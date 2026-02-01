Новини
Работник е с опасност за живота, след като падна от скеле в Разград

1 Февруари, 2026 17:18

Инцидентът е станал около 16:00 ч. вчера при демонтаж на осветителни тела

Работник е с опасност за живота, след като падна от скеле в Разград - 1
Снимка: БГНЕС
Работник е пострадал при трудова злополука във фирма в западната промишлена зона на Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде БТА.

Инцидентът е станал около 16:00 ч. вчера при демонтаж на осветителни тела, когато 40-годишен мъж от село Стражец е паднал от подвижно скеле. Пострадалият е транспортиран в разградската болница, където е установено мозъчно сътресение и кръвоизлив.

Мъжът е настанен в отделението по анестезиология и интензивно лечение с временна опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.

През юни миналата година 31-годишен мъж от врачанското село Моравица загина при инцидент в района на гаровата промишлена зона в Разград. Седмица по-рано живота си при трудова злополука загуби 28-годишен жител на Исперих. През годината бяха регистрирани още два случая със злополучен край при трудови инциденти в Разград.


