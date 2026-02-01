Цветлин Йовчев: Ролята на МВР в изборния процес се преекспонира

Ако сме я докарали до там изброите да зависят от полицията, то демокрацията е в опасност. МВР има функции в изборния процес, но те се преекспонират. Изборите в не по-малка степен зависят от други институции като ЦИК и Информационно обслужване. Това заяви в ефира на бТВ бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Според него изборите не са напълно честни. По думите му много неща трябва да се променят. Ако продължим по този начин, ще се разруши фундамента на демокрацията, смята той, цитиран от news.bg.

Йовчев е на мнение, че Изборният кодекс трябва да създаде равни услови за всички участници във вота и да гарантира честни избори. Той счита за грешка ограничаването на броя на изборните секции извън ЕС. Според него това е нарушение на демокрацията.

По отношение на закритата Антикорупционна комисия той заяви, че от самото си създаване, тя е била замислена да се ползва като бухалка. Йовчев посочи, че борбата с корупцията не става чрез увеличение на способите на една комисия да следи, подслушва и да прави арести. Бившият шеф на ДАНС подчерта, че корупцията се разследва ефективно само с инструменти, следящи паричните потоци.

Йовчев отбеляза, че не е търсен във връзка с пост в бъдещото служебно правителство. Той добави, че би отказал и че в момента е далеч от политиката.