Доц. Попиванов: БСП може да остане извън парламента

БСП върви към най-тежкия период от своето съществуване от повече от 80 години. Ако инстинктът за самосъхранение на партийния актив не сработи този път, БСП просто ще последва съдбата на всички останали бивши комунистически партии в Централна и Източна Европа, които останаха на терен след 1989 г., но постепенно се загубиха в политическото небитие. Това каза политологът доц. Борис Попиванов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

Значителна част от партийния актив на БСП категорично не смятат за успешно коалиционното управление, отбеляза той. "Нещо повече – смятат, че БСП напълно се е обезличила в сянката на Бойко Борисов и Делян Пеевски и че не може да реализира нищо от своите политики. Максимумът от постиженията, който могат да реализират в управлението, е по милост от по-големите участници. Водещо е общото съзнание, че с това ръководство и с този председател шансовете на БСП на изборите през април няма да бъдат никак добри“, коментира Попиванов.

Според него участието на левицата със свои кадри в управлението е било грешка. "Стана ясно, че правителството в много висока степен зависи от подкрепата и волята на една партия, която е извън него – на "ДПС – Нова начало“, и тогава на една немалка част от социалистите им дойде в повече. Повече от 15 години те са се съпротивлявали на всякакъв тип сътрудничество с Бойко Борисов, но Делян Пеевски вече задейства определени червени линии“, поясни политологът.

За преобладаващата част от левите избиратели в България Румен Радев е бил техният президент. "Той въплъщаваше онова, което те не виждаха в своята собствена партия – решителност, категоричност, смелост да се изразяват позиции, включително и международни, които импонираха силно на левите симпатизанти“, обясни Борис Попиванов.

Независимо от влизането на Румен Радев на политическия терен обаче, според него изборният резултат за БСП не е предопределен. "Несъмнено съществува вероятност те да не успеят да прескочат 4-процентовата бариера за влизане в Народното събрание, но това не е напълно сигурно. Все още има много избиратели социалисти, които са разочаровани от своята партия, но ако те видят ясен сигнал за промяна, за нов тип послание, за нови лица начело на партията, биха могли да дадат последен кредит на доверие на своята партия. Затова това, което ще стане на Конгреса, е много решаващо. С ръководството на Зафиров резултатът би бил обречен“, смята политологът.

Новото ръководство трябва ясно и категорично да покаже пред избирателите, че не е компрометирано и не приема компрометиране от страна на досегашните си партньори в управлението, подчерта той. "Второто условие е, че е в състояние да си сътрудничи и да управлява с Румен Радев след парламентарните избори. Перспективата е налице, просто трябва да бъде превърната в един консолидиращ, мобилизиращ фактор. Много е трудно и на този етап като че ли шансовете не са в тази посока, но ако има някакъв шанс, той е в търсенето на такъв тип двойна перспектива. Минимумът, който трябва да се види като желание за промяна, е нов състав на Изпълнителното бюро и промяна на подхода при водачите на лист, с отчитане на местния фактор“, поясни Борис Попиванов.