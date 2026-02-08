Току-що научавам, че Крум Зарков е новият лидер на БСП. За мен това е добра новина. Българското ляво – и българската политика изобщо – имат остра нужда от почтени хора с прогресивно мислене. Това написа народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков във Facebook.
"През последните години, под ръководството на Нинова и Зафиров, БСП се превърна в силно реакционна, традиционалистка, патриотарско-православна партия, отдалечавайки се все повече и повече от политическата идея за ляво по принцип и от вижданията и принципите на традиционната западна социалдемокрация в частност", смята той.
"Резултатът? Постепенно "спихване" на подкрепата за столетницата и изземане на "лявото" от формации като "Възраждане" и (донякъде) "Величие", имащи много повече общо (особено първите!) с германския национал-социализъм, отколкото с нещо, наподобяващо социалдемокрация.
Относително рехавите ми контакти с Крум Зарков в минали парламенти го открояват в компанията на съпартийците му като свестен, възпитан, мислещ и прогресивен човек.
Макар да не изпитвам каквито и да е симпатии към БСП в настоящото му превъплъщение, искрено се радвам на избора на г-н Зарков и му желая успех", пише още Пейков.
"Имам и една лична история с г-н Зарков, която решително засилва личните ми симпатии към него.
В самото начало на краткия 45-и парламент в средата на 2021-ва, след края на едно парламентарно заседание, някакъв човек ме догонва на излизане от сградата.
– Г-н Пейков! Коя ще е следващата книга в поредица "Отвъд"?
Обръщам се, а той веднага забелязва по погледа ми, че не го разпознавам.
– Аз съм Крум Зарков. И съм огромен фен на тази поредица.
Сетне си побъбрихме няколко минути за предстоящи и минали заглавия от поредицата. Оказа се, че наистина ги познава.
Това и до днес си остава единственият ми разговор за литература с депутат извън нашата парламентарна група", изтъкна депутатът.
Манол Пейков доволен от избора на Зарков: Почтен и прогресивен човек
8 Февруари, 2026 03:47, обновена 8 Февруари, 2026 03:51 2 742 53
С него е единственият ми разговор за литература с депутат извън нашата парламентарна група, подчерта представителят на ПП-ДБ
Току-що научавам, че Крум Зарков е новият лидер на БСП. За мен това е добра новина. Българското ляво – и българската политика изобщо – имат остра нужда от почтени хора с прогресивно мислене. Това написа народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков във Facebook.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митьо джибрата
04:04 08.02.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3, #6
04:20 08.02.2026
3 и трите
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":дебил е.
04:35 08.02.2026
4 няма как иначе
04:43 08.02.2026
5 социалист
05:44 08.02.2026
6 111
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":и двете
05:45 08.02.2026
7 Диана
Е ли, това е било преди, не отсега нататък, значи... БСП трябва да поеме наказанието си за лошия Преход към пазарна икономика у нас и да се саморазпусне... Който прави толкова груби грешки, изхвърлили и все още изхвърляни милиони българи от родината им, не може да остане в политиката!... БСП трябва да се саморазпусне, поне едно дело за Родината да направи...По-лошото е да чака другите да я разпуснат, защото това е единственото, което заслужава...
06:18 08.02.2026
8 АГАТ а Кристи
"Да живее" не роден Петко на сина на Решетников и Импексовата
06:38 08.02.2026
9 Хе!
Коментиран от #47
07:13 08.02.2026
10 Мнение
Коментиран от #12, #26
07:25 08.02.2026
11 Име
Коментиран от #18
07:27 08.02.2026
12 Хе!
До коментар #10 от "Мнение":Че не е симпатичен е вярно, но това все пак да преценят жените! Остава и да ти е симпатичен! Той е избран не за да се целуваш с него, а за партийна фигура! Символиката е важна - европейски ориентиран и когато говориш за взривени черкви и откраднат кашкавал хич не се връзва с неговия патошки вид! Няма героизъм!
Коментиран от #16, #32, #44, #45
07:29 08.02.2026
13 Василеску
07:40 08.02.2026
14 винена мушица
07:40 08.02.2026
15 промяната в БСП
07:41 08.02.2026
16 режима на демокрация още едино котило
До коментар #12 от "Хе!":Същи и не си пада по референдумите особено за лева.Идеалния десен кандидат.БСП мутира като дясна.
07:44 08.02.2026
17 оня с коня
07:50 08.02.2026
18 Факт
До коментар #11 от "Име":Напоследък няма хубави книги!
07:51 08.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Валтер Шеленберг
Коментиран от #28
07:59 08.02.2026
21 Другари другарки
08:06 08.02.2026
22 асоцияция на пияниците
Коментиран от #25
08:07 08.02.2026
23 фАНТОМасс
Ако е било преди 20 години бих го разбрал. Ама История отпреди 4-5 години....и да не го бил познал !!!! Явно е било на някакъм празник Хелоуин и са били маскирани ?
Простотии !
08:12 08.02.2026
24 Плювачите
08:13 08.02.2026
25 Смях и Сеир
До коментар #22 от "асоцияция на пияниците":Не го знам , ама често се прави на ГОЛЯМ ПРОСТАК. Такъв ли е или е само някаква роля ?
08:13 08.02.2026
26 Пазете си котките от Зарков!!!☹️
До коментар #10 от "Мнение":За кучета незнам, но котката на Мая Нешкова въртеше за опашката над главата си, преди да я тресне в стената! Други ги съдят за подобни неща, но не и юридическият съветник на президента.На това ги учат в Сорбоната!
08:18 08.02.2026
27 Родословно дърво
Курумчо - син на кРадев...
Значи - "другарят" заркоф е внук на "другарите" Решетников и Импексовата
08:18 08.02.2026
28 Дзак
До коментар #20 от "Валтер Шеленберг":Хората са Зли или Добри! Без връзка с политиката.
Коментиран от #41
08:19 08.02.2026
29 Ами
08:22 08.02.2026
30 ккк
08:23 08.02.2026
31 то добре че е прогресивен
08:23 08.02.2026
32 ма ДУРО
До коментар #12 от "Хе!":Никога няма да се измъкнете от мракобесното си миналото "другарю", колкото и сапун да употребите !
Коментиран от #36
08:24 08.02.2026
33 оня с питон.я
08:27 08.02.2026
34 едно ще ви кажа
Ако вие сега ще правите прогресивна гейска партия, това би било много сериозно отдалечаване. Направо нова партия. Но ми се струва, че вече си имаме такава поне една друга и трудно ще наберете легитимност в новата си роля. Ако сте я избрали естествено. Защото е възможно чичкото на снимката да не е съвсем наясно какви ги говори.
08:28 08.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 няма да опонирам
До коментар #32 от "ма ДУРО":за това че миналото им е мракобесно.
Обаче ще те провокирам с този въпрос: Кое минало нее било мракобесно?
Хайде избери един период / по-дълъг от 10 години/ който е бил без репресии, без грешки, без проблеми, или поне с много по-малки такива!
Ако бее исторически грамотен, щеше да знаеш, че пропагандата може да захароса както и да очерни всеки период. Аз знам фактите и мога да ти дам варианти за опорки на всеки период в почти всяка държава.
Коментиран от #46
08:32 08.02.2026
37 мдаа
До коментар #35 от "йнрфц":Май си прав, че трябва да понаритаме малко кьопеци. Образн казано, де.
Да им понамалим депутатите и да им ограничим претенцийките.
Но, нека обмисмим всичко хладнокръвно и ще решим.
08:35 08.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 КОЛЬО ПАРЪМА
08:44 08.02.2026
40 Божанката какво мисли
08:50 08.02.2026
41 Злите са богоизбрани
До коментар #28 от "Дзак":Добрите Господ да им бере грижата.
08:52 08.02.2026
42 Нинова и Зафиров бяха последен шанс за
08:58 08.02.2026
43 Смраливец да те оценява
09:00 08.02.2026
44 французин
До коментар #12 от "Хе!":Ружке ти ли си,аиде отивай в евреиската синагога с тати си.
09:00 08.02.2026
45 не знам какво е патошки вид
До коментар #12 от "Хе!":Но човекът ти говори за лиспваща харизма, не за секс. Може да опонираш че има харизма. Но не и да говориш за целуване и други ирелевантности.
Избрали са го защото той не е на нож с Президента като Нинова и не се е коалирал с Бойко. Това е цялата тънка мисъл. Гуцанов не е избран защото довчера бее министър в бойковото правителство.
Т.е. БСП залага на Радев. Другото са подробности.
09:01 08.02.2026
46 ма ДУРО
До коментар #36 от "няма да опонирам":Като българските комунисти няма световен аналог. Единствените в света които жертват родината си в името на чужда държава - Тарабата - 3 съветски републики на територията на България, "Тато" - 16 република на СССР...
А ти - "вариантите и опорките" ги раздавай на когото си искаш.
Усмихнат и приятен ден !
09:07 08.02.2026
47 Камен
До коментар #9 от "Хе!":Олимпиадата е след 2 години. Това зимното е като футбол за жени - има го, ама никой не знае, че съществува
09:44 08.02.2026
48 Гост
10:22 08.02.2026
49 Цъцъцъ
Точно това ли к0 пеле?
Предатели!
10:24 08.02.2026
50 Тити на Кака
11:31 08.02.2026
51 Григор
11:42 08.02.2026
52 Манол Пейков
12:03 08.02.2026
53 Иииии
13:12 08.02.2026