Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Доц. Попиванов: БСП може да остане извън парламента

Доц. Попиванов: БСП може да остане извън парламента

7 Февруари, 2026 07:09, обновена 7 Февруари, 2026 06:17 925 18

  • борис попиванов-
  • политика-
  • избори

С ръководството на Зафиров резултатът би бил обречен, смята политологът

Доц. Попиванов: БСП може да остане извън парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

БСП върви към най-тежкия период от своето съществуване от повече от 80 години. Ако инстинктът за самосъхранение на партийния актив не сработи този път, БСП просто ще последва съдбата на всички останали бивши комунистически партии в Централна и Източна Европа, които останаха на терен след 1989 г., но постепенно се загубиха в политическото небитие. Това каза политологът доц. Борис Попиванов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Значителна част от партийния актив на БСП категорично не смятат за успешно коалиционното управление, отбеляза той. "Нещо повече – смятат, че БСП напълно се е обезличила в сянката на Бойко Борисов и Делян Пеевски и че не може да реализира нищо от своите политики. Максимумът от постиженията, който могат да реализират в управлението, е по милост от по-големите участници. Водещо е общото съзнание, че с това ръководство и с този председател шансовете на БСП на изборите през април няма да бъдат никак добри“, коментира Попиванов.

Според него участието на левицата със свои кадри в управлението е било грешка. "Стана ясно, че правителството в много висока степен зависи от подкрепата и волята на една партия, която е извън него – на "ДПС – Нова начало“, и тогава на една немалка част от социалистите им дойде в повече. Повече от 15 години те са се съпротивлявали на всякакъв тип сътрудничество с Бойко Борисов, но Делян Пеевски вече задейства определени червени линии“, поясни политологът.

За преобладаващата част от левите избиратели в България Румен Радев е бил техният президент. "Той въплъщаваше онова, което те не виждаха в своята собствена партия – решителност, категоричност, смелост да се изразяват позиции, включително и международни, които импонираха силно на левите симпатизанти“, обясни Борис Попиванов.

Независимо от влизането на Румен Радев на политическия терен обаче, според него изборният резултат за БСП не е предопределен. "Несъмнено съществува вероятност те да не успеят да прескочат 4-процентовата бариера за влизане в Народното събрание, но това не е напълно сигурно. Все още има много избиратели социалисти, които са разочаровани от своята партия, но ако те видят ясен сигнал за промяна, за нов тип послание, за нови лица начело на партията, биха могли да дадат последен кредит на доверие на своята партия. Затова това, което ще стане на Конгреса, е много решаващо. С ръководството на Зафиров резултатът би бил обречен“, смята политологът.

Новото ръководство трябва ясно и категорично да покаже пред избирателите, че не е компрометирано и не приема компрометиране от страна на досегашните си партньори в управлението, подчерта той. "Второто условие е, че е в състояние да си сътрудничи и да управлява с Румен Радев след парламентарните избори. Перспективата е налице, просто трябва да бъде превърната в един консолидиращ, мобилизиращ фактор. Много е трудно и на този етап като че ли шансовете не са в тази посока, но ако има някакъв шанс, той е в търсенето на такъв тип двойна перспектива. Минимумът, който трябва да се види като желание за промяна, е нов състав на Изпълнителното бюро и промяна на подхода при водачите на лист, с отчитане на местния фактор“, поясни Борис Попиванов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бивш гласоподавател

    17 3 Отговор
    БСП трябва да умpe!

    06:19 07.02.2026

  • 2 Отвратен и разочарован от БСП

    20 0 Отговор
    ...Дай Боже!
    Време му беше!
    За ,,Непокорната"...тоже !
    Излъгаха избирателите си...милиони ,които ги подкрепяха преди 36 години за да трупат милиони...приватизират и се преструват ,че ,,мислят" за трудовият Народ...ограбен,беден..омерзен !

    06:28 07.02.2026

  • 3 Гарга Сарис

    10 0 Отговор
    Е па гуем праз като са извън парламента! Да им направим мавзулей и да им удариме хикса!

    06:34 07.02.2026

  • 4 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    На ИТН и БСП вече не е необходимо да им обръщаме внимание...

    06:34 07.02.2026

  • 5 ЧИЧО

    17 1 Отговор
    Стига сте ревали за туй БСП,дано изчезне загубата няма да е голяма. Всички милионери са техни отрочета.

    06:40 07.02.2026

  • 6 Бг дракон от Пирин

    12 1 Отговор
    От устата на доцента в Божиите уши! Да се приключи с тази жалка партия, от която остана само абревиатурата де. Богати Социални Пенсионери! Трябва да отидат у бун.ище.то на историята. Само така ще има справедливост.
    А на Разбойко и Шиши пожелавам свинска сватба, а после хубаво да ги опърлят, а после на лъвовете у Софийска Зоологическата градина.
    Пс горките ще получат хранително отравяне.

    06:43 07.02.2026

  • 7 За какво им е на БСП конгрес?

    11 1 Отговор
    Картината се изясни, Радев ще ги глътне, и ще изплюе сегашните костилки, а те конгрес щели да правят, смях, смях!? Тези да се съберат с Нинова и да поемат на самоход към политическото сметище, там е мястото за боклуци.

    06:44 07.02.2026

  • 8 ИСКА МУ СЕ ДА СТАНЕ ТАКА

    1 9 Отговор
    НСПРОТИВ ДАЖЕ ЩЕ Е ВТОРА ИЛИ ТРЕТС ПОЛ.СИЛА В ПАРЛАМЕНТА.
    ХОРАТА ГЛЕДАТ И ПРЕЦЕНЯВАТ ЧЕ сА ДОБРИ ВЪВ СОЦ.СВЕРА И ВЪВ ВСИЧКО.
    За.рсзлика от досегашните.нови фалш УПРАВНИЦИ от.,2002 год.нассм.

    Коментиран от #11

    06:57 07.02.2026

  • 9 Иван

    5 0 Отговор
    Крайно време е комунистите да са извън Парламента. А дано

    07:23 07.02.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    7 0 Отговор
    БСП щяла да остане извън Парламента?!? Еми да остане, бе! Няма да липсва на никого!

    07:25 07.02.2026

  • 11 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИСКА МУ СЕ ДА СТАНЕ ТАКА":

    Не мислиш логично- ако БСП стане както казваш втора или Трета сила в НС,това значи да Открадне от Електората на Радев щото НЯМА ОТКЪДЕ ДРУГАДЕ да дойдат Гласове.На практика обаче се случва точно обратното.

    08:12 07.02.2026

  • 12 Механик

    0 2 Отговор
    Страхотна фамилия има тоя. Навежда на размисъл.
    ПОПиванов ли е правилно или ПОИВАНов?

    08:34 07.02.2026

  • 13 така де

    1 0 Отговор
    прав си.требеше да няма правителство и избори до дупка А така БЪЛГАРИЯ си взе некакви 2 милиарда от европа зачеркнати от президента радев На българина трябва да му е тежко и предателите партийци от бсп да са единствените милионери ДРУГИТЕ ДА СТРАДАТ и сега и еврото дойде и за руснаците гювеч няма и една стотинка е вече една рубла а предишната година беше цели 2 стотинки ТА ТЕ ТАКА И ПОСКЪПНА БЪЛГАРСКАТА ПАРА И ТОВА НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СТАВА нъл тъй

    08:56 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ФAКТ !

    1 0 Отговор
    ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри!

    Да кажеш Истината ---- !

    Било Обидно !

    Факт !

    09:11 07.02.2026

  • 16 България !

    1 1 Отговор
    България !

    Е Страна !

    Без Перспектива !

    Който Може !

    Да Бяга !

    09:16 07.02.2026

  • 17 !!!?

    2 2 Отговор
    Русофилството е тежка форма на Стокхолмски синдром, а БКП/БСП е на път докаже, че от него се умира...!!!?

    09:27 07.02.2026

  • 18 Пловдив бг

    0 0 Отговор
    80 процента от българите го очакват този резултат,айде чао вземете си панелите и масквича и бегайте

    17:30 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове