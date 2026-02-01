Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Президентът ще гостува в село Делчево за празника на виното

Президентът ще гостува в село Делчево за празника на виното

1 Февруари, 2026 08:10, обновена 1 Февруари, 2026 07:16 1 004 24

  • президент-
  • илияна йотова-
  • празник на виното

Илияна Йотова ще участва в обредното зарязване на лозята

Президентът ще гостува в село Делчево за празника на виното - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес президентът Илияна Йотова ще посети село Делчево, община Гоце Делчев, където ще бъде гост за поредна година на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан, предаде dariknews.bg​.

В 11.00 часа в местността „Баира“ държавният глава ще участва в обредното зарязване на лозята.

Илияна Йотова ще отправи приветствие в рамките на официалната програма за празника, която ще започне в 11.45 часа на площада в село Делчево.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Георги

    5 7 Отговор
    Президентът с полата ще ходи на гости след
    Диелчево, на онзи прерзидент с рогата - Роско
    Плевната!

    07:28 01.02.2026

  • 3 Илияна Идиотова

    6 8 Отговор
    Ооооххххх получавам оргаз м всеки път като чуя думата президент

    07:28 01.02.2026

  • 4 Бай Араб

    9 7 Отговор
    Искаме референдум комунистите да върнат заграбените пари на Българския народ !!!!!

    Коментиран от #13, #15

    07:31 01.02.2026

  • 5 Ироничен

    5 5 Отговор
    Наздраве, президентке!

    07:33 01.02.2026

  • 6 Президента трябваше да насрочи

    5 3 Отговор
    Президентски избори три месеца преди подаването на оставка и вице президента да заема президентския пост до избирането на нов президент

    07:40 01.02.2026

  • 7 Ин вино веритас

    7 0 Отговор
    Във виното е истината

    07:43 01.02.2026

  • 8 По плодовете им

    4 3 Отговор
    Ще ги познаете

    07:44 01.02.2026

  • 9 Сесесере

    6 5 Отговор
    Тая не сме я избирали ! Ко прай там?

    Коментиран от #12

    07:48 01.02.2026

  • 10 Хмм

    5 2 Отговор
    трябва да си пусне бретон, че с това ниско оплешивяващо чело

    07:52 01.02.2026

  • 11 Моката

    5 1 Отговор
    Да беше посетила първо Роженския манастир. Да запали там една голяма обла свещ и да я гали, гали, докато се стопи напълно!
    С вино и ракия, няма да превземете баира!
    Питайте кмета на Г. Д., Москов, каква е тайната да е кмет от 1995 година?

    07:55 01.02.2026

  • 12 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    избранница на нинова, евродепутатка, която гласува турската конвенция, вицепрезидентка, може това да е било условието за издигане кандидатурата на Радев, сега президент вече по волята на Радев

    07:55 01.02.2026

  • 13 Един шофьор

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    Те навремето комунистите не са крали кой знае колко,сега барат здраво Бокича бара здраво!

    07:58 01.02.2026

  • 14 Лена

    5 1 Отговор
    Президеншата ни днес да вземе малко да се оформи отгоре и отдолу, че тези шубраци ще я погълнат тотално! Ни брод ни поп!

    Коментиран от #18

    07:58 01.02.2026

  • 15 Хмм

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    "демократите" вече 35 години не могат да окрадат и унищожат това, което им оставиха "комунистите"

    08:03 01.02.2026

  • 16 Пламен

    4 0 Отговор
    ДАНО ДО УТРЕ ДА ИЗТРЕЗНЕЕ , ЧЕ РАБОТА Я ЧАКА .

    08:03 01.02.2026

  • 17 Слави

    4 0 Отговор
    На лозята на Весела Лечева и Сотир Ушев свъзани с Радев

    08:06 01.02.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лена":

    За НЕзнаещите:
    ПрезиденША е съпругаТА на ПрезиденТА❗

    08:14 01.02.2026

  • 19 Кога положи клетва,

    1 2 Отговор
    че я нарекохте за "президент", кога и как стана, че след оставката на летеца, ви ето и цялата пенсионерска клика остана в президентството, при подаване на оставка всички си тръгват със стария президент. Така е и със правителството в оставка, ВСИЧКИ СИ ТЪГВАТ а не само премиера. Да здравствует Малая руссиа!! 💤

    Коментиран от #23, #24

    08:27 01.02.2026

  • 20 Ал Бънди

    1 2 Отговор
    Никой не е гласувал и избирал Пети Бънди за президент! Пеги Бънди е незаконен президент на Републиката!

    Коментиран от #22

    08:27 01.02.2026

  • 21 Събитие

    4 0 Отговор
    само за “президенти” ! И само в България

    08:32 01.02.2026

  • 22 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ал Бънди":

    Те и Бокича и Пеевски са с купени гласове.

    08:34 01.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кога положи клетва,":

    За НЕзнаещите, НЕумни , но можещи да пишат МНОГО , въпреки не че са чели НИЩО❗

    Според КОНСТИТУЦИЯТА, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

    Двамата са положили клетва при встъпването си и не е нужно ново такова действие❗

    08:41 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове