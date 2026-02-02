Новини
Арман Бабикян: Номинацията на Йотова за президент от БСП по-скоро ще ѝ навреди

2 Февруари, 2026 18:24 467 8

  • арман бабикян-
  • номинация-
  • бсп-
  • илияна йотова-
  • вреда

"Смятам, че Йотова ще бъде един консенсусен президент. Допускам, че тя ще предпочете Андрей Гюров, но юридическите проблеми, които може тя да си създаде, трябва да я накарат да премисли добре", посочи Диана Дамянова.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От новите политически реалности в страната най-потърпевши са БСП. Те извършват спасителни действия. Аз не ги коря, че няма кого да издигнат. Трябва да има силна лява партия в България, но тя ще бъде издигната от друг. Това заяви пиар експертът Диана Дамянова в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитирана от novini.bg.
БСП са в много трудна ситуация. Тя трябва да измислят нов наратив, за пред своите избиратели. Каза анализаторът Слави Василев.

БСП няма каква услуга вече да предложат на хората. Възпитано би било все пак да попитат г-жа Йотова дали е съгласна да я издигнат за президент. В тази партия има някакви процедури преди да издигнат някого, каза бившият депутат и анализатор Арман Бабикян.

Радев каза, че няма да тръгва с червените линии. Принципите на демокрацията и парламентаризма изискват след изборите да правиш прогнози за коалиции, каза Василев.
Радев пази тайна с кого би се коалирал. Смятам, че е редно да се загатне с кого би могъл да влезе в контакт, посочи Дамянова.

Не е политическо поведението на Радев. Хубаво е да е по-открит и по-честен. Има една група политици, които не искат да се кандидатират, но народът ги искал. Други, защото нямало накъде и се кандидатирал. Аз се моля да се появят по-скромни политици, които са трудолюбиви, допълни Бабикян.

Президентът вече добре си дава сметка, че големите мнозинства са напълно изключени и открехва вратата към нови преговори, коментира пиар експертът.

Слави Василев призова да видим каква ще е тежестта на Румен Радев и прогнозира, че ще има 120 депутати. Дамянова го репликира, че вероятно ще има 65. Тази работа ще я реши българският народ. Всички казват, че се чака новия спасител. Ако народът не го припознае, го чака резултат, близък до този на ГЕРБ.

Бабикян заяви, че иска да знае като гражданин какви принципи имат хората около Радев. „Честно е да кажеш на българите какво предлагаш и дали ръба на Крим опира до българската олигархия. Искам да знам принципите преди да си дам гласа“.

"Смятам, че Йотова ще бъде един консенсусен президент. Допускам, че тя ще предпочете Андрей Гюров, но юридическите проблеми, които може тя да си създаде, трябва да я накарат да премисли добре", посочи Дамянова.

Всички разбраха, че "домовата книга" опорочи процедурата за избор на служебен премиер. Смятам, че Андрей Гюров би бил добър кандидат, защото е равно отдалечен от всички партии, смята Василев.

Слизането на Радев на политическата сцена ще промени картината. Най-малкото политическите сили в НС ще станат по-малко в парламента. Йотова ще се държи балансирано. Според Бабикян номинацията на Йотова от БСП по-скоро ще ѝ навреди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня Солтуклиева

    12 0 Отговор
    Розовата пантера баба Дамяна не излиза от ТВ студиата, бабишкерата му бабишкера!

    18:27 02.02.2026

  • 2 хехе

    7 3 Отговор
    Аман от Армян на всяка манджа мерудия.

    18:27 02.02.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Направо ще я закопае

    18:29 02.02.2026

  • 4 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Тая русо-рижавата сутринта я гледах с едни, сега с други. Как успява бе?!

    Коментиран от #7

    18:29 02.02.2026

  • 5 родител

    7 0 Отговор
    А тази Баба Яга да с кача на метлата и никога да не се връща от гората защото плаши децата , и получава пари от мафията която ни опоска като марокански скакалци !

    18:30 02.02.2026

  • 6 пешо

    7 0 Отговор
    от арменеца по нахално нещо няма

    Коментиран от #8

    18:32 02.02.2026

  • 7 коментар

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    па тя не се е прибирала дома

    18:33 02.02.2026

  • 8 рая свирканян

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    ама моля ви се, толкова съм любвеобвилна

    18:41 02.02.2026

Новини по градове:
