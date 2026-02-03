Криминално проявен шофьор прегази и уби мъж на пешеходна пътека

Мъж е загинал, след като е бил ударен от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна, близо до бензиностанция.
Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин.
По първоначална информация от полицията, мъжът е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Шофьорът на лекия автомобил, който е от Сандански и е криминално проявен, твърди, че мъжът е излязъл внезапно на пътя.
Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.
Малко по-късно два автомобила са се ударили на международния път, преди град Кресна, посока Кулата, информират от Агенция „ Пътна инфраструктура“. Движението се извършва поетапно само в едната лента, за да могат да се изтеглят автомобилите от пътното платно.
От Пътната агенция и полицията апелират към пътуващите да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, тъй като пътищата са мокри, а по високите места е възможно да има и заледявания.
1 Кирил
11:05 03.02.2026
2 спираш оглеждаш се
11:10 03.02.2026
3 Някой
Важното е когато е сгазил човека дали е карал с превишена скороста, а не колко пъти е превишил скороста с 5км/ч
Я сега ни кажете колко стотици глоби има за неправилно паркиране?
11:11 03.02.2026
4 знаещ
11:12 03.02.2026
5 Мда
11:17 03.02.2026
6 за какво да го гази ако не е рипнал на
11:47 03.02.2026