Илиян Йончев: БСП е с живи структури и ще се пребори за участие в следващия парламент

„Kонгресът на БСП трябваше да се случи след изборите. БСП е демократична партия. Но когато се взима решение, цялата партия е единна и се върви в тази посока, независимо кой за какво е. След като е потвърдено решението на Националния съвет, конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Ние спазваме нашите решения.“
Това каза народният представител от БСП-ОЛ Илиян Йончев в ефира на БНР.
Според него дали сега е моментът да се сменя председателя на партията или не, ще каже конгресът. А конгресът, който се състои от повече от 900 делегати, може да вземе информирано решение. Социалистът се спря и на конференцията на БСП в Плевен, откъдето е избран за народен представител.
„В Плевен, ако се стигне до избор на председател, от низовите организации са номинирани доста кандидати за председател, включително и Атанас Зафиров. Даваме това право на партийните организации да излъчат своите фаворити“, съобщи Илиян Йончев.
Той оцени, че с участието си в управлението БСП е направила важни за страната стъпки и действия в социалната сфера като запазването на швейцарското правило и вдигането на минималната работна заплата, разкриването на „домовете на ужасите“ за стари хора. Като други такива действия той посочи придвижването на програмите за общините, затваряне на предприятия, които тровят въздуха от години. "А Бордът по водите, оглавен от вицепремиера Зафиров направи много за решаване на водната криза, особено в Плевен.
БСП не позволи по никакъв начин да бъдат продадени реакторите на АЕЦ Белене на Украйна, не позволихме български войници да отидат в Украйна. За съжаление недобрата комуникация и обяснение на реформите доведе до сваляне на правителството от самия мандатоносител“, добави Йончев.
Според него участието на БСП в управлението в това сложно време и навлизането на Румен Радев на политическия терен не е могло да не се отрази върху рейтинга на партията.
Помолен да коментира отношенията на левицата, той заяви: „Радев като президент два пъти е издиган и избиран от нашата партия, която бе негов политически двигател", припомни той. По думите му в последните пет години множество други политически проекти са се появили и да изрязаха парчета от БСП. "Но БСП е единствената, която не е лидерска партия и има своите живи структури. Нямаме съмнение, че ще участваме в следващия парламент. Нашата работа е сега да направим една силна кампания, не в Тик ток, а на живия контакт с хората“, каза още Илиян Йончев.
Оттеглянето на Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев той оцени като една добра стъпка. "Време е да дойде една нова смяна млади политици, които да потърсят поддръжници не само по традиционния начин, а да се опитат да направят БСП популярна и в новите социални медии", каза още Йончев. .
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #21
17:26 01.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
17:27 01.02.2026
3 БСП е мафия крадлива и лъжлива
17:27 01.02.2026
4 Живи, живи,
17:28 01.02.2026
5 Първия Перничанин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Недялко ПИКлюто и Страхилчо на Курнела ли са ви вождовете пак? Коци Евроцента няма ли го да се закачи пак?
Коментиран от #10
17:30 01.02.2026
6 гост
17:31 01.02.2026
7 Живи -
17:31 01.02.2026
8 Веселин
Коментиран от #17, #25
17:32 01.02.2026
9 Като прасе с
17:33 01.02.2026
10 Даааа
До коментар #5 от "Първия Перничанин":В коментар 8 публикувах снимка -
Днес беше учредено Гражданско движение "Булекзит", идентично с Брекзит във Великобритания с искане за излизане на България от ЕС и визов режим за всички Българи за пътуване в страни от ЕС.. Движението ще участва на предстоящите парламентарни избори. За съпредседатели бяха избрани Йоло Денев ( вляво на снимката) и Недялко Недялков известен като "недялко офшорката). Бивш собственик на жълтия сайт ПИК и съорганизатор на турнира "ПИК мастърс" в който основни участници бяха Бойко Борисов и Георги Харизанов.
Коментиран от #12
17:34 01.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Даааа":Движение Булекзит няма да участва на изборите.Засега.
17:38 01.02.2026
13 Само това оставаше -
Откъде са ги налазили такива паразити в БСП?
Гуцанов ви изми очите...
А за глигана-фритюрник и натовец кой нормален българин би гласувал?
17:40 01.02.2026
14 бсп е
17:44 01.02.2026
15 Дориана
17:45 01.02.2026
16 И като намерите
17:46 01.02.2026
17 Здравей колега
До коментар #8 от "Веселин":"Последния Софиянец" е вдясно до Йоло на първия ред. Не му се отворил парашута са стане заместник пиар на Радев но е одобрен да носи бастуна на бай Йоло съпредседателя на Булекзит. Оказа че че човечеца е бездомник който като влезе да се сгрее в някой хотел или заведение ползва служебния компютър. А днес се скрил от снега в малката заличка на НДК
Коментиран от #22
17:47 01.02.2026
18 Петрич
17:47 01.02.2026
19 БСП
17:48 01.02.2026
20 Структурите
17:48 01.02.2026
21 Защо в ,, канала"
До коментар #1 от "гражданин":Мястото им е в ,, скута на Бойко и Пеевски!
17:50 01.02.2026
22 Новини.бг
До коментар #17 от "Здравей колега":На учредяването на движение ,,Булекзит" присъстваха 236 делегати. Две -трети от учредителите бяха бездомници от района дошли в заличката на НДК да се стоплят и скрият от обилния снеговалеж!
17:57 01.02.2026
23 лудия
17:57 01.02.2026
24 Малко факти за БСП/БКП:
БСП/БКП е най-зловредната партийна шайка в територията, въпреки че не са откраднали най-много милиарди от хазната като ГЕРБ/БКП и ДПС/БКП!
Шайката БСП/БКП когато и да приключи съществуването си, все ще е късно!
17:58 01.02.2026
25 Колега,
До коментар #8 от "Веселин":Това "зала 3", дето пише Софиянеца, да не е фоайето на НДК? Така изглежда на тая снимка, а някой Софиянец май редовно си послъгва.
18:00 01.02.2026