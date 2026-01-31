Мазут замърси варненския плаж Кабакум

Установено е замърсяване с нефтопродукт, най-вероятно мазут, по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум. Сигналът е подаден на телефон 112 от жител на района.

Инцидентът е обсъден на заседание на Щаба по изпълнение на областния план за защита при бедствия в Областната администрация във Варна. Екипи на регионалната екоинспекция, "Басейнова дирекция", Община Варна и областната администрация са предприели действия по локализиране на замърсяването.

Установено е, че е брегово и е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Няма данни за замърсяване на морската вода. Замърсената площ е малко над 200 квадратни метра, а количеството замърсен пясък е между 4 и 20 кубични метра, които предстои да бъдат почистени. Установен е и евентуалният замърсител – хотел в района.

По данни на Областната дирекция на МВР във Варна, екип на Пето районно управление и инспектори от "Икономическа полиция" са извършили проверка на място и работят по изясняване дали има данни за извършено престъпление. Съгласно Областния план за борба с нефтени разливи организацията и отговорността за ликвидиране на замърсяването е на кмета на община Варна. Експертите от РИОСВ – Варна са издали предписания както на предполагаемия замърсител, така и на Община Варна за извършване на почистването.