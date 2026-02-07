Калоян Паргов: Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма

БСП може без всеки от нас. Но България не може без БСП. Нека днес и утре не се разпиляваме по второстепенни въпроси, не затъваме в традиционните крамоли и свади, а да се изкачим на нивото на отговорността, която носим пред историята за съдбата на социалистическата идея. За това призова зам.- председателят на БСП Калоян Паргов пред делегатите на 51-вия Конгрес на партията.
Той изтъкна, че не иска да е част от разединението и затова ще направи крачка встрани.
„Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма. За това няма да се включа в това състезание. Ще приема всяко решение, както винаги съм го правил“, заяви Паргов.
По думите му коментарите и прогнозите се лутат между крайности – от „да се обединим и да си върнем водещата политическа роля“, до „БСП е в края на пътя си“. „Следователно нашите имена тук и сега ще подпечатат или бъдещето, или кончината на партията и ще се окичат било със слава, било със срам“, изтъкна той.
„Време е да си го припомним, след като преживяваме толкова драматичен момент в нашата 135-годишна история, и да обясним с прости думи или с няколко изречения кое е нашето символ-верую, нашата идеология и за какво винаги сме се борили и за какво продължаваме да се борим“, каза зам.-председателят на БСП и посочи: „От учредяването си като партия досега ние винаги сме били за: чиста и свята република, равенство и социална справедливост, винаги с Европа и никога против Русия“.
Според него това са истинските червени линии за БСП и няма нужда преди всеки парламентарен избор да се измислят нови.
„Това са границите, които в отношенията си с другите партии ние не трябваше да преминаваме, но го сторихме и сега се налага да бършем от челата си срама, за да продължим“, категоричен бе Паргов.
„Недопустимо е в ръцете на нашето поколение да загине Благоевата партия“, заяви Калоян Паргов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13 Да де, ама
До коментар #1 от "Лост":и обидените и необидените не отиват при двете свине Борисов и Пеевски. Там отива лъжливата върхушка на БСП, жадна за власт и пари. Тази върхушка занули партията на родителите ми.
18 ние сме на всеки километър
оня с коня съм да знаете
21 Непокорната кака Кури
До коментар #9 от "Бойко":Тикве, ела навън да се разберем като мъже!
16:48 07.02.2026
22 АГАТ а Кристи
И то сте - доказана опасност !!!
16:51 07.02.2026
23 Не само
До коментар #10 от "Хмм":С помощта на БСП без обществно обсъждане и референдум ни вкараха в НАТО;
С помощта на БСП без обществно обсъждане и референдум ни вкараха в ЕС;
С помощта на БСП без обществно обсъждане и референдум ни вкараха в НАТО.
БСП участва в трите най-големи предателства спрямо българския народ през 21-ви век. БСП отдавна трябваше да е история!
24 Последното
До коментар #23 от "Не само":Последното НАТО да се чете като ЕВРОЗОНАТА
27 БСП може без всеки от вас
няма заплатки и папане на кьор софра
съсипахте БСП и надеждите на ваште вярващи
29 България
По скоро трябва да се махнете от управлението и политиката на България.Вашите другари с червените куфарчета станали олигарси управляват България.За това и нямаме нормален преход ,както в другите бивши соц.страни.
31 "България може" на Кузмича
До коментар #27 от "БСП може без всеки от вас":България също може без зловредната БСП
33 51 парламент 51 конгрес
50 години от 13 конгрес на партията 1976
37 Дудов
Вероятно лява партия е нужна, но не дъставена от леваци, а още по-малко от издънките на БКП/БСП
43 аре махайте се комуняги
45 Верно бе
След 1990 трябваше да са няколко конгреса а не 51
47 Може Може
50 Диана
51 Никола Гешев е казал
53 Като комета сте
