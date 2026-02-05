Нина Димитрова: Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност

Народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Нина Димитрова заяви в Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, че левицата не подкрепя предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондове за втория пенсионен стълб. „Пенсионната система не е място за експерименти. Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност след години труд“, категорична бе тя.

Социалистът предупреди, че въвеждането на мултифондовия модел крие множество рискове. На първо място, тя посочи, че с него се прехвърля риска върху осигурените лица и прави бъдещите пенсии зависими от финансовите пазари. На второ място, по думите ѝ при него липсват достатъчно реални гаранции за по-високи пенсии.

Димитрова подчерта, че с приемането на такъв модел „съществува риск от задълбочаване на социалните неравенства“.

„При мултифондовете таксите остават високи, а служебното разпределение в рискови подфондове лишава хората от информиран избор“, каза още тя.

По думите ѝ не е случайно, че сериозни резерви са изразили и синдикатите, което ясно показва липсата на обществен консенсус за подобна реформа.

„Истинските проблеми на пенсионната система са ниските доходи, демографската криза и сивата икономика. Те не се решават с мултифондове“, наблегна народният представител.

Нина Димитрова подчерта, че поради дългосрочния ефект върху милиони българи, този законопроект, внесен в „12 без 5“, не следва да бъде подкрепен в настоящия му вид и темата трябва да бъде разгледана задълбочено от 52-рото Народно събрание, след широк обществен и експертен дебат. „Социалната държава не трябва да абдикира от отговорността си. Сигурността на възрастните хора и перспективата пред младите не може да бъдат поставяни на борсата“, призова Димитрова.