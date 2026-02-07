Новини
Калоян Паргов: Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма

7 Февруари, 2026 16:20 1 244 53

БСП може без всеки от нас. Но България не може без БСП. Нека днес и утре не се разпиляваме по второстепенни въпроси, не затъваме в традиционните крамоли и свади, а да се изкачим на нивото на отговорността, която носим пред историята за съдбата на социалистическата идея, коментира още зам.- председателят на БСП

Калоян Паргов: Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма - 1
Снимка: СИНПИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП може без всеки от нас. Но България не може без БСП. Нека днес и утре не се разпиляваме по второстепенни въпроси, не затъваме в традиционните крамоли и свади, а да се изкачим на нивото на отговорността, която носим пред историята за съдбата на социалистическата идея. За това призова зам.- председателят на БСП Калоян Паргов пред делегатите на 51-вия Конгрес на партията.

Той изтъкна, че не иска да е част от разединението и затова ще направи крачка встрани.

„Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма. За това няма да се включа в това състезание. Ще приема всяко решение, както винаги съм го правил“, заяви Паргов.

По думите му коментарите и прогнозите се лутат между крайности – от „да се обединим и да си върнем водещата политическа роля“, до „БСП е в края на пътя си“. „Следователно нашите имена тук и сега ще подпечатат или бъдещето, или кончината на партията и ще се окичат било със слава, било със срам“, изтъкна той.

„Време е да си го припомним, след като преживяваме толкова драматичен момент в нашата 135-годишна история, и да обясним с прости думи или с няколко изречения кое е нашето символ-верую, нашата идеология и за какво винаги сме се борили и за какво продължаваме да се борим“, каза зам.-председателят на БСП и посочи: „От учредяването си като партия досега ние винаги сме били за: чиста и свята република, равенство и социална справедливост, винаги с Европа и никога против Русия“.

Според него това са истинските червени линии за БСП и няма нужда преди всеки парламентарен избор да се измислят нови.

„Това са границите, които в отношенията си с другите партии ние не трябваше да преминаваме, но го сторихме и сега се налага да бършем от челата си срама, за да продължим“, категоричен бе Паргов.

„Недопустимо е в ръцете на нашето поколение да загине Благоевата партия“, заяви Калоян Паргов.


  • 1 Лост

    29 0 Отговор
    Голямо обединение.52 кандидати за поста председател.

    Коментиран от #13

    16:23 07.02.2026

  • 2 Изчезвайте

    24 0 Отговор
    политически титутки

    16:25 07.02.2026

  • 3 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Както би казала Мелисандра:
    „Нощта е дълга и пълна с ужаси“

    16:25 07.02.2026

  • 4 Парга

    17 1 Отговор
    товари се на тарга и да те карат към Орландовци

    16:25 07.02.2026

  • 5 Фройд

    22 2 Отговор
    Може , може , даже е по добре хич да ви няма социалисти с едри бизнеси!

    16:25 07.02.2026

  • 6 с приветствие

    16 4 Отговор
    Колко удобно е съпартийката И.Йотова да се евакуира с посещение на олимпийските игри.

    16:26 07.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    22 1 Отговор
    ВИЕ СТЕ ЛЕБЕДОВА ПЕСЕН! ИЗПЯТА ОТ ГЛИГАН ФЛИНСТОУН!

    16:26 07.02.2026

  • 8 Георгиев

    2 3 Отговор
    Браво, Калоянов! Драгомир Паргов би се гордял с теб, за тази смела обоснована стъпка!

    16:29 07.02.2026

  • 9 Бойко

    10 1 Отговор
    Няма повече да ми се катерите по гърба разбрахте ли ме, а 🎃

    Коментиран от #21

    16:33 07.02.2026

  • 10 Хмм

    19 1 Отговор
    БСП унищожи българския лев, вече е вредна!

    Коментиран от #23

    16:34 07.02.2026

  • 11 Ами

    17 0 Отговор
    толкова са загрижени, че таков си чатка на телефона от скука

    16:35 07.02.2026

  • 12 Жоро

    17 1 Отговор
    Тия най-накрая ще бъдат изхвърлени от парламента!Кеф.

    16:36 07.02.2026

  • 13 Да де, ама

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    и обидените и необидените не отиват при двете свине Борисов и Пеевски. Там отива лъжливата върхушка на БСП, жадна за власт и пари. Тази върхушка занули партията на родителите ми.

    16:37 07.02.2026

  • 14 Гост

    9 0 Отговор
    Да си мислил докато прегръща туловището на господаря пеефски. Изчезвай

    16:38 07.02.2026

  • 15 Ха ха ха

    18 0 Отговор
    Превърнахте БСП в партия на търгаши, олигарси, енергийни спекуланти и затлъстели предатели като пелтека , баба Яга, умирисания на картофи Флинтстоун и прочие хрантутници и мошеници. Дано никога повече не видите парламент и власт.

    16:38 07.02.2026

  • 16 Спомен

    10 0 Отговор
    болезнен,носталгичен ставате.Не се заблуждавайте,че може да имате доверието и вярата на социалисти,които не членуват а просто са симпатизанти.За тези 36 г. много политически грешки допуснахте.Върха беше влизането ви последния кабинет и председателството на Зафиров!Гоце истинския "бузлуджанец" на конгреса ли е,или и той като си оправи живота ви напусна?

    16:38 07.02.2026

  • 17 ПАРГОЦИ

    9 0 Отговор
    За какво обединение докато за интереси се обслужва ПЕЕВСКИ.

    16:39 07.02.2026

  • 18 ние сме на всеки километър

    9 0 Отговор
    аман от мръсссни комунисти бе аман черен до един трябва да са във белене

    оня с коня съм да знаете

    16:41 07.02.2026

  • 19 Кабакрадев

    8 0 Отговор
    Глуп...ави,ама глупа...ви,учете се от нас.....продаваме марката С.Д.С на ГЕПИ,трима души ставаме много бога...ти,и редовите члено.ве-баламур...ници,лапат мухи.те,и ги храним с лозунги,лъжи,и бомбастич.ни обещания.Така и в БСП-3-ма милиар...дери,100 милио..нери,длъжности за пет,шестотин ени..чари,и.......другото гюбр.е за изборите.

    16:43 07.02.2026

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    52 маймуни кандидати за клона.....
    Буахахахааааа

    16:47 07.02.2026

  • 21 Непокорната кака Кури

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойко":

    Тикве, ела навън да се разберем като мъже!

    16:48 07.02.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор
    По-голяма "опасност" от вас - комунистите, здраве му кажи !
    И то сте - доказана опасност !!!

    16:51 07.02.2026

  • 23 Не само

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    С помощта на БСП без обществно обсъждане и референдум ни вкараха в НАТО;
    С помощта на БСП без обществно обсъждане и референдум ни вкараха в ЕС;
    С помощта на БСП без обществно обсъждане и референдум ни вкараха в НАТО.

    БСП участва в трите най-големи предателства спрямо българския народ през 21-ви век. БСП отдавна трябваше да е история!

    Коментиран от #24

    16:53 07.02.2026

  • 24 Последното

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не само":

    Последното НАТО да се чете като ЕВРОЗОНАТА

    16:54 07.02.2026

  • 25 И защо опасността е голяма?

    7 0 Отговор
    Бе , Паргов? От къде идва опасността?

    17:00 07.02.2026

  • 26 Хижа Петрохан

    13 0 Отговор
    България може и без вас чeрвени боклуци.

    17:03 07.02.2026

  • 27 БСП може без всеки от вас

    7 0 Отговор
    ама вие извън БСП сте гола вода
    няма заплатки и папане на кьор софра
    съсипахте БСП и надеждите на ваште вярващи

    Коментиран от #31

    17:04 07.02.2026

  • 28 Гражданин

    3 0 Отговор
    Обединението би трябвало да бъде винаги само около ценности, вие се обединихте с Борисов и Пеевски и затова такава партия излиза от участие в политиката. Останете си с дяловете и фирмите с Борисов и Пеевски. Вие вече сте обединени.

    17:06 07.02.2026

  • 29 България

    6 2 Отговор
    Може без БКП/БСП партия ,която е потънала в кръв българска кръв .Избирате, интернирахте, заключихте хиляди българи в конц.лагери тип Белене.
    По скоро трябва да се махнете от управлението и политиката на България.Вашите другари с червените куфарчета станали олигарси управляват България.За това и нямаме нормален преход ,както в другите бивши соц.страни.

    17:07 07.02.2026

  • 30 ккк

    5 0 Отговор
    Като сте дошли наоакаани така и ще си тръгнете

    17:09 07.02.2026

  • 31 "България може" на Кузмича

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "БСП може без всеки от вас":

    България също може без зловредната БСП

    17:13 07.02.2026

  • 32 БУКЛУЦИ СТЕ

    3 0 Отговор
    ПРОДАДОХТЕ МЕ. И БОГАТИ СТЕ НО НЕ ОТ КАДЪРНОСТ А ОТ СКУТОВЕ ЕДНИ. ПОДЛОГИ СТЕ. ИЗЧЕЗВАЙТЕ. ПРОТИВНИ СТЕ. МРАЗЯ ВИ.

    17:19 07.02.2026

  • 33 51 парламент 51 конгрес

    4 0 Отговор
    51 щат на САЩ
    50 години от 13 конгрес на партията 1976

    17:21 07.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дудов

    3 0 Отговор
    БСП може без всеки от вас. България може и без БСП.и БКП, както се доказа през годините.Въобще въздуха е малко по-здравословен с по-малко леш а и лешояди.
    Вероятно лява партия е нужна, но не дъставена от леваци, а още по-малко от издънките на БКП/БСП

    17:28 07.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Горски

    2 0 Отговор
    Защо ми триете ковентара а???

    17:29 07.02.2026

  • 40 44444

    4 0 Отговор
    В България няма различни партии защото БКП си формира множество партии. За която и партия да гласуваш все е за БКП. Запомнете в държавата ни има само една ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА ПАРИТЕ.

    17:30 07.02.2026

  • 41 Хей Тър

    4 0 Отговор
    Тея безполезници трябва всичките да ги избесят по стълбовете до народното събрание.Така и от паметници няма да има нужда ,пък и да служат за назидание на идущите крадци на народа

    17:31 07.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 аре махайте се комуняги

    3 0 Отговор
    България МОЖЕ И ТРЯБВА без БСП.

    17:32 07.02.2026

  • 44 паргов

    1 0 Отговор
    напред другари дръжте кокала здраво че мазен!

    17:34 07.02.2026

  • 45 Верно бе

    2 0 Отговор
    БСП като не е БКП защо продължава конгресоброенето на БКП
    След 1990 трябваше да са няколко конгреса а не 51

    17:36 07.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Може Може

    2 0 Отговор
    Сашо Йорданов и Румен Христов им показаха как се краде бранд и как се лапундри без електорат до самия край. Няма да пуснат кокалчето. Прилючи филма!

    17:38 07.02.2026

  • 48 Горски

    2 0 Отговор
    Корабът потъва,а мераклии за капитани, дал Господ! България неможела без БСП, според Паргов. Може, може, скоро ще раберете. Имат 54 члена, но само 52 са номинирани за лидер, защото двама са си направили отвод.

    17:39 07.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Диана

    1 1 Отговор
    Интересно как Паргов реши, че България не можела без БСП?!... Това са болни мозъци, болни хора... Тези хора нямат връзка с реалността.. Наглостта им е чудовища!... След всичко, което "направиха" за България, те дори се гордеят със себе си, значи.. Няма достойнство, няма кока уважение към народа, към страната... Бесни са и медиите им... Бягат от истината, лъжат... перформанс, значи... и никакво съжалеие, срам... Както винаги - другите са виновни, винаги другите са лоши... Те дори им завиждали, представете си! ... Какво може да бъде състоянието на някой, който е толкова щастлив, когато се проваля на всяка крачка? - се питам и не търся отговор... Лудите не са виновни.. Ние ще бъде виновните ако позволим на БСП и СИЕ да продължат да рушат страната и да лъжат и манипулират хората, според мен... Народът казва:не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава... БСП правят всички ни на луди явно - иначе как да си обясним тяхното тържество по медии и всякакви други канали в обществото?!... Мислете със своите глави, моля... Нещата не са никак розови, явно... Трябва да сме нащрек... Факти, факти, факти... Иначе отново ще ни подхлъзнат... Нещата наистина са сериозни и никой не трябва да отминава политиката безучастно днес... ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ТАНЦУВАМЕ ЛУДИТЕ ТАНЦИ НА БСП ИЛИ ЩЕ СТАНЕМ ЕДНА НОРМАЛНА СВОБОДНА ДЪРЖАВА, според мен... Бог да пази България!...

    17:49 07.02.2026

  • 51 Никола Гешев е казал

    0 1 Отговор
    Че дава 50 години на БеКъПе

    18:00 07.02.2026

  • 52 Перо

    2 0 Отговор
    Партията на червената буржоазия БСП е “обидена” от всички криминални и соросистки партии с които беше ортак! Вече де свърши, край на НС, най-после!

    18:00 07.02.2026

  • 53 Като комета сте

    1 0 Отговор
    Като видиш Обединената левица, колко партии има и всички са БСП люспи, а още поне толкова не са поканени, веднага ще си помислиш, че БСП е най обединяващият инкубатор в Галактиката.

    18:14 07.02.2026

