Иво Христов: Румен Радев не чертае байпас на червените линии

"Чест прави на президента, че не очертава червени линии с оглед на закрепостяване на избирателите. Очертаването на червени линии е чисто спекулативно и след предсрочните парламентарни избори партиите винаги ги прекрачват. Румен Радев не очерта байпас на червените линии". Това заяви бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов пред БНТ.

Според Христов отдясно и от страните на ПП-ДБ се води двойна кампания - да задавят зрителите с ирония или безпомощен хумор, а същевременно упражняват натиск, внушавайки, че са неизбежният коалиционен партньор на президента, изброи news.bg.

И призова първо да се видят какви ще бъдат резултатите след предсрочните избори и тогава да се чертаят коалиции. Въпреки това обаче настоя за олигархично антикорупционно мнозинство след предсрочния вот.

По думите му трети ден враговете на президента го бият по казаното в интервюто си в Панорама по БНТ, което означава, че е уцелил в десетката. Президентът взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дели, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости избирателите си, коментира Иво Христов.

Според него президентът е показал, че може да разсъждава панорамно и да не влиза във фалшивите парадигми, като например затова чий е Крим - дали е украински или руски.

Иво Христов заяви още, че президентът Румен Радев е споменавал в продължение на 9 години под различен контекст кои са политическите врагове на България. "Вие няма да чуете Радев да използва вулгарни изрази като "Кой не скача е дебел", защити той държавния глава на терена на политиката.