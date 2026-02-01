Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иво Христов: Румен Радев не чертае байпас на червените линии

1 Февруари, 2026 10:09 464 11

Румен Радев е споменавал в продължение на 9 години под различен контекст кои са политическите врагове на България

"Чест прави на президента, че не очертава червени линии с оглед на закрепостяване на избирателите. Очертаването на червени линии е чисто спекулативно и след предсрочните парламентарни избори партиите винаги ги прекрачват. Румен Радев не очерта байпас на червените линии". Това заяви бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов пред БНТ.

Според Христов отдясно и от страните на ПП-ДБ се води двойна кампания - да задавят зрителите с ирония или безпомощен хумор, а същевременно упражняват натиск, внушавайки, че са неизбежният коалиционен партньор на президента, изброи news.bg.

И призова първо да се видят какви ще бъдат резултатите след предсрочните избори и тогава да се чертаят коалиции. Въпреки това обаче настоя за олигархично антикорупционно мнозинство след предсрочния вот.

По думите му трети ден враговете на президента го бият по казаното в интервюто си в Панорама по БНТ, което означава, че е уцелил в десетката. Президентът взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дели, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости избирателите си, коментира Иво Христов.

Според него президентът е показал, че може да разсъждава панорамно и да не влиза във фалшивите парадигми, като например затова чий е Крим - дали е украински или руски.

Иво Христов заяви още, че президентът Румен Радев е споменавал в продължение на 9 години под различен контекст кои са политическите врагове на България. "Вие няма да чуете Радев да използва вулгарни изрази като "Кой не скача е дебел", защити той държавния глава на терена на политиката.


  • 1 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    10:09 01.02.2026

  • 2 Гост

    3 1 Отговор
    Е па да взема сем. пеефски за ортаците тогава

    10:14 01.02.2026

  • 3 Йес

    3 0 Отговор
    Тичай по -добре в завода за третиране на отпадъци.

    10:14 01.02.2026

  • 4 !!!?

    5 1 Отговор
    Мистър Кеш не чертае червени линии...ще обедини червената олигархия !
    То друга олигархия освен червена олигархия няма !!!?

    Коментиран от #11

    10:15 01.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Много малко хора се интересуват от Боташа и бандата разбойници около него.

    10:17 01.02.2026

  • 6 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Всички бивши червени сателити правят вятър в платната на решетниковия проект.

    10:18 01.02.2026

  • 7 Мурка

    1 1 Отговор
    СИНЯТА СГАН ------ОГЪН -------------------------един нямате с аи кю то на христов

    10:19 01.02.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ДРУГАРЯ ЧОРАП ИСКА ........................ ДА НИ "ПРИОБЩИ" КЪМ НЕГОВАТА ...................... "НАША БЪЛГАРИЯ" ......................... ФАКТ !

    10:21 01.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смерш

    1 0 Отговор
    Радев е платен агент на КГБ!

    10:24 01.02.2026

  • 11 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    скапан лъжец-----кохортата на бандитизма започна с грабежа наречен приватизация с един ром многоскачащ и така ви метна на суплес че още се чудя дали има синя демокрация и неини последователи

    10:25 01.02.2026

