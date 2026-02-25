Прокурор: Служебната власт има само едно задължение - честните избори, а не кадрови рокади

Има една проверка в прокуратурата срещу служебния вътрешен министър, каза в студиото на „Денят започва“ Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София.
Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София: "Актовете, с които сме сезирани, било то жалби, сигнали или както и да са наименовани, са три. Но те са обединени в една прокурорска преписка и по тях се води една проверка. Винаги, когато прокуратурата е сезирана със сигнал, по закон е длъжна да извърши проверка. Ако ние не предприемем действия по сигнал, самите ние ще допуснем изключително тежко нарушение на закона. И тогава вие вероятно ще ме питате защо нещо не направихте."
Когато се предприема една проверка, тя се предприема, за да се установят истинността или неистинността на данните дали е извършено престъпление или не е, каза Десислава Петрова. И ако се установи, че данни за нарушения и престъпления няма, просто преписката се прекратява, допълни прокурор Петрова.
По повод свиканото от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов Пленум на прокурорската колегия на ВСС за освобождаването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, Петрова обясни:
Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София: "Ако служебната власт желае, както се прокламира, да възстанови нормалното конституционно положение на нещата, то тогава тя трябва да свърши това, за което е призвана - да организира честни и прозрачни избори, които да не оставят съмнение относно легитимността на избраните народни представители, да се сформира стабилно мнозинство, то да попълни регулаторите, включително да се избере състав на Висшия съдебен съвет и той вече в този си вид да избере, не изпълняващ функциите, а титуляр на длъжността главен прокурор, както и председатели, разбира се, на съдебния съвет."
Според Петрова начинът, по който се тълкува нормата за не повече от шест месеца да може да има изпълняващ функциите, е противоречив. И не може да се иска от Пленума на ВСС едва ли не да пререшава този въпрос. По думите ѝ не е ясно какво ще стане, ако Конституционният съд излезе с друго становище.
Десислава Петрова каза още, че в съдебната система има много по-сериозни проблеми от кадровите. Сред тях тя цитира разговори с колеги, че съдът е принуден да освобождава обвинени за разпространение на наркотици, защото се чакат експертизи.
По повод думите на бившия председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов за натиск директно от Борислав Сарафов и от системата към него, Петрова обясни, че не може да потвърди подобни твърдения. Тя припомни, че Асоциацията и в предишното си ръководство, и в настоящето си ръководство, не е заставала в защита на кандидатурата на Борислав Сарафов.
Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София: "Аз бях част от Управителният съвет, който избра да не заемаме страна, ако мога така да се изразя. Не сме изразявали подкрепа за неговата кандидатура, просто поставихме въпроси към него, защото това беше допустимата форма на участие от наша страна в процедурата. Гласувала съм за това решение."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #31
09:48 25.02.2026
2 За предишните
09:48 25.02.2026
3 Зевс
Коментиран от #25
09:49 25.02.2026
4 честен ционист
09:49 25.02.2026
5 Анонимен
09:50 25.02.2026
6 Таз коя е?
09:50 25.02.2026
7 Еее как да разберат...
09:50 25.02.2026
8 питам
09:51 25.02.2026
9 Аха
09:53 25.02.2026
10 Хех,
09:53 25.02.2026
11 Как
09:54 25.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лама Гюро Кюмюро
09:54 25.02.2026
14 Освен
09:54 25.02.2026
15 Кривоверен алкаш
09:55 25.02.2026
16 Преврат!
на Буци Нежната Душа!
Сдаде властта на Радев и Шарлатаните му!
Това е преврат, извършен от Борисов, Радев и Доган.
09:56 25.02.2026
17 Прокурорката
09:58 25.02.2026
18 ООрана държава
09:59 25.02.2026
19 Герги
Коментиран от #23
10:05 25.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гатьо Гатев
10:12 25.02.2026
22 Президентска и прокурорска Партокрация
-;-
Абе нали над ГлавПрокурора бил Господ
а над Прокуратурата какво има?!
Какви Джуджета, каъв Ппепи Еврото, като всичко е Партокрация!
Наистина ли сме частната собственост на Прасето и Ламата от Банкя!!!!!
10:13 25.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Какво разделение на властите
Нима вярваме на демокрацията с тази Й Клептокрация!
10:18 25.02.2026
25 То и Искра Фидосова
До коментар #3 от "Зевс":Зевс
217ОТГОВОР
Никъде не е записано това, явно тази си е взела юридическата диплома сещате се как.
-;-
Та Искра фидосова
та Анастас Анастасов
та Библиотекарски институт
та Пожарникари
Прасето не знам какнво учило
Егати , на каква магия се крепи тази географската територия!
10:20 25.02.2026
26 Корман
10:22 25.02.2026
27 Тука е така!
10:23 25.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Няма да гласувам и заради трити коментар
Та ГЕРБ след историята с ПЕ чувалите с парите -- Аут
Та ДПС-тата заради разните доносници и Прасето пак Аут
та ППДВ заради тъпите преправяния по Конституцията - АУт
та Чалгаджии, Крепостници и Мечоносците-
Да не пиша за Израждането с тъпите напъни да нямало Ес, Евро и ваксинация
Абе имаме ли за какво да гласуваме!
10:30 25.02.2026
31 Кой си ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да наричаш хората фашисти? Кой ти е дал това право?
10:31 25.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Малко
11:05 25.02.2026
34 българин
Коментиран от #35
11:08 25.02.2026
35 Те такива прокурори и говорители трябват
До коментар #34 от "българин":На партокрацията Й трябва те такива прокурори, говорители, съдии, милиционери и всякакви самостоятелни "властелини"!
За да може Партиите ЕООД-та ди са правят далаверите им трябвата точно тази подредена система.
Абе каде Пепи Еврото
оня Пернишкия прокурорския син
Оцелелия Брат Галев от Дупнициа
--
--
Да си примонми и оня с наркотиците как Н-ка на софииския Затвор щеше бил да го освобождавал1
Егати пропадналата географска територия!
Още ли да се навиваме да ходим да правим 59% избирателната активност!
на партиите им трабват 8лв/ГЛАСОВЕТЕ НИ!
11:35 25.02.2026
36 Срещу колко се изказваш
12:04 25.02.2026