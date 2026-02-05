Нина Димитрова: Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност

Народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Нина Димитрова заяви в Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, че левицата не подкрепя предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондове за втория пенсионен стълб. „Пенсионната система не е място за експерименти. Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност след години труд“, категорична бе тя.
Социалистът предупреди, че въвеждането на мултифондовия модел крие множество рискове. На първо място, тя посочи, че с него се прехвърля риска върху осигурените лица и прави бъдещите пенсии зависими от финансовите пазари. На второ място, по думите ѝ при него липсват достатъчно реални гаранции за по-високи пенсии.
Димитрова подчерта, че с приемането на такъв модел „съществува риск от задълбочаване на социалните неравенства“.
„При мултифондовете таксите остават високи, а служебното разпределение в рискови подфондове лишава хората от информиран избор“, каза още тя.
По думите ѝ не е случайно, че сериозни резерви са изразили и синдикатите, което ясно показва липсата на обществен консенсус за подобна реформа.
„Истинските проблеми на пенсионната система са ниските доходи, демографската криза и сивата икономика. Те не се решават с мултифондове“, наблегна народният представител.
Нина Димитрова подчерта, че поради дългосрочния ефект върху милиони българи, този законопроект, внесен в „12 без 5“, не следва да бъде подкрепен в настоящия му вид и темата трябва да бъде разгледана задълбочено от 52-рото Народно събрание, след широк обществен и експертен дебат. „Социалната държава не трябва да абдикира от отговорността си. Сигурността на възрастните хора и перспективата пред младите не може да бъдат поставяни на борсата“, призова Димитрова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #3
12:35 05.02.2026
6 Даниел
Коментиран от #9
12:43 05.02.2026
7 Димо
Коментиран от #12
12:46 05.02.2026
9 Европеец
До коментар #6 от "Даниел":Не знам, аз прочетох само заглавието и съм съгласен с него..... Въобще в бг територията вече е трудно човек да стигне до пенсия..... Някой знае ли по времето на социализма каква беше пенсионната възраст....
Коментиран от #14, #15, #22
12:55 05.02.2026
10 И това
12:56 05.02.2026
11 Даа!
12:56 05.02.2026
12 Не знам, кой колко
До коментар #7 от "Димо":и как внася, но през социализма пенсиите-80% от получаваната заплата. При демокрацията-25% и таван. В общия случай. За държавните служители, които не внасят и осигуровки, няма таван, но има размери десетки хиляди. Всички трябва да ни интересува този проблем, защото годините минават бързо.
Коментиран от #23
12:57 05.02.2026
13 Станев
Коментиран от #16
13:00 05.02.2026
14 55 год. 3-та категория
До коментар #9 от "Европеец":45 год., 1-ва кат.
13:00 05.02.2026
15 Бегеец
До коментар #9 от "Европеец":60 години , а МВР-то 45 или като изкара 15 години служба.
13:02 05.02.2026
16 С писане
До коментар #13 от "Станев":Няма да стане.
13:04 05.02.2026
17 ДрайвингПлежър
Само, че вторият трябва да е доброволен в необлагаеми фондове - а не 3ти!
И да трябва да има справедливи пенсии. В МОМЕНТА ДЪРЖАВАТА КРАДЕ
При средна работна заплата удръжките за пенсия са около 500 лева
За 40 години плащаш 240 000
При средна продължителност на живота от 74 години в България
и пенсионна възраст от 65 години
Получаваш пенсия 9 години
При средна пенсия от 1000 лева
СРЕЩУ ВНЕСЕНИ 240 000 ЛЕВА ПОЛУЧАВАШ 110 000
ако не плащаш пенсионни вноски, а инвестираш тези 500 лева в един индексен фонд с 9-10% възвращаемост при пенсия ще получиш над 1,5 милиона!
ЕТО ТОВА Е ДЪРЖАВНО ОРГАНИЗИРАНА КРАЖБА!!!
Коментиран от #19
13:04 05.02.2026
21 Изтеглете си
Коментиран от #28
13:10 05.02.2026
23 Цеко
До коментар #12 от "Не знам, кой колко":За държавните служители осигуровките ги внася държавата, а дали ги внася не знам.
13:17 05.02.2026
24 Аз Ако
13:18 05.02.2026
25 ОТДАВНА СЕ ЗНАЕ ЧЕ
13:18 05.02.2026
26 Факт
13:55 05.02.2026
27 Взмездие
13:58 05.02.2026
28 Правилно
До коментар #21 от "Изтеглете си":И така пенсията се увеличава.
14:09 05.02.2026
29 Предизборни каваци
14:17 05.02.2026