Петър Волгин: Румен Радев е възможност, а не заплаха

Петър Волгин: Румен Радев е възможност, а не заплаха

31 Януари, 2026 19:43

От самия него зависи накъде ще поеме, смята евродепутатът от "Възраждане"

Снимка: БНТ
Идеята за "Европа на две скорости", подновена от Германия чрез предложение за по-тясно сътрудничество между водещите икономики в ЕС, е пореден опит да се спаси съюзът в сегашния му вид.

Това коментира в студиото на "Говори сега" евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин, според когото Европейският съюз се намира в дълбока системна криза.

"Подновяването на тази идея е поредният отчаян опит нещо в този Европейски съюз да бъде спасено. По начина, по който функционира в момента, това е една обречена структура", смята той.

По думите му, сегашният модел на управление в ЕС води до централизация и отнемане на суверенитета на държавите членки, което според него няма как да бъде устойчиво в дългосрочен план.

"Трябват съвсем друг тип промени, съвсем друго мислене и съвсем други хора, които да ръководят тази структура, защото сегашните я водят към дъното", каза той.

В този контекст Волгин постави въпроса дали България ще има активна роля в евентуалната трансформация на Европейския съюз или отново ще остане в периферията на ключовите решения:

"Въпросът е дали България ще може да участва в тази трансформация или отново ще седим извън полето и ще чакаме някой да ни благоволи."

Особен акцент постави върху позициите на Румен Радев и разминаванията между неговите визии и тези на партия "Възраждане":

"Това, което различава "Възраждане" от визиите, които излага господин Радев е, че ние държим на националния суверенитет и не смятаме, че бъдещето е в максимална интеграция в сегашния Европейски съюз."

Според Волгин президентът залага на по-дълбока интеграция в рамките на настоящите европейски структури, докато "Възраждане" настоява за радикална промяна на самия модел:

"Ние не трябва да работим за тотална интеграция в сегашната структура, а за нейното радикално и бързо променяне."

Той подчерта, че в Европа се води все по-ясна политическа битка между две противоположни визии – наднационално управление и приоритет на националния суверенитет:

"Това е битка между партиите, които искат наднационални органи да решават за всички, и тези, които държат решенията да се взимат в самите държави."

По думите му от самия Румен Радев зависи накъде ще поеме – дали към сили, които подкрепят по-централизиран ЕС, или към политически формации, залагащи на суверенитета на държавите.

"От господин Радев зависи кое ще избере – пътя на наднационалното управление или пътя на независимата българска държава."

Волгин коментира и евентуалното влизане на президента в активната политика, като заяви, че подобен ход не би възприел като заплаха.

"Аз винаги съм го гледал не като заплаха, а като възможност, защото това може да повиши избирателната активност."

Според него обаче, ролята на политически лидер изисква ясни и категорични позиции, каквито не винаги са видими в президентските послания.


Новините на Fakti.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тик- Ток

    4 4 Отговор
    Мистър Кеш и Мистър Точен с парите са идеална комбинация за новите спасители на България

    18:49 31.01.2026

  • 2 Тик- Ток

    3 4 Отговор
    Carlyle на BlackRock имат планове след като закупят Лукойл да затворят някои рафинерии ,сред тези рафинерии е рафинерията в Бургас,след като вече няма евтин руски нефт и ще бъде нерентабилно за тях да оперират рафинерията ,но има и добра новина нашите партньори и приятели от САЩ ще ни доставят готови горива ,все пак цената на бензина в еврозоната е 2Е на литър

    18:49 31.01.2026

  • 3 Спешно

    3 1 Отговор
    Сравнете реакциите на Волгин и на Костадинов. Мисля, че вторият бързо трябва да се ориентира в обстановката, преди да е разрушил всичко, което построи до сега!

    Коментиран от #16

    18:50 31.01.2026

  • 4 ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!

    4 1 Отговор
    БЪЛГАРИ, ОТ по $$ол $$тво то ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!
    ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
    ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!

    18:50 31.01.2026

  • 5 Оператор

    5 0 Отговор
    На тази Волга едвам и побирам ушаците в анфас,за това го снимам леко в полупрофил...
    По-големи са от въздухозаборници те на двигателите на МиГ 29 :))

    Коментиран от #10

    18:53 31.01.2026

  • 6 ПЕДРО ВОЛГАТА

    3 0 Отговор
    Падам си по Радев, но повече си падам по...ЕВРАЦИТЕ.

    18:55 31.01.2026

  • 7 Не е заплаха

    3 0 Отговор
    не е и възможност. Нищо не е.

    18:56 31.01.2026

  • 8 Оня с парчето

    3 0 Отговор
    Тоя ако му намаам половин парче ще му изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    18:58 31.01.2026

  • 9 Кирил

    2 0 Отговор
    Еврейчето и то се нареди с резидентна

    Коментиран от #13

    18:59 31.01.2026

  • 10 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оператор":

    Волгата е дегенерат, а е дегенерат, защото е чфут.

    18:59 31.01.2026

  • 11 Връщай

    2 0 Отговор
    Парите бе!

    18:59 31.01.2026

  • 12 Опа

    3 0 Отговор
    На ушатата Волга копанаря май ще ѝ опъва ушаците.

    Коментиран от #17

    19:00 31.01.2026

  • 13 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    Чфутски спекулации. Лъжата срещу облаги е цялата им философия спрямо окръжаващия ги свят.

    19:01 31.01.2026

  • 14 Майора

    2 0 Отговор
    За какъв суверинитет говори човек , който се е отказал от името си и е приел руско име!Крайно време е вие копейките да разберете че с приемането на еврото краят ви наближава! Така че откажете се от евро заплатите си и отивайте при вашият приятел Путин, България има избран път и той не е Русия и Евразия!

    19:01 31.01.2026

  • 15 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Пепи волгата може да разказва легенди как прекара рос дебилите.

    19:01 31.01.2026

  • 16 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спешно":

    Нищо не е построил, само преброи рос дебилите и разбра, че в тях има хляб, може да ги ловиш със всичко и са 610 000.

    19:03 31.01.2026

  • 17 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Опа":

    Тц. Чфут с гагаузка примес е.

    19:04 31.01.2026

