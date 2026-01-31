Кирил Петков: Русия ни спря газа! Това са реалните исторически факти от 2022 година!

Това са реалните исторически факти с техните дати във връзка с газовите събития през 2022.
Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.
Това написа във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.
27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!
1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.
8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.
Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.
История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #47
14:06 31.01.2026
2 1234
Не демагогствай и не ЛЪЖИ!!
Коментиран от #5, #8
14:07 31.01.2026
3 Последния Софиянец
Тя винаги е права и мъдра !
Коментиран от #26
14:07 31.01.2026
4 стоян георгиев
14:07 31.01.2026
5 а лукойл
До коментар #2 от "1234":що не си плаща данъците 100 години и никой нищо?
Коментиран от #24
14:08 31.01.2026
6 Ивелин Михайлов
14:08 31.01.2026
7 Стойко
Коментиран от #36, #53, #60
14:08 31.01.2026
8 койдазнай
До коментар #2 от "1234":Руснаците самопроизволно промениха условията на плащане, в противоречие със съществуващия договор.
Коментиран от #27
14:08 31.01.2026
9 си дзън
14:08 31.01.2026
10 СОРОСЧЕ
14:09 31.01.2026
11 Крум
14:09 31.01.2026
12 като ти сканират мозъка
14:09 31.01.2026
13 цццц
14:09 31.01.2026
14 Тик- Ток
14:09 31.01.2026
15 Съдията
14:09 31.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Киев е Руски
14:09 31.01.2026
18 БРАВО г-н Петков!
14:09 31.01.2026
19 Дориана
14:09 31.01.2026
20 Варненец
Коментиран от #34
14:09 31.01.2026
21 Хейт
14:10 31.01.2026
22 Такива
14:10 31.01.2026
23 Тик- Ток
14:10 31.01.2026
24 1234
До коментар #5 от "а лукойл":Ами защото нямаме държава и го правят напълно легално юридически, и вие да можете законно да си спестите едни милиони и вие ще го направите. И въпросът ви няма нищо общо със статията и лъжите на Кирчо.
Коментиран от #31
14:11 31.01.2026
25 Факт
14:12 31.01.2026
26 Сила
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Понеже всички копейки и путиноиди сте големи "родолюбци " , прочетете какво е наредил да направят генерал Данаил Николаев ( бащата на Българската армия !!!) с участниците в Русофилския бунт , с военните формирования участвали в опита за преврат и снимките им знамена !!! А въпросния генерал е родом от Белгород
Коментиран от #29, #32
14:12 31.01.2026
27 1234
До коментар #8 от "койдазнай":Промениха ги, защото не можеха да си получат парите след като такива като вас им БЛОКИРАХТЕ сметките, пак едностранно и в пълно противоречение на международното право, не ми се прави на хитър, защото нещата са следствие.
Коментиран от #54
14:13 31.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сила
До коментар #26 от "Сила":"С военните им знамена ..."
14:13 31.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 има крадец има и окраден
До коментар #24 от "1234":какво легално нелегално има КРАЖБА!!!!!!!
Коментиран от #37
14:14 31.01.2026
32 Демократ
До коментар #26 от "Сила":Основата на демокрацията е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
14:14 31.01.2026
33 Бирбрр
14:15 31.01.2026
34 Хаха
До коментар #20 от "Варненец":Костя, от Максуда ли пишеш, научил си български...
14:16 31.01.2026
35 Браво Киро!Браво Петков!
14:16 31.01.2026
36 Факт
До коментар #7 от "Стойко":Я, кой бил тук! Отдавна очакваме да се появи.
Коментиран от #38
14:16 31.01.2026
37 1234
До коментар #31 от "има крадец има и окраден":След като законите в България са написани така, че да позволяват подобни кражби, не ми ревете! Не може за собствените ви провали винаги да ви е виновен Путин.
Коментиран от #41
14:17 31.01.2026
38 Факт
До коментар #36 от "Факт":Защо минус?
14:18 31.01.2026
39 Ганчев
Коментиран от #43, #45, #49
14:18 31.01.2026
40 ха ха
14:19 31.01.2026
41 след като тия
До коментар #37 от "1234":"закони" се "пишат" от изостанали бавноразвиващи копейки какво очаквате едно евро е равно на 1 000 000 000 000 000 000 000 000 копейки панимаиш чугунена тикво?
Коментиран от #52
14:20 31.01.2026
42 От чужбина
Както вече някой написа преди мен - Сметките на Русия бяха блокирани и ни дадоха нова сметка по която можехме да си платим. Щом няма плащане е нормално газа да бъде спрян. Тогава ни се обясняваше, че ако платим по новата сметка можело да ни излъжат и да не получим газ. ДА, ама как така Германия си плащаше по новата сметка и си получаваше газ, а ние НЕ, т.е тогавашното ни правителство се дръвчеше и не получихме нищо. Цялата правителствена глупост се стовари на гърба на народа чрез високите сметки за газ. Това е причината този да няма никакви шансове на които и да са избори.
14:20 31.01.2026
43 Име
До коментар #39 от "Ганчев":Няма да се борим с призраци!
Коментиран от #48
14:20 31.01.2026
44 След като Западът
Никой не подарява газ.
Нашите си подаряват ...овете за службици и лични облаги.
Записите, записите на Р. Василев, Сглобката с ДПС и ГЕРБ, и подкрепата на унищожаване на национална парична единица.
14:20 31.01.2026
45 1234
До коментар #39 от "Ганчев":Не, просто в момента купувате индийски мазут на тройни цени, а той е пак руски ребрандиран. Това му се вика, да си го сложиш сам и след това да обявиш победа. Вие дбил ли се сте?
14:21 31.01.2026
46 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Русия ни спря газа, след като отказахме да плащаме по новите правила - в РУБЛИ...
14:21 31.01.2026
47 Европеец
До коментар #1 от "Софиянец":Заглавието грешно и пропагандно....100% си прав в коментарът си.... Скенерът е потвърдил, че брадатото лице на снимката е слабоумно, с пълна каша в главата....
14:22 31.01.2026
48 Анонимен
До коментар #43 от "Име":Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?
14:22 31.01.2026
49 Серсемин
До коментар #39 от "Ганчев":Изпразни се джоба на европейците, серсемино!
14:23 31.01.2026
50 Умен атлантик
14:23 31.01.2026
51 Иво
14:23 31.01.2026
52 1234
До коментар #41 от "след като тия":Господине, България е от 20 години в ЕС, стига сте се оправдавали с копейки, Путин и други простотии, просто сте неадектвани идиоти, това си личи и от коментара ви.
Коментиран от #56
14:24 31.01.2026
53 Дзак
До коментар #7 от "Стойко":Къде се скри поредният балон!
14:24 31.01.2026
54 койдазнай
До коментар #27 от "1234":Докато вярвате на руските лъжи, ще ставате все по-бедни и нещастни.
Глупостта и варварщината си имат цена и тя винаги се плаща.
Коментиран от #55, #57, #61, #62
14:25 31.01.2026
55 Дзак
До коментар #54 от "койдазнай":Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?
14:25 31.01.2026
56 в ЕС е да
До коментар #52 от "1234":но всичкото "бизнес" и "управление" е организирано от отрочетата на същите тези които преди това фалираха тайно няколко пъти България роби на мацква...
14:26 31.01.2026
57 Дзак
До коментар #54 от "койдазнай":Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?
14:27 31.01.2026
58 Чиба
14:27 31.01.2026
59 Хаха
Русия започва СВО, тоя и правителството му застават твърдо на страната на бандеровците, обявява Русия за "враг" и "бензиностанция с ракети", дават оръжия на бандеровци.... После що ни спрели газа!?!
За негово сведение и в момента ползваме руска газ, само че през посредници!
14:28 31.01.2026
60 Дзак
До коментар #7 от "Стойко":Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?
14:28 31.01.2026
61 Дзак
До коментар #54 от "койдазнай":Наблизо няма ли Детектор на лъжата. А може би един опитен служител ще се ориентира при разговор?
14:29 31.01.2026
62 1234
До коментар #54 от "койдазнай":Вие сте изкукуригал от русофобия! Навсякъде ви се привиждат лоши руснаци и ЛЪЖИ!!
Вие вече доро и 100% факти ги наричате руска пропаганда, което доказва, че всичко РАЦИОНАЛНО у вас е УМРЯЛО.
На това му се вика ШИЗОФРЕНИЯ, лекувайте се.
14:29 31.01.2026