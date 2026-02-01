Новини
Димитър Луджев: Аз предложих Димитър Попов на президента Желев за премиер

1 Февруари, 2026 17:47 1 249 32

Денят на жертвите от комунизма и съвременната българска политика

Димитър Луджев: Аз предложих Димитър Попов на президента Желев за премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес е денят, в който почитаме жертвите на комунистическия режим. Навършват и 82 години от първите присъди на така наречения Народен съд, който осъжда на смърт представители на политическото и военно ръководство на България.

Няма точни данни колко човека губят живота си по време на управлението на тоталитарната власт, смята се че са близо 18 хиляди. В „Историите на Мария Йотова“ - поредицата „Свидетели на прехода“ ви срещаме с Димитър Луджев, един от така наречената първа вълна политици, които поемат България след комунистическия режим

„Този ден е символ на комунистическия режим. Хората говорят за жертви, но малко осъзнават, че тогава бяха разстреляни голяма част от българската интелигенция“, заяви бившият вицепремиер (1990–1991).

Според него целият смисъл е бил смяна на системата, която е трябвало да се извърши чрез мирни, либерални средства. „Голяма част от нас бяхме в дисидентските движения. Това за нас беше борба с режима и борба за демокрация. Никой от нас не е бил професионален политик, но хода на събитията ни превърна в политици – някои станахме държавници, други – не“, подчерта Луджев.

Луджев припомни бурните събития от 11 юни 1990 г., които нарече „дeтето на революцията“. „София беше залята от протестиращи. Хората плачеха, защото не очакваха загубата на изборите. Аз пристигнах от Бургас и видях как медицинският персонал беше задържан на входа. Опитвахме се да убедим хората да не прибягват до насилие, за да не се повторят трагедиите като в Румъния“, разказа той.

По темата за съвременната политика Луджев бе критичен: „Няма никакво място за сравнение между първите демократични избори и сегашните. Сегашната борба е за власт и клиентелистки интереси. Липсват хора с държавническо мислене, които да извършат необходимите реформи за модернизация на страната“.

Той отбеляза и дефицита на силни държавници у нас: „При нас дефицитът е голям. Иван Костов имаше управленски капацитет, но след това няма кой да се мери с него. Персоналната деградация е основният проблем на българската политика“.

Луджев сподели и спомени от международни срещи: „В Европа видях големи политици като Маргарет Тачър, Хелмут Кол, Горбачов – те вече ги няма. У нас почти не съществуват такива личности. Политиката днес е политиканство, партизанщина и игри на групови интереси. Основната мотивация е пари и власт“.

Относно формирането на първото демократично правителство Луджев припомни: „Аз предложих Дмитър Попов на президента Желев за премиер. Търсенето на подходящ кандидат беше трудно – имаше политически споразумения и паритет между опозицията и независим министър-председател. Това беше един от решаващите моменти на нашата революция“.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 31 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит и полицията дойде да ни изведе но продължаваме.

    17:49 01.02.2026

  • 2 тоя на снимката

    9 3 Отговор
    няма един работен ден!

    Коментиран от #6

    17:50 01.02.2026

  • 3 Тоа що е оше жив

    9 1 Отговор
    Има нещо гтило

    17:50 01.02.2026

  • 4 Димитър Попов

    8 3 Отговор
    "ЗА БОГА БРАТЯ, НЕ" гласувайте за троянския комунистически кон.
    Поколенията няма да ви го простят !!!

    17:56 01.02.2026

  • 5 Самуил

    10 0 Отговор
    Натоя баща му беше полковник от Гранични воски, командир на Малкотърновския отряд до "79 г.

    Коментиран от #13, #19

    17:57 01.02.2026

  • 6 димитар лъжев

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "тоя на снимката":

    НО ИМАМ ПАРИ!!!!!!!

    17:58 01.02.2026

  • 7 Име

    8 1 Отговор
    Един скелет се показал от гардроб.Тоя с дебелия език нареди копането на дупката в Царичане.Само офицери имаха тая чест и привилегия. Глупостта била и под земята.

    17:59 01.02.2026

  • 8 хехе

    11 1 Отговор
    тоя пияница още ли е жив?

    18:00 01.02.2026

  • 9 Братя, не купувайте

    10 0 Отговор
    Но вас ви изхранваха помощите, повечето от които продавахте. Този е един от редицата за следващия народен съд.

    18:02 01.02.2026

  • 10 оня с питон.я

    3 3 Отговор
    Кога ще мрете комунета мръсни заедно с вожда ви Кюмура?

    Коментиран от #25

    18:02 01.02.2026

  • 11 Димитър

    6 2 Отговор
    А кога ще честваме паметта на жертвите на царския режим в периода 1922-1944 г. ? Или защото няма официални присъди, то няма и точна дата. Това висшите комсомолски активи се оказахте големи измекяри.

    18:03 01.02.2026

  • 12 Анонимен

    5 0 Отговор
    Този още ли е жив

    18:03 01.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Самуил":

    А той лично заведе САШтинския посланик в ракетните силози, при което дори САШтисаните се САШТИСАХА защото не знаеха за тях се❗

    18:05 01.02.2026

  • 14 РИЦАРЯТ НА СОРОС

    8 0 Отговор
    Ти си за разстреееер

    18:05 01.02.2026

  • 15 Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора

    4 4 Отговор
    "Когато на 1 февруари 1945 година съобщават на Евдокия Филова, че съпругът ѝ, големият български учен проф. Богдан Филов, бивш регент и премиер, е осъден от така наречения "народен" съд (малката буква е умишлена) на смърт чрез разстрел, тя извиква:

    "Не, това е невъзможно! Не може един световноизвестен учен да бъде обвиняван и ликвидиран от собствения си народ!"

    Повтарят ѝ жестоката новина и тя започва да моли:

    "Искам да го последвам и в смъртта му. Разстреляйте ме заедно с него!".

    Отговарят ѝ, че съдът я е преценил за безобидна и затова се e смилил над нея - няма да я разстрелят, само ще я изселят в Добруджа. Още същата нощ с Филов, другите регенти, 8 царски съветници, 22-ма министри, 67 депутати от 24-тото НС, 47 генерали и висши офицери са екзекутирани от комунистическите престъпници, а цялото имущество на семействата им е конфискувано. Семейната къща на Филови е национализирана, след което първата работа на настанената там уродлива партийна емисарка е да изчегърта кръста на Охридската църква от картината на стената в хола и на негово място сама да изрисува червена петолъчка...

    Госпожа Филова е изселена в Дулово, където живее в срутена къща. После властта я изолира в Русе и Ловеч, където е оставена без дом, без ток, без течаща вода, без средства за препитание, без право да се занимава с науката си. Всяка сутрин се разписва в милицията. Никой не смее да спре и да поговори с нея, защото се страхува, че бдителни другари веднага ще н

    Коментиран от #18, #28

    18:05 01.02.2026

  • 16 Стамо

    9 0 Отговор
    Ейййй и Митьо “дамаджаната” изплува от небитието
    А какъв министер на войната беше само, ба. си пияндурника червен
    Че и пръв демократ да ге

    18:07 01.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Един от ярките глупаци на прехода.
    Толкова е тъп, че не може дори да си представи как изглеждат клетвите му по адрес на комунистическите репресии след Девети на фона на факта, че баща му е директор на Бургаския затвор в този период и е пряко забъркан в коментираните събития....
    Бащичко, та дрънка 😂😂😂😂

    18:07 01.02.2026

  • 18 Проф.Богдан Филов и съпругата му

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора":

    Осъден на смърт от ком.изверги без никакъв повод

    18:08 01.02.2026

  • 19 Питане

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Самуил":

    А напиши името на ЕДИН от управляващите от 1989г до сега, който да не се е клел във вярност към БКП !!!
    Такъв НЯМА, но всичките са "демократи" и ние стадото, без да си даваме равносметка плюем по демокрацията в която кукловодите са комунисти...

    18:12 01.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 седесарко

    5 0 Отговор
    и тоя се писа спасител на Отечеството, глей ти....

    18:23 01.02.2026

  • 22 ?????

    5 0 Отговор
    Луджев не иска ли да си каже що като министър на отбраната предаде българската агентура в Турция.
    И тежат ли му на съвестта(ако я има) тези хора.

    18:26 01.02.2026

  • 23 Р Г В

    2 1 Отговор
    Велик си Луджев , герой на нашето време - слава Вие изтеглихте преди около 30 год. и репортерката от РТЦ Варна Вал.....Ахч.... и я назначихте без висше образование на ръководен пост в БНТ , по причини от инт.....хар....Поне сега и осигурете диплома и да я впише в автобиографията си. А се " прославихте" и като м-р на Отбраната. Поне си заври главата в пясъка и замълчи дискретно

    18:31 01.02.2026

  • 24 Откъде изпълзя пак този предател

    5 0 Отговор
    Продажен

    18:33 01.02.2026

  • 25 ние сме

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с питон.я":

    на всеки километър

    18:37 01.02.2026

  • 26 КАТО

    2 0 Отговор
    наистина си бил неподготвен за тая държавна работа
    чувстваш ли някаква вина за днешното състояние на държавата или за теб е добре щото си получил куфарче със сиини десетачки като други синчета на по-равните от обикновените българи

    18:43 01.02.2026

  • 27 Ха ся де

    3 0 Отговор
    Този наряза най-съременното въоръжение на БНА, за да се хареса на американците!!! Чудно защо и този го вадят от Нафталина???? Кой се страхува толкова силно от Радев???

    18:46 01.02.2026

  • 28 Комунистическите убийци

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора":

    "Не трябва да плачем за нас, а за България!"🇧🇬

    "Присъдата на процеса на регентите и на министрите бе произнесена в четири часа следобед. Беше четвъртък, който в България още се нарича Κървав четвъртък. Чух четенето по радиото. Списъкът започваше с името на моя девер Кирил. До мен беше Мария-Луиза (на 12 години), която веднага разбра и избухна в отчаян плач. Отиде по-късно да го каже и на брат си, който също беше много привързан към чичо си, и плакаха дълго заедно.

    Ескортът беше подреден в двора на Съдебната палата от входа към ул. "Алабинска". По този път се простираше конвой от шест камиона, към които бяха отправени жеρтвите. Беше дадена заповед да се удρя и уδива всеки, който протестираше, повишавайки глас.

    Един млад депутат, Иван Батембергски, извика: "Помощ", но веднага му бе счупен чеρепът с приклад. Друг, министърът Тодор Кожухаров, инвалид от вοйната и блестящ писател, вървеше, опирайки се на бастун; изведнъж извика:

    "Не трябва да плачем за нас, а за България!"

    И запя националния химн "Шуми Марица".
    Бе уδит с удаρ от револвер. Тримата регенти Кирил, Филов и Михов бяха изведени последни заедно с двама тежко болни осъдени. Качиха ги на един полупразен камион. Духаше леден вятър..."

    📖 Из “Спомени” на царица Йоанна, 1964 г.

    Бог да прощава жертвите на чοвеκοненавистния κοмунистически теρορ!

    18:58 01.02.2026

  • 29 Тома

    2 0 Отговор
    Скелетите от гардероба край нямат

    19:02 01.02.2026

  • 30 37.51т

    1 0 Отговор
    Луджев ,а за Й,Хербс ,Г. Милев.Хр.Ясенов и др. що не кажеш нещо,за партизански глави "нема" да те питаме.....

    19:18 01.02.2026

  • 31 ганю

    1 0 Отговор
    Желю Желев е
    г
    ъ
    с

    19:20 01.02.2026

  • 32 бай Митко

    1 0 Отговор
    Айде комсомолеца се изтърси от нафталина и се гласи за военен министър, нали е с опит продажника!

    19:32 01.02.2026

