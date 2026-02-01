Димитър Луджев: Аз предложих Димитър Попов на президента Желев за премиер

Днес е денят, в който почитаме жертвите на комунистическия режим. Навършват и 82 години от първите присъди на така наречения Народен съд, който осъжда на смърт представители на политическото и военно ръководство на България.
Няма точни данни колко човека губят живота си по време на управлението на тоталитарната власт, смята се че са близо 18 хиляди. В „Историите на Мария Йотова“ - поредицата „Свидетели на прехода“ ви срещаме с Димитър Луджев, един от така наречената първа вълна политици, които поемат България след комунистическия режим
„Този ден е символ на комунистическия режим. Хората говорят за жертви, но малко осъзнават, че тогава бяха разстреляни голяма част от българската интелигенция“, заяви бившият вицепремиер (1990–1991).
Според него целият смисъл е бил смяна на системата, която е трябвало да се извърши чрез мирни, либерални средства. „Голяма част от нас бяхме в дисидентските движения. Това за нас беше борба с режима и борба за демокрация. Никой от нас не е бил професионален политик, но хода на събитията ни превърна в политици – някои станахме държавници, други – не“, подчерта Луджев.
Луджев припомни бурните събития от 11 юни 1990 г., които нарече „дeтето на революцията“. „София беше залята от протестиращи. Хората плачеха, защото не очакваха загубата на изборите. Аз пристигнах от Бургас и видях как медицинският персонал беше задържан на входа. Опитвахме се да убедим хората да не прибягват до насилие, за да не се повторят трагедиите като в Румъния“, разказа той.
По темата за съвременната политика Луджев бе критичен: „Няма никакво място за сравнение между първите демократични избори и сегашните. Сегашната борба е за власт и клиентелистки интереси. Липсват хора с държавническо мислене, които да извършат необходимите реформи за модернизация на страната“.
Той отбеляза и дефицита на силни държавници у нас: „При нас дефицитът е голям. Иван Костов имаше управленски капацитет, но след това няма кой да се мери с него. Персоналната деградация е основният проблем на българската политика“.
Луджев сподели и спомени от международни срещи: „В Европа видях големи политици като Маргарет Тачър, Хелмут Кол, Горбачов – те вече ги няма. У нас почти не съществуват такива личности. Политиката днес е политиканство, партизанщина и игри на групови интереси. Основната мотивация е пари и власт“.
Относно формирането на първото демократично правителство Луджев припомни: „Аз предложих Дмитър Попов на президента Желев за премиер. Търсенето на подходящ кандидат беше трудно – имаше политически споразумения и паритет между опозицията и независим министър-председател. Това беше един от решаващите моменти на нашата революция“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:49 01.02.2026
2 тоя на снимката
Коментиран от #6
17:50 01.02.2026
3 Тоа що е оше жив
17:50 01.02.2026
4 Димитър Попов
Поколенията няма да ви го простят !!!
17:56 01.02.2026
5 Самуил
Коментиран от #13, #19
17:57 01.02.2026
6 димитар лъжев
До коментар #2 от "тоя на снимката":НО ИМАМ ПАРИ!!!!!!!
17:58 01.02.2026
7 Име
17:59 01.02.2026
8 хехе
18:00 01.02.2026
9 Братя, не купувайте
18:02 01.02.2026
10 оня с питон.я
Коментиран от #25
18:02 01.02.2026
11 Димитър
18:03 01.02.2026
12 Анонимен
18:03 01.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Самуил":А той лично заведе САШтинския посланик в ракетните силози, при което дори САШтисаните се САШТИСАХА защото не знаеха за тях се❗
18:05 01.02.2026
14 РИЦАРЯТ НА СОРОС
18:05 01.02.2026
15 Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора
"Не, това е невъзможно! Не може един световноизвестен учен да бъде обвиняван и ликвидиран от собствения си народ!"
Повтарят ѝ жестоката новина и тя започва да моли:
"Искам да го последвам и в смъртта му. Разстреляйте ме заедно с него!".
Отговарят ѝ, че съдът я е преценил за безобидна и затова се e смилил над нея - няма да я разстрелят, само ще я изселят в Добруджа. Още същата нощ с Филов, другите регенти, 8 царски съветници, 22-ма министри, 67 депутати от 24-тото НС, 47 генерали и висши офицери са екзекутирани от комунистическите престъпници, а цялото имущество на семействата им е конфискувано. Семейната къща на Филови е национализирана, след което първата работа на настанената там уродлива партийна емисарка е да изчегърта кръста на Охридската църква от картината на стената в хола и на негово място сама да изрисува червена петолъчка...
Госпожа Филова е изселена в Дулово, където живее в срутена къща. После властта я изолира в Русе и Ловеч, където е оставена без дом, без ток, без течаща вода, без средства за препитание, без право да се занимава с науката си. Всяка сутрин се разписва в милицията. Никой не смее да спре и да поговори с нея, защото се страхува, че бдителни другари веднага ще н
Коментиран от #18, #28
18:05 01.02.2026
16 Стамо
А какъв министер на войната беше само, ба. си пияндурника червен
Че и пръв демократ да ге
18:07 01.02.2026
17 Тити на Кака
Толкова е тъп, че не може дори да си представи как изглеждат клетвите му по адрес на комунистическите репресии след Девети на фона на факта, че баща му е директор на Бургаския затвор в този период и е пряко забъркан в коментираните събития....
Бащичко, та дрънка 😂😂😂😂
18:07 01.02.2026
18 Проф.Богдан Филов и съпругата му
До коментар #15 от "Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора":Осъден на смърт от ком.изверги без никакъв повод
18:08 01.02.2026
19 Питане
До коментар #5 от "Самуил":А напиши името на ЕДИН от управляващите от 1989г до сега, който да не се е клел във вярност към БКП !!!
Такъв НЯМА, но всичките са "демократи" и ние стадото, без да си даваме равносметка плюем по демокрацията в която кукловодите са комунисти...
18:12 01.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 седесарко
18:23 01.02.2026
22 ?????
И тежат ли му на съвестта(ако я има) тези хора.
18:26 01.02.2026
23 Р Г В
18:31 01.02.2026
24 Откъде изпълзя пак този предател
18:33 01.02.2026
25 ние сме
До коментар #10 от "оня с питон.я":на всеки километър
18:37 01.02.2026
26 КАТО
чувстваш ли някаква вина за днешното състояние на държавата или за теб е добре щото си получил куфарче със сиини десетачки като други синчета на по-равните от обикновените българи
18:43 01.02.2026
27 Ха ся де
18:46 01.02.2026
28 Комунистическите убийци
До коментар #15 от "Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора":"Не трябва да плачем за нас, а за България!"🇧🇬
"Присъдата на процеса на регентите и на министрите бе произнесена в четири часа следобед. Беше четвъртък, който в България още се нарича Κървав четвъртък. Чух четенето по радиото. Списъкът започваше с името на моя девер Кирил. До мен беше Мария-Луиза (на 12 години), която веднага разбра и избухна в отчаян плач. Отиде по-късно да го каже и на брат си, който също беше много привързан към чичо си, и плакаха дълго заедно.
Ескортът беше подреден в двора на Съдебната палата от входа към ул. "Алабинска". По този път се простираше конвой от шест камиона, към които бяха отправени жеρтвите. Беше дадена заповед да се удρя и уδива всеки, който протестираше, повишавайки глас.
Един млад депутат, Иван Батембергски, извика: "Помощ", но веднага му бе счупен чеρепът с приклад. Друг, министърът Тодор Кожухаров, инвалид от вοйната и блестящ писател, вървеше, опирайки се на бастун; изведнъж извика:
"Не трябва да плачем за нас, а за България!"
И запя националния химн "Шуми Марица".
Бе уδит с удаρ от револвер. Тримата регенти Кирил, Филов и Михов бяха изведени последни заедно с двама тежко болни осъдени. Качиха ги на един полупразен камион. Духаше леден вятър..."
📖 Из “Спомени” на царица Йоанна, 1964 г.
Бог да прощава жертвите на чοвеκοненавистния κοмунистически теρορ!
18:58 01.02.2026
29 Тома
19:02 01.02.2026
30 37.51т
19:18 01.02.2026
31 ганю
г
ъ
с
19:20 01.02.2026
32 бай Митко
19:32 01.02.2026