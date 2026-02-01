Президентът ще гостува в село Делчево за празника на виното

Днес президентът Илияна Йотова ще посети село Делчево, община Гоце Делчев, където ще бъде гост за поредна година на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан, предаде dariknews.bg​.

В 11.00 часа в местността „Баира“ държавният глава ще участва в обредното зарязване на лозята.

Илияна Йотова ще отправи приветствие в рамките на официалната програма за празника, която ще започне в 11.45 часа на площада в село Делчево.