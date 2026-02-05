Габриел Вълков: Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им

Цените растат, а доходите на хората не отговарят на ръста им, каза Габриел Вълков от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ пред журналисти в кулоарите на парламента. От самото начало настояваме за социалните разходи в бюджета, заяви още той.
От "БСП-Обединена левица" вчера предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., припомни БТА.
Предложенията ни в бюджета са ясни, съгласувани са със синдикатите и работодатели, каза още народният представител. По думите му са предложили увеличаване на плащания, които вдигат доходите на хората, включително минималната работна заплата, майчинските, пенсиите, а учителските заплати да бъдат 125% от средната работна заплата. Вълков добави, че заплатите на младите лекари също са част от бюджета и могат да бъдат повишени през него.
Служебното правителство, което е напът да встъпи в длъжност, също остава без бюджет, каза Вълков. Според него страната може да влезе в спирала от избори и да няма приет бюджет за цялата година, като се работи с една дванайсета от бюджета за 2025 г. Това е проблем – инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приет преди една година, обясни депутатът.
На журналистически въпрос, ако се приеме предизборен бюджет дали няма да се стигне до „пари раздавани на калпак“, Вълков отговори, че е въпрос на разум от страна на партиите.
Няма достатъчно политическа воля от останалите партии, за да решат проблемите на хората, каза Вълков. Според него партиите не се интересуват от доходите на хората и народните представители са ангажирани с всякакви други неща, вместо да бъдат решени проблемите на българските граждани.
До коментар #1 от "А кои са факторите,":Алчността!
Навсякъде е пълно с коли,задръствания по булевардите околовръстните...
До коментар #1 от "А кои са факторите,":не е заради еврото!!!
16 о-рана "държава"
До коментар #14 от "ООрана държава":пропускаш, че те и в момента продължават да ни управляват в коалиция с герб, итн и подкрепата на новото начало
възрастните почитатели на БСП трябва съвсем да са оскотели
и изперкали ако не ви замлатят с тоалетна хартия
по предизборните ви обиколки.
То бива наглост анти - социалистическа, анти - социална
ама вие се превърнахте в безобразни наглеци.
Защо вкарахте България в пропадналата еврозона,
как не ви беше малко отговорно към националната ни валута
Българският лев - символ на свободата и независимостта на България.
Елате само на 19 февруари на паветника Левски вие бесепарите,
елате и на Шипка на 3 март, да видите какво ви чака - предатели т.панари
До коментар #9 от "Софийски селянин,Пенсионер":Това е измамно наблюдение! Тия са много малък процент, а по моловете ходят и бедни хора които или само гледат или купуват малки неща.
До коментар #1 от "А кои са факторите,":банките с евтини кредити и мижави лихви по депозити, така парите в наличност са много и съответнио всички по веригата до крайна цена гледат да ги усвоят, увеличението на доходи налива пари в инфлацията, съответно инфлационна спирала и след това дългова спирала ,доста държави как са стигнали до висок стандарт и съответно дългове, но не смеят да пипнат основните ,защото може да се разпадне цялата система, това е мое мнение
Тиквеници
