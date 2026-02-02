Новини
България
Подготвят промени в Търговския закон

2 Февруари, 2026 13:24 630 10

  • търговски закон-
  • георги георгиев-
  • агенция по вписванията

Целта на промените е прецизиране на уредбата на търговското представителство

Подготвят промени в Търговския закон - 1
Снимка: МП
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложенията за модернизация на търговското право, с които да се гарантира конкурентоспособност на българската икономика и защита на българските и чуждестранни инвеститори бяха обсъдени от работната група, сформирана от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

„От няколко месеца работим по промени в Търговския закон, като целта ни е да отразим развитието на съдебната практика и преодолеем спорни положения, които създават несигурност пред бизнеса. Резултатите от работата ще бъдат представени пред бизнес-организациите и обсъдени широко с представители на адвокатурата“, заяви министър Георги Георгиев.

В работната група участват водещи представители на академичната общност, Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд и представители на Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията - проф. Огнян Герджиков, проф. Ангел Калайджиев, проф. Григор Григоров, доц. Таня Бузева, доц. Анета Антонова, проф. Захари Торманов, доц. Анна Станева, Александър Кацарски, Виктор Токушев, съдия Костадинка Недкова и съдия Тотка Калчева и др.

Целта на промените е прецизиране на уредбата на търговското представителство, наследяването на едноличния търговец, спорните моменти на наследяване на членствени правоотношения в търговски дружества, сделки с търговски предприятия и други. В процеса на работа се разгледат и предложения на Американската търговска камара в България, свързани с модернизиране на някои остарели институти в търговското ни законодателство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелина Видева

    1 2 Отговор
    Модьор,готвят модьор с моркови!

    13:28 02.02.2026

  • 2 Гошо

    6 1 Отговор
    А промени как по бързо да си вземеш парите по фактура от цървул ,, бизнесман" , който е решил да ти плати когато си поиска, или въобще да не ти плати
    Мъ кочината си е прибрала ДДС-то та и в повечето случай след една година и данък печалба
    А ти си чакаш,Ъ?

    13:29 02.02.2026

  • 3 гражданин

    5 1 Отговор
    Трима убити в частна хижа на Петрохан !! Докато тикви и свине ни управляват все така ще е !!

    Коментиран от #8

    13:29 02.02.2026

  • 4 режима продължава

    8 1 Отговор
    Смазаха частниците и ги фалираха.Сега подължават с нови репресии облечени като закон.

    13:30 02.02.2026

  • 5 Колонията козирува

    7 1 Отговор
    Четете само последното изречение за да разберете, че не е в полза на българските граждани.

    13:31 02.02.2026

  • 6 нов закон

    4 0 Отговор
    Всеки който иска да води търговия ще минава през Бойко и Пеевски на събеседване и още нещо...

    13:33 02.02.2026

  • 7 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Само като гледам, кои участват в работната група и всичко е ясно. Протакане, без никакви резултати, хвалби, оправдания и празни приказки, както от повече от тридесет години до сега. Целта е да имитираме дейност, да се мотаем и да си вземаме заплатите. За разлика от младите лекари и сестри.

    Коментиран от #10

    13:33 02.02.2026

  • 8 мечтите са прекрасни

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Спасили се от режима.Да му мислим живите.

    13:34 02.02.2026

  • 9 изгубихте вече всичко

    3 0 Отговор
    Постоянно ни ограничават правата .Готвят ви малко по малко.

    13:37 02.02.2026

  • 10 отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    Ами, участват компетентни хора. Не може важни за всички закони да се пипат от недоразуменията в парламента. Да се слуша внимателно проф. Огнян Герджиков и практикуващите юристи, съдии и адвокати, които са много наясно с някои недоразумения на Търговския закон. Не може да се допуска регистрация на фирми с 2 лева /1.02 евро/ капитал. Какво капиталово дружество е това? Направи щети за хиляди, завлече клиенти, а ти върви да му ги търсиш от "ограничената отговорност". Управителите да отговарят и с личното си имущество за причинени вреди, и т.н.

    14:05 02.02.2026

