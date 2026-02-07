Новини
България »
Кокинов за случая "Петрохан": Беглецът очевидно има какво да крие

7 Февруари, 2026 19:22, обновена 7 Февруари, 2026 18:34 1 121 29

  • николай кокинов-
  • петрохан-
  • убийство

Най-вероятно той е напуснал страната, смята бившият градски прокурор на София

Кокинов за случая "Петрохан": Беглецът очевидно има какво да крие - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Не ме изненадва липсата на официална информация по случая "Петрохан". Самите разследващи са изправени пред изключително тежко престъпление - такова, каквото от годни не си спомням да е имало.

Факт е, че вероятно разследващите вече разполагат с информация от аутопсиите, тъй като е важно да се знае с едно оръжие ли са застреляни трите жертви. Освен това е важно да се изясни - законно ли е било това оръжие с оглед на факта, че доколкото разбирам всички са имали законно притежавано оръжие.

Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” бившият градски прокурор на София Николай Кокинов, коментирайки тройното убийство в хижа "Петрохан".

На въпрос възможно ли е издирваният Ивайло Калушев да се укрие - например в пещера, Кокинов изтъкна, че: " Колко може да се криеш в една пещера? Ще се криеш няколко месеца и все някога ще те видят. Човек, който се укрива, очевидно има какво да крие. По логиката на беглеца – по-вероятно е да е напуснал страната".

Но изтъкна, че "да напуснеш страната с деца е трудно, освен ако нямаш съответната подготовка", коментирайки появилата се информация, че заедно с Калушев е 15-годишно момче и друг млад мъж.

Той обясни, че МВР има съответната куршумотека и лесно може да се направи справка кой е стрелецът и от кое оръжие е стреляно. По думите му, когато се издава разрешително за носене на оръжие, то се прострелва и се взема следа, която е индивидуална за всяка цев. На практика всяко престъпление, извършено със законно оръжие, е сравнително лесно установимо чрез компютърна обработка. Предполагам, че МВР вече разполага с тази информация", изрази мнение Кокинов.

И изтъкна, че според него вече са анализирани и разпечатките от телефоните - както на жертвите, така и на издирваните лица. "Това са може би най-важните анализи, от които може да се види дали издирваните са били заедно с убитите, кога са се разделили и т.н. Обичайно такива хора не използват много мобилни телефони и действат с друг тип комуникация, но най-малкото GPS-данните на устройствата могат да бъдат изследвани", подчерта бившият градски прокурор.

Кокинов коментира и споразумението, сключено между МОСВ и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

"Явно то е факт и легитимира въпросната организация като нещо подобно на придатък на държавна власт, макар да няма такива законови правомощия. То ги легитимира пред трети лица като едва ли не държавен орган и според мен това е било целта. Съмнявам се да е нормално да се регистрира НПО с името „Национална агенция“. От адвокатската си практика знам, че Търговският регистър е изключително деликатен към подобни наименования и обикновено ги връща. Как се е случило - не мога да гадая. Странно е", изтъкна той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако Брендо го

    8 0 Отговор
    хване пръв ще има още един труп...

    Коментиран от #2

    18:36 07.02.2026

  • 2 Смях!

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ако Брендо го":

    Този от снимката беше в спалнята на Тиквата Борисов и още е със замъглено съзнание от блясъка на краденото злато и милиони евра в борисовите чекмеджета.

    18:39 07.02.2026

  • 3 00014

    10 2 Отговор
    Най-вероятно живота си. От такива като тебе.

    18:41 07.02.2026

  • 4 По - скоро

    9 0 Отговор
    екзекуторите , вероятно поръчителите ! Много плоски версии и опити за манипулации никнат от всички , чувстващи се застрашени .

    18:42 07.02.2026

  • 5 хихи

    13 0 Отговор
    странно не странно жълтопаветниците са до ушите в ...на

    18:42 07.02.2026

  • 6 Май сме бунаци

    9 3 Отговор
    Ами ако го гони ДАНС? Те са отишли първи за да видят какво са направили изпълнителите. Останали са недоволни от броя на убитите. И са оставили кмета на Кинци да се любува на гледката последен!

    Коментиран от #25

    18:43 07.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    13 2 Отговор
    Много ясно че има. Животецът му е свиден. Че с такива корумпирани "правораздаватели" като вас...
    Само ще повторим - някакви от "ДАНС" били първи на "местопрестъплението"...от Софето...Случайно а?
    Къде е Гинци, къде е София ... Лично ли си подбрахте "оперативната групичка" от ДАНС която да пристигне бе измет?

    Корумпета гайбаньовски такива.

    18:47 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мноо проС тоя бе

    7 1 Отговор
    Това е ония, изритан от съдебната система, нали? Законно било оръжието? Абе, аxмаk, в България не може законно да притежаваш автоматично оръжие. Баccи милиционера проС.

    Коментиран от #13

    18:48 07.02.2026

  • 11 Сила

    6 4 Отговор
    Адвоката Ивайло Иванов е представлявал Росатом срещу България на делото в Женева и осъдиха държавата ни да им плати 600 милиона евро !!! След получаване на огромен хонорар прекъсва практика и става природозащитник , "горски тамплиер" ...инфо !!!

    Коментиран от #26

    18:49 07.02.2026

  • 12 Дедо Мраз

    10 2 Отговор
    Пази боже от такива като тоя в правосъдието. Щом се крие от държавните органи, вероятността органите да са замесени в убийството е голяма.

    Коментиран от #15

    18:50 07.02.2026

  • 13 прозд

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мноо проС тоя бе":

    верно ли ма ?

    18:51 07.02.2026

  • 14 Име

    0 1 Отговор
    Най-доброто прикритие за един престъпник е да се увърта служебно около представители на силови ведомства. Най-вече като дописник. Завързва контакти, с които лесно може да прикрие всяко действие.

    18:52 07.02.2026

  • 15 деад мраz

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо Мраз":

    снигурачка шдва

    18:52 07.02.2026

  • 16 А ТИ ТИ ЦАЦКАТА

    5 0 Отговор
    ДРУГИЯТ СЛЕД ВАС И ТОЗИ СЕГА САРАФ АКО КАЖЕТЕ КАКВОТО КРИЕТЕ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ НИ ТРЯБВА. САМО ЕДИН СЪД И ТОЧНИТЕ ПРИСЪДИ. ТИ И ОНИЯ ДРУГИТЕ ЩЕ КАЗВАТЕ КАКВО И КЪДЕ СЕ КРИЕ. ТА ВИЕ 16 ГОДИНИ КРИЕТЕ ЗАМИТАТЕ И КРАДЦИТЕ ОПРАВДАВАТЕ.ОДИ И СИ НАГЛЕЖДАЙ БАН СМЕТКИ.

    18:52 07.02.2026

  • 17 Лост

    2 0 Отговор
    Какво стана с онзи от Русе дето десет години се е криел без документи,а после като го върнаха в Русе пак изчезна?Намериха ли го?

    18:53 07.02.2026

  • 18 Спекулации безкрай!

    7 2 Отговор
    Нарочили са си Калушев за убиец и друга версия нямат, това става ясно от подгряването на публиката.
    Ако не са ги отстреляли на друго място, са избягали и се крият, защото са предвидили действията на полицията.
    Бой по жертвите, а?

    Коментиран от #22

    18:54 07.02.2026

  • 19 Лесен

    1 8 Отговор
    Лесен случай. На Калуша му е паднало пердето, че други искат да оnождат децата.
    Чисто пе.дофилска история.

    18:55 07.02.2026

  • 20 Бадева стоите да криете убийците!

    3 0 Отговор
    Да бе да........Сигурно разкрихте едно убийство НЕ Битово та това е най сложното......Сигур разкрихте убийството на Павлов или на Петров.........От къде е сигурен ,че е жив рейнджъра и младежите???Според мен са убити от хора , които са им или проверяващи или много познати.Прибрали са кучетата за да не лаят когато тези пристигнат.Най вероятно когато е станало убийството децата и рейнджъра не са били в имота или са се спасили по чудо.

    18:58 07.02.2026

  • 21 Филм от 2016

    0 1 Отговор
    "Лов на диви хора"
    Буйният градски хлапак Рики получава нов старт в новозеландската провинция. Той бързо успява да се почувства у дома си при новото си приемно семайство – леля Бела, чичо Хек и кучето Тупак. Когато трагедия заплашва да изпрати Рики в нов дом, с Хек побягват из храсталаците. Със започването на национално издирване, обявените за престъпници имат две опции – да се провалят с гръм и трясък или да преодолеят различията си и да оцелеят като семейство.

    Същата ситуация - социални, барети, ловци, тв репортери, целият държавен ресурс преследват едни малко по-различни хора из горите, в случая не да ги убият, а да върнат детето в цивилизацията, от която е избягало

    19:01 07.02.2026

  • 22 хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Спекулации безкрай!":

    Как ще е убиец? "Обикновен" наркотрафикант си е... По случайност "наркотрафик" и "убийство" вървят ръка за ръка.

    19:02 07.02.2026

  • 23 Гост

    3 1 Отговор
    И тоя "капацитет" се обади

    19:04 07.02.2026

  • 24 вероятно са влезли на лов за прасета...

    1 1 Отговор
    Ако е дело на някоя ловна дружинка от просия или сърбия ,както си мисля по държането на нашите ченгета ,то...........Тогава може да се предположи ,че няма живи освен ако са били далеч от вилата!

    19:08 07.02.2026

  • 25 леля

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Май сме бунаци":

    Кмета с изказването,че ДАНС са първи на лобното място си вкара автогола на живота си.Последния.

    19:09 07.02.2026

  • 26 Ами,тъпанар.

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    С негова помощ БГ е осъдена да плаща 600 милиона евро.И той с целият си акъл,се връща в България.Росатком светци ли са?Не,просто имат много пари,"честно спечелени".

    19:12 07.02.2026

  • 27 Тези

    1 0 Отговор
    Тези май не са никак случайни.Единия работил в фин.министерство и после бил чужестранен адвокат на Росатом срещу България.На друг баща му офицер от ДС и т.н.Лесно вземали лицензи и всякакви права и били въоражени.Пак човек потомък на ДС им давал пари.Накой или цяла бригада разстреляли показно.Първи дошли от ДАНС.
    Сега май разследващите не знаят на кой господ да служат да не се продъни прикритието уж защитници на природата.
    Май има скрита власт в дъпжавата а тези ни ги изкарват само да заниват народа чрез медиите.Така е в държавата на лупаците и б. чозъци.

    19:13 07.02.2026

  • 28 така де

    2 0 Отговор
    ЯВНО крие някоя пещера със злато и бега да не му набиват клечки под ноктите комунетата от данс А ДЕЦАТА и те подлежат на мъчения защото и те са откриватели..Убитите са имали само снимки и некой и друг артефакт Като ги намерят от данс ще научат за пещерарата и ще ги самоубият Та дано не ги намерят.и ДА ЧУЕМ НЕЩО И ЗА БЪЛГАРСКИЯ МОНТЕ КРИСТО ...ЛЮДМИЛА я игра ролята некой и друг ден

    19:16 07.02.2026

  • 29 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор
    Може да се измисли от ДАНС и друга версия. Например, че тримата убити са се нахвълили върху 15г.младеж, той ги убива ,а горския Рамбо га спасява с бягане от хижата..... Третия с тях е съпорт!!! Мухаха..... Данс знаят всичко...Предполагам, че няма живи или са в някоя друга на ДАНС!!!

    19:17 07.02.2026

