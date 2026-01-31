Петър Волгин: Румен Радев е възможност, а не заплаха

Идеята за "Европа на две скорости", подновена от Германия чрез предложение за по-тясно сътрудничество между водещите икономики в ЕС, е пореден опит да се спаси съюзът в сегашния му вид.
Това коментира в студиото на "Говори сега" евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин, според когото Европейският съюз се намира в дълбока системна криза.
"Подновяването на тази идея е поредният отчаян опит нещо в този Европейски съюз да бъде спасено. По начина, по който функционира в момента, това е една обречена структура", смята той.
По думите му, сегашният модел на управление в ЕС води до централизация и отнемане на суверенитета на държавите членки, което според него няма как да бъде устойчиво в дългосрочен план.
"Трябват съвсем друг тип промени, съвсем друго мислене и съвсем други хора, които да ръководят тази структура, защото сегашните я водят към дъното", каза той.
В този контекст Волгин постави въпроса дали България ще има активна роля в евентуалната трансформация на Европейския съюз или отново ще остане в периферията на ключовите решения:
"Въпросът е дали България ще може да участва в тази трансформация или отново ще седим извън полето и ще чакаме някой да ни благоволи."
Особен акцент постави върху позициите на Румен Радев и разминаванията между неговите визии и тези на партия "Възраждане":
"Това, което различава "Възраждане" от визиите, които излага господин Радев е, че ние държим на националния суверенитет и не смятаме, че бъдещето е в максимална интеграция в сегашния Европейски съюз."
Според Волгин президентът залага на по-дълбока интеграция в рамките на настоящите европейски структури, докато "Възраждане" настоява за радикална промяна на самия модел:
"Ние не трябва да работим за тотална интеграция в сегашната структура, а за нейното радикално и бързо променяне."
Той подчерта, че в Европа се води все по-ясна политическа битка между две противоположни визии – наднационално управление и приоритет на националния суверенитет:
"Това е битка между партиите, които искат наднационални органи да решават за всички, и тези, които държат решенията да се взимат в самите държави."
По думите му от самия Румен Радев зависи накъде ще поеме – дали към сили, които подкрепят по-централизиран ЕС, или към политически формации, залагащи на суверенитета на държавите.
"От господин Радев зависи кое ще избере – пътя на наднационалното управление или пътя на независимата българска държава."
Волгин коментира и евентуалното влизане на президента в активната политика, като заяви, че подобен ход не би възприел като заплаха.
"Аз винаги съм го гледал не като заплаха, а като възможност, защото това може да повиши избирателната активност."
Според него обаче, ролята на политически лидер изисква ясни и категорични позиции, каквито не винаги са видими в президентските послания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик- Ток
18:49 31.01.2026
2 Тик- Ток
18:49 31.01.2026
3 Спешно
Коментиран от #16
18:50 31.01.2026
4 ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!
ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
"БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!
18:50 31.01.2026
5 Оператор
По-големи са от въздухозаборници те на двигателите на МиГ 29 :))
Коментиран от #10
18:53 31.01.2026
6 ПЕДРО ВОЛГАТА
18:55 31.01.2026
7 Не е заплаха
18:56 31.01.2026
8 Оня с парчето
18:58 31.01.2026
9 Кирил
Коментиран от #13
18:59 31.01.2026
10 Смърфиета
До коментар #5 от "Оператор":Волгата е дегенерат, а е дегенерат, защото е чфут.
18:59 31.01.2026
11 Връщай
18:59 31.01.2026
12 Опа
Коментиран от #17
19:00 31.01.2026
13 Смърфиета
До коментар #9 от "Кирил":Чфутски спекулации. Лъжата срещу облаги е цялата им философия спрямо окръжаващия ги свят.
19:01 31.01.2026
14 Майора
19:01 31.01.2026
15 Дик диверсанта
19:01 31.01.2026
16 Дик диверсанта
До коментар #3 от "Спешно":Нищо не е построил, само преброи рос дебилите и разбра, че в тях има хляб, може да ги ловиш със всичко и са 610 000.
19:03 31.01.2026
17 Смърфиета
До коментар #12 от "Опа":Тц. Чфут с гагаузка примес е.
19:04 31.01.2026