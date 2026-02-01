Новини
Цветлин Йовчев: Ролята на МВР в изборния процес се преекспонира

Цветлин Йовчев: Ролята на МВР в изборния процес се преекспонира

1 Февруари, 2026 10:52 690 18

Изборният кодекс трябва да създаде равни услови за всички участници във вота и да гарантира честни избори

Цветлин Йовчев: Ролята на МВР в изборния процес се преекспонира - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Ако сме я докарали до там изброите да зависят от полицията, то демокрацията е в опасност. МВР има функции в изборния процес, но те се преекспонират. Изборите в не по-малка степен зависят от други институции като ЦИК и Информационно обслужване. Това заяви в ефира на бТВ бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Според него изборите не са напълно честни. По думите му много неща трябва да се променят. Ако продължим по този начин, ще се разруши фундамента на демокрацията, смята той, цитиран от news.bg.

Йовчев е на мнение, че Изборният кодекс трябва да създаде равни услови за всички участници във вота и да гарантира честни избори. Той счита за грешка ограничаването на броя на изборните секции извън ЕС. Според него това е нарушение на демокрацията.

По отношение на закритата Антикорупционна комисия той заяви, че от самото си създаване, тя е била замислена да се ползва като бухалка. Йовчев посочи, че борбата с корупцията не става чрез увеличение на способите на една комисия да следи, подслушва и да прави арести. Бившият шеф на ДАНС подчерта, че корупцията се разследва ефективно само с инструменти, следящи паричните потоци.

Йовчев отбеляза, че не е търсен във връзка с пост в бъдещото служебно правителство. Той добави, че би отказал и че в момента е далеч от политиката.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Купувачите на гласове работят под носа на полицията.Даже някои купувачи на гласове са полицаи.

    Коментиран от #12

    10:54 01.02.2026

  • 2 идват избори

    10 1 Отговор
    от нафталина изплуват навлеци платени

    10:55 01.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Изборният ден е до 20 ч а в 20 ,10 ч избирателни комисии вече викат полицията да ги кара в Арена Армеец.Това може да стане само с предварително написан протокол.

    Коментиран от #16

    10:56 01.02.2026

  • 4 Ужас

    11 1 Отговор
    Този и като министър си беше пълен неадекват, но не очаквах, че изобщо си няма хабер, от работата на полицията!

    Коментиран от #11

    10:56 01.02.2026

  • 5 Купуване и продаване

    10 0 Отговор
    Ако ДАНС продължават да се месят в изборите, накрая ще закрият агенцията. Също като ПКП.

    11:00 01.02.2026

  • 6 ма ДУРО

    3 7 Отговор
    Както тамяна е кошмар за дявола, така и истината е кошмар за комунистите...
    Комуняги, днес е ден в който най-много трябва да се срамувате от себе си, вместо да се гордеете с мракобесието си

    11:00 01.02.2026

  • 7 Дориана

    11 4 Отговор
    Цветлин Йовчев лъжи и манипулира преднамерено в защита на купената и зависима Полиция от Борисов и Пеевски. Точно обратното- ролята на МВР по време на изборите е огромна за да се предотврати купуването на гласове и фалшифициране на изборите Точно на МВР да си затварят очите разчитат Борисов и Пеевски.

    11:03 01.02.2026

  • 8 всички знаят какв е ролята им

    7 1 Отговор
    ролята на опг мвр е да осигури първо място на герб ново начало !!!

    11:03 01.02.2026

  • 9 Лост

    5 1 Отговор
    Тя работата на полицаите е да се крият в храстите според Цветарски.

    11:05 01.02.2026

  • 10 нннн

    11 0 Отговор
    Да лови престъпници не е ли работа на полицията? Защото ,,Купуването и продаването на гласове е престъпление!"

    11:07 01.02.2026

  • 11 Дориана

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас":

    Цветлин Йовчев трябва да се срамува от себе си. Как не го е срам да лъжи в ефир и да манипулира хората с цел да се крадат и купуват гласове , да се фалшифицират изборите в полза на мафията и олигархията. Срам и позор за патериците на Борисов и Пеевски.

    11:07 01.02.2026

  • 12 Дориана

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Даниел Митов се опита по същия начин да лъже и манипулира хората, че уж от МВР не зависило нищо. Сега и патерицата Цветлин Йовчев му приглася, Да са наясно, че времето на мафиотите и олигарсите вече свърши. Получават си заслуженото.

    11:10 01.02.2026

  • 13 Не че нещо, ама ролята на избирателя в

    9 0 Отговор
    изборния процес се преекспонира…

    11:12 01.02.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    МЛЪК БЕ ГЕРБАДЖИЯ! КОЙ НОСИ ЧУВАЛИТЕ?? МВР!

    11:20 01.02.2026

  • 15 Никой

    2 0 Отговор
    150 000 да са на площада против ГЕРБ - а да се окаже - че изборите са в полза на ГЕРБ.

    Полицията - нищо - нещо някъде се прави нещо.

    11:23 01.02.2026

  • 16 Днес

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    какво е менюто за обяд в " твоето заведение "?

    11:34 01.02.2026

  • 17 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че тоЯ е единствената телевизионна ,,звезда" от всичките шефове на служби за сигурност, това говори, че явно тоя не е бил за това място!!!!

    11:39 01.02.2026

  • 18 Синя София

    0 0 Отговор
    Тоя е агента за влияние на Пеевски в МВР

    11:41 01.02.2026

