Антон Кутев: Подкрепям с две ръце Радев, сам е срещу цялата говорилня

"Аз не смятам, че Румен Радев трябваше да даде повече в интервюто си. Аз не съм убеден, че която и да е нова политическа сила е излизала с програма 3 месеца преди предсрочните парламентарни избори.

Спокойно, ще я разкаже, ще научим и кои са кандидатите му за депутати". Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев - Антон Кутев пред NOVA.

Според него Радев много лесно е набелязал посоките, проблемите с неравенствата, проблемите с корупцията и икономиката за това как тя работи. "На мен ми се иска да видя как ще продължи неговата кампания, тъй като в една или друга степен е сам. Румен Радев сам няма да може да надделее срещу цялата тази говорилня, която ще скочи върху него. Аз го подкрепям с две ръце. Първата причина е, че му вярвам. Втората причина е, че има шанс за едно дълготрайно управление", подчерта той.

Антон Кутев сподели, че доста трудно ще бъде притискан заради това, че ще последва Румен Радев в политическия му проект. "В момента, в който тръгнеш да се съпротивляваш на системата, идват наред делата шамари", посочи Кутев.

Той смята, че може да се получи натиск върху хората, които ще подкрепят Радев. "Аз на мястото на противниците на Радев бих бил много внимателен спрямо атаките срещу президента", каза бившият говорител на служебните правителства на държавния глава.

Според него големият проблем на предсрочните парламентарни избори е, че в БСП ще бъде разделени за кого да гласуват - за себе си или за Радев.