Мазут замърси варненския плаж Кабакум

Установено е замърсяване с нефтопродукт, най-вероятно мазут, по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум. Сигналът е подаден на телефон 112 от жител на района.
Инцидентът е обсъден на заседание на Щаба по изпълнение на областния план за защита при бедствия в Областната администрация във Варна. Екипи на регионалната екоинспекция, "Басейнова дирекция", Община Варна и областната администрация са предприели действия по локализиране на замърсяването.
Установено е, че е брегово и е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Няма данни за замърсяване на морската вода. Замърсената площ е малко над 200 квадратни метра, а количеството замърсен пясък е между 4 и 20 кубични метра, които предстои да бъдат почистени. Установен е и евентуалният замърсител – хотел в района.
По данни на Областната дирекция на МВР във Варна, екип на Пето районно управление и инспектори от "Икономическа полиция" са извършили проверка на място и работят по изясняване дали има данни за извършено престъпление. Съгласно Областния план за борба с нефтени разливи организацията и отговорността за ликвидиране на замърсяването е на кмета на община Варна. Експертите от РИОСВ – Варна са издали предписания както на предполагаемия замърсител, така и на Община Варна за извършване на почистването.
1 концесионер
18:39 31.01.2026
2 от Варна
18:41 31.01.2026
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСИЧКО ТОВА ОТБЛЪСВА ТУРИСТИТЕ.
Коментиран от #8
18:41 31.01.2026
4 Руск@ Кочин@
Коментиран от #7
18:42 31.01.2026
5 Значи ако не е на плажа
18:43 31.01.2026
6 Смърфиета
Зелената сделка предвижда мазутът да се замени с възелин до 2027г.
18:47 31.01.2026
7 Смърфиета
До коментар #4 от "Руск@ Кочин@":Волгата излезе при М.Костадинова да се изкаже.
18:48 31.01.2026
8 Смърфиета
До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":240 В ЦЕХА НА БОБОКОВИ.
18:50 31.01.2026
9 Сигурно
18:53 31.01.2026
10 Това е
18:57 31.01.2026
11 Лук и Олио
18:59 31.01.2026