Илиян Йончев: БСП е с живи структури и ще се пребори за участие в следващия парламент

„Kонгресът на БСП трябваше да се случи след изборите. БСП е демократична партия. Но когато се взима решение, цялата партия е единна и се върви в тази посока, независимо кой за какво е. След като е потвърдено решението на Националния съвет, конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Ние спазваме нашите решения.“

Това каза народният представител от БСП-ОЛ Илиян Йончев в ефира на БНР.

Според него дали сега е моментът да се сменя председателя на партията или не, ще каже конгресът. А конгресът, който се състои от повече от 900 делегати, може да вземе информирано решение. Социалистът се спря и на конференцията на БСП в Плевен, откъдето е избран за народен представител.

„В Плевен, ако се стигне до избор на председател, от низовите организации са номинирани доста кандидати за председател, включително и Атанас Зафиров. Даваме това право на партийните организации да излъчат своите фаворити“, съобщи Илиян Йончев.

Той оцени, че с участието си в управлението БСП е направила важни за страната стъпки и действия в социалната сфера като запазването на швейцарското правило и вдигането на минималната работна заплата, разкриването на „домовете на ужасите“ за стари хора. Като други такива действия той посочи придвижването на програмите за общините, затваряне на предприятия, които тровят въздуха от години. "А Бордът по водите, оглавен от вицепремиера Зафиров направи много за решаване на водната криза, особено в Плевен.

БСП не позволи по никакъв начин да бъдат продадени реакторите на АЕЦ Белене на Украйна, не позволихме български войници да отидат в Украйна. За съжаление недобрата комуникация и обяснение на реформите доведе до сваляне на правителството от самия мандатоносител“, добави Йончев.

Според него участието на БСП в управлението в това сложно време и навлизането на Румен Радев на политическия терен не е могло да не се отрази върху рейтинга на партията.

Помолен да коментира отношенията на левицата, той заяви: „Радев като президент два пъти е издиган и избиран от нашата партия, която бе негов политически двигател", припомни той. По думите му в последните пет години множество други политически проекти са се появили и да изрязаха парчета от БСП. "Но БСП е единствената, която не е лидерска партия и има своите живи структури. Нямаме съмнение, че ще участваме в следващия парламент. Нашата работа е сега да направим една силна кампания, не в Тик ток, а на живия контакт с хората“, каза още Илиян Йончев.

Оттеглянето на Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев той оцени като една добра стъпка. "Време е да дойде една нова смяна млади политици, които да потърсят поддръжници не само по традиционния начин, а да се опитат да направят БСП популярна и в новите социални медии", каза още Йончев. .