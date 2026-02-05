Новини
Нина Димитрова: Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност

Нина Димитрова: Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност

5 Февруари, 2026 12:29 1 328 29

  • нина димитрова-
  • пенсия-
  • мултифондове

БСП-OЛ не подкрепя предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване за въвеждането на мултифондове

Нина Димитрова: Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Нина Димитрова заяви в Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, че левицата не подкрепя предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондове за втория пенсионен стълб. „Пенсионната система не е място за експерименти. Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност след години труд“, категорична бе тя.

Социалистът предупреди, че въвеждането на мултифондовия модел крие множество рискове. На първо място, тя посочи, че с него се прехвърля риска върху осигурените лица и прави бъдещите пенсии зависими от финансовите пазари. На второ място, по думите ѝ при него липсват достатъчно реални гаранции за по-високи пенсии.

Димитрова подчерта, че с приемането на такъв модел „съществува риск от задълбочаване на социалните неравенства“.

„При мултифондовете таксите остават високи, а служебното разпределение в рискови подфондове лишава хората от информиран избор“, каза още тя.

По думите ѝ не е случайно, че сериозни резерви са изразили и синдикатите, което ясно показва липсата на обществен консенсус за подобна реформа.

„Истинските проблеми на пенсионната система са ниските доходи, демографската криза и сивата икономика. Те не се решават с мултифондове“, наблегна народният представител.

Нина Димитрова подчерта, че поради дългосрочния ефект върху милиони българи, този законопроект, внесен в „12 без 5“, не следва да бъде подкрепен в настоящия му вид и темата трябва да бъде разгледана задълбочено от 52-рото Народно събрание, след широк обществен и експертен дебат. „Социалната държава не трябва да абдикира от отговорността си. Сигурността на възрастните хора и перспективата пред младите не може да бъдат поставяни на борсата“, призова Димитрова.


България
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Оценка 4.2 от 10 гласа.
  • 1 Чорбара

    5 5 Отговор
    Пенсии до 75 годишна възраст ,след това помощи или гроб.

    Коментиран от #3

    12:35 05.02.2026

  • 6 Даниел

    12 1 Отговор
    За пръв път в съзнателния си живот съм напълно съгласен с мнението на(комунист)социалистите!!

    Коментиран от #9

    12:43 05.02.2026

  • 7 Димо

    5 3 Отговор
    Няма да е зле, когато човек се пенсионира да му се вади справка колко е внесъл за пенсия. Щото тук имам един съсед с 300 евро пенсия, който цял живот се осигурява на минимума и постоянно реве и плюе по системата, че го лишава от правото му справедлива по размер пенсия. Трудно е да се обясни на такъв, че като не си внасял няма как да получаваш 1000 евро!

    Коментиран от #12

    12:46 05.02.2026

  • 9 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    Не знам, аз прочетох само заглавието и съм съгласен с него..... Въобще в бг територията вече е трудно човек да стигне до пенсия..... Някой знае ли по времето на социализма каква беше пенсионната възраст....

    Коментиран от #14, #15, #22

    12:55 05.02.2026

  • 10 И това

    5 0 Отговор
    Ако е гаранция и сигурност...330 €...

    12:56 05.02.2026

  • 11 Даа!

    5 0 Отговор
    Кратко, точно и ясно! Дано останалите е подкрепят.Днешното правителство,още повече в оставка,няма правото да предлага такива кардинални промени,кассещи всеки българин,днес и в бъдеще.Доказват,че прокрадват тесни интереси,на няколко души- шефове на фонд.Ако едно бъдещо правителство,буквално прекрати тази задължителна вноска" ще постигне много в името на народа.Искаш да участваш- отиваш сам,доброволно,и със индивидуален договор.Както функционират и застрахователите.Искаш пълно каско,заповядай,при когото решиш.Сега насила, принуждават всички работещи,без значение къде,да си направят " пълно каско".

    12:56 05.02.2026

  • 12 Не знам, кой колко

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Димо":

    и как внася, но през социализма пенсиите-80% от получаваната заплата. При демокрацията-25% и таван. В общия случай. За държавните служители, които не внасят и осигуровки, няма таван, но има размери десетки хиляди. Всички трябва да ни интересува този проблем, защото годините минават бързо.

    Коментиран от #23

    12:57 05.02.2026

  • 13 Станев

    5 0 Отговор
    На общо основание ни ограбвате над 40 години за благото на "Солидарното " раздаване на парите ни. Лично отнетото ми видно от компютърната справка в НОИ само от 2000 година е над 120 000 лв осигуровки. Сега ,що не съм бил активен и борсаджия. Сменяте си законите при свършен факт . Всичките Ви грабежи чрез промени са за наборите от 1960 година на горе. 5 години още да ни дерете и то за солидарното което всъщност окрадохте веднъж при уж падането на комунизма и сега оправдание за пенсия около 400 Евро . За колко още са прибрани от 1981 до 2000 не говорим изобщо защото ги няма в компютъра и трябва сами да ги доказваме за предприятия които са унищожени отдавна. Върни ми 100 000 Евро и се отказвам от пенсията за която от две години говорите да започвате даването и на навършени 67 години при смъртност на мъжете около 72 -по статистики Европейски ,не на Вашите . Сами си разделете това което сте ми отнели ,сложете му и законната лихва и дали няма възрастен и работещия човек в България да умре в по-добро положение от това което му осигурявате като Държава . 100 хил. Евро за 10 години се делят на 120 месеца и прави около 833 Евро на месец . Къде е това ,къде са подаянията Ваши ненаядени политици долни. Вечно за чуждата умувате и разпределяте и накрая вашите пенсии къде 2,500евро на база заплати от данъци на хората в пет цифрени суми.

    Коментиран от #16

    13:00 05.02.2026

  • 14 55 год. 3-та категория

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    45 год., 1-ва кат.

    13:00 05.02.2026

  • 15 Бегеец

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    60 години , а МВР-то 45 или като изкара 15 години служба.

    13:02 05.02.2026

  • 16 С писане

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Станев":

    Няма да стане.

    13:04 05.02.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Да, трябва да има 2 стълба!
    Само, че вторият трябва да е доброволен в необлагаеми фондове - а не 3ти!

    И да трябва да има справедливи пенсии. В МОМЕНТА ДЪРЖАВАТА КРАДЕ

    При средна работна заплата удръжките за пенсия са около 500 лева
    За 40 години плащаш 240 000

    При средна продължителност на живота от 74 години в България
    и пенсионна възраст от 65 години

    Получаваш пенсия 9 години
    При средна пенсия от 1000 лева
    СРЕЩУ ВНЕСЕНИ 240 000 ЛЕВА ПОЛУЧАВАШ 110 000

    ако не плащаш пенсионни вноски, а инвестираш тези 500 лева в един индексен фонд с 9-10% възвращаемост при пенсия ще получиш над 1,5 милиона!

    ЕТО ТОВА Е ДЪРЖАВНО ОРГАНИЗИРАНА КРАЖБА!!!

    Коментиран от #19

    13:04 05.02.2026

  • 21 Изтеглете си

    4 1 Отговор
    всички парите от частните фондове и ги прехвърлете в НОИ. Все още има такава възможност, но и нея ще я бастисат.

    Коментиран от #28

    13:10 05.02.2026

  • 23 Цеко

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не знам, кой колко":

    За държавните служители осигуровките ги внася държавата, а дали ги внася не знам.

    13:17 05.02.2026

  • 24 Аз Ако

    3 0 Отговор
    Искам да рискувам едни пари ще си купя етф акции с такса за управление 0,10-0,15% и готово. Защо да инвестирам през фондове не разбрах

    13:18 05.02.2026

  • 25 ОТДАВНА СЕ ЗНАЕ ЧЕ

    1 1 Отговор
    ВСКОРО ВРЕМЕ ПЕНСИИ НЯМА ДА ИМА. И ТЕ ЩЕ СЕ ОКРАДАТ..

    13:18 05.02.2026

  • 26 Факт

    2 0 Отговор
    Клептократи

    13:55 05.02.2026

  • 27 Взмездие

    3 0 Отговор
    Френска революция, Октомврийска, Народен съд-от време на време изродените самозвани елити трябва да се зануляват!

    13:58 05.02.2026

  • 28 Правилно

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Изтеглете си":

    И така пенсията се увеличава.

    14:09 05.02.2026

  • 29 Предизборни каваци

    2 0 Отговор
    Пенсионери, помнете че БСП и останалите БКП разклонения ГЕРБ+ДПС, ДПС и ПП+ДБ ви вкараха в зоната на леврото за да ровите всички по кофите! Не давайте нито глас за БСП и останалите издънки на БКП!!!

    14:17 05.02.2026

