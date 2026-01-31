Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни

Румен Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни

31 Януари, 2026 20:14, обновена 31 Януари, 2026 19:18

На 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено, подчерта бившият държавен глава

Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо отношение, така и документално.

Това се казва в официална позиция от пресцентъра на президента Румен Радев (2017-2026 г.) във връзка с днешната публикация в социалните мрежи на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".

Ето и останалата част от становището:

Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен, държавни и правителствени ръководители на страните от региона.

Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром" от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.

Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да се справи с наследената енергийна криза и договорки, като осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на "Боташ“. 670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от "Боташ“ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч и е абсолютно непродаваем, като струва на "Булгаргаз“ 243 милиона лева.

Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на “Боташ", че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.

Със своите твърдения политици от "Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзка между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите.


