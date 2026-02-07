Крум Зарков: Б - българска, не бутикова, С - социалистическа, не съглашателска и П - партия, а не Пеевски

Аз съм един от кандидатите, така че имам очакването да съм следващия председател. Но ние очакваме да изпълним с ново съдържание абревиатурата БСП. Това заяви Крум Зарков, кандидат за лидер на социалистите, в предаването "Тази събота" по bTV, цитиран от novini.bg.

Б - българска, не бутикова, С - социалистическа, не съглашателска и П - партия, а не Пеевски, разясни Зарков. По думите му последната година на БСП е била съглашателска с Пеевски.

Днешният конгрес е демонстрация на живителна сила. Той се състои въпреки волята на ръководителите, каза Зарков.

Крум Зарков посочи, че има отношения на "взаимно уважение" с Румен Радев. И уточни, че би могъл да води диалог с него. "Ако БСП се обнови и оздрави, ако застане на онази позиция, на която е била - страната на правото и справедливостта, няма никаква причина да не сътрудничим с всички партии в тази общност", допълни още Зарков.