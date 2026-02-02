Подготвят промени в Търговския закон

Предложенията за модернизация на търговското право, с които да се гарантира конкурентоспособност на българската икономика и защита на българските и чуждестранни инвеститори бяха обсъдени от работната група, сформирана от министъра на правосъдието Георги Георгиев.
„От няколко месеца работим по промени в Търговския закон, като целта ни е да отразим развитието на съдебната практика и преодолеем спорни положения, които създават несигурност пред бизнеса. Резултатите от работата ще бъдат представени пред бизнес-организациите и обсъдени широко с представители на адвокатурата“, заяви министър Георги Георгиев.
В работната група участват водещи представители на академичната общност, Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд и представители на Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията - проф. Огнян Герджиков, проф. Ангел Калайджиев, проф. Григор Григоров, доц. Таня Бузева, доц. Анета Антонова, проф. Захари Торманов, доц. Анна Станева, Александър Кацарски, Виктор Токушев, съдия Костадинка Недкова и съдия Тотка Калчева и др.
Целта на промените е прецизиране на уредбата на търговското представителство, наследяването на едноличния търговец, спорните моменти на наследяване на членствени правоотношения в търговски дружества, сделки с търговски предприятия и други. В процеса на работа се разгледат и предложения на Американската търговска камара в България, свързани с модернизиране на някои остарели институти в търговското ни законодателство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелина Видева
13:28 02.02.2026
2 Гошо
Мъ кочината си е прибрала ДДС-то та и в повечето случай след една година и данък печалба
А ти си чакаш,Ъ?
13:29 02.02.2026
3 гражданин
Коментиран от #8
13:29 02.02.2026
4 режима продължава
13:30 02.02.2026
5 Колонията козирува
13:31 02.02.2026
6 нов закон
13:33 02.02.2026
7 Ура,,Ура
Коментиран от #10
13:33 02.02.2026
8 мечтите са прекрасни
До коментар #3 от "гражданин":Спасили се от режима.Да му мислим живите.
13:34 02.02.2026
9 изгубихте вече всичко
13:37 02.02.2026
10 отговор
До коментар #7 от "Ура,,Ура":Ами, участват компетентни хора. Не може важни за всички закони да се пипат от недоразуменията в парламента. Да се слуша внимателно проф. Огнян Герджиков и практикуващите юристи, съдии и адвокати, които са много наясно с някои недоразумения на Търговския закон. Не може да се допуска регистрация на фирми с 2 лева /1.02 евро/ капитал. Какво капиталово дружество е това? Направи щети за хиляди, завлече клиенти, а ти върви да му ги търсиш от "ограничената отговорност". Управителите да отговарят и с личното си имущество за причинени вреди, и т.н.
14:05 02.02.2026