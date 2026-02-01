Президентът ще гостува в село Делчево за празника на виното

Днес президентът Илияна Йотова ще посети село Делчево, община Гоце Делчев, където ще бъде гост за поредна година на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан, предаде dariknews.bg.
В 11.00 часа в местността „Баира“ държавният глава ще участва в обредното зарязване на лозята.
Илияна Йотова ще отправи приветствие в рамките на официалната програма за празника, която ще започне в 11.45 часа на площада в село Делчево.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Георги
Диелчево, на онзи прерзидент с рогата - Роско
Плевната!
07:28 01.02.2026
3 Илияна Идиотова
07:28 01.02.2026
4 Бай Араб
Коментиран от #13, #15
07:31 01.02.2026
5 Ироничен
07:33 01.02.2026
6 Президента трябваше да насрочи
07:40 01.02.2026
7 Ин вино веритас
07:43 01.02.2026
8 По плодовете им
07:44 01.02.2026
9 Сесесере
Коментиран от #12
07:48 01.02.2026
10 Хмм
07:52 01.02.2026
11 Моката
С вино и ракия, няма да превземете баира!
Питайте кмета на Г. Д., Москов, каква е тайната да е кмет от 1995 година?
07:55 01.02.2026
12 Ами
До коментар #9 от "Сесесере":избранница на нинова, евродепутатка, която гласува турската конвенция, вицепрезидентка, може това да е било условието за издигане кандидатурата на Радев, сега президент вече по волята на Радев
07:55 01.02.2026
13 Един шофьор
До коментар #4 от "Бай Араб":Те навремето комунистите не са крали кой знае колко,сега барат здраво Бокича бара здраво!
07:58 01.02.2026
14 Лена
Коментиран от #18
07:58 01.02.2026
15 Хмм
До коментар #4 от "Бай Араб":"демократите" вече 35 години не могат да окрадат и унищожат това, което им оставиха "комунистите"
08:03 01.02.2026
16 Пламен
08:03 01.02.2026
17 Слави
08:06 01.02.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Лена":За НЕзнаещите:
ПрезиденША е съпругаТА на ПрезиденТА❗
08:14 01.02.2026
19 Кога положи клетва,
Коментиран от #23, #24
08:27 01.02.2026
20 Ал Бънди
Коментиран от #22
08:27 01.02.2026
21 Събитие
08:32 01.02.2026
22 Един шофьор
До коментар #20 от "Ал Бънди":Те и Бокича и Пеевски са с купени гласове.
08:34 01.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Кога положи клетва,":За НЕзнаещите, НЕумни , но можещи да пишат МНОГО , въпреки не че са чели НИЩО❗
Според КОНСТИТУЦИЯТА, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
Двамата са положили клетва при встъпването си и не е нужно ново такова действие❗
08:41 01.02.2026