Габриел Вълков: Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им

Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им, каза Габриел Вълков от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ пред журналисти в кулоарите на парламента. От самото начало настояваме за социалните разходи в бюджета, заяви още той.

От "БСП-Обединена левица" вчера предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., припомни БТА.

Предложенията ни в бюджета са ясни, съгласувани са със синдикатите и работодатели, каза още народният представител. По думите му са предложили увеличаване на плащания, които вдигат доходите на хората, включително минималната работна заплата, майчинските, пенсиите, а учителските заплати да бъдат 125% от средната работна заплата. Вълков добави, че заплатите на младите лекари също са част от бюджета и могат да бъдат повишени през него.

Служебното правителство, което е напът да встъпи в длъжност, също остава без бюджет, каза Вълков. Според него страната може да влезе в спирала от избори и да няма приет бюджет за цялата година, като се работи с една дванайсета от бюджета за 2025 г. Това е проблем – инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приет преди една година, обясни депутатът.

На журналистически въпрос, ако се приеме предизборен бюджет дали няма да се стигне до „пари раздавани на калпак“, Вълков отговори, че е въпрос на разум от страна на партиите.

Няма достатъчно политическа воля от останалите партии, за да решат проблемите на хората, каза Вълков. Според него партиите не се интересуват от доходите на хората и народните представители са ангажирани с всякакви други неща, вместо да бъдат решени проблемите на българските граждани.