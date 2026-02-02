Диана Дамянова: Радев направи това, което е логично, но нечестно

Новини
Той предпочита да бъде сам на „сцената”, сякаш влиза в ролята на цар, досега не е дал конкретна информация, по въпросите, които ни интересуват

Досегашният президент Румен Радев предпочита да бъде сам на „сцената”, сякаш влиза в ролята на цар, досега не е дал конкретна информация, по въпросите, които ни интересуват. Той направи това, което е логично, но нечестно - целта му е да казва малко, за да държи широко разперено крилото на потенциалните си симпатизанти. Българската социология казва, че се чака нов политически играч, който ще има големи шансове, но друг е въпросът доколко Радев е нов играч. Това каза пиар експертът Диана Дамянова в „Здравей, България” по повод интервюто на Радев по БТН.

Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков е на мнение, че не може да се очаква от Радев да коментира с имена какво визира, говорейки за олигархия. Той също така не смята, че трябва и да се очаква досегашният президент да обяви сега с коя партия или коалиция ще отиде на изборите.

Политологът Светослав Малинов посочи, че от интервюто е разбрал, че досегашният президент ще направи партия, но „тази новина не ни върши работа”.

„Румен Радев нямаше вид на човек, който ще атакува олигархията и ще я победи. Да, спомена я, но много страхливо. Това, че не казва имена, не е случайно”, допълни той. „Радев се позиционира като човек, който осъзнава, че трябва да прави коалиции и е готов за това”, коментира още експертът.

Според Малинов Радев не се държи като лидер на партия, която ще търси мнозинство, а все още като президент, което обаче не го позиционира добре на партийното поле. По негови думи Радев може да спечели, като не казва нищо конкретно.

Дамянова коментира, че въпросът, който стои на дневен ред е дали досегашният президент ще води битка с олигархията или само с част от нея. По нейни думи Радев е „отворил вратите" за управленска коалиция.


  • 1 Шишибойко брос

    52 5 Отговор
    Честно е само братя Шишибойко да управляват!

    Коментиран от #6

    09:52 02.02.2026

  • 2 мъдю

    55 4 Отговор
    Диана Дамянова ми казва кое е честно - МАЙТАП БЕ УИЛИ

    Коментиран от #8

    09:54 02.02.2026

  • 3 НАПОМПАНИТЕ БУЗИ

    39 4 Отговор
    ДА НЕ СИ БИЛА В .....ЛАЗАРНИЯПОРНО САЛОН И ТОВА ДА НЕ Е СЕМЕТО НА ТИКВАТА ИЛИ ШИ ШИ В БУЗИТЕ

    09:54 02.02.2026

  • 4 Мануил

    7 43 Отговор
    Радев направи това, което е логично, но нечестно.НЕ ВИЖДАМ ЛОГИЧНОТО,НО НЕЧЕСТНОТО В ПОСТЪПКАТА МУ Е ФАКТ. ПРАВА Е ГОСПОЖАТА. Радев тегли шута на българското общество!

    Коментиран от #49

    09:54 02.02.2026

  • 5 общо на вота ходят 180 партии

    11 2 Отговор
    6 влизат в събранието . а другите никой не ги е чувал и виждал . и в юса е така .

    Коментиран от #23

    09:54 02.02.2026

  • 6 Българин

    5 41 Отговор

    До коментар #1 от "Шишибойко брос":

    Хората искат ред, яснота и стабилитет. Това ни го дават сао Бойко и Пеевски.
    Точно за това те ще спечелят изборите, както го правят от 17 години. Просто на народа му омръзна от реформатори и шмекери!

    Коментиран от #11

    09:55 02.02.2026

  • 7 Хасковски каунь

    37 4 Отговор
    Ухилената от снимката отново с кеф бацна Баце отзаде. Слушах я.

    09:55 02.02.2026

  • 8 Ташко

    33 3 Отговор

    До коментар #2 от "мъдю":

    Тя ако се погледне в някое огледало и ще падне от смях.

    Коментиран от #69

    09:56 02.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нямам повече вьпроси

    6 22 Отговор
    Т. е поредния месия, а като осьмнем и се осьзнаем пак в тия.

    09:57 02.02.2026

  • 11 Шишибойко брос

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Точно така, "Стокхолмският синдром" не е измислица!

    Коментиран от #66

    09:57 02.02.2026

  • 12 родител

    37 3 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и да не се връща от гората защото плаши децата !!! С Радев става -с Радев ляга .Дано е жив и здрзв президента ,че тази ще умре от глад !!

    09:58 02.02.2026

  • 13 пешо

    36 3 Отговор
    платен боклук

    09:58 02.02.2026

  • 14 Абе

    36 2 Отговор
    Таа лелка е на сека манджа мерудиа. Доста досадна.

    10:02 02.02.2026

  • 15 Мулгтигрупаджията Руми Радев

    8 23 Отговор
    изтърва момента. Сега ще му извадят всичките компромати. И за Чирен, и за Боташ, и как си върна Божков, и... край няма.

    10:03 02.02.2026

  • 16 Провинциалист от провинция Тракия

    26 3 Отговор
    "досега не е дал конкретна информация" - Ами, Радев е военен, те обикновено не дават конкретна информация на противника предварително.

    Коментиран от #26, #32, #45

    10:03 02.02.2026

  • 17 Хе!

    20 3 Отговор
    Нова политическа конуктура със стари есперти по медиите не става! Ми, умувайте там по медиите като са ви поканили от мафията, а какво ще прави Радев не ви е длъжен да ви обяснява! Защото, каквото и да каже, все ще го подложите на ,,обективен анализ"! Не им дал конкретна информация!? Съберете си информация и благодарете, че не ви е подбрал и строил на стадион Българска армия! Тая сутринта по телевизията бе по красива, но и по намусена! Тук какво сте я правили, не знам! Да не е била на козметичен салон - Бургас!?

    Коментиран от #29

    10:03 02.02.2026

  • 18 Дианчето е слаба бира

    8 20 Отговор
    Вили Лилков беше този, който наистина схруска Радев за закуска при Любенов. Истинско забавление.

    10:05 02.02.2026

  • 19 Две в едно

    6 4 Отговор
    няма смисъл да се харчат два пъти пари за избори!

    10:06 02.02.2026

  • 20 Народа

    3 8 Отговор
    Изнизване по терлици....

    10:06 02.02.2026

  • 21 ХАХАХА

    19 2 Отговор
    ДЪРТО УНИКАЛНО МИРОЗЛИВО LaiНО .

    10:09 02.02.2026

  • 22 фен на сидеров

    17 4 Отговор
    тая кога се изруси !? подметките на Б и Ш в атака !

    10:11 02.02.2026

  • 23 Ами сега?

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "общо на вота ходят 180 партии":

    Какво значение има дали някой ги е чувал или виждал? Нали затова са гласувани тези закони, единия от които гласи, че щом на изборите една партия прескочи 1% започва да получава субсидии от нашите пари, а тези които преминат 4% разполагат изцяло с общите ни пари и вместо да ги разпределят справедливо, ги раздават наляво и надясно като първо започват от себе си. После са онези партии и накрая за обществото на данъкоплатците каквото остане, ако изобщо нещо остане.

    10:14 02.02.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 15 Отговор
    ЧОРАПА Е РЕZИДЕНТ НА КГБ И ..................... ВРЪЩАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА В БЪЛГАРИЯ ....................... ФАКТ !

    10:15 02.02.2026

  • 25 За момента Радев само тупа топката

    7 13 Отговор
    Чака нареждания от командващя офицер и за момента няма какво повече да каже. Потърпете, моля.

    Коментиран от #34

    10:15 02.02.2026

  • 26 Все пак

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    От военните се очаква или да раздават заповеди, или да изпълняват заповеди

    Коментиран от #44

    10:18 02.02.2026

  • 27 За изборите

    5 3 Отговор
    да не пипат народните пари!Да плати,който ги предизвика!

    10:18 02.02.2026

  • 28 Гост

    12 2 Отговор
    А честно ли е да си платена журналистка? И не говорим за хонорари или заплата...? А?

    Коментиран от #30

    10:18 02.02.2026

  • 29 Мухаха

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хе!":

    Даже и оплешивяващата и коса беше сякаш допълнена. Платения и мозък обаче ,никой не може да оправи.

    10:19 02.02.2026

  • 30 Другите

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    безплатни ли са?

    10:19 02.02.2026

  • 31 Олигарх

    4 4 Отговор
    Всички колеги заставаме зад Радев!

    Коментиран от #39

    10:20 02.02.2026

  • 32 Да те питам

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Ти предлагаш военно положение като алтернатива ли?

    Коментиран от #36, #46

    10:21 02.02.2026

  • 33 Радев е предател

    5 7 Отговор
    Радев дезертира от задълженията вменени му от народа и напусна поста за който бе избран. Радев е предател.

    10:21 02.02.2026

  • 34 Ами,

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "За момента Радев само тупа топката":

    какъв е водещият офицер на Радев - полковник, колонел, албай, синтагматархис....!? Най вероятно - гренландец! Ако Росен Желязков бе датчанин, Греландия отдавна щеше да е част от Тръмп!

    Коментиран от #38

    10:21 02.02.2026

  • 35 Призовавам Йотова

    3 2 Отговор
    да продължи консултациите до септември!

    10:22 02.02.2026

  • 36 ако Радев получи 121 места,

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Да те питам":

    бъди сигурен, че алтернативата ще настъпи за една нощ. Затваря границите и ни започва всичките.

    Коментиран от #50

    10:22 02.02.2026

  • 37 Боко

    10 2 Отговор
    Мисирките дърти се активизираха , а собствениците им се 💩💩💩💩💩 от страх😂

    10:23 02.02.2026

  • 38 Еми

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ами,":

    Водещия офицер на Радев също е генерал. Казва се Леонид Решетников.

    Коментиран от #47

    10:24 02.02.2026

  • 39 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Олигарх":

    Като ти знам наклонностите знам се надяваш Радев да е зад тебе

    10:26 02.02.2026

  • 40 Фори

    5 4 Отговор
    РАДЕВ е агент на КГБ

    10:26 02.02.2026

  • 41 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Поредната говореща глава на която са и бръкнали яко отдолу и и движат плювалника. Не е необходимо Радев да говори, другите достатъчно му изстрелват рейтинга в космоса. Когато е необходимо всичко ще разберете ама няма да има време да плюете.

    10:26 02.02.2026

  • 42 ЧУЙ ЧУЙ

    3 5 Отговор
    БЕСНИ СА ПАРАЗИТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

    10:28 02.02.2026

  • 43 Бързо на амбразурата!

    6 2 Отговор
    Всичкото аналЛизатор на Борисов и Пеевски,под команда,с широко отворени уста,започвайте яко и усърдно плюене срещу Радев!
    Три-Четири!
    Старт!

    10:28 02.02.2026

  • 44 Провинциалист от провинция Тракия

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Все пак":

    Само дето той в момента не е на военна длъжност, останали са му само военните навици.

    10:28 02.02.2026

  • 45 Лошо

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Лошо говори за хората,че без конкретна информация,гласуват и ни ВКАРВАТ В ДЖАЗА.Аз пък например,искам да знам,какво точно ми предстои.Има израз"Да си купиш котка в чувал",т.е да гласуваш за нещо неизвестно.Ами гласуваме все напук на този,на онзи,после се сърдим на другите.

    Коментиран от #59

    10:28 02.02.2026

  • 46 Провинциалист от провинция Тракия

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Да те питам":

    Не, не предлагам.

    10:29 02.02.2026

  • 47 Хе!

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Еми":

    На тихия фронт най често това, което се вижда на преден план е постановка! Например никой шеф на дипломатическа мисия не е резидент на разузнаването! Най често това е готвача на посолството!

    Коментиран от #67

    10:29 02.02.2026

  • 48 Чичо Румен

    3 1 Отговор
    Когато цъфнат теменугите....

    10:29 02.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ехааа

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "ако Радев получи 121 места,":

    Все пак,надявам се разумът да победи.

    Коментиран от #55

    10:31 02.02.2026

  • 51 Радев

    2 2 Отговор
    С Костадинов ще рестартираме Белене...

    10:32 02.02.2026

  • 52 Митко

    1 5 Отговор
    Гласувал съм за Царя, за Яне Янев, за Бареков, за Жорж Ганчев, за Костадинов и Сидеров. Сега съм сигурен че най-после съм намерил правилния кандидат в лицето на Румен Радев. Е те тоя вече ще ни оправи! Генерал!

    Коментиран от #57

    10:33 02.02.2026

  • 53 Точен

    2 2 Отговор
    "Честната" Диана...

    10:33 02.02.2026

  • 54 Путин

    1 0 Отговор
    Подкрепям Възраждане!Разграничавам се от ,,Нов ороект"!

    10:34 02.02.2026

  • 55 само с надежди не става

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ехааа":

    Ако си седим у дома и оставим купените гласове да ни определят съдбата, ще си носим Кръста.

    10:34 02.02.2026

  • 56 Илиан

    3 5 Отговор
    Всякакви гниди изпълзяха да се изказват и коментират. Тая па коя е?

    10:34 02.02.2026

  • 57 Личи че

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Митко":

    си много умен!

    10:35 02.02.2026

  • 58 Курций Руф

    3 4 Отговор
    Тактиката на Радев е много правилна.
    Наточили са секирите и чакат да каже нещо , за да го посекат на часа.А той не им казва нищо.Колко ,,подло" от негова страна.
    А хи ените чакат в засада по храсталака,пардон , по телевизиите.

    Коментиран от #60

    10:35 02.02.2026

  • 59 Провинциалист от провинция Тракия

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Лошо":

    "без конкретна информация,гласуват и ни ВКАРВАТ В ДЖАЗА" - ние по тоя сценарий сме в съюза, нато и зоната. А за Радев така или иначе няма как да се гласува в момента, защото нито се е кандидатирал за нещо, нито е основал партия.

    10:36 02.02.2026

  • 60 брей

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Курций Руф":

    Викаш само той може да размахва секирите, а?
    Абе как се печелят 121 депутатски места на избори, без да представиш партия и програма?

    Коментиран от #62

    10:37 02.02.2026

  • 61 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Е,щом Дамаджанова Честната го казва,значи е така хахахааааа.

    10:40 02.02.2026

  • 62 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "брей":

    А кой е тръгнал да печели 121 депутатски места на избори?

    Коментиран от #65

    10:41 02.02.2026

  • 63 Бабет

    0 1 Отговор
    не мирясва

    10:42 02.02.2026

  • 64 Баш софиянец

    1 2 Отговор
    ПП-тата е техните почитатели вярно са секта (г-жа Дамянова например). Кое му е нечестното на Радев е е ясно.

    10:42 02.02.2026

  • 65 ти как мислиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "провинциалист":

    И Радев даде заявка, и ПП дадоха заявка. И Костадинов даде заявка за 121 депутати за да работят без да им се пречи. Това не е ли диктатура?

    Коментиран от #70, #73

    10:43 02.02.2026

  • 66 Зайко байко

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шишибойко брос":

    Като ви чета,май вас Радевистите ви гони този синдром.Човек който няма представа от реалната политика,няма как да бъде добър в работата си.Мунчо се е обградил с олигарси,те ще дирижират каквото ще става.

    10:45 02.02.2026

  • 67 Еми

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хе!":

    Решетников какъв е в посолството?

    10:46 02.02.2026

  • 68 Никой

    1 1 Отговор
    не им се разбира и на политолозите.

    10:46 02.02.2026

  • 69 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ташко":

    А ти си убавенкьо нали?

    10:47 02.02.2026

  • 70 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "ти как мислиш?":

    На Радев интервюто в Панорама не съм го гледал, ако там е дал такава заявка, иначе няколко години куцо и сакато обяснява как щял да прави партия без той самия дума да е обелил по въпроса. Българската демокрация (и ПП като част от нея) отдавна дава заявки, че не може да управлява в условия, различни от диктатура. А Костадинов не го виждам в позиция, различна от сегашната - да заземява успешно паразитни статични напрежения от масите.

    10:49 02.02.2026

  • 71 !!!?

    2 1 Отговор
    Радев е един Самотник - Гюро Михайлов на егото си !!!?

    10:51 02.02.2026

  • 72 истината

    3 0 Отговор
    При съседите в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" като постоянно пускат статии за него и ни занимават като го представят за независим. А генерала от КГБ отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников, го препоръча и постави за президент. Не знае какво точно да каже защото така са му заповядали от КГБ.

    10:52 02.02.2026

  • 73 Калоян

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "ти как мислиш?":

    За диктатурите питай Шишибоковците.
    Единият е специалист по ,,моята държава" другият е специалист по ,, моите пари"
    А заявките за 121 гласа на Коцето и Пепейците са фантасмагории
    За Рдев нищо не може да се каже,но е сигурно,че вашите хора ще се погрижат да не успее да ги вземе.
    Както се изразяваше един ваш депОтат на една комисия : ,,Трябва да впрегнем цялата държавна машина да го смажем " ( нещо такова).Така , че напъвайте мишци.Иначе ще хвърчат гла....пардон ще изхвърчите от топлите държавни службици.

    Коментиран от #74, #77

    10:57 02.02.2026

  • 74 и по-добре

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Калоян":

    И по-добре да не ги вземе.

    10:59 02.02.2026

  • 75 Любов

    0 0 Отговор
    Аз съм мъж - и съм Логичен, понеже Дясното ми Око е свързано на Кръст с Лявата половина на Мозъка, която Мисли Логично!
    Ти си жена - и не си Логична, а си Емоция, понеже гледаш с Лявото си Око, което е свързано на Кръст с Дясната Емоционална половинка на Мозъка!
    Той е мъжът - и е Логичен! Тя не е Логична, а Емоционална! Мъжът казва: "Напред, напред, а тя Ох, Ох, Ох!"
    Ние мъжете сме Логични и го вкарваме дълбоко, дълбоко, до сияйни висоти със звук на пискливи женски песни!
    Вие Жените не сте Логични, а сте Емоции - Ох, Ох, Ох, вкарвай, вкарвай, вкарвай на дълбоко! Ох!
    Те жените не са Логични и Очите им са Психично Емоционално свързани на кръст със дясната половина на мозъка!

    11:00 02.02.2026

  • 76 41 - и съселянин на фатмака

    1 0 Отговор
    Ти не си добре или не си добре по рождение! Какъв "рейтинг в космоса" на Фатмака бе, брато?! Че след интервюто му с Мазния Бойко, този и без това изкуствено надут радев рейтинг направо си свлече в пропастта бе, брато! Това го разбраха и уличните псета! пРезидентът на Решетников, подлогата на кремълския злодей и масов убиец не посмя да каже нищо съществено бе, съселянино на Фатмака! Ама, то много тъпи били пиарите му бе, брато! Клише след клише, до болка втръсналото ни стихотворение, което рецитира вече 9 години, понеже не може да запамети друго! Шикалкави за Крим и Гренландия! Щял да "бори" корупцията! "Майка плаче, грамофон свири"! Коя корупция и кои олигарси ще бори Фатмакът от село Славяново? Свинаря от с. Маноле ли, Копринката - личния му банкер и такива като него ли, защо не им каза имената? Срам и позор беше това интервю с Бойко Мазния, подлогата на масовия убиец Путин няма да събере и 10%, да е наясно! Да са наясно и олигарсите, които вече пълзят към миризливите му крака и да се връщат обратно!

    11:00 02.02.2026

  • 77 ​Ген. Решетников - 25-11-2016

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Калоян":

    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    Интервю на Георги Коритаров

    11:01 02.02.2026

