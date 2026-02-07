Крум Зарков: Б - българска, не бутикова, С - социалистическа, не съглашателска и П - партия, а не Пеевски

Аз съм един от кандидатите, така че имам очакването да съм следващия председател. Но ние очакваме да изпълним с ново съдържание абревиатурата БСП. Това заяви Крум Зарков, кандидат за лидер на социалистите, в предаването "Тази събота" по bTV, цитиран от novini.bg.
Б - българска, не бутикова, С - социалистическа, не съглашателска и П - партия, а не Пеевски, разясни Зарков. По думите му последната година на БСП е била съглашателска с Пеевски.
Днешният конгрес е демонстрация на живителна сила. Той се състои въпреки волята на ръководителите, каза Зарков.
Крум Зарков посочи, че има отношения на "взаимно уважение" с Румен Радев. И уточни, че би могъл да води диалог с него. "Ако БСП се обнови и оздрави, ако застане на онази позиция, на която е била - страната на правото и справедливостта, няма никаква причина да не сътрудничим с всички партии в тази общност", допълни още Зарков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:06 07.02.2026
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:07 07.02.2026
3 На този
Коментиран от #24
10:11 07.02.2026
4 Майна
То е ясно!
Предателите на България
10:11 07.02.2026
5 САНДОКАН
10:14 07.02.2026
6 Тия вместо ПАРТИЯ да сложат думата
10:14 07.02.2026
7 Българин
10:17 07.02.2026
8 Зарков е човекът на Радев,
Въобще, всиччки партии клекнаха на Радев. Постепенно Радев овладява всички власти в България. Путин в български вариаант.
Това е много опасно!
За това даа подкрепим опозицията- Възраждане, ДПС или Нинова!
Коментиран от #11, #31, #33
10:19 07.02.2026
9 Абе
10:20 07.02.2026
10 Хмм
10:23 07.02.2026
11 Ами
До коментар #8 от "Зарков е човекът на Радев,":как виждате Костадинов до Доган не мога да разбера, точно той удари по вота за Доган в Турция
Коментиран от #17
10:25 07.02.2026
12 Боруна Лом
Коментиран от #23
10:32 07.02.2026
13 1488
Коментиран от #22
10:34 07.02.2026
14 Наследствен бофклук
Искам да ти знам « мнението»
До сега, нито един « политик» не е взел отношение по това извращение на човешката особа!
10:35 07.02.2026
15 Събираме съчки
10:37 07.02.2026
16 Хмм
Коментиран от #21
10:40 07.02.2026
17 Вие пък къде видяхте да слагам
До коментар #11 от "Ами":Костадинов до Доган?!
ДПС отдавна не е Доган!
Второ- Възраждане , ДПС и Нинова са три отделни партии, единствените опозиционни в момента.
10:45 07.02.2026
18 Някой
Привилегии за милиционери, фатмаци, червени политици, червени бизнесмени и червени пенсионери.
Менте социалистическа партия на милиционери, бизнесмени и тлъсти политици, живеещи на гърба на наивния народ.
10:47 07.02.2026
19 Куку без бенд
10:49 07.02.2026
20 ШЕФА
10:50 07.02.2026
21 Популитбюро
До коментар #16 от "Хмм":Те са си на долари още от началото на 80-те, вече отдавна са милионери. Това са трето поколение дребни капиталистчета.
11:03 07.02.2026
22 "демократ"
До коментар #13 от "1488":Точно. Разбирателката Кисельова няма да бъде забравена. Бсп унищожи лева.
11:04 07.02.2026
23 Оракула от Делфи
До коментар #12 от "Боруна Лом":Съвсем заслужено , " кръжока на Зафиров" получи колективен "червен картон"!!!
"Наядоха се" веднъж за винаги , както и предполагахме , във времето определено за игра
"продължението на мача" не се състоя, поради промяна в схемата на "Тандема", прелъстени и изоставени,
играчите изпадат в " Б "- група, а там чакат Станишев ,Гергов,Петков ,Първанов,"Таковците", и много други
другари олигарси!!! И все бедни социалисти - комунисти!
Кой с хотел, някой с два три, или целия Панаир в Пловдив, или "бабичката " от социалното министерство
с "розавото Бентли" не сме забравили в "каква мизерия" живеят?????
Докато Корнелия Нинова се отличи от приятелите на "Тандема", и се изкачи с една глава растояние , напред в класацията на, "Уж"- Лявото крило??
Продължението продължава , очаква се обединение с Нинова , при наличие на трезви глави!!!
В противен случай , Румен Радев , че трябва да ги събира с метлата , когато му дойде времето???
11:13 07.02.2026
24 Дядо-Генерал
До коментар #3 от "На този":е осиновил навремето мама Зарка.
11:19 07.02.2026
25 Истина ви казвам!
11:34 07.02.2026
26 Митака от Коняво
11:43 07.02.2026
27 Зарков
11:50 07.02.2026
28 Гражданин
12:17 07.02.2026
29 Дориана
12:36 07.02.2026
30 Някой
12:40 07.02.2026
31 Не може да е негов
До коментар #8 от "Зарков е човекът на Радев,":Този не е никакъв човек
Той е предател, дезертьор
Абсолютен неудачник е
12:55 07.02.2026
32 Ясно
13:52 07.02.2026
33 Само че
До коментар #8 от "Зарков е човекът на Радев,":Възраждане и Нинова не са опозиция а са в услуга на Рублен.
13:55 07.02.2026
34 Ха ха ха
13:56 07.02.2026
35 :((((((
14:16 07.02.2026
36 2020
15:23 07.02.2026
37 Изчезни К …ут
17:52 07.02.2026