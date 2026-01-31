Румен Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни

Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо отношение, така и документално.
Това се казва в официална позиция от пресцентъра на президента Румен Радев (2017-2026 г.) във връзка с днешната публикация в социалните мрежи на бившия съпредседател на "Продължаваме промяната".
Ето и останалата част от становището:
Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен, държавни и правителствени ръководители на страните от региона.
Обясненията за прекъсването на договорните отношения с “Газпром" от правителството на Кирил Петков не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.
Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да се справи с наследената енергийна криза и договорки, като осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на "Боташ“. 670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от "Боташ“ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч и е абсолютно непродаваем, като струва на "Булгаргаз“ 243 милиона лева.
Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на “Боташ", че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.
Със своите твърдения политици от "Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзка между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев на колене
Коментиран от #53, #57, #63, #71
19:21 31.01.2026
2 Последният Софиянец
Коментиран от #13, #26, #35, #37, #67
19:21 31.01.2026
3 Отговорът
19:21 31.01.2026
4 боко и шиши
Коментиран от #6
19:22 31.01.2026
5 Опааа
19:22 31.01.2026
6 Така е
До коментар #4 от "боко и шиши":Боко и свинята да върнат милиардите на народа на България
19:22 31.01.2026
7 Вовата съм
Коментиран от #23
19:23 31.01.2026
9 Някой
Коментиран от #14
19:23 31.01.2026
10 историк
Коментиран от #27, #39
19:23 31.01.2026
11 Радев
Коментиран от #19, #24
19:23 31.01.2026
12 Вашето мнение
19:24 31.01.2026
13 Нищоправеца
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Така ли са кръстили вече поста на ибрикчията - Заместник на пиар-а
19:24 31.01.2026
14 Дрън дръм
До коментар #9 от "Някой":лъже Радев като стар комунист и путинист!
19:24 31.01.2026
15 Ефрейтор Боташ
Коментиран от #33
19:26 31.01.2026
16 Тъжен факт
19:26 31.01.2026
17 Дориана
19:27 31.01.2026
18 Румбата много културно
19:27 31.01.2026
19 провинциалист
До коментар #11 от "Радев":" Имаше да се довършат няколко тротоара." - което е недовършен и непредаден проект, нали?
Коментиран от #65
19:27 31.01.2026
20 от един дол дренки
19:27 31.01.2026
21 Спецназ
ФАКТ!
На 8 юли договаря ОГРОМЕН обем по СПЕШНА сделка на завишени цени,
който не може да се транспортира чак до след 6 месеца!
Дано да е от малоумие, ма не вЕрвам, Баце!
19:28 31.01.2026
22 ха, ха, ха...
Коментиран от #28, #30
19:28 31.01.2026
23 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #7 от "Вовата съм":Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...
19:29 31.01.2026
24 Гробар
До коментар #11 от "Радев":Хубавото е че руснаците си платиха на корумпетата от мвр и сега притежават пълен списък с имена, адреси и биометрични данни на онези, които поругаха паметника на Съветската армия. Един по един ще ги налазят червеите, защото руски съд ги осъди на смърт. Вяра и Трайчо най-вероятно ще ги оставят за десерт.
19:30 31.01.2026
25 55 от Козлодуй
19:30 31.01.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Последният Софиянец":АКО НЕ РЕАГИРА РАДЕВ ДО ТРИФОН ЗАРЕЗАН
.....
НАПРАВО ДАВАМ ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ГЕРБ И ДПС
НА АЛТЕРНАТИВА ЗА
ГЕРМАНИЯ :)
19:30 31.01.2026
27 абдикиралия
До коментар #10 от "историк":Не ламтее за пари, а си ги подсигурява с превзети държавни позиции. ламтее само за власт, а кеш пачките са възнаграждението.
19:32 31.01.2026
28 Тука е така!
До коментар #22 от "ха, ха, ха...":С толкова дори Пеевски не ни е заГРобвал от бюджета.
19:32 31.01.2026
29 Аре за по сериозни неща
Коментиран от #31, #60
19:32 31.01.2026
30 провинциалист
До коментар #22 от "ха, ха, ха...":Цялата сума сборно за 13 години е колкото първата партида чертежчета за самолети, дето тиквоча гордо ги плати на куп в аванс, в резултат на което получихме години по-късно проблемна техника, която може да ползва само едно (1) от летищата ни. А проблемът с Боташ е, че не се ползва, което има време да се промени за остатъка от договора.
Коментиран от #41
19:32 31.01.2026
31 провинциалист
До коментар #29 от "Аре за по сериозни неща":Радев за по-сериозно от Боташ не могат да го пипнат (не че той е подписвал договора, де) и затова само това дъвчат. Не че това не би могло да е стратегия за избор на Радев.
Коментиран от #43, #48
19:34 31.01.2026
32 Сатана Z
19:34 31.01.2026
33 Редник
До коментар #15 от "Ефрейтор Боташ":Аз пък искам Радев да влезе в Парламента. Там ще го направят на маймуна с реплики и дуплики. Няма да е като при прислужващите го журналисти, нали?
Коментиран от #42, #51
19:35 31.01.2026
34 Лъжеш!
19:35 31.01.2026
35 Промяна
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Само техният некупен в кавички да се развива а ще правят сцени на другите партии хахахахафа жалки жалки жалки
19:35 31.01.2026
36 Цънцаров
19:35 31.01.2026
37 Палачинка
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Добре, разбрахме вече.
19:36 31.01.2026
38 az СВО Победа 80
19:38 31.01.2026
39 Промяна
До коментар #10 от "историк":Не ламти за пари разбира се цял живот се осигурява от държавата и сега от едната трапеза хоп на другата а вие му помогнете моля ви не оставяйте човекът
19:38 31.01.2026
40 Като гледам датите
19:40 31.01.2026
41 Промяна
До коментар #30 от "провинциалист":Защо разпространяваш лъжи нямаш никаква информация по тези въпроси.това е лъжа
Коментиран от #47
19:41 31.01.2026
42 Ще го видим
До коментар #33 от "Редник":Досега се радваше на комфорт, но да е лидер на партия е много неприятно нещо, защото не всеки може да удържи на голямото напрежение в самата партия и отделно в битки с други опоненти.
19:42 31.01.2026
43 шумотевицата
До коментар #31 от "провинциалист":Добре е че по конституция президент има представителна и главнокомандваща власт, без икономически и търговски сделки, затова е само показателната договорена с Ердоган от него, сделка с Боташ. Иначе за другото (дето не го пипат)- ходи с Деси по държавному чак до Япония за някакво изложение.
19:42 31.01.2026
44 !!!?
А по Договора "Боташ" цитира, че България и внесла през 2024 г. 3 млн. м3 газ, но не каза, че договореното е 3 млрд. м3 !
Демек - кокошка за Кон...!
Не е известно защо се бавят, а не арестуват Мистър Кеш и образуват дело за длъжностно престъпление за суми в особенно голями размери !!!?
Коментиран от #61
19:43 31.01.2026
45 дфнк
19:44 31.01.2026
46 Лъжа след лъжа!
Коментиран от #52
19:45 31.01.2026
47 провинциалист
До коментар #41 от "Промяна":Информация по новините назад във времето има предостатъчно. Не се изказвай неподготвен.
19:45 31.01.2026
48 ум царува, ум робува, ум патки пасе
До коментар #31 от "провинциалист":Той не е подписвал договор, но цялята сделка е договаряна между Радев и Ердоган, а това никой не го оспорва. Подписите не е задължително да се слагат от сключилите сделката ако те разполагат с екип на който могат да наредят да се подпише договора без лично мнение по сделката. Затова комисионната се получава от този който е сключил сделката, а не който я подписал, освен ако сключилия сделката не е отстъпил някаква сума на подписалия.
19:46 31.01.2026
49 .....
19:46 31.01.2026
50 Амнести Интернешънъл
За екип се оказа само един Копринков, който за 9 години никой не е виждал в студио или чувал да говори. Това е поведение на задкулисник. Надутият балон се спука.
Коментиран от #62
19:47 31.01.2026
51 Ефрейтор Боташ
До коментар #33 от "Редник":Според мен грешиш...ще се държи - както сега между другото - като шиши ...ще излиза като кукувичка от вратите на пленарната зала ,ще си бълва помията и ще се скрива вътре ..целта на тоя скот не са сегашните избори а следващите които ще са за президент и парламент 2 в едно
19:48 31.01.2026
52 провинциалист
До коментар #46 от "Лъжа след лъжа!":Я покажи карта, на която има с. "Сланяново"!
19:49 31.01.2026
53 мунчо лъже
До коментар #1 от "Радев на колене":Договорът между българската държавна газова компания „Булгаргаз“ и турската държавна енергийна компания BOTAŞ е подписан на 3 януари 2023 г. като 13-годишно споразумение за достъп до терминали за втечнен природен газ (LNG) и пренос през турската газова инфраструктура.
19:49 31.01.2026
54 ГОСТ
Коментиран от #79
19:51 31.01.2026
55 Гост
Коментиран от #64
19:52 31.01.2026
56 Киру мозъчния скенер
19:52 31.01.2026
58 Смерш
19:54 31.01.2026
59 г-н боташ
19:54 31.01.2026
60 абдикиралия
До коментар #29 от "Аре за по сериозни неща":за важни неща не е говорил, а обикновено произнася призиви, многословни упреци към актуалния ня деня и завършва с лозунги в речите си
Коментиран от #78
19:55 31.01.2026
61 де го чукаш, де се пука...
До коментар #44 от "!!!?":Май нещо бъркаш. Може да сме внесли 3 млн. м3 газ от Боташ, но комисионната получена от Радев е за 3 млрд. м3, колкпто е годишното потребление на България и за което всички ние плащаме и ще плащаме още десетилетие всеки ден по 500 000€ без дори да се налага да внасяме и грам газ от Боташ.
19:57 31.01.2026
62 да де, ама
До коментар #50 от "Амнести Интернешънъл":ама как ще се избере нов ВСС без да се постигне съгласие с другите парламентарно представени партии? А докато не се смени ВСС и главния прокурор, нищо няма да се промени. Мислете с тези глави, де, нали не си представяте, че Радев ще вкара 160 депутати?
19:57 31.01.2026
63 77777
До коментар #1 от "Радев на колене":Тази поза вече е с охота заета от теб и я пазиш настървено, да не би някой да припари....
19:57 31.01.2026
64 корпорацията
До коментар #55 от "Гост":Боташ напълно подкрепя Радев заради заслугите.
20:00 31.01.2026
65 Напротив
До коментар #19 от "провинциалист":тогава вече се правеха проби по тръбопровода, тъпанар!
20:00 31.01.2026
66 Потрес!
20:01 31.01.2026
67 София ж.п.гара
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Преди това си виж обекта де си взел под аренда,че съвсем си го занемарил.Пътниците се оплакват...мръсно,тоалетна хартия липсва...мирише...
Внимавай да не разтрогнем договора и да останеш само на центовете де ти подхвърлят ,като грантове,че Пролетта е още далеко...
20:02 31.01.2026
68 Демагог, лъжец и подлец!
20:03 31.01.2026
69 Гумен Гаджеф
20:07 31.01.2026
70 Така ли ще я караме?
20:08 31.01.2026
71 Бастардо
До коментар #1 от "Радев на колене":Освен че е на колене,фатмака почва полека лека да спихва.Накрая ще клекне,вече вижда как е борбата на калния терен,не като в президентството,заобиколен от преданите придворни.Затова го уважавам Баце.Пич си е отвсекъде.
20:09 31.01.2026
72 Хамаско
20:09 31.01.2026
73 Щръклио. @ Късокрак
20:11 31.01.2026
74 мишока Боташ кРадев
.....мощно да се създаде националсоциалистическо движение , да избием след това цялата таа измет
20:13 31.01.2026
75 Факт
20:15 31.01.2026
76 ПеПеец
20:15 31.01.2026
77 На мистър Кеш
20:20 31.01.2026
78 Просто му е объркано
До коментар #60 от "абдикиралия":малко в главата. Трябва ясно да се дефинира а не му стиска. Прави кардиналната грешка като се съобразява с някакви емангинерни обществени нагласи вместо самият той да ги модерира като лидер. Хлъзгав е, и с очакванията на хората ако се подиграе, може и да стане зловеща картинката..Дълбока вода е а дали може да плува.Тва за олигархията и корупцията са изпразнени от съдържание наративи взаимствани от пишлеметата от ДБ-ПП но те не са от голямо значение за хората ако няма конкретика. Социален момент няма в изксзванията му. Няма и грам антинатовска риторика. Няма го това: 13,14 пенсия, нито стотинка за Украйна повече.....много неща ги няма .... няма го революционният дух на промяната и поведението му не кореспондира с обществената енергия
Коментиран от #81
20:21 31.01.2026
79 тост
До коментар #54 от "ГОСТ":Цената е била борсовата към момента на подписване на сделката. Ти да не мислиш, че руския газ, дето ни го спряха, беше безплатен? И той по борсови цени беше.
20:30 31.01.2026
80 Просто му е объркано малко в главата
20:31 31.01.2026
81 9 години се подготвяше за този момент
До коментар #78 от "Просто му е объркано":Да беше си го поизбистрил ли? Нали има съветници - Копринката, Кутев, Дебилхристов, Пламен кой там беше и Митко СМС-а?
20:32 31.01.2026