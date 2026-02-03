Новини
Криминално проявен шофьор прегази и уби мъж на пешеходна пътека

3 Февруари, 2026 10:59 1 258 6

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни

Мъж е загинал, след като е бил ударен от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна, близо до бензиностанция.

Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин.

По първоначална информация от полицията, мъжът е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Шофьорът на лекия автомобил, който е от Сандански и е криминално проявен, твърди, че мъжът е излязъл внезапно на пътя.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Малко по-късно два автомобила са се ударили на международния път, преди град Кресна, посока Кулата, информират от Агенция „ Пътна инфраструктура“. Движението се извършва поетапно само в едната лента, за да могат да се изтеглят автомобилите от пътното платно.

От Пътната агенция и полицията апелират към пътуващите да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, тъй като пътищата са мокри, а по високите места е възможно да има и заледявания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    10 3 Отговор
    Спрете и се огледайте, дори и в селата има правила. Не може да се хвърляте все едно пешеходната пътека ще спре колата.

    11:05 03.02.2026

  • 2 спираш оглеждаш се

    10 1 Отговор
    преценяваш обстановката и едва тогава ПРЕСИЧАШ

    11:10 03.02.2026

  • 3 Някой

    9 0 Отговор
    И какво като е криминално проявен? Хората трябна да ги съдят за делата им, не за полицейското им досие. Ако не е съден за предишни престъплевия, проблема е пракуратурата и съда.

    Важното е когато е сгазил човека дали е карал с превишена скороста, а не колко пъти е превишил скороста с 5км/ч

    Я сега ни кажете колко стотици глоби има за неправилно паркиране?

    11:11 03.02.2026

  • 4 знаещ

    4 1 Отговор
    още една жертва на зелената мафия

    11:12 03.02.2026

  • 5 Мда

    4 0 Отговор
    Мястото на този не е бил в затвора а в психодиспансера.

    11:17 03.02.2026

  • 6 за какво да го гази ако не е рипнал на

    1 2 Отговор
    пешеходната резко под колелетата . то с тротинетките се наложи тая мода . караш между колите . изкачаш насредата или от дясно . да опесачат малко . в 5 сутрин докториците леда го виждат . или лъготят . само пясък без лед . ама хлъзгаво . слагайте вериги . най добре не карайте . в софето милион коли . от гражданска застрахователите точат по милиард кръгло на сезон . само от коли .

    11:47 03.02.2026

