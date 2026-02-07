Кокинов за случая "Петрохан": Беглецът очевидно има какво да крие

Не ме изненадва липсата на официална информация по случая "Петрохан". Самите разследващи са изправени пред изключително тежко престъпление - такова, каквото от годни не си спомням да е имало.
Факт е, че вероятно разследващите вече разполагат с информация от аутопсиите, тъй като е важно да се знае с едно оръжие ли са застреляни трите жертви. Освен това е важно да се изясни - законно ли е било това оръжие с оглед на факта, че доколкото разбирам всички са имали законно притежавано оръжие.
Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” бившият градски прокурор на София Николай Кокинов, коментирайки тройното убийство в хижа "Петрохан".
На въпрос възможно ли е издирваният Ивайло Калушев да се укрие - например в пещера, Кокинов изтъкна, че: " Колко може да се криеш в една пещера? Ще се криеш няколко месеца и все някога ще те видят. Човек, който се укрива, очевидно има какво да крие. По логиката на беглеца – по-вероятно е да е напуснал страната".
Но изтъкна, че "да напуснеш страната с деца е трудно, освен ако нямаш съответната подготовка", коментирайки появилата се информация, че заедно с Калушев е 15-годишно момче и друг млад мъж.
Той обясни, че МВР има съответната куршумотека и лесно може да се направи справка кой е стрелецът и от кое оръжие е стреляно. По думите му, когато се издава разрешително за носене на оръжие, то се прострелва и се взема следа, която е индивидуална за всяка цев. На практика всяко престъпление, извършено със законно оръжие, е сравнително лесно установимо чрез компютърна обработка. Предполагам, че МВР вече разполага с тази информация", изрази мнение Кокинов.
И изтъкна, че според него вече са анализирани и разпечатките от телефоните - както на жертвите, така и на издирваните лица. "Това са може би най-важните анализи, от които може да се види дали издирваните са били заедно с убитите, кога са се разделили и т.н. Обичайно такива хора не използват много мобилни телефони и действат с друг тип комуникация, но най-малкото GPS-данните на устройствата могат да бъдат изследвани", подчерта бившият градски прокурор.
Кокинов коментира и споразумението, сключено между МОСВ и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
"Явно то е факт и легитимира въпросната организация като нещо подобно на придатък на държавна власт, макар да няма такива законови правомощия. То ги легитимира пред трети лица като едва ли не държавен орган и според мен това е било целта. Съмнявам се да е нормално да се регистрира НПО с името „Национална агенция“. От адвокатската си практика знам, че Търговският регистър е изключително деликатен към подобни наименования и обикновено ги връща. Как се е случило - не мога да гадая. Странно е", изтъкна той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако Брендо го
Коментиран от #2
18:36 07.02.2026
2 Смях!
До коментар #1 от "Ако Брендо го":Този от снимката беше в спалнята на Тиквата Борисов и още е със замъглено съзнание от блясъка на краденото злато и милиони евра в борисовите чекмеджета.
18:39 07.02.2026
3 00014
18:41 07.02.2026
4 По - скоро
18:42 07.02.2026
5 хихи
18:42 07.02.2026
6 Май сме бунаци
Коментиран от #25
18:43 07.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хаха
Само ще повторим - някакви от "ДАНС" били първи на "местопрестъплението"...от Софето...Случайно а?
Къде е Гинци, къде е София ... Лично ли си подбрахте "оперативната групичка" от ДАНС която да пристигне бе измет?
Корумпета гайбаньовски такива.
18:47 07.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мноо проС тоя бе
Коментиран от #13
18:48 07.02.2026
11 Сила
Коментиран от #26
18:49 07.02.2026
12 Дедо Мраз
Коментиран от #15
18:50 07.02.2026
13 прозд
До коментар #10 от "Мноо проС тоя бе":верно ли ма ?
18:51 07.02.2026
14 Име
18:52 07.02.2026
15 деад мраz
До коментар #12 от "Дедо Мраз":снигурачка шдва
18:52 07.02.2026
16 А ТИ ТИ ЦАЦКАТА
18:52 07.02.2026
17 Лост
18:53 07.02.2026
18 Спекулации безкрай!
Ако не са ги отстреляли на друго място, са избягали и се крият, защото са предвидили действията на полицията.
Бой по жертвите, а?
Коментиран от #22
18:54 07.02.2026
19 Лесен
Чисто пе.дофилска история.
18:55 07.02.2026
20 Бадева стоите да криете убийците!
18:58 07.02.2026
21 Филм от 2016
Буйният градски хлапак Рики получава нов старт в новозеландската провинция. Той бързо успява да се почувства у дома си при новото си приемно семайство – леля Бела, чичо Хек и кучето Тупак. Когато трагедия заплашва да изпрати Рики в нов дом, с Хек побягват из храсталаците. Със започването на национално издирване, обявените за престъпници имат две опции – да се провалят с гръм и трясък или да преодолеят различията си и да оцелеят като семейство.
Същата ситуация - социални, барети, ловци, тв репортери, целият държавен ресурс преследват едни малко по-различни хора из горите, в случая не да ги убият, а да върнат детето в цивилизацията, от която е избягало
19:01 07.02.2026
22 хаха
До коментар #18 от "Спекулации безкрай!":Как ще е убиец? "Обикновен" наркотрафикант си е... По случайност "наркотрафик" и "убийство" вървят ръка за ръка.
19:02 07.02.2026
23 Гост
19:04 07.02.2026
24 вероятно са влезли на лов за прасета...
19:08 07.02.2026
25 леля
До коментар #6 от "Май сме бунаци":Кмета с изказването,че ДАНС са първи на лобното място си вкара автогола на живота си.Последния.
19:09 07.02.2026
26 Ами,тъпанар.
До коментар #11 от "Сила":С негова помощ БГ е осъдена да плаща 600 милиона евро.И той с целият си акъл,се връща в България.Росатком светци ли са?Не,просто имат много пари,"честно спечелени".
19:12 07.02.2026
27 Тези
Сега май разследващите не знаят на кой господ да служат да не се продъни прикритието уж защитници на природата.
Май има скрита власт в дъпжавата а тези ни ги изкарват само да заниват народа чрез медиите.Така е в държавата на лупаците и б. чозъци.
19:13 07.02.2026
28 така де
19:16 07.02.2026
29 Тоалетната хартия
19:17 07.02.2026