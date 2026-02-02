Диана Дамянова: Радев направи това, което е логично, но нечестно

Досегашният президент Румен Радев предпочита да бъде сам на „сцената”, сякаш влиза в ролята на цар, досега не е дал конкретна информация, по въпросите, които ни интересуват. Той направи това, което е логично, но нечестно - целта му е да казва малко, за да държи широко разперено крилото на потенциалните си симпатизанти. Българската социология казва, че се чака нов политически играч, който ще има големи шансове, но друг е въпросът доколко Радев е нов играч. Това каза пиар експертът Диана Дамянова в „Здравей, България” по повод интервюто на Радев по БТН.
Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков е на мнение, че не може да се очаква от Радев да коментира с имена какво визира, говорейки за олигархия. Той също така не смята, че трябва и да се очаква досегашният президент да обяви сега с коя партия или коалиция ще отиде на изборите.
Политологът Светослав Малинов посочи, че от интервюто е разбрал, че досегашният президент ще направи партия, но „тази новина не ни върши работа”.
„Румен Радев нямаше вид на човек, който ще атакува олигархията и ще я победи. Да, спомена я, но много страхливо. Това, че не казва имена, не е случайно”, допълни той. „Радев се позиционира като човек, който осъзнава, че трябва да прави коалиции и е готов за това”, коментира още експертът.
Според Малинов Радев не се държи като лидер на партия, която ще търси мнозинство, а все още като президент, което обаче не го позиционира добре на партийното поле. По негови думи Радев може да спечели, като не казва нищо конкретно.
Дамянова коментира, че въпросът, който стои на дневен ред е дали досегашният президент ще води битка с олигархията или само с част от нея. По нейни думи Радев е „отворил вратите" за управленска коалиция.
1 Шишибойко брос
Коментиран от #6
09:52 02.02.2026
2 мъдю
Коментиран от #8
09:54 02.02.2026
3 НАПОМПАНИТЕ БУЗИ
09:54 02.02.2026
4 Мануил
Коментиран от #49
09:54 02.02.2026
5 общо на вота ходят 180 партии
Коментиран от #23
09:54 02.02.2026
6 Българин
До коментар #1 от "Шишибойко брос":Хората искат ред, яснота и стабилитет. Това ни го дават сао Бойко и Пеевски.
Точно за това те ще спечелят изборите, както го правят от 17 години. Просто на народа му омръзна от реформатори и шмекери!
Коментиран от #11
09:55 02.02.2026
7 Хасковски каунь
09:55 02.02.2026
8 Ташко
До коментар #2 от "мъдю":Тя ако се погледне в някое огледало и ще падне от смях.
Коментиран от #69
09:56 02.02.2026
10 Нямам повече вьпроси
09:57 02.02.2026
11 Шишибойко брос
До коментар #6 от "Българин":Точно така, "Стокхолмският синдром" не е измислица!
Коментиран от #66
09:57 02.02.2026
12 родител
09:58 02.02.2026
13 пешо
09:58 02.02.2026
14 Абе
10:02 02.02.2026
15 Мулгтигрупаджията Руми Радев
10:03 02.02.2026
16 Провинциалист от провинция Тракия
Коментиран от #26, #32, #45
10:03 02.02.2026
17 Хе!
Коментиран от #29
10:03 02.02.2026
18 Дианчето е слаба бира
10:05 02.02.2026
19 Две в едно
10:06 02.02.2026
20 Народа
10:06 02.02.2026
21 ХАХАХА
10:09 02.02.2026
22 фен на сидеров
10:11 02.02.2026
23 Ами сега?
До коментар #5 от "общо на вота ходят 180 партии":Какво значение има дали някой ги е чувал или виждал? Нали затова са гласувани тези закони, единия от които гласи, че щом на изборите една партия прескочи 1% започва да получава субсидии от нашите пари, а тези които преминат 4% разполагат изцяло с общите ни пари и вместо да ги разпределят справедливо, ги раздават наляво и надясно като първо започват от себе си. После са онези партии и накрая за обществото на данъкоплатците каквото остане, ако изобщо нещо остане.
10:14 02.02.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
10:15 02.02.2026
25 За момента Радев само тупа топката
Коментиран от #34
10:15 02.02.2026
26 Все пак
До коментар #16 от "Провинциалист от провинция Тракия":От военните се очаква или да раздават заповеди, или да изпълняват заповеди
Коментиран от #44
10:18 02.02.2026
27 За изборите
10:18 02.02.2026
28 Гост
Коментиран от #30
10:18 02.02.2026
29 Мухаха
До коментар #17 от "Хе!":Даже и оплешивяващата и коса беше сякаш допълнена. Платения и мозък обаче ,никой не може да оправи.
10:19 02.02.2026
30 Другите
До коментар #28 от "Гост":безплатни ли са?
10:19 02.02.2026
31 Олигарх
Коментиран от #39
10:20 02.02.2026
32 Да те питам
До коментар #16 от "Провинциалист от провинция Тракия":Ти предлагаш военно положение като алтернатива ли?
Коментиран от #36, #46
10:21 02.02.2026
33 Радев е предател
10:21 02.02.2026
34 Ами,
До коментар #25 от "За момента Радев само тупа топката":какъв е водещият офицер на Радев - полковник, колонел, албай, синтагматархис....!? Най вероятно - гренландец! Ако Росен Желязков бе датчанин, Греландия отдавна щеше да е част от Тръмп!
Коментиран от #38
10:21 02.02.2026
35 Призовавам Йотова
10:22 02.02.2026
36 ако Радев получи 121 места,
До коментар #32 от "Да те питам":бъди сигурен, че алтернативата ще настъпи за една нощ. Затваря границите и ни започва всичките.
Коментиран от #50
10:22 02.02.2026
37 Боко
10:23 02.02.2026
38 Еми
До коментар #34 от "Ами,":Водещия офицер на Радев също е генерал. Казва се Леонид Решетников.
Коментиран от #47
10:24 02.02.2026
39 Боко
До коментар #31 от "Олигарх":Като ти знам наклонностите знам се надяваш Радев да е зад тебе
10:26 02.02.2026
40 Фори
10:26 02.02.2026
41 Хохо Бохо
10:26 02.02.2026
42 ЧУЙ ЧУЙ
10:28 02.02.2026
43 Бързо на амбразурата!
Три-Четири!
Старт!
10:28 02.02.2026
44 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #26 от "Все пак":Само дето той в момента не е на военна длъжност, останали са му само военните навици.
10:28 02.02.2026
45 Лошо
До коментар #16 от "Провинциалист от провинция Тракия":Лошо говори за хората,че без конкретна информация,гласуват и ни ВКАРВАТ В ДЖАЗА.Аз пък например,искам да знам,какво точно ми предстои.Има израз"Да си купиш котка в чувал",т.е да гласуваш за нещо неизвестно.Ами гласуваме все напук на този,на онзи,после се сърдим на другите.
Коментиран от #59
10:28 02.02.2026
46 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #32 от "Да те питам":Не, не предлагам.
10:29 02.02.2026
47 Хе!
До коментар #38 от "Еми":На тихия фронт най често това, което се вижда на преден план е постановка! Например никой шеф на дипломатическа мисия не е резидент на разузнаването! Най често това е готвача на посолството!
Коментиран от #67
10:29 02.02.2026
48 Чичо Румен
10:29 02.02.2026
50 Ехааа
До коментар #36 от "ако Радев получи 121 места,":Все пак,надявам се разумът да победи.
Коментиран от #55
10:31 02.02.2026
51 Радев
10:32 02.02.2026
52 Митко
Коментиран от #57
10:33 02.02.2026
53 Точен
10:33 02.02.2026
54 Путин
10:34 02.02.2026
55 само с надежди не става
До коментар #50 от "Ехааа":Ако си седим у дома и оставим купените гласове да ни определят съдбата, ще си носим Кръста.
10:34 02.02.2026
56 Илиан
10:34 02.02.2026
57 Личи че
До коментар #52 от "Митко":си много умен!
10:35 02.02.2026
58 Курций Руф
Наточили са секирите и чакат да каже нещо , за да го посекат на часа.А той не им казва нищо.Колко ,,подло" от негова страна.
А хи ените чакат в засада по храсталака,пардон , по телевизиите.
Коментиран от #60
10:35 02.02.2026
59 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #45 от "Лошо":"без конкретна информация,гласуват и ни ВКАРВАТ В ДЖАЗА" - ние по тоя сценарий сме в съюза, нато и зоната. А за Радев така или иначе няма как да се гласува в момента, защото нито се е кандидатирал за нещо, нито е основал партия.
10:36 02.02.2026
60 брей
До коментар #58 от "Курций Руф":Викаш само той може да размахва секирите, а?
Абе как се печелят 121 депутатски места на избори, без да представиш партия и програма?
Коментиран от #62
10:37 02.02.2026
61 ШЕФА
10:40 02.02.2026
62 провинциалист
До коментар #60 от "брей":А кой е тръгнал да печели 121 депутатски места на избори?
Коментиран от #65
10:41 02.02.2026
63 Бабет
10:42 02.02.2026
64 Баш софиянец
10:42 02.02.2026
65 ти как мислиш?
До коментар #62 от "провинциалист":И Радев даде заявка, и ПП дадоха заявка. И Костадинов даде заявка за 121 депутати за да работят без да им се пречи. Това не е ли диктатура?
Коментиран от #70, #73
10:43 02.02.2026
66 Зайко байко
До коментар #11 от "Шишибойко брос":Като ви чета,май вас Радевистите ви гони този синдром.Човек който няма представа от реалната политика,няма как да бъде добър в работата си.Мунчо се е обградил с олигарси,те ще дирижират каквото ще става.
10:45 02.02.2026
67 Еми
До коментар #47 от "Хе!":Решетников какъв е в посолството?
10:46 02.02.2026
68 Никой
10:46 02.02.2026
69 Да бе да
До коментар #8 от "Ташко":А ти си убавенкьо нали?
10:47 02.02.2026
70 провинциалист
До коментар #65 от "ти как мислиш?":На Радев интервюто в Панорама не съм го гледал, ако там е дал такава заявка, иначе няколко години куцо и сакато обяснява как щял да прави партия без той самия дума да е обелил по въпроса. Българската демокрация (и ПП като част от нея) отдавна дава заявки, че не може да управлява в условия, различни от диктатура. А Костадинов не го виждам в позиция, различна от сегашната - да заземява успешно паразитни статични напрежения от масите.
10:49 02.02.2026
71 !!!?
10:51 02.02.2026
72 истината
10:52 02.02.2026
73 Калоян
До коментар #65 от "ти как мислиш?":За диктатурите питай Шишибоковците.
Единият е специалист по ,,моята държава" другият е специалист по ,, моите пари"
А заявките за 121 гласа на Коцето и Пепейците са фантасмагории
За Рдев нищо не може да се каже,но е сигурно,че вашите хора ще се погрижат да не успее да ги вземе.
Както се изразяваше един ваш депОтат на една комисия : ,,Трябва да впрегнем цялата държавна машина да го смажем " ( нещо такова).Така , че напъвайте мишци.Иначе ще хвърчат гла....пардон ще изхвърчите от топлите държавни службици.
Коментиран от #74, #77
10:57 02.02.2026
74 и по-добре
До коментар #73 от "Калоян":И по-добре да не ги вземе.
10:59 02.02.2026
75 Любов
Ти си жена - и не си Логична, а си Емоция, понеже гледаш с Лявото си Око, което е свързано на Кръст с Дясната Емоционална половинка на Мозъка!
Той е мъжът - и е Логичен! Тя не е Логична, а Емоционална! Мъжът казва: "Напред, напред, а тя Ох, Ох, Ох!"
Ние мъжете сме Логични и го вкарваме дълбоко, дълбоко, до сияйни висоти със звук на пискливи женски песни!
Вие Жените не сте Логични, а сте Емоции - Ох, Ох, Ох, вкарвай, вкарвай, вкарвай на дълбоко! Ох!
Те жените не са Логични и Очите им са Психично Емоционално свързани на кръст със дясната половина на мозъка!
11:00 02.02.2026
76 41 - и съселянин на фатмака
11:00 02.02.2026
77 Ген. Решетников - 25-11-2016
До коментар #73 от "Калоян":Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+
Интервю на Георги Коритаров
11:01 02.02.2026