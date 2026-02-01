Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Илиян Йончев: БСП е с живи структури и ще се пребори за участие в следващия парламент

1 Февруари, 2026 17:24 480 25

В Плевен, ако се стигне до избор на председател, от низовите организации са номинирани доста кандидати за председател, включително и Атанас Зафиров

Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Kонгресът на БСП трябваше да се случи след изборите. БСП е демократична партия. Но когато се взима решение, цялата партия е единна и се върви в тази посока, независимо кой за какво е. След като е потвърдено решението на Националния съвет, конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Ние спазваме нашите решения.“

Това каза народният представител от БСП-ОЛ Илиян Йончев в ефира на БНР.

Според него дали сега е моментът да се сменя председателя на партията или не, ще каже конгресът. А конгресът, който се състои от повече от 900 делегати, може да вземе информирано решение. Социалистът се спря и на конференцията на БСП в Плевен, откъдето е избран за народен представител.

„В Плевен, ако се стигне до избор на председател, от низовите организации са номинирани доста кандидати за председател, включително и Атанас Зафиров. Даваме това право на партийните организации да излъчат своите фаворити“, съобщи Илиян Йончев.

Той оцени, че с участието си в управлението БСП е направила важни за страната стъпки и действия в социалната сфера като запазването на швейцарското правило и вдигането на минималната работна заплата, разкриването на „домовете на ужасите“ за стари хора. Като други такива действия той посочи придвижването на програмите за общините, затваряне на предприятия, които тровят въздуха от години. "А Бордът по водите, оглавен от вицепремиера Зафиров направи много за решаване на водната криза, особено в Плевен.

БСП не позволи по никакъв начин да бъдат продадени реакторите на АЕЦ Белене на Украйна, не позволихме български войници да отидат в Украйна. За съжаление недобрата комуникация и обяснение на реформите доведе до сваляне на правителството от самия мандатоносител“, добави Йончев.

Според него участието на БСП в управлението в това сложно време и навлизането на Румен Радев на политическия терен не е могло да не се отрази върху рейтинга на партията.

Помолен да коментира отношенията на левицата, той заяви: „Радев като президент два пъти е издиган и избиран от нашата партия, която бе негов политически двигател", припомни той. По думите му в последните пет години множество други политически проекти са се появили и да изрязаха парчета от БСП. "Но БСП е единствената, която не е лидерска партия и има своите живи структури. Нямаме съмнение, че ще участваме в следващия парламент. Нашата работа е сега да направим една силна кампания, не в Тик ток, а на живия контакт с хората“, каза още Илиян Йончев.

Оттеглянето на Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев той оцени като една добра стъпка. "Време е да дойде една нова смяна млади политици, които да потърсят поддръжници не само по традиционния начин, а да се опитат да направят БСП популярна и в новите социални медии", каза още Йончев. .


  • 1 гражданин

    10 0 Отговор
    БСП и ИТН са в умряла кола ,и ще се отекат в канала.

    Коментиран от #21

    17:26 01.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК но ние продължаваме да учредяваме Булекзит.

    Коментиран от #5

    17:27 01.02.2026

  • 3 БСП е мафия крадлива и лъжлива

    11 0 Отговор
    Вие май не разбирате колко сте пропаднали

    17:27 01.02.2026

  • 4 Живи, живи,

    6 0 Отговор
    че колко да са живи???!!!

    17:28 01.02.2026

  • 5 Първия Перничанин

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Недялко ПИКлюто и Страхилчо на Курнела ли са ви вождовете пак? Коци Евроцента няма ли го да се закачи пак?

    Коментиран от #10

    17:30 01.02.2026

  • 6 гост

    8 0 Отговор
    Ех Йончев, човек каквото сам си направи никой друг не може да му направи! А вие се оср...........те от всякъде! Сега сте пред вратата на ада където виси надписа: НАДЕЖДА ТУКА ВСЯКА ОСТАВЕТЕ!

    17:31 01.02.2026

  • 7 Живи -

    7 0 Отговор
    умрели !

    17:31 01.02.2026

  • 8 Веселин

    2 3 Отговор
    Днес беше учредено Гражданско движение "Булекзит", идентично с Брекзит във Великобритания с искане за излизане на България от ЕС. Движението ще участва на предстоящите парламентарни избори. За съпредседатели бяха избрани Йоло Денев ( вляво на снимката) и Недялко Недялков известен като "недялко офшорката). Бивш собственик на жълтия сайт ПИК и съорганизатор на турнира "ПИК мастърс" в който основни участници бяха Бойко Борисов и Георги Харизанов.

    Коментиран от #17, #25

    17:32 01.02.2026

  • 9 Като прасе с

    8 0 Отговор
    Тиква! По голямо дъно от това няма, но завлякохте и България там!

    17:33 01.02.2026

  • 10 Даааа

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Първия Перничанин":

    В коментар 8 публикувах снимка -

    Днес беше учредено Гражданско движение "Булекзит", идентично с Брекзит във Великобритания с искане за излизане на България от ЕС и визов режим за всички Българи за пътуване в страни от ЕС.. Движението ще участва на предстоящите парламентарни избори. За съпредседатели бяха избрани Йоло Денев ( вляво на снимката) и Недялко Недялков известен като "недялко офшорката). Бивш собственик на жълтия сайт ПИК и съорганизатор на турнира "ПИК мастърс" в който основни участници бяха Бойко Борисов и Георги Харизанов.

    Коментиран от #12

    17:34 01.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Даааа":

    Движение Булекзит няма да участва на изборите.Засега.

    17:38 01.02.2026

  • 13 Само това оставаше -

    4 0 Отговор
    български войници да отидат в Украйна...

    Откъде са ги налазили такива паразити в БСП?

    Гуцанов ви изми очите...

    А за глигана-фритюрник и натовец кой нормален българин би гласувал?

    17:40 01.02.2026

  • 14 бсп е

    4 0 Отговор
    на сметището за радиоактивни отпадъци и боклуци!

    17:44 01.02.2026

  • 15 Дориана

    4 0 Отговор
    БСП ОЛ е предателска партия, която подкрепяше мафията, корупцията , пълзящата диктатура и зависимите институции по нареждане на Борисов и Пеевски. Зафиров се провали като политик и председател на партията . Унищожи партията , а вие всички депутати гласувахте заедно с Пеевски и Борисов. Излизате от Парламента, вашата предателска партия няма място вече в Парламента. Искате да влезете отново в Парламента за да станете отново дебели патерици на Борисов и Пеевски. Времето ви свърши. БСП ОЛ са унищожени като партия.

    17:45 01.02.2026

  • 16 И като намерите

    3 0 Отговор
    Поддръжници пак ли ще ги Излъжете, най - нагло?

    17:46 01.02.2026

  • 17 Здравей колега

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Веселин":

    "Последния Софиянец" е вдясно до Йоло на първия ред. Не му се отворил парашута са стане заместник пиар на Радев но е одобрен да носи бастуна на бай Йоло съпредседателя на Булекзит. Оказа че че човечеца е бездомник който като влезе да се сгрее в някой хотел или заведение ползва служебния компютър. А днес се скрил от снега в малката заличка на НДК

    Коментиран от #22

    17:47 01.02.2026

  • 18 Петрич

    4 0 Отговор
    Така ти се иска но БСП Няма работещи структури.Съсипахте успешно партията,предадохте хората които гласуваха за БСП.В Петрич ще имате,два гласа,от председателя и жена му,но тя трябва да влезне с него за придружител защото е с деменция и други около 100 гласа

    17:47 01.02.2026

  • 19 БСП

    4 0 Отговор
    Вие сте убйци.

    17:48 01.02.2026

  • 20 Структурите

    5 0 Отговор
    ви ненавиждат дебили

    17:48 01.02.2026

  • 21 Защо в ,, канала"

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Мястото им е в ,, скута на Бойко и Пеевски!

    17:50 01.02.2026

  • 22 Новини.бг

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Здравей колега":

    На учредяването на движение ,,Булекзит" присъстваха 236 делегати. Две -трети от учредителите бяха бездомници от района дошли в заличката на НДК да се стоплят и скрият от обилния снеговалеж!

    17:57 01.02.2026

  • 23 лудия

    3 0 Отговор
    Тези БСП са като щаб на армия ,без армия

    17:57 01.02.2026

  • 24 Малко факти за БСП/БКП:

    2 0 Отговор
    БСП/БКП ни натикаха в НАТО по времето на кобурга с подкрепата и работата им за това, без да питат народа. БСП/БКП ни натика в ЕС по време на тройната коалиция с НДСВ/БКП и ДПС/БКП, отново без да питат народа. Пак по същото време БСП/БКП отмениха прогресивното облагане в полза на чоребаджиите и олигарсите. БСП/БКП финално ни натикаха в Шенген и Еврозоната сега по времето на токсичната сглобка с ГЕРБ/БКП, ДПС/БКП и патерицата им ИТН, без да се съобразяват с желанията на народа.

    БСП/БКП е най-зловредната партийна шайка в територията, въпреки че не са откраднали най-много милиарди от хазната като ГЕРБ/БКП и ДПС/БКП!

    Шайката БСП/БКП когато и да приключи съществуването си, все ще е късно!

    17:58 01.02.2026

  • 25 Колега,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Веселин":

    Това "зала 3", дето пише Софиянеца, да не е фоайето на НДК? Така изглежда на тая снимка, а някой Софиянец май редовно си послъгва.

    18:00 01.02.2026

