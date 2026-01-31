Новини
Мазут замърси варненския плаж Кабакум

Мазут замърси варненския плаж Кабакум

31 Януари, 2026 19:32, обновена 31 Януари, 2026 18:36

  • мазут-
  • плаж-
  • кабакум-
  • варна

Установено е, че замърсяването е брегово и е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води

Мазут замърси варненския плаж Кабакум - 1
Снимка: Областна администрация-Варна
БНТ Българска национална телевизия

Установено е замърсяване с нефтопродукт, най-вероятно мазут, по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум. Сигналът е подаден на телефон 112 от жител на района.

Инцидентът е обсъден на заседание на Щаба по изпълнение на областния план за защита при бедствия в Областната администрация във Варна. Екипи на регионалната екоинспекция, "Басейнова дирекция", Община Варна и областната администрация са предприели действия по локализиране на замърсяването.

Установено е, че е брегово и е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Няма данни за замърсяване на морската вода. Замърсената площ е малко над 200 квадратни метра, а количеството замърсен пясък е между 4 и 20 кубични метра, които предстои да бъдат почистени. Установен е и евентуалният замърсител – хотел в района.

По данни на Областната дирекция на МВР във Варна, екип на Пето районно управление и инспектори от "Икономическа полиция" са извършили проверка на място и работят по изясняване дали има данни за извършено престъпление. Съгласно Областния план за борба с нефтени разливи организацията и отговорността за ликвидиране на замърсяването е на кмета на община Варна. Експертите от РИОСВ – Варна са издали предписания както на предполагаемия замърсител, така и на Община Варна за извършване на почистването.


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 концесионер

    4 0 Отговор
    Добре де, чадърите ще са само по 20€, вместо по 30.

    18:39 31.01.2026

  • 2 от Варна

    5 0 Отговор
    Мръсотиите никога няма да спрат ,докато съд и рокуратура са подвластни на мафията !! Само кажете защо потика е на свобода защот взе милионите ,че уж са заровили айняната тръба ,но три пъти вече се къса !

    18:41 31.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    МАЗУТ , БЕТОН , ПЛАТМАСОВИ БУТИЛКИ , СПРИНЦОВКИ И Т. Н.
    ВСИЧКО ТОВА ОТБЛЪСВА ТУРИСТИТЕ.

    Коментиран от #8

    18:41 31.01.2026

  • 4 Руск@ Кочин@

    2 4 Отговор
    Търсете черното Коце, да подготви сезона!

    Коментиран от #7

    18:42 31.01.2026

  • 5 Значи ако не е на плажа

    5 0 Отговор
    Мазута е щял да отиде в морето

    18:43 31.01.2026

  • 6 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Пазарната икономика на Малкия Мук е на мазут.
    Зелената сделка предвижда мазутът да се замени с възелин до 2027г.

    18:47 31.01.2026

  • 7 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руск@ Кочин@":

    Волгата излезе при М.Костадинова да се изкаже.

    18:48 31.01.2026

  • 8 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    240 В ЦЕХА НА БОБОКОВИ.

    18:50 31.01.2026

  • 9 Сигурно

    1 0 Отговор
    е Укромазут !

    18:53 31.01.2026

  • 10 Това е

    1 0 Отговор
    Новата мазутна Тузлата. Колик стру влизането за един чувек?

    18:57 31.01.2026

  • 11 Лук и Олио

    0 1 Отговор
    Започва фракинг на варненските плажове, явно има петрол щом избива от себе си.

    18:59 31.01.2026

