула.

До 30 юни 2026 г. търговските банки и "Български пощи" ще обменят безплатно левовете в евро. След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно.