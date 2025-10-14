Новини
Говори собственик на апартамент в „Негреско“ - Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

Говори собственик на апартамент в „Негреско“ - Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

14 Октомври, 2025 13:21 1 214 24

  • елените-
  • потоп-
  • наводнение-
  • негреско-
  • разрушаване

Сред собствениците има и чуждестранни граждани – украинци, германци, руснаци – които са закупили апартаменти с надеждата за сигурност, но сега са изправени пред несигурност и правен хаос, добави адвокатът

Говори собственик на апартамент в „Негреско“ - Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След трагичните наводнения по Южното Черноморие и разкритията около строителството на комплекса „Негреско“ в района на Несебър, напрежението между собствениците и държавните институции расте. В ефира на „Здравей, България“ адвокат Любомир Петров – собственик на апартамент в сградата – заяви, че имотът му е закупен напълно законно, при това от Националната агенция за приходите (НАП), но сега собствениците са заплашени сами да разрушат жилищата си.

„Сградата е напълно законна – има всички документи: виза за проектиране, разрешително за строеж, акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме“, заяви Петров.

Според него няколко стотин души са пряко засегнати, включително семейства, за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат и без дом, и с дългове, подчерта той.

Петров настоя, че виновни са институциите, които са одобрили и въвели в експлоатация сградата:„Има издадени административни актове от длъжностни лица, въз основа на които е построено и въведено в експлоатация. Виновни са община Несебър, главният архитект и ДНСК, които не са упражнили контрол.“

Адвокатът потвърди, че поне десет апартамента в „Негреско“ са били продадени от НАП – държавна институция, която е иззела имотите от длъжници и ги е пуснала на публична продан.

„Когато купуваш от НАП, очакваш държавата да знае какво продава. Имотите бяха с всички разрешителни. Дори седмица преди наводнението НАП продаваше още един апартамент там“, допълни Петров.

Сред собствениците има и чуждестранни граждани – украинци, германци, руснаци – които са закупили апартаменти с надеждата за сигурност, но сега са изправени пред несигурност и правен хаос, добави адвокатът.

„Ако се наложи, ще отнесем случая и извън България“, коментира Петров.

Собствениците подготвят колективни искове срещу държавата и общината по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

„Нямаме прецедент в България – сграда със всички разрешителни да бъде съборена като незаконна. Ако това се случи, последствията за правната сигурност и пазара на имоти ще бъдат огромни“, предупреди Петров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-просто

    8 4 Отговор
    същество от булга...ца няма!

    13:23 14.10.2025

  • 2 Бре, тия шамари

    18 9 Отговор
    Кво се прайш , че незнайш къде и кво купуваш,бе

    Коментиран от #5

    13:24 14.10.2025

  • 3 Хрхехе

    17 3 Отговор
    Нали са взели парите, много мръсна политическа и държавническа корумпирана сган .

    13:27 14.10.2025

  • 4 прецедентът

    10 5 Отговор
    За да живеем всички по-добре, прецедентът трябва да се случи, а хората да бъдат обезщетени по законовия ред.

    13:28 14.10.2025

  • 5 Сила

    21 7 Отговор

    До коментар #2 от "Бре, тия шамари":

    Купени от НАП ....!!!???!!! Демек , търсел си нещо на безценица , нали .....под официалната продажба цена , нали тарикатино !!?

    Коментиран от #8, #10

    13:30 14.10.2025

  • 6 Питане

    13 4 Отговор
    Кьорав карти играе ли ?

    13:31 14.10.2025

  • 7 истината

    18 1 Отговор
    Скрили са се зад държавата и работят за себе си, държавата отдавна превзета от комунисти и дс агенти

    13:34 14.10.2025

  • 8 На тебе...

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Ако ти падне,няма ли да го купиш при положение,че е законно.Кво се правиш на много праволинеен.

    Коментиран от #16

    13:34 14.10.2025

  • 9 Тома

    21 1 Отговор
    Адвокате четири човека се удавиха защото всичко ви е законно но от държавната мафия която е разписвала документи за строеж против закона.Така че ще търсите тях за да ги съдите.

    Коментиран от #13

    13:40 14.10.2025

  • 10 Коментара

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Ти е незначителен като тебе! Щом е от НАП, значи е от държавата. Тя отговаря за редовността на продажбата.

    Коментиран от #18

    13:42 14.10.2025

  • 11 Съвест

    12 6 Отговор
    Съвецки палячо, държавата нищо не ти е продала. Търси Ветко и Маринела!

    13:45 14.10.2025

  • 12 БОЦ - ко

    9 3 Отговор
    Някой с портфейлите подути,
    От "елени" са вече кошути...

    /добре на е....ни/

    Коментиран от #15

    13:45 14.10.2025

  • 13 Нали

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Началото на комплекса е от 1975 г, и след 50 години и един порой .... ще съборим всичко !?

    А Томата към началото на строителството може и да не си бил роден @

    13:48 14.10.2025

  • 14 Бачо Киро

    16 3 Отговор
    Те че са "законни" и "със всички необходими документи" тези имоти е от ясно по-ясно. Въпросът е дали е РЕДНО, НОРМАЛНО и БЕЗОБАСТНО да бъдат посторени там... е то се видя.
    Но имало чужденци, хора без друго жилище, щели да останат безимотни и с дългове... да, не е приятно. Но нека си го кажем - в такива комплекси "случайни хора" рядко имат имоти. Според мен не може да има съмнение, че целият този комплекс трябва да бъде изринат и после по "каналния" ред - следствие, прокуратура, съд, че най-добре и европейски да е. Някой е взел подкупи, за да издаде документите, някой друг пък ги е дал тези подкупи.
    Истината е, че докато работим на принципа "аз за тебе, ти за мен... нещо да свършим", докато няма осъдени длъжностни лица ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ на институциите, в министерствата и в НС, докато няма осъден (или най-добре провесен за врата) политк нещата няма да се случват по правилния начин и ще продължаваме да гледаме подобни неща.

    13:48 14.10.2025

  • 15 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "БОЦ - ко":

    Една кошута изблея...

    14:02 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДългоИме

    9 2 Отговор
    Язък, че си "юрист" щом така говориш така - "Когато купуваш от НАП, очакваш държавата да знае какво продава" - ха- ха! Аланкуолу, вярно е точно обртното - когато "купуваш от държавата" (като нашата!) - да знаеш какво купуваш, анадънма? Пий една студена вода и всичко ще е наред!

    14:07 14.10.2025

  • 18 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментара":

    Коя "държава " .....щото на Територията са няколко , "държавите " !!?" НАП гарантира ...." Без коментар !!!

    14:09 14.10.2025

  • 19 Корумпирани негодници

    5 2 Отговор
    Държавата му виновна. Кога кри парите и ламтеше за поредния як апартамент, кой беше виновен! Ти си част от държавата. Ти си виновен. Природата си знае работата, не се подчинява на идеологии и корумпирани мутри.

    14:12 14.10.2025

  • 20 Жбръц

    7 1 Отговор
    Какъв НАП ти е " продал" този имот бе, адвокатин? Никъде,в никакъв сайт на НАП няма подобни обяви.Купил си го от някой твой събрат- чси.Данъчните могат да наложат запор за данъчни вземания,през съда.Чси продава! Пак си минал по тънката лайсна.Търси си правата от инвеститора.Смешко! ..За мнозина,това било " единствено жилище".Ще отиде да живее на Елените,където през зимата се гонят пингвини,и няма кой дори да те напсува.Я у лево! Трябва да го сринат,до кота нула.За да се превърне в обеца на ухото,за всеки бъдещ тарикат- инвеститор,както и за архитекти,еколози, контролни органи.Ако падне такъв проливен дъжд -150-200 лт/ кв м, в столицата, Витоша и над Бояна, вашата гледка ще бледнее,пред онова,което може да стане по трасето на една река, която вече не е.

    14:25 14.10.2025

  • 21 ахоййййй

    5 1 Отговор
    Държавата нищо не ви е продавла , далавераджии такива . Търсете си парите от инвиститорите -рушведчии , дето са ви прекарали яко . Да бяхте гледали , когато е трябвало .

    14:29 14.10.2025

  • 22 Мдаммм

    1 1 Отговор
    Бас държа,че повечето от злостните предходни коментари са направени от панелкаджии,които си мислят,че са застраховани от проблеми.Да ви отворя драги злобари,всички панелкаджии живеете вече в незаконни сгради,на които експлоатационния период е изтякъл,който е 50 години заложени още при проектирането навремето.Така че приказката за пожара при съседа ще дойде и при вас,бъдете сигурни!!!

    Коментиран от #23

    14:32 14.10.2025

  • 23 хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаммм":

    Бас държа , че на теб истината не ти изнася ........

    14:34 14.10.2025

  • 24 Кой ще плаща

    0 0 Отговор
    При положение , че собствениците имат издаден Акт 16 , което на практика узаконява жилищата , и ги прави добросъвестни купувачи . Не виждам как държавата може да предприеме такива тежки санкции , да тръгне срещу документите , които същата тази държава е издала . Европейски съд ще отсъди щетите по европейски цени .Един апартамент ще струва с подобренията грубо 1.5 милиона Евро . На територията по принцип е батак , но в такъв правен батак , още не се бяхме вкарвали .

    14:37 14.10.2025

Новини по градове:
