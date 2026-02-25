Новини
България »
София »
Прокурор: Служебната власт има само едно задължение - честните избори, а не кадрови рокади

Прокурор: Служебната власт има само едно задължение - честните избори, а не кадрови рокади

25 Февруари, 2026 09:46 1 284 36

  • десислава петрова-
  • прокурор-
  • андрей янкулов-
  • съдебна власт

Когато се предприема една проверка, тя се предприема, за да се установят истинността или неистинността на данните дали е извършено престъпление или не е, каза

Прокурор: Служебната власт има само едно задължение - честните избори, а не кадрови рокади - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има една проверка в прокуратурата срещу служебния вътрешен министър, каза в студиото на „Денят започва“ Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София.

Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София: "Актовете, с които сме сезирани, било то жалби, сигнали или както и да са наименовани, са три. Но те са обединени в една прокурорска преписка и по тях се води една проверка. Винаги, когато прокуратурата е сезирана със сигнал, по закон е длъжна да извърши проверка. Ако ние не предприемем действия по сигнал, самите ние ще допуснем изключително тежко нарушение на закона. И тогава вие вероятно ще ме питате защо нещо не направихте."

Когато се предприема една проверка, тя се предприема, за да се установят истинността или неистинността на данните дали е извършено престъпление или не е, каза Десислава Петрова. И ако се установи, че данни за нарушения и престъпления няма, просто преписката се прекратява, допълни прокурор Петрова.

По повод свиканото от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов Пленум на прокурорската колегия на ВСС за освобождаването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, Петрова обясни:

Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София: "Ако служебната власт желае, както се прокламира, да възстанови нормалното конституционно положение на нещата, то тогава тя трябва да свърши това, за което е призвана - да организира честни и прозрачни избори, които да не оставят съмнение относно легитимността на избраните народни представители, да се сформира стабилно мнозинство, то да попълни регулаторите, включително да се избере състав на Висшия съдебен съвет и той вече в този си вид да избере, не изпълняващ функциите, а титуляр на длъжността главен прокурор, както и председатели, разбира се, на съдебния съвет."

Според Петрова начинът, по който се тълкува нормата за не повече от шест месеца да може да има изпълняващ функциите, е противоречив. И не може да се иска от Пленума на ВСС едва ли не да пререшава този въпрос. По думите ѝ не е ясно какво ще стане, ако Конституционният съд излезе с друго становище.

Десислава Петрова каза още, че в съдебната система има много по-сериозни проблеми от кадровите. Сред тях тя цитира разговори с колеги, че съдът е принуден да освобождава обвинени за разпространение на наркотици, защото се чакат експертизи.

По повод думите на бившия председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов за натиск директно от Борислав Сарафов и от системата към него, Петрова обясни, че не може да потвърди подобни твърдения. Тя припомни, че Асоциацията и в предишното си ръководство, и в настоящето си ръководство, не е заставала в защита на кандидатурата на Борислав Сарафов.

Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София: "Аз бях част от Управителният съвет, който избра да не заемаме страна, ако мога така да се изразя. Не сме изразявали подкрепа за неговата кандидатура, просто поставихме въпроси към него, защото това беше допустимата форма на участие от наша страна в процедурата. Гласувала съм за това решение."


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 24 Отговор
    Сложиха Фашистката Вяра Тодева областен управител на София.

    Коментиран от #12, #31

    09:48 25.02.2026

  • 2 За предишните

    39 6 Отговор
    служебни това не важи ли??? Мошеници

    09:48 25.02.2026

  • 3 Зевс

    43 10 Отговор
    Никъде не е записано това, явно тази си е взела юридическата диплома сещате се как.

    Коментиран от #25

    09:49 25.02.2026

  • 4 честен ционист

    25 7 Отговор
    Деса Наделян.

    09:49 25.02.2026

  • 5 Анонимен

    11 13 Отговор
    Веднъж отложиха изборите за март, за да не им било студено на хората, после ги отложиха пак за април, защото са такива организатори. Ако пак ги отложат, ще имаме протести за сваляне на служебно правителство.

    09:50 25.02.2026

  • 6 Таз коя е?

    28 5 Отговор
    Тая ли ще оправи нещата?

    09:50 25.02.2026

  • 7 Еее как да разберат...

    13 15 Отговор
    Как да разберат какво се очаква от тях, като служебен кабинет...те нямат с какво да мислят! Те знаят че са сложени да им казват какво да правят и готово. Чакайте от тия мислене, ама на куков ден.

    09:50 25.02.2026

  • 8 питам

    44 0 Отговор
    А сега ми обяснете как в шест милионна България има 2400 прокурора и 3100 съдии ,а в 66-милионна Италия има 450 прокурора и 1500 съдии !!

    09:51 25.02.2026

  • 9 Аха

    31 7 Отговор
    Е как честни избори без кадрови промени, като предните избори ли кокошке?

    09:53 25.02.2026

  • 10 Хех,

    37 0 Отговор
    то и прокуратурата има само едно задължение - да изправя престъпниците пред закона и да защитава интереса на обществото, ама...

    09:53 25.02.2026

  • 11 Как

    23 4 Отговор
    до сега не се сети въпросната да го каже , а сега се изтъпани да се изока !

    09:54 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лама Гюро Кюмюро

    3 11 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    09:54 25.02.2026

  • 14 Освен

    6 4 Отговор
    Ако кадровите промени са свързани с четните избори

    09:54 25.02.2026

  • 15 Кривоверен алкаш

    15 3 Отговор
    Не е точно така...нов бардак съ стари.....няма как да стане..те затова са сложени там,да поддържат Партията която ги е назначила...Всеки път се прави, интересно защо сега Ви вади очите...

    09:55 25.02.2026

  • 16 Преврат!

    4 7 Отговор
    Дължим всичко това
    на Буци Нежната Душа!

    Сдаде властта на Радев и Шарлатаните му!

    Това е преврат, извършен от Борисов, Радев и Доган.

    09:56 25.02.2026

  • 17 Прокурорката

    16 0 Отговор
    защитава Бобиту пламенно като влюбена жена, пък той на нищо не прилича

    09:58 25.02.2026

  • 18 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Практика е, по глафчеф защо не ревахте бе

    09:59 25.02.2026

  • 19 Герги

    18 0 Отговор
    А бе гулю...гулю...когато Главчев правеше уволнения, защо не му зададе този въпрос...и тази е.....независима...........

    Коментиран от #23

    10:05 25.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гатьо Гатев

    15 0 Отговор
    Дианче,защо когато Боко и Шиши промениха всички в регулаторите не се обади,......аз те познавам...... от защитата ти на Сарафов.......демонстрацията с тогите .пред съдебната палата......

    10:12 25.02.2026

  • 22 Президентска и прокурорска Партокрация

    7 2 Отговор
    Когато се предприема една проверка, тя се предприема, за да се установят истинността или неистинността на данните дали е извършено престъпление или не е,
    -;-
    Абе нали над ГлавПрокурора бил Господ
    а над Прокуратурата какво има?!

    Какви Джуджета, каъв Ппепи Еврото, като всичко е Партокрация!

    Наистина ли сме частната собственост на Прасето и Ламата от Банкя!!!!!

    10:13 25.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Какво разделение на властите

    3 1 Отговор
    като всичката власт е на партокрацията и Собствениците на ЕООД-тата?!

    Нима вярваме на демокрацията с тази Й Клептокрация!

    10:18 25.02.2026

  • 25 То и Искра Фидосова

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Зевс
    217ОТГОВОР
    Никъде не е записано това, явно тази си е взела юридическата диплома сещате се как.
    -;-
    Та Искра фидосова
    та Анастас Анастасов
    та Библиотекарски институт
    та Пожарникари
    Прасето не знам какнво учило

    Егати , на каква магия се крепи тази географската територия!

    10:20 25.02.2026

  • 26 Корман

    4 1 Отговор
    Не може, не е допустимо и не е законосъобразно прокурори да правят изказвания, които могат да бъдат оприличени на политически. Да оставим това на политиците. За това има партии, които си отстояват програмите, без значение коя партия каква е, имат си избиратели и са представителна извадка на виждането на обществото. И тук е въпроса, дали е допустимо това да се прави, от който и да е прокурор.

    10:22 25.02.2026

  • 27 Тука е така!

    3 1 Отговор
    В България никой не се интересува от задълженията си, а как и с какво от своя позиция може да нправи сечено на някого, за да облагодетелства инстанциите над себе си.

    10:23 25.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Няма да гласувам и заради трити коментар

    0 2 Отговор
    за какво да гласуваме като пок няма за какво?1

    Та ГЕРБ след историята с ПЕ чувалите с парите -- Аут
    Та ДПС-тата заради разните доносници и Прасето пак Аут
    та ППДВ заради тъпите преправяния по Конституцията - АУт
    та Чалгаджии, Крепостници и Мечоносците-
    Да не пиша за Израждането с тъпите напъни да нямало Ес, Евро и ваксинация

    Абе имаме ли за какво да гласуваме!

    10:30 25.02.2026

  • 31 Кой си ти

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да наричаш хората фашисти? Кой ти е дал това право?

    10:31 25.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Малко

    1 0 Отговор
    се разминават заглавието с текста… всъщност (излиза), че е казала, че ако действително служебните са толкова готини и почтени, не трябва да правят поредната чистка, а да гледат изборите. Това е вярно само до някъде, защото ако не орежат наш’те хора - основни фактори за изборите (напр. МВР шефчета, горски стопанства, областни и т.н.), то няма как да се получи…

    11:05 25.02.2026

  • 34 българин

    1 0 Отговор
    Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София и тази овца е прокурор, какви честни избори с настоящите престъпници и слугинажа им в политиката и властта, как да се случат честни избори без отстраняване на корумпираните, зависими марионетки на статуквото, как?!

    Коментиран от #35

    11:08 25.02.2026

  • 35 Те такива прокурори и говорители трябват

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "българин":

    На партокрацията Й трябва те такива прокурори, говорители, съдии, милиционери и всякакви самостоятелни "властелини"!

    За да може Партиите ЕООД-та ди са правят далаверите им трябвата точно тази подредена система.
    Абе каде Пепи Еврото
    оня Пернишкия прокурорския син
    Оцелелия Брат Галев от Дупнициа
    --
    --

    Да си примонми и оня с наркотиците как Н-ка на софииския Затвор щеше бил да го освобождавал1
    Егати пропадналата географска територия!

    Още ли да се навиваме да ходим да правим 59% избирателната активност!
    на партиите им трабват 8лв/ГЛАСОВЕТЕ НИ!

    11:35 25.02.2026

  • 36 Срещу колко се изказваш

    0 0 Отговор
    къде го прочете това бе моме, или някой ти го подсказа!

    12:04 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове