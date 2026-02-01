Димитър Луджев: Аз предложих Дмитър Попов на президента Желев за премиер

Днес е денят, в който почитаме жертвите на комунистическия режим. Навършват и 82 години от първите присъди на така наречения Народен съд, който осъжда на смърт представители на политическото и военно ръководство на България.
Няма точни данни колко човека губят живота си по време на управлението на тоталитарната власт, смята се че са близо 18 хиляди. В „Историите на Мария Йотова“ - поредицата „Свидетели на прехода“ ви срещаме с Димитър Луджев, един от така наречената първа вълна политици, които поемат България след комунистическия режим
„Този ден е символ на комунистическия режим. Хората говорят за жертви, но малко осъзнават, че тогава бяха разстреляни голяма част от българската интелигенция“, заяви бившият вицепремиер (1990–1991).
Според него целият смисъл е бил смяна на системата, която е трябвало да се извърши чрез мирни, либерални средства. „Голяма част от нас бяхме в дисидентските движения. Това за нас беше борба с режима и борба за демокрация. Никой от нас не е бил професионален политик, но хода на събитията ни превърна в политици – някои станахме държавници, други – не“, подчерта Луджев.
Луджев припомни бурните събития от 11 юни 1990 г., които нарече „дeтето на революцията“. „София беше залята от протестиращи. Хората плачеха, защото не очакваха загубата на изборите. Аз пристигнах от Бургас и видях как медицинският персонал беше задържан на входа. Опитвахме се да убедим хората да не прибягват до насилие, за да не се повторят трагедиите като в Румъния“, разказа той.
По темата за съвременната политика Луджев бе критичен: „Няма никакво място за сравнение между първите демократични избори и сегашните. Сегашната борба е за власт и клиентелистки интереси. Липсват хора с държавническо мислене, които да извършат необходимите реформи за модернизация на страната“.
Той отбеляза и дефицита на силни държавници у нас: „При нас дефицитът е голям. Иван Костов имаше управленски капацитет, но след това няма кой да се мери с него. Персоналната деградация е основният проблем на българската политика“.
Луджев сподели и спомени от международни срещи: „В Европа видях големи политици като Маргарет Тачър, Хелмут Кол, Горбачов – те вече ги няма. У нас почти не съществуват такива личности. Политиката днес е политиканство, партизанщина и игри на групови интереси. Основната мотивация е пари и власт“.
Относно формирането на първото демократично правителство Луджев припомни: „Аз предложих Дмитър Попов на президента Желев за премиер. Търсенето на подходящ кандидат беше трудно – имаше политически споразумения и паритет между опозицията и независим министър-председател. Това беше един от решаващите моменти на нашата революция“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:49 01.02.2026
2 тоя на снимката
Коментиран от #6
17:50 01.02.2026
3 Тоа що е оше жив
17:50 01.02.2026
4 Димитър Попов
Поколенията няма да ви го простят !!!
17:56 01.02.2026
5 Самуил
Коментиран от #13
17:57 01.02.2026
6 димитар лъжев
До коментар #2 от "тоя на снимката":НО ИМАМ ПАРИ!!!!!!!
17:58 01.02.2026
7 Име
17:59 01.02.2026
8 хехе
18:00 01.02.2026
9 Братя, не купувайте
18:02 01.02.2026
10 оня с питон.я
18:02 01.02.2026
11 Димитър
18:03 01.02.2026
12 Анонимен
18:03 01.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Самуил":А той лично заведе САШтинския посланик в ракетните силози, при което дори САШтисаните се САШТИСАХА защото не знаеха за тях се❗
18:05 01.02.2026
14 РИЦАРЯТ НА СОРОС
18:05 01.02.2026
15 Д.Попов ком.съдия осъдил на смърт хора
"Не, това е невъзможно! Не може един световноизвестен учен да бъде обвиняван и ликвидиран от собствения си народ!"
Повтарят ѝ жестоката новина и тя започва да моли:
"Искам да го последвам и в смъртта му. Разстреляйте ме заедно с него!".
Отговарят ѝ, че съдът я е преценил за безобидна и затова се e смилил над нея - няма да я разстрелят, само ще я изселят в Добруджа. Още същата нощ с Филов, другите регенти, 8 царски съветници, 22-ма министри, 67 депутати от 24-тото НС, 47 генерали и висши офицери са екзекутирани от комунистическите престъпници, а цялото имущество на семействата им е конфискувано. Семейната къща на Филови е национализирана, след което първата работа на настанената там уродлива партийна емисарка е да изчегърта кръста на Охридската църква от картината на стената в хола и на негово място сама да изрисува червена петолъчка...
Госпожа Филова е изселена в Дулово, където живее в срутена къща. После властта я изолира в Русе и Ловеч, където е оставена без дом, без ток, без течаща вода, без средства за препитание, без право да се занимава с науката си. Всяка сутрин се разписва в милицията. Никой не смее да спре и да поговори с нея, защото се страхува, че бдителни другари веднага ще н
Коментиран от #18
18:05 01.02.2026
16 Стамо
А какъв министер на войната беше само, ба. си пияндурника червен
Че и пръв демократ да ге
18:07 01.02.2026
17 Тити на Кака
Толкова е тъп, че не може дори да си представи как изглеждат клетвите му по адрес на комунистическите репресии след Девети на фона на факта, че баща му е директор на Бургаския затвор в този период и е пряко забъркан в коментираните събития....
Бащичко, та дрънка 😂😂😂😂
18:07 01.02.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.