Цветлин Йовчев: Ролята на МВР в изборния процес се преекспонира

Ако сме я докарали до там изброите да зависят от полицията, то демокрацията е в опасност. МВР има функции в изборния процес, но те се преекспонират. Изборите в не по-малка степен зависят от други институции като ЦИК и Информационно обслужване. Това заяви в ефира на бТВ бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.
Според него изборите не са напълно честни. По думите му много неща трябва да се променят. Ако продължим по този начин, ще се разруши фундамента на демокрацията, смята той, цитиран от news.bg.
Йовчев е на мнение, че Изборният кодекс трябва да създаде равни услови за всички участници във вота и да гарантира честни избори. Той счита за грешка ограничаването на броя на изборните секции извън ЕС. Според него това е нарушение на демокрацията.
По отношение на закритата Антикорупционна комисия той заяви, че от самото си създаване, тя е била замислена да се ползва като бухалка. Йовчев посочи, че борбата с корупцията не става чрез увеличение на способите на една комисия да следи, подслушва и да прави арести. Бившият шеф на ДАНС подчерта, че корупцията се разследва ефективно само с инструменти, следящи паричните потоци.
Йовчев отбеляза, че не е търсен във връзка с пост в бъдещото служебно правителство. Той добави, че би отказал и че в момента е далеч от политиката.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
10:54 01.02.2026
2 идват избори
10:55 01.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16
10:56 01.02.2026
4 Ужас
Коментиран от #11
10:56 01.02.2026
5 Купуване и продаване
11:00 01.02.2026
6 ма ДУРО
Комуняги, днес е ден в който най-много трябва да се срамувате от себе си, вместо да се гордеете с мракобесието си
11:00 01.02.2026
7 Дориана
11:03 01.02.2026
8 всички знаят какв е ролята им
11:03 01.02.2026
9 Лост
11:05 01.02.2026
10 нннн
11:07 01.02.2026
11 Дориана
До коментар #4 от "Ужас":Цветлин Йовчев трябва да се срамува от себе си. Как не го е срам да лъжи в ефир и да манипулира хората с цел да се крадат и купуват гласове , да се фалшифицират изборите в полза на мафията и олигархията. Срам и позор за патериците на Борисов и Пеевски.
11:07 01.02.2026
12 Дориана
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Даниел Митов се опита по същия начин да лъже и манипулира хората, че уж от МВР не зависило нищо. Сега и патерицата Цветлин Йовчев му приглася, Да са наясно, че времето на мафиотите и олигарсите вече свърши. Получават си заслуженото.
11:10 01.02.2026
13 Не че нещо, ама ролята на избирателя в
11:12 01.02.2026
14 Ивелин Михайлов
11:20 01.02.2026
15 Никой
Полицията - нищо - нещо някъде се прави нещо.
11:23 01.02.2026
16 Днес
До коментар #3 от "Последния Софиянец":какво е менюто за обяд в " твоето заведение "?
11:34 01.02.2026
17 идиоти вън
11:39 01.02.2026
18 Синя София
11:41 01.02.2026