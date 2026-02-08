Новини
България »
Манол Пейков доволен от избора на Зарков: Почтен и прогресивен човек

Манол Пейков доволен от избора на Зарков: Почтен и прогресивен човек

8 Февруари, 2026 03:47, обновена 8 Февруари, 2026 03:51 2 742 53

  • манол пейков-
  • крум зарков-
  • бсп

С него е единственият ми разговор за литература с депутат извън нашата парламентарна група, подчерта представителят на ПП-ДБ

Манол Пейков доволен от избора на Зарков: Почтен и прогресивен човек - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Току-що научавам, че Крум Зарков е новият лидер на БСП. За мен това е добра новина. Българското ляво – и българската политика изобщо – имат остра нужда от почтени хора с прогресивно мислене. Това написа народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков във Facebook.

"През последните години, под ръководството на Нинова и Зафиров, БСП се превърна в силно реакционна, традиционалистка, патриотарско-православна партия, отдалечавайки се все повече и повече от политическата идея за ляво по принцип и от вижданията и принципите на традиционната западна социалдемокрация в частност", смята той.

"Резултатът? Постепенно "спихване" на подкрепата за столетницата и изземане на "лявото" от формации като "Възраждане" и (донякъде) "Величие", имащи много повече общо (особено първите!) с германския национал-социализъм, отколкото с нещо, наподобяващо социалдемокрация.

Относително рехавите ми контакти с Крум Зарков в минали парламенти го открояват в компанията на съпартийците му като свестен, възпитан, мислещ и прогресивен човек.

Макар да не изпитвам каквито и да е симпатии към БСП в настоящото му превъплъщение, искрено се радвам на избора на г-н Зарков и му желая успех", пише още Пейков.

"Имам и една лична история с г-н Зарков, която решително засилва личните ми симпатии към него.

В самото начало на краткия 45-и парламент в средата на 2021-ва, след края на едно парламентарно заседание, някакъв човек ме догонва на излизане от сградата.

– Г-н Пейков! Коя ще е следващата книга в поредица "Отвъд"?

Обръщам се, а той веднага забелязва по погледа ми, че не го разпознавам.

– Аз съм Крум Зарков. И съм огромен фен на тази поредица.

Сетне си побъбрихме няколко минути за предстоящи и минали заглавия от поредицата. Оказа се, че наистина ги познава.

Това и до днес си остава единственият ми разговор за литература с депутат извън нашата парламентарна група", изтъкна депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митьо джибрата

    41 7 Отговор
    Наздраве за Победата колега Пейков !

    04:04 08.02.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    42 7 Отговор
    Кривоглед ли е тоя ? Или алкохолик?

    Коментиран от #3, #6

    04:20 08.02.2026

  • 3 и трите

    39 7 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    дебил е.

    04:35 08.02.2026

  • 4 няма как иначе

    35 10 Отговор
    утайките се подкрепят

    04:43 08.02.2026

  • 5 социалист

    32 9 Отговор
    Дворцов преврат. Тоя окончателно ще затрие БСП. Социалистите няма как да гласуват за русофобските възгледи на Крум.

    05:44 08.02.2026

  • 6 111

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    и двете

    05:45 08.02.2026

  • 7 Диана

    18 7 Отговор
    Зарков отново се прояви като пълно недоразумение... Този човек вероятно никога няма да порасне до тинейджърска възраст поне... Избраха го за председател на наследницата на една 100годишна партия, което за Зарков няма никакво значение обаче... Каквото било, било значи... Отсега нататък БСПто е под негово ръководство и това явно я прави съвършено нова партия според Зарков /!? /... И... както се изказа, значи, за грешките щяло да има наказание /от сега нататък! /.. Но... Когато цялата партия е сгрешил, няма наказание, значи... Защото, видит
    Е ли, това е било преди, не отсега нататък, значи... БСП трябва да поеме наказанието си за лошия Преход към пазарна икономика у нас и да се саморазпусне... Който прави толкова груби грешки, изхвърлили и все още изхвърляни милиони българи от родината им, не може да остане в политиката!... БСП трябва да се саморазпусне, поне едно дело за Родината да направи...По-лошото е да чака другите да я разпуснат, защото това е единственото, което заслужава...

    06:18 08.02.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    17 7 Отговор
    БеКаПе то умре.
    "Да живее" не роден Петко на сина на Решетников и Импексовата

    06:38 08.02.2026

  • 9 Хе!

    18 3 Отговор
    Не мога да разбера какъв е този огромен интерес към БСП!? Така или иначе, който и да е председател там, всички който ги коментирате пак няма да гласувате за тях! Хайде, кажете при кой председател ще заобичате БСП!? Просто изразявате нездравите си потребности да се изгаврите с някой по слаб и нещастен загиващ труп! Хе, отидете да хулите актуалната мафия, която ви вгорчава ежедневието и обръща сметките на тока в евро! Но, там се умилквате типично по български манталитет, защото има кокал и тояга! Има ли олимпиада изобщо, че не се разбира!?

    Коментиран от #47

    07:13 08.02.2026

  • 10 Мнение

    19 4 Отговор
    Честно казано Зарков е рядко антипатичен . С нищо не е показал , че на вързано куче , може да даде хляб И след изборите БСП ще бъде бутикова партия , която ще се бори с родилни мъки да влезе в парламента . Но безуспешно.

    Коментиран от #12, #26

    07:25 08.02.2026

  • 11 Име

    10 5 Отговор
    Поздрави на Манол!

    Коментиран от #18

    07:27 08.02.2026

  • 12 Хе!

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Че не е симпатичен е вярно, но това все пак да преценят жените! Остава и да ти е симпатичен! Той е избран не за да се целуваш с него, а за партийна фигура! Символиката е важна - европейски ориентиран и когато говориш за взривени черкви и откраднат кашкавал хич не се връзва с неговия патошки вид! Няма героизъм!

    Коментиран от #16, #32, #44, #45

    07:29 08.02.2026

  • 13 Василеску

    11 7 Отговор
    На всякя манджа мерудия. Като всички нас де, но доста по-нахален и нагъл - нищо повече.

    07:40 08.02.2026

  • 14 винена мушица

    12 2 Отговор
    Маноле,ай ла вю!Особено като ми пееш руски шлагери..

    07:40 08.02.2026

  • 15 промяната в БСП

    12 4 Отговор
    Зарков на ппдб или на герб е човек?

    07:41 08.02.2026

  • 16 режима на демокрация още едино котило

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    Същи и не си пада по референдумите особено за лева.Идеалния десен кандидат.БСП мутира като дясна.

    07:44 08.02.2026

  • 17 оня с коня

    9 4 Отговор
    Надеждата на БСП е да успее да влезе в НС и да се коалира с Радев.

    07:50 08.02.2026

  • 18 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    Напоследък няма хубави книги!

    07:51 08.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Валтер Шеленберг

    15 4 Отговор
    Маноле този Зарков е същият б.клук като тебе ...от едно котило сте негодни комсомолски с.ине....но не сте работили цел живот , само бой за вас

    Коментиран от #28

    07:59 08.02.2026

  • 21 Другари другарки

    12 1 Отговор
    Като чух как "мило" се обръщат и другарасват искам по скоро тези комунисти да отидат в историята .

    08:06 08.02.2026

  • 22 асоцияция на пияниците

    12 2 Отговор
    Издигаме отнаво Манол за дупетат.

    Коментиран от #25

    08:07 08.02.2026

  • 23 фАНТОМасс

    9 3 Отговор
    Интересна работа - Крум го попитал за някаква книга , Манол го погледнал и не го бил познал , а когато Зарков му казал , той веднага се сетил ли ?
    Ако е било преди 20 години бих го разбрал. Ама История отпреди 4-5 години....и да не го бил познал !!!! Явно е било на някакъм празник Хелоуин и са били маскирани ?
    Простотии !

    08:12 08.02.2026

  • 24 Плювачите

    5 8 Отговор
    от факти веднага започнаха да пръскат злоба. И двамата са почтени хора. Такава трябва да бъде политиката. Да се уважават опонентите и да има диалог между хората за политики.

    08:13 08.02.2026

  • 25 Смях и Сеир

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "асоцияция на пияниците":

    Не го знам , ама често се прави на ГОЛЯМ ПРОСТАК. Такъв ли е или е само някаква роля ?

    08:13 08.02.2026

  • 26 Пазете си котките от Зарков!!!☹️

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    За кучета незнам, но котката на Мая Нешкова въртеше за опашката над главата си, преди да я тресне в стената! Други ги съдят за подобни неща, но не и юридическият съветник на президента.На това ги учат в Сорбоната!

    08:18 08.02.2026

  • 27 Родословно дърво

    7 3 Отговор
    кРадев - син на Решетников и Импексовата.
    Курумчо - син на кРадев...
    Значи - "другарят" заркоф е внук на "другарите" Решетников и Импексовата

    08:18 08.02.2026

  • 28 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Валтер Шеленберг":

    Хората са Зли или Добри! Без връзка с политиката.

    Коментиран от #41

    08:19 08.02.2026

  • 29 Ами

    11 2 Отговор
    Този Манол има вид на клошар и винено буре,постоянно празно ,обаче.При управлението на Нинова и Зафиров БСП се превърнала в ретроградна партия!О,Неразумний-Бсп е такава от 1891г.,откакто се е пръкнала...

    08:22 08.02.2026

  • 30 ккк

    9 2 Отговор
    след изборите няма да е , като никой не гласува за тях

    08:23 08.02.2026

  • 31 то добре че е прогресивен

    11 2 Отговор
    "Нека бъдем прогресвни и да прогресираме" - казал кариесът....

    08:23 08.02.2026

  • 32 ма ДУРО

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    Никога няма да се измъкнете от мракобесното си миналото "другарю", колкото и сапун да употребите !

    Коментиран от #36

    08:24 08.02.2026

  • 33 оня с питон.я

    8 4 Отговор
    Щом Манолчо Бидоня одобрява значи всичко шест.

    08:27 08.02.2026

  • 34 едно ще ви кажа

    7 2 Отговор
    Нинова и Зафиров не отдалечиха БСП от нищо. БКП през по-голямата част от ония 45 години си е битувала като формация политически по-близко до консервативните партии, отколкото до "прогресивните" леваци.
    Ако вие сега ще правите прогресивна гейска партия, това би било много сериозно отдалечаване. Направо нова партия. Но ми се струва, че вече си имаме такава поне една друга и трудно ще наберете легитимност в новата си роля. Ако сте я избрали естествено. Защото е възможно чичкото на снимката да не е съвсем наясно какви ги говори.

    08:28 08.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 няма да опонирам

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "ма ДУРО":

    за това че миналото им е мракобесно.
    Обаче ще те провокирам с този въпрос: Кое минало нее било мракобесно?
    Хайде избери един период / по-дълъг от 10 години/ който е бил без репресии, без грешки, без проблеми, или поне с много по-малки такива!

    Ако бее исторически грамотен, щеше да знаеш, че пропагандата може да захароса както и да очерни всеки период. Аз знам фактите и мога да ти дам варианти за опорки на всеки период в почти всяка държава.

    Коментиран от #46

    08:32 08.02.2026

  • 37 мдаа

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "йнрфц":

    Май си прав, че трябва да понаритаме малко кьопеци. Образн казано, де.
    Да им понамалим депутатите и да им ограничим претенцийките.
    Но, нека обмисмим всичко хладнокръвно и ще решим.

    08:35 08.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 2 Отговор
    Тоя трезвен ли е

    08:44 08.02.2026

  • 40 Божанката какво мисли

    6 1 Отговор
    Намърда ли се в листите. Може да го вземат пак в бесепето. Там му е мястото.

    08:50 08.02.2026

  • 41 Злите са богоизбрани

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дзак":

    Добрите Господ да им бере грижата.

    08:52 08.02.2026

  • 42 Нинова и Зафиров бяха последен шанс за

    5 1 Отговор
    Последен валс за БСП но това не се разбра. Този Зарков е много праволинеен и неблагодарен.. Кой млад човек иска такава безпогрешност. Никой. БСП няма шанс.

    08:58 08.02.2026

  • 43 Смраливец да те оценява

    5 5 Отговор
    Означава само едно: оценения е на нивото на Мангол винарката

    09:00 08.02.2026

  • 44 французин

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    Ружке ти ли си,аиде отивай в евреиската синагога с тати си.

    09:00 08.02.2026

  • 45 не знам какво е патошки вид

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    Но човекът ти говори за лиспваща харизма, не за секс. Може да опонираш че има харизма. Но не и да говориш за целуване и други ирелевантности.
    Избрали са го защото той не е на нож с Президента като Нинова и не се е коалирал с Бойко. Това е цялата тънка мисъл. Гуцанов не е избран защото довчера бее министър в бойковото правителство.
    Т.е. БСП залага на Радев. Другото са подробности.

    09:01 08.02.2026

  • 46 ма ДУРО

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "няма да опонирам":

    Като българските комунисти няма световен аналог. Единствените в света които жертват родината си в името на чужда държава - Тарабата - 3 съветски републики на територията на България, "Тато" - 16 република на СССР...
    А ти - "вариантите и опорките" ги раздавай на когото си искаш.
    Усмихнат и приятен ден !

    09:07 08.02.2026

  • 47 Камен

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хе!":

    Олимпиадата е след 2 години. Това зимното е като футбол за жени - има го, ама никой не знае, че съществува

    09:44 08.02.2026

  • 48 Гост

    2 1 Отговор
    Вечно е пиян този.

    10:22 08.02.2026

  • 49 Цъцъцъ

    3 0 Отговор
    Ужас!
    Точно това ли к0 пеле?
    Предатели!

    10:24 08.02.2026

  • 50 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Зарков е доволен от Манол Пейков: отличен алкохолик и изпълнител на съветски военни маршове!

    11:31 08.02.2026

  • 51 Григор

    3 1 Отговор
    Щом похвалите идват от тази "личност", Крум Зарков би следвало да е притеснен. Ако е нормален човек! Похвали идват и от друга "личност" наречена Кирил Петков. Изобщо прави впечатление, че похвалите от "Продължаваме промяната" валят, а това не е българска партия! Хората на чичко Сорос нямат нищо общо с българското! БСП, вие кого избрахте? Крум Зарков напусна Радев, защото беше против референдума за еврото. Кое е недемократичното на един референдум, без значение за какво е? Нали това е висша форма на демокрация?Народ се пита, особено за важните въпроси като членство в Европейски съюз и НАТО, въпросът за еврото и още много други. Вас за какво ви попитаха и кога,че не си спомням? Още веднъж да попитам: БСП вие кого избрахте?Значи трябва да гласувам за вас, за да получа пак Борисов и Пеевски? Да, ама не!

    11:42 08.02.2026

  • 52 Манол Пейков

    5 0 Отговор
    НАЗДРАВЕ 🍻

    12:03 08.02.2026

  • 53 Иииии

    2 0 Отговор
    И бияч на котки...

    13:12 08.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове