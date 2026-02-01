Иво Христов: Румен Радев не чертае байпас на червените линии

"Чест прави на президента, че не очертава червени линии с оглед на закрепостяване на избирателите. Очертаването на червени линии е чисто спекулативно и след предсрочните парламентарни избори партиите винаги ги прекрачват. Румен Радев не очерта байпас на червените линии". Това заяви бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов пред БНТ.
Според Христов отдясно и от страните на ПП-ДБ се води двойна кампания - да задавят зрителите с ирония или безпомощен хумор, а същевременно упражняват натиск, внушавайки, че са неизбежният коалиционен партньор на президента, изброи news.bg.
И призова първо да се видят какви ще бъдат резултатите след предсрочните избори и тогава да се чертаят коалиции. Въпреки това обаче настоя за олигархично антикорупционно мнозинство след предсрочния вот.
По думите му трети ден враговете на президента го бият по казаното в интервюто си в Панорама по БНТ, което означава, че е уцелил в десетката. Президентът взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дели, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости избирателите си, коментира Иво Христов.
Според него президентът е показал, че може да разсъждава панорамно и да не влиза във фалшивите парадигми, като например затова чий е Крим - дали е украински или руски.
Иво Христов заяви още, че президентът Румен Радев е споменавал в продължение на 9 години под различен контекст кои са политическите врагове на България. "Вие няма да чуете Радев да използва вулгарни изрази като "Кой не скача е дебел", защити той държавния глава на терена на политиката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:09 01.02.2026
2 Гост
10:14 01.02.2026
3 Йес
10:14 01.02.2026
4 !!!?
То друга олигархия освен червена олигархия няма !!!?
Коментиран от #11
10:15 01.02.2026
5 Данко Харсъзина
10:17 01.02.2026
6 Хипотетично
10:18 01.02.2026
7 Мурка
10:19 01.02.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
10:21 01.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смерш
10:24 01.02.2026
11 Мурка
До коментар #4 от "!!!?":скапан лъжец-----кохортата на бандитизма започна с грабежа наречен приватизация с един ром многоскачащ и така ви метна на суплес че още се чудя дали има синя демокрация и неини последователи
10:25 01.02.2026