Крум Зарков: Б - българска, не бутикова, С - социалистическа, не съглашателска и П - партия, а не Пеевски

7 Февруари, 2026 10:04 1 305 37

  • крум зарков-
  • бсп-
  • конгрес-
  • ново значение-
  • промяна

Днешният конгрес е демонстрация на живителна сила. Той се състои въпреки волята на ръководителите, каза още Зарков

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз съм един от кандидатите, така че имам очакването да съм следващия председател. Но ние очакваме да изпълним с ново съдържание абревиатурата БСП. Това заяви Крум Зарков, кандидат за лидер на социалистите, в предаването "Тази събота" по bTV, цитиран от novini.bg.
Б - българска, не бутикова, С - социалистическа, не съглашателска и П - партия, а не Пеевски, разясни Зарков. По думите му последната година на БСП е била съглашателска с Пеевски.
Днешният конгрес е демонстрация на живителна сила. Той се състои въпреки волята на ръководителите, каза Зарков.

Крум Зарков посочи, че има отношения на "взаимно уважение" с Румен Радев. И уточни, че би могъл да води диалог с него. "Ако БСП се обнови и оздрави, ако застане на онази позиция, на която е била - страната на правото и справедливостта, няма никаква причина да не сътрудничим с всички партии в тази общност", допълни още Зарков.


  • 1 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    В новата централа на Радев на Тодор Александров има опашка от социалисти и гербаджии.

    10:06 07.02.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 10 Отговор
    Тоя ще я закопае окончателно БеСиПетУ.....нито ден трудов стаж....бил нашия политик по професия...

    10:07 07.02.2026

  • 3 На този

    18 5 Отговор
    дядо му, майка му са от ранг листата.

    Коментиран от #24

    10:11 07.02.2026

  • 4 Майна

    8 5 Отговор
    Взаимно уважение с лондонсити- Радев!
    То е ясно!
    Предателите на България

    10:11 07.02.2026

  • 5 САНДОКАН

    16 0 Отговор
    Гемията потънала , лапачите се сетели да развяват байряка

    10:14 07.02.2026

  • 6 Тия вместо ПАРТИЯ да сложат думата

    2 2 Отговор
    ПАТРИА която означава Отечество

    10:14 07.02.2026

  • 7 Българин

    3 5 Отговор
    ПАРТИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ В ЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС - ПОБЕДА !

    10:17 07.02.2026

  • 8 Зарков е човекът на Радев,

    7 14 Отговор
    чрез който ще бъде овладяна БСП.

    Въобще, всиччки партии клекнаха на Радев. Постепенно Радев овладява всички власти в България. Путин в български вариаант.

    Това е много опасно!

    За това даа подкрепим опозицията- Възраждане, ДПС или Нинова!

    Коментиран от #11, #31, #33

    10:19 07.02.2026

  • 9 Абе

    11 7 Отговор
    Манете го това кьосе.

    10:20 07.02.2026

  • 10 Хмм

    14 6 Отговор
    не сте бутикова, защото това предполага високо качество, вижте се - зафиров, добрев, стойнев, и предателят зарков, всички те отхвърлиха референдума на президента за еврото против волята на електората на БСП

    10:23 07.02.2026

  • 11 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Зарков е човекът на Радев,":

    как виждате Костадинов до Доган не мога да разбера, точно той удари по вота за Доган в Турция

    Коментиран от #17

    10:25 07.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    18 2 Отговор
    Зарков БСП се превърна не в Бутикова а в БИТАШКА партия заради Гуцана,Зафира,Добрев и Пелтека!Тия постигнаха това за 300 дни,което СДС и Герб-не можаха за 35 г.

    Коментиран от #23

    10:32 07.02.2026

  • 13 1488

    13 2 Отговор
    медиите и учебниците може да не помнят, но бъдещите поколения българи винаги ще помнят, че Вкиселова и БСП им взеха националната идентичност и независимост (лева) в нарушение на закона

    Коментиран от #22

    10:34 07.02.2026

  • 14 Наследствен бофклук

    6 4 Отговор
    Коментрай зверствата срещу измъчваните животни!
    Искам да ти знам « мнението»
    До сега, нито един « политик» не е взел отношение по това извращение на човешката особа!

    10:35 07.02.2026

  • 15 Събираме съчки

    4 1 Отговор
    Ханко брат, "ко"-то означава, че е бил комунист, от стохилядолетницата.

    10:37 07.02.2026

  • 16 Хмм

    8 3 Отговор
    БСП унищожи българския лев!

    Коментиран от #21

    10:40 07.02.2026

  • 17 Вие пък къде видяхте да слагам

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Костадинов до Доган?!

    ДПС отдавна не е Доган!
    Второ- Възраждане , ДПС и Нинова са три отделни партии, единствените опозиционни в момента.

    10:45 07.02.2026

  • 18 Някой

    12 0 Отговор
    БСП са група мошеници, които 80 години експлоатират народа за лична изгода.
    Привилегии за милиционери, фатмаци, червени политици, червени бизнесмени и червени пенсионери.

    Менте социалистическа партия на милиционери, бизнесмени и тлъсти политици, живеещи на гърба на наивния народ.

    10:47 07.02.2026

  • 19 Куку без бенд

    6 2 Отговор
    Какво стана с Вип -тъмницата за богати бизнесмени ве,Крумчо.Ще го"обзавеждаме"ли с бутик бизнесмени-политици,или е само за залъгалка на електората.Защо още не е"отворен",кандидати ли няма или" кравата" още дава мляко.

    10:49 07.02.2026

  • 20 ШЕФА

    10 2 Отговор
    ОПГ БСП( Банда Страхливци и Предатели) Цялото ОПГ са хора без нито един ден трудов стаж,най обикновени крадци ,лъжци и некадърници от които нищо не става и се чудят как да се докопат до държавната хранилка.

    10:50 07.02.2026

  • 21 Популитбюро

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Те са си на долари още от началото на 80-те, вече отдавна са милионери. Това са трето поколение дребни капиталистчета.

    11:03 07.02.2026

  • 22 "демократ"

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Точно. Разбирателката Кисельова няма да бъде забравена. Бсп унищожи лева.

    11:04 07.02.2026

  • 23 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Съвсем заслужено , " кръжока на Зафиров" получи колективен "червен картон"!!!
    "Наядоха се" веднъж за винаги , както и предполагахме , във времето определено за игра
    "продължението на мача" не се състоя, поради промяна в схемата на "Тандема", прелъстени и изоставени,
    играчите изпадат в " Б "- група, а там чакат Станишев ,Гергов,Петков ,Първанов,"Таковците", и много други
    другари олигарси!!! И все бедни социалисти - комунисти!
    Кой с хотел, някой с два три, или целия Панаир в Пловдив, или "бабичката " от социалното министерство
    с "розавото Бентли" не сме забравили в "каква мизерия" живеят?????
    Докато Корнелия Нинова се отличи от приятелите на "Тандема", и се изкачи с една глава растояние , напред в класацията на, "Уж"- Лявото крило??
    Продължението продължава , очаква се обединение с Нинова , при наличие на трезви глави!!!
    В противен случай , Румен Радев , че трябва да ги събира с метлата , когато му дойде времето???

    11:13 07.02.2026

  • 24 Дядо-Генерал

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "На този":

    е осиновил навремето мама Зарка.

    11:19 07.02.2026

  • 25 Истина ви казвам!

    7 3 Отговор
    Мислех Крум Зарков за умен млад човек,но от изявленията му разбрах, че той си остава комунист. Жалко! бг.

    11:34 07.02.2026

  • 26 Митака от Коняво

    3 3 Отговор
    Достоен. Тръгна си с чест от президентството. Ако стане председател на БСП ще гласувам.

    11:43 07.02.2026

  • 27 Зарков

    3 6 Отговор
    е последната надежда, успех!

    11:50 07.02.2026

  • 28 Гражданин

    2 1 Отговор
    Няма как да е бутикова. Това в момента там няма нищо елегантно и луксозно подбрано, а точно обратното, лош вкус и ниско качество. Това е групата която пряко участва в приватизирането на държавни дялове и е естествено Пеевски и Борисов да ги държат изкъсо. Този там където не дава да се говори за баща му и пелтека който искаше да стане лидер на партията живеят в два свята и не могат да се освестят заедно с другите "съмишленици"..

    12:17 07.02.2026

  • 29 Дориана

    6 2 Отговор
    Крум Зарков , а вашия млад депутат Атанас Атанасов стана най- големия защитник на мафията, корупцията и олигархията като се превърна в най- дебелата патерица на Борисов и Пеевски. Предателите ви идват от вътре .

    12:36 07.02.2026

  • 30 Някой

    3 1 Отговор
    Лидерите на тази партия винаги са били изключително нагли, и нахални 36години. За първи път ги виждам да говорят така уплашени и стреснати, чак ми е странно и чудно като го гледам това !!!!?

    12:40 07.02.2026

  • 31 Не може да е негов

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зарков е човекът на Радев,":

    Този не е никакъв човек
    Той е предател, дезертьор
    Абсолютен неудачник е

    12:55 07.02.2026

  • 32 Ясно

    3 1 Отговор
    Убиеца на котки Зарков иска да се върне комунизма в България и да управляват заедно с чичо Румен

    13:52 07.02.2026

  • 33 Само че

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Зарков е човекът на Радев,":

    Възраждане и Нинова не са опозиция а са в услуга на Рублен.

    13:55 07.02.2026

  • 34 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Според политолозите БСП няма да влезе в следващия парламент.

    13:56 07.02.2026

  • 35 :((((((

    3 0 Отговор
    Котешкият душманин вместо да стои в ъгъла и да мълчи, пак се е разпищолил.

    14:16 07.02.2026

  • 36 2020

    3 0 Отговор
    Б - като българска С - като сбирщина П - като ппедерсти.....

    15:23 07.02.2026

  • 37 Изчезни К …ут

    3 0 Отговор
    До кога ще ни разсмива този Клоун ?

    17:52 07.02.2026

