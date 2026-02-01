Новини
Антон Кутев: Подкрепям с две ръце Радев, сам е срещу цялата говорилня

Антон Кутев: Подкрепям с две ръце Радев, сам е срещу цялата говорилня

1 Февруари, 2026 19:46, обновена 1 Февруари, 2026 18:53 783 34

  • румен радев-
  • антон кутев-
  • политика

Спокойно, той ще каже и за депутатите, и за програмата, заяви бившият говорител на служебни правителства

Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

"Аз не смятам, че Румен Радев трябваше да даде повече в интервюто си. Аз не съм убеден, че която и да е нова политическа сила е излизала с програма 3 месеца преди предсрочните парламентарни избори.

Спокойно, ще я разкаже, ще научим и кои са кандидатите му за депутати". Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев - Антон Кутев пред NOVA.

Според него Радев много лесно е набелязал посоките, проблемите с неравенствата, проблемите с корупцията и икономиката за това как тя работи. "На мен ми се иска да видя как ще продължи неговата кампания, тъй като в една или друга степен е сам. Румен Радев сам няма да може да надделее срещу цялата тази говорилня, която ще скочи върху него. Аз го подкрепям с две ръце. Първата причина е, че му вярвам. Втората причина е, че има шанс за едно дълготрайно управление", подчерта той.

Антон Кутев сподели, че доста трудно ще бъде притискан заради това, че ще последва Румен Радев в политическия му проект. "В момента, в който тръгнеш да се съпротивляваш на системата, идват наред делата шамари", посочи Кутев.

Той смята, че може да се получи натиск върху хората, които ще подкрепят Радев. "Аз на мястото на противниците на Радев бих бил много внимателен спрямо атаките срещу президента", каза бившият говорител на служебните правителства на държавния глава.

Според него големият проблем на предсрочните парламентарни избори е, че в БСП ще бъде разделени за кого да гласуват - за себе си или за Радев.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БАЙ Ганьо Балкански

    8 18 Отговор
    Здравейте роби на комунизма,... Днес се почита паметта на ХИЛЯДИТЕ МИЛИ ЖЕРТВИ ИЗБИТИ ОТ КОМУНЯГИТЕ...

    Коментиран от #6, #8

    18:55 01.02.2026

  • 2 цццц

    4 8 Отговор
    Безкористно и без пари нали ?

    18:55 01.02.2026

  • 3 Факти

    11 1 Отговор
    Антон Кутев: Подкрепям с две ръце Радев, сам е срещу цялата говорилня в леврозоната

    18:55 01.02.2026

  • 4 Оффф ,

    10 9 Отговор
    завалията , бе , сам бил срещу хората , имащи различно мнение ?

    18:56 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защото

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "БАЙ Ганьо Балкански":

    са били фашаги !

    Коментиран от #9

    18:56 01.02.2026

  • 7 цццц

    10 2 Отговор
    Абе не е баш сам , то сумати и гъзолиизачи наизлязоха

    18:57 01.02.2026

  • 8 Да почетем и загиналите от демокрацията

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "БАЙ Ганьо Балкански":

    По време на демокрацията и пенсионерите докарани до просешка тояга!

    Коментиран от #29

    18:58 01.02.2026

  • 9 Знаещ

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Защото":

    Чети, образовай се и не пиши npocтотии.

    Коментиран от #14

    18:58 01.02.2026

  • 10 Спецназ

    6 3 Отговор
    Аз ако съм на мястото на Радев няма и партия да правя,

    нека си изедът т.шаците от злоба помиярите!

    ГЪРЧЕТЕ СЕ БЕ- НЕма Партия!
    ГНИДИ!

    Никой не ми е сложил нож да правя Партия и да ме ПЦУВАТ НА МАКЯ!
    АЙ С.КТИР, ВЕ!

    18:58 01.02.2026

  • 11 сам друг път

    6 7 Отговор
    Отвсякъде изскачат интервюта с пингвина, превърнаха едно мрънкало в суперзвезда.

    18:58 01.02.2026

  • 12 Без ГЕРБ и ДПС

    8 8 Отговор
    Тези които плюят по Радев да ги питам - Ако той не влезе в политическата битка как виждате да се разбъркат пластовете на закостенялото статукво, които никой от досегашните нови партии, вкл. и ППДБ неможаха да го направят?

    Коментиран от #26

    19:00 01.02.2026

  • 13 Никой

    4 10 Отговор
    Румен Радев е симпатичен.

    Коментиран от #31

    19:01 01.02.2026

  • 14 Много

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Знаещ":

    и "разбиращ" !

    19:02 01.02.2026

  • 15 Още в началото се лъже

    6 3 Отговор
    Една плеяда народ работи за него

    19:04 01.02.2026

  • 16 значи

    5 5 Отговор
    подкрепя най-големия говорител-вредител

    19:04 01.02.2026

  • 17 Кутев

    6 2 Отговор
    жалък си,по-голям предател и от му да си!

    19:06 01.02.2026

  • 18 Медиите са мобилизирани

    6 6 Отговор
    Да зровят встчки люспи , да смърдят срещу Радев!
    Колкото повече го нападат, толкова повече сгъстява редиците!
    Борисов и Пеевски са шок|, желязков и другите разгазирани лимонади, само вдишват и издишват воня.

    19:06 01.02.2026

  • 19 Тома

    5 0 Отговор
    Политическата мафия винаги се бори за кокала.Милиарди откраднаха а искат вече и трилиони

    19:09 01.02.2026

  • 20 Новак

    4 0 Отговор
    Една говорилня срещу друга говорилня!

    19:10 01.02.2026

  • 21 Абсурдистан

    7 2 Отговор
    Този примат маже да подкрепя проекта на КГБ и с четири ръце.

    19:10 01.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кпсс-Бкп

    5 2 Отговор
    Той няма и какво да каже, сламен човек, без капацитет.

    19:11 01.02.2026

  • 24 Ако е сам

    0 1 Отговор
    значи си 0 с две ръце!

    19:14 01.02.2026

  • 25 ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    2 2 Отговор
    КАК НЯМА ДА $и $ ДВ€Т€ Ч€РВ€НИ РЪЧИЧКИ ЗА П€Д€д€рад€Ф, КАТО ЦЯЛ ЖИВОТ $и ХРАН ТУТ НИК
    НА ГЪРБА НА НАРОДА!!!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г.КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци!СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:14 01.02.2026

  • 26 Джони КЕШ

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Без ГЕРБ и ДПС":

    Е пингвиня не е ли от статуквото? 10 години пази гърба на шиши и боко, докара ни промяните и Боташ.

    19:16 01.02.2026

  • 27 Някой

    5 1 Отговор
    Антон Кутев преди 7 години се кълнеше, че докато е жив ще бъде БСП-ар, даже, че било наслествено и дъщеря му и тя щяла цял живот да е БСП-арка. Пък какво стана? Кутев напусна БСП и вече не е цесепар, вече е върл радевист. Няма да го направят депутат, защото със стари муцуни не се прави нова партия. Но се тасява да му измислят някаква синекурна държавна длъжност.

    19:17 01.02.2026

  • 28 колев

    3 1 Отговор
    ФалшиФ герой !

    19:18 01.02.2026

  • 29 Бастардо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да почетем и загиналите от демокрацията":

    Мдаааа,некад,рниците ревът че никой не им дава пари.Вместо да си размърдат пипето и д-то.А и дали става и за чеп за зеле,историята мълчи.Човече работих дълги години в чужбина.Знаеш ли с колко българи се запознах.Вместо да седят и квичат като тебе,са се дигнали на работа там.И се оправят добре.Щом не става в България,може и по Европата.

    19:20 01.02.2026

  • 30 Какво

    0 1 Отговор
    министерство искаш?

    19:23 01.02.2026

  • 31 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    Румен Радев прилича на Гаргамел.

    19:24 01.02.2026

  • 32 Хаха

    2 0 Отговор
    Затова ли социолозите Андрей Райчев и дъщеря му Ружа Райчева и Първан Симеонов лобират в полза на Румен Радев от сутрин до вечер? Навремето лобираха за ИТН, после за ППДБ и сега се присламчиха към Радев.

    19:34 01.02.2026

  • 33 Напротив

    1 0 Отговор
    В медиите на олигархията постоянно се говори против Борисов и Пеевски.

    19:35 01.02.2026

  • 34 Майора

    1 0 Отговор
    Сло Кутев , блажени вярващите! Явно още не си разбрал че Радев вече не е президент , та непрекъснато го повтаряш! Мистър Кеш не е сам , той е подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови и Прокопиев! Досега беше разединител на нацията , не вярвам и сега да е новото начало!

    19:39 01.02.2026

