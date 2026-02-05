Новини
Габриел Вълков: Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им

5 Февруари, 2026

Служебното правителство, което е напът да встъпи в длъжност, също остава без бюджет, каза депутатът от "БСП - Обединена левица"

Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им, каза Габриел Вълков от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ пред журналисти в кулоарите на парламента. От самото начало настояваме за социалните разходи в бюджета, заяви още той.

От "БСП-Обединена левица" вчера предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., припомни БТА.

Предложенията ни в бюджета са ясни, съгласувани са със синдикатите и работодатели, каза още народният представител. По думите му са предложили увеличаване на плащания, които вдигат доходите на хората, включително минималната работна заплата, майчинските, пенсиите, а учителските заплати да бъдат 125% от средната работна заплата. Вълков добави, че заплатите на младите лекари също са част от бюджета и могат да бъдат повишени през него.

Служебното правителство, което е напът да встъпи в длъжност, също остава без бюджет, каза Вълков. Според него страната може да влезе в спирала от избори и да няма приет бюджет за цялата година, като се работи с една дванайсета от бюджета за 2025 г. Това е проблем – инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приет преди една година, обясни депутатът.

На журналистически въпрос, ако се приеме предизборен бюджет дали няма да се стигне до „пари раздавани на калпак“, Вълков отговори, че е въпрос на разум от страна на партиите.

Няма достатъчно политическа воля от останалите партии, за да решат проблемите на хората, каза Вълков. Според него партиите не се интересуват от доходите на хората и народните представители са ангажирани с всякакви други неща, вместо да бъдат решени проблемите на българските граждани.


  • 1 А кои са факторите,

    30 4 Отговор
    които допринасят за повишаването на цените?

    Коментиран от #5, #15, #26

    14:12 05.02.2026

  • 2 Как цените растат?

    37 5 Отговор
    Нали няма инфлация? Нали всичко е по мед и масло откакто сме в клуба на богатите?

    14:12 05.02.2026

  • 3 Нюклиър бласт

    28 4 Отговор
    Не ги разбирам българите от какво се оплакват. Нали не искаха като ходят в Гърция преди това да обменят левовете в евро. Сбъдна им се мечтата, така че да не се оплакват.

    14:18 05.02.2026

  • 4 спонтанен сарказъм

    20 6 Отговор
    що за руски опорки? Копейка!

    14:20 05.02.2026

  • 5 санди

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "А кои са факторите,":

    Алчността!

    14:20 05.02.2026

  • 6 Мръсни комунистически демагози!

    36 1 Отговор
    Гладувате и си делкате всичко с Мафията на Двете Прасета, а по тв-тата сте загрижени и социално ангажирани. Никакъв Парламент за вад и чалгарите от Има Такива Негодници!

    14:27 05.02.2026

  • 7 Тоя

    23 1 Отговор
    и той решил , че е фактор !

    14:29 05.02.2026

  • 8 Редакцията

    21 1 Отговор
    Какви са тези статии само за кой -какво казал от БСП -Герб -НН. От три дена само всякакви комунистически отрочета и псевдо лидери милионери по медиите. Не само по тази . Я се въздържайте малко или за хонорари ще си загубите и малкото останали да Ви четат и коментират . Те вярно ,че се разпръснаха из всички партии почти ,но хората си знаят кой от кое котило е и каква милионер капиталистическа социалност върти . Спрете се малко с тези нео социалисти станали върли богаташи с окраденото от народа. Няма да са на власт повече никога или съвсем без народ ще останем докато започнат пак да се избиват един друг за пари и власт. Скоро.

    14:37 05.02.2026

  • 9 Софийски селянин,Пенсионер

    15 3 Отговор
    Не е вярно,моловете и хипермаркетите през работен ден са фрашкани..
    Навсякъде е пълно с коли,задръствания по булевардите околовръстните...

    Коментиран от #25

    14:39 05.02.2026

  • 10 Ура,,Ура

    27 1 Отговор
    Пълен популист. Сега се сетил големия социалист. По добре си признай, че Боко и шиши ви разказаха играта и ви унищожиха партията.

    14:40 05.02.2026

  • 11 Милиционер

    17 3 Отговор
    И Аз това казвам, вдигнете ни заплатите.

    14:41 05.02.2026

  • 12 бою циганина

    14 0 Отговор
    робите са доволни и щастливи

    14:42 05.02.2026

  • 13 зоната на леврото

    20 0 Отговор
    и какво ви пука на вас паразитите на сигурна държавна хранилка т.е. на издръжка от тия с мижавите "доходи"?

    14:45 05.02.2026

  • 14 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Нали управлявахте бе лиглiо, защо не вдигнахте доходите?

    Коментиран от #16

    14:46 05.02.2026

  • 15 еврон пърцулманян

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "А кои са факторите,":

    не е заради еврото!!!

    14:47 05.02.2026

  • 16 о-рана "държава"

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    пропускаш, че те и в момента продължават да ни управляват в коалиция с герб, итн и подкрепата на новото начало

    14:48 05.02.2026

  • 17 Констатация

    14 0 Отговор
    Още един "червен капиталист" откри "Топлата Вода"!!! -)))

    14:49 05.02.2026

  • 18 потребител

    19 0 Отговор
    Сега си платих тока ! Сметката е точно двойна , някой сега да не си помисли ,че е от еврото .

    14:49 05.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Предизборни каваци

    20 0 Отговор
    Пенсионери, помнете че БСП и останалите БКП разклонения ГЕРБ+ДПС, ДПС и ПП+ДБ ви вкараха в зоната на леврото за да ровите всички по кофите! Не давайте нито глас за БСП и останалите издънки на БКП!!!

    14:50 05.02.2026

  • 21 ШЕФА

    20 0 Отговор
    Вижте само наглостта на това пеленаче,но вече алчно за власт.След като нац.предатели и престъпници от ОПГ БСП се подиграха на избирателите си и направиха коалиция с най големите из.оди в България Винету,Прасето и Учиндолският ..род докараха българите до просешка тояга и сега се сетили че цените били високи ? Вие такова безочие и наглост виждали ли сте ? Тези от БСП са по долни от всички останали взети заедно.

    14:50 05.02.2026

  • 22 политик

    17 0 Отговор
    Важното е ,че политиците имат фотоволтаици , перки ,ТЕЦ,ВЕЦ и всякакви други и сега като си плашате тока , парите отиват директно в техните джобове .Иначе веят байрака с БСП напред

    14:51 05.02.2026

  • 23 Бивш гласоподавател

    17 0 Отговор
    БСП ТРЯБВА ДА УMPE!

    14:56 05.02.2026

  • 24 Как не ви е срам, бе!

    16 0 Отговор
    Че и имате очи да се показвате пред хората
    възрастните почитатели на БСП трябва съвсем да са оскотели
    и изперкали ако не ви замлатят с тоалетна хартия
    по предизборните ви обиколки.
    То бива наглост анти - социалистическа, анти - социална
    ама вие се превърнахте в безобразни наглеци.
    Защо вкарахте България в пропадналата еврозона,
    как не ви беше малко отговорно към националната ни валута
    Българският лев - символ на свободата и независимостта на България.
    Елате само на 19 февруари на паветника Левски вие бесепарите,
    елате и на Шипка на 3 март, да видите какво ви чака - предатели т.панари

    15:01 05.02.2026

  • 25 Ххх

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Това е измамно наблюдение! Тия са много малък процент, а по моловете ходят и бедни хора които или само гледат или купуват малки неща.

    15:19 05.02.2026

  • 26 12345

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "А кои са факторите,":

    банките с евтини кредити и мижави лихви по депозити, така парите в наличност са много и съответнио всички по веригата до крайна цена гледат да ги усвоят, увеличението на доходи налива пари в инфлацията, съответно инфлационна спирала и след това дългова спирала ,доста държави как са стигнали до висок стандарт и съответно дългове, но не смеят да пипнат основните ,защото може да се разпадне цялата система, това е мое мнение

    15:24 05.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Червеи

    4 0 Отговор
    червеи

    15:30 05.02.2026

  • 30 Дака

    5 1 Отговор
    Цените растяли но не и доходите... а добро утро, но нали за да има високи доходи трябва и да се работи, не може от въздуха да дойдат тези пари или все от заеми ще живеем...

    15:31 05.02.2026

  • 31 Дака

    7 0 Отговор
    Хайде като много знаете и ви е болно за хората с ниски доходи, вие депутатите да вземете да си гласувайте по-ниски заплати, то не може хем да опосквате държавата, хем и да има добри доходи за другите, за нормалните хора в България.

    15:32 05.02.2026

  • 32 кво ти пука вълков

    4 0 Отговор
    ти нали си на софрата?

    15:33 05.02.2026

  • 33 Е то тва е целта

    4 0 Отговор
    Сичко да е скъпо а робовете да нямат

    15:35 05.02.2026

  • 34 бак лук

    5 1 Отговор
    ти какво направи по въпроса да не е така или само лапаш чуждите пари и съобщаваш пак за пари неща които всички знаят или платени лъжи и руска пропаганда??

    15:39 05.02.2026

  • 35 Кои

    4 0 Отговор
    млади хора биха членували в бесепе-то или в герб???
    Тиквеници

    15:53 05.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Онзи

    3 0 Отговор
    Глупости приказва, тоя лаком за власт. БОЙКО, каза, че няма увеличение на цените. Луд ставам, сега на кого да вярвам?

    16:08 05.02.2026

  • 38 Тошо

    2 0 Отговор
    Всички със "заслуги" за натикването на България в пропадащата еврозона, са за съд.

    16:49 05.02.2026

  • 39 От кибритената

    3 0 Отговор
    партийка,пак бръщолевят ! Никога нищо не са направили за увеличение на доходите!

    16:51 05.02.2026

  • 40 Тити

    2 0 Отговор
    Цените растат ама ви беше добре когато бяхте на софрата сложена от Боко и Шиши.

    17:41 05.02.2026

  • 41 пенсионер

    3 0 Отговор
    Мразя себе си, че останах да живея в България. Вечно се чешете по пенсионерите. Не желая да ме съжалявате. Месечно получавам 349 евро пенсия и около 4000 евро заплата. Не се бършете по нас боклуци.

    18:42 05.02.2026

  • 42 Моряка

    1 0 Отговор
    Това пуделче откри Америка.Сега иска и да стане Генсек.Но няма да стане.Никой не обича кариеристите.Другият такъв е също юпи- Атанасов.Малки,но вече гьонсурати.Само заради такива боклуци на върха на БСП,БСП вероятно ще се разпадне.Дано да оцелее.

    22:53 05.02.2026

