Кирил Петков: Русия ни спря газа! Това са реалните исторически факти от 2022 година!

31 Януари, 2026 14:04 685 62

  • кирил петков-
  • руски газ-
  • газпром-
  • путин-
  • ознудване

История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето

Кирил Петков: Русия ни спря газа! Това са реалните исторически факти от 2022 година! - 1
Снимка: БГНЕС
Кирил Петков Кирил Петков

Това са реалните исторически факти с техните дати във връзка с газовите събития през 2022.

Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.

Това написа във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.

27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!

1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.

8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.

Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.

История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    32 6 Отговор
    Този е по-тъп и от Зеля! Абсолютен дбил!

    Коментиран от #47

    14:06 31.01.2026

  • 2 1234

    36 4 Отговор
    Кире пак криеш истината и манипулираш, да Русия ни спря газа, но защото не си ПЛАТИХМЕ!! След като им блокирахте сметките по заповед на бюрократите в Брюксел, Газпром ви предостави сметка където да платите, Вие не го направихте и ви спряха газа!!

    Не демагогствай и не ЛЪЖИ!!

    Коментиран от #5, #8

    14:07 31.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Русия - нашата майка и нашата обич безпрекословна !!!
    Тя винаги е права и мъдра !

    Коментиран от #26

    14:07 31.01.2026

  • 4 стоян георгиев

    25 6 Отговор
    Кристалите са му размътили гладкото мозъче!

    14:07 31.01.2026

  • 5 а лукойл

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    що не си плаща данъците 100 години и никой нищо?

    Коментиран от #24

    14:08 31.01.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    26 5 Отговор
    Вие го спряхте със санкциите бе парапет!

    14:08 31.01.2026

  • 7 Стойко

    24 5 Отговор
    Скрой се бе, позорник! Ходи да целуваш шиши и боко!

    Коментиран от #36, #53, #60

    14:08 31.01.2026

  • 8 койдазнай

    5 22 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    Руснаците самопроизволно промениха условията на плащане, в противоречие със съществуващия договор.

    Коментиран от #27

    14:08 31.01.2026

  • 9 си дзън

    5 19 Отговор
    Браво Кире. Освети Радев като руски саботьор.

    14:08 31.01.2026

  • 10 СОРОСЧЕ

    15 5 Отговор
    ЗАБЛУДЕНО!

    14:09 31.01.2026

  • 11 Крум

    19 5 Отговор
    Ей галфонизиран парапет,нали русия беше само бензоностанция и ти щеше да я превземаш,нали си взе комисионните иди яж от безкодеиновите торти на жена си и не се обзждай.

    14:09 31.01.2026

  • 12 като ти сканират мозъка

    14 5 Отговор
    ще разберът, че такъв липсва

    14:09 31.01.2026

  • 13 цццц

    12 4 Отговор
    Киро Скенера

    14:09 31.01.2026

  • 14 Тик- Ток

    15 5 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    14:09 31.01.2026

  • 15 Съдията

    11 4 Отговор
    Да беше научил поне български, можеше и да ти повярваме на лъжите. Но понеже всеки може сам да си "преценя", няма как да се хванем.😂

    14:09 31.01.2026

  • 17 И Киев е Руски

    11 5 Отговор
    Не обръщайте внимание на Кирчо.Простата го алармира а лена квот намира това си зави.а

    14:09 31.01.2026

  • 18 БРАВО г-н Петков!

    4 18 Отговор
    Мачкайте тези изостанали мошеници!

    14:09 31.01.2026

  • 19 Дориана

    13 4 Отговор
    А, какво ще кажете когато Тръмп ви вдигне митата и цените на горивата и когато Европа и България останат на тъмно и студено ?

    14:09 31.01.2026

  • 20 Варненец

    19 5 Отговор
    Абсолютен боклук! Типичен евроатлантически тафто яд!

    Коментиран от #34

    14:09 31.01.2026

  • 21 Хейт

    14 3 Отговор
    Стига си лъгал, Кирчо. Вече никой не ти вярва. Точно ТИ си най-виновен от всички! Виновен си и за договора с Боташ. Защото тичаше да докладваш в Брюксел, докато газохранилищата ни бяха празни. После трябваше да се мазним на турците, за да сключим някакъв неизгоден договор с тях.

    14:10 31.01.2026

  • 22 Такива

    4 9 Отговор
    са фактите. РР пуска кьорфишеци, че правителството едностранно прекратило договора с Русия за газа. РР ни спасило с договора с Боташ. Оправдава се нескопосано

    14:10 31.01.2026

  • 23 Тик- Ток

    14 4 Отговор
    Киру е тъп като градински охлюв,Абе хайванин нали вие спряхте газта от Газпром

    14:10 31.01.2026

  • 24 1234

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "а лукойл":

    Ами защото нямаме държава и го правят напълно легално юридически, и вие да можете законно да си спестите едни милиони и вие ще го направите. И въпросът ви няма нищо общо със статията и лъжите на Кирчо.

    Коментиран от #31

    14:11 31.01.2026

  • 25 Факт

    6 1 Отговор
    Политическата целесъобразност замени Икономическата.

    14:12 31.01.2026

  • 26 Сила

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Понеже всички копейки и путиноиди сте големи "родолюбци " , прочетете какво е наредил да направят генерал Данаил Николаев ( бащата на Българската армия !!!) с участниците в Русофилския бунт , с военните формирования участвали в опита за преврат и снимките им знамена !!! А въпросния генерал е родом от Белгород

    Коментиран от #29, #32

    14:12 31.01.2026

  • 27 1234

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Промениха ги, защото не можеха да си получат парите след като такива като вас им БЛОКИРАХТЕ сметките, пак едностранно и в пълно противоречение на международното право, не ми се прави на хитър, защото нещата са следствие.

    Коментиран от #54

    14:13 31.01.2026

  • 29 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Сила":

    "С военните им знамена ..."

    14:13 31.01.2026

  • 31 има крадец има и окраден

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "1234":

    какво легално нелегално има КРАЖБА!!!!!!!

    Коментиран от #37

    14:14 31.01.2026

  • 32 Демократ

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Сила":

    Основата на демокрацията е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    14:14 31.01.2026

  • 33 Бирбрр

    2 0 Отговор
    Не с този оглед,личи ти.

    14:15 31.01.2026

  • 34 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Варненец":

    Костя, от Максуда ли пишеш, научил си български...

    14:16 31.01.2026

  • 35 Браво Киро!Браво Петков!

    3 6 Отговор
    Сложи им го на ватите до сливиците.

    14:16 31.01.2026

  • 36 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стойко":

    Я, кой бил тук! Отдавна очакваме да се появи.

    Коментиран от #38

    14:16 31.01.2026

  • 37 1234

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "има крадец има и окраден":

    След като законите в България са написани така, че да позволяват подобни кражби, не ми ревете! Не може за собствените ви провали винаги да ви е виновен Путин.

    Коментиран от #41

    14:17 31.01.2026

  • 38 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Защо минус?

    14:18 31.01.2026

  • 39 Ганчев

    1 4 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    Коментиран от #43, #45, #49

    14:18 31.01.2026

  • 40 ха ха

    4 0 Отговор
    успяхте да докажете че като не си плащате не получавате руски газ , но пък като плащате двойно / но не вие а всички европейци/ получавате същата газ през американски фирми , и понеже живеем в държавата бандит и това ви носи огромни лични печалби за политическата шайка значи всичко е О,к

    14:19 31.01.2026

  • 41 след като тия

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "1234":

    "закони" се "пишат" от изостанали бавноразвиващи копейки какво очаквате едно евро е равно на 1 000 000 000 000 000 000 000 000 копейки панимаиш чугунена тикво?

    Коментиран от #52

    14:20 31.01.2026

  • 42 От чужбина

    4 1 Отговор
    ЛЪЖЕЦ!
    Както вече някой написа преди мен - Сметките на Русия бяха блокирани и ни дадоха нова сметка по която можехме да си платим. Щом няма плащане е нормално газа да бъде спрян. Тогава ни се обясняваше, че ако платим по новата сметка можело да ни излъжат и да не получим газ. ДА, ама как така Германия си плащаше по новата сметка и си получаваше газ, а ние НЕ, т.е тогавашното ни правителство се дръвчеше и не получихме нищо. Цялата правителствена глупост се стовари на гърба на народа чрез високите сметки за газ. Това е причината този да няма никакви шансове на които и да са избори.

    14:20 31.01.2026

  • 43 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ганчев":

    Няма да се борим с призраци!

    Коментиран от #48

    14:20 31.01.2026

  • 44 След като Западът

    3 1 Отговор
    блокира платежната им система, на Русия. И Русия бе прунудена да иска плащане в рубли чрез други платежни системи.
    Никой не подарява газ.
    Нашите си подаряват ...овете за службици и лични облаги.
    Записите, записите на Р. Василев, Сглобката с ДПС и ГЕРБ, и подкрепата на унищожаване на национална парична единица.

    14:20 31.01.2026

  • 45 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ганчев":

    Не, просто в момента купувате индийски мазут на тройни цени, а той е пак руски ребрандиран. Това му се вика, да си го сложиш сам и след това да обявиш победа. Вие дбил ли се сте?

    14:21 31.01.2026

  • 46 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор
    Довърши изречението бе, гну$$$ен Киро -
    Русия ни спря газа, след като отказахме да плащаме по новите правила - в РУБЛИ...

    14:21 31.01.2026

  • 47 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Заглавието грешно и пропагандно....100% си прав в коментарът си.... Скенерът е потвърдил, че брадатото лице на снимката е слабоумно, с пълна каша в главата....

    14:22 31.01.2026

  • 48 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Име":

    Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?

    14:22 31.01.2026

  • 49 Серсемин

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ганчев":

    Изпразни се джоба на европейците, серсемино!

    14:23 31.01.2026

  • 50 Умен атлантик

    6 2 Отговор
    Този е изпечен лъжец!!!

    14:23 31.01.2026

  • 51 Иво

    4 2 Отговор
    Няма ли кой да му подскаже на това недоразумение, че е въздух под налягане и по-добре е да се скрие някъде, където няма хора. На какво се надява, че хората втори път ще му окажат доверие и ще го изберат на ново. Стига вече, време е да се вземеме в ръце и да си редим бъдешето без такива случайници.

    14:23 31.01.2026

  • 52 1234

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "след като тия":

    Господине, България е от 20 години в ЕС, стига сте се оправдавали с копейки, Путин и други простотии, просто сте неадектвани идиоти, това си личи и от коментара ви.

    Коментиран от #56

    14:24 31.01.2026

  • 53 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стойко":

    Къде се скри поредният балон!

    14:24 31.01.2026

  • 54 койдазнай

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "1234":

    Докато вярвате на руските лъжи, ще ставате все по-бедни и нещастни.
    Глупостта и варварщината си имат цена и тя винаги се плаща.

    Коментиран от #55, #57, #61, #62

    14:25 31.01.2026

  • 55 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "койдазнай":

    Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?

    14:25 31.01.2026

  • 56 в ЕС е да

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "1234":

    но всичкото "бизнес" и "управление" е организирано от отрочетата на същите тези които преди това фалираха тайно няколко пъти България роби на мацква...

    14:26 31.01.2026

  • 57 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "койдазнай":

    Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?

    14:27 31.01.2026

  • 58 Чиба

    0 2 Отговор
    Ве по м ияр долен крадлив!

    14:27 31.01.2026

  • 59 Хаха

    0 1 Отговор
    Егати тъп.я Гингър!?
    Русия започва СВО, тоя и правителството му застават твърдо на страната на бандеровците, обявява Русия за "враг" и "бензиностанция с ракети", дават оръжия на бандеровци.... После що ни спрели газа!?!
    За негово сведение и в момента ползваме руска газ, само че през посредници!

    14:28 31.01.2026

  • 60 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стойко":

    Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?

    14:28 31.01.2026

  • 61 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "койдазнай":

    Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?

    14:29 31.01.2026

  • 62 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "койдазнай":

    Вие сте изкукуригал от русофобия! Навсякъде ви се привиждат лоши руснаци и ЛЪЖИ!!

    Вие вече доро и 100% факти ги наричате руска пропаганда, което доказва, че всичко РАЦИОНАЛНО у вас е УМРЯЛО.

    На това му се вика ШИЗОФРЕНИЯ, лекувайте се.

    14:29 31.01.2026

