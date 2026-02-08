Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява поморийското село Бата

Кмет продължава да управлява вече месец и половина, въпреки че е с окончателна присъда за купуване на гласове. Случаят е от поморийското село Бата.
Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.
08.07.2021 г. - кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Към днешна дата продължава да изпълнява функциите си на кмет.
Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие: "Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно, след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това.“
Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.
"Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация“, каза Кольо Николов, председател на ОИК – Поморие.
Затова сега комисията чака от кмета на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.
"Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд – Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим, ще ги входираме в Общинската избирателна комисия. Ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори", обясни Иван Алексиев, кмет на Община Поморие.
Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с БНТ, дори по телефона. Търсим го на работното му място.
08.07.2021 година, въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БСП
10:47 08.02.2026
2 робиии
10:50 08.02.2026
3 Тервел
10:52 08.02.2026
4 Гарантирано от Герб
Коментиран от #38
10:53 08.02.2026
5 смахната държава
10:54 08.02.2026
6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
10:54 08.02.2026
7 Женя
.
10:57 08.02.2026
8 Дилър Блеевски
10:59 08.02.2026
9 Стамат
11:06 08.02.2026
10 Дориана
Коментиран от #14
11:06 08.02.2026
11 Бебо
11:10 08.02.2026
12 Никой
Коментиран от #28
11:18 08.02.2026
13 Академик Денков
Нали в преамбюла на Търновската конституция пише: "Който роб на българска земя стъпи, свободен става". Не разбирам защо тя не го направи за девет години, но може да се поправи сега.
11:18 08.02.2026
14 Смърфиета
До коментар #10 от "Дориана":Някой тука ми беше казъл, че аз съм била Дориана. Искъм да сравни стила и да си вземе поука.
11:20 08.02.2026
15 Законът
Съгласно Наказателния кодекс и изборното законодателство: ако човек е осъден за престъпление против политическите права на гражданите (като купуване на гласове), той не може да се кандидатира за публична длъжност и не може да заема такава по време на изпитателния срок.
Прекратяването на мандата не става автоматично, а се изисква сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) и предоставяне на документи за присъдата.
Коментиран от #22
11:28 08.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Извод
С други думи, продължаването му на поста НЕ е в духа на закона, но поради липса на автоматично уведомяване, той все още стои незаконно на поста си!
Законът НЕ го защитава за практическото упражняване на длъжността, но административно нещата се бавят. Това е типичен пример за правен вакуум или бюрократичен застой.
11:32 08.02.2026
18 демир
11:32 08.02.2026
19 Парадокс БГ
Присъдата е окончателна, потвърдена от Върховния касационен съд.
От момента на влизане в сила на присъдата започва 3-годишният изпитателен срок, през който той НЕ МОЖЕ да заема държавни или обществени длъжности, включително кмет.
11:33 08.02.2026
20 Уведомяване на институциите
Затова общинският съвет или ОИК трябва да получат официални документи от съда, за да могат да действат.
В случая се чака кметът на община Поморие да предостави решенията от съда на ОИК – бюрократичен процес, който забавя прекратяването на мандата.
11:33 08.02.2026
21 Сигнал до Общинската избирателна комисия
Общински съветници или други органи могат да подадат сигнал, че кметът е с окончателна присъда.
ОИК проверява документите и установява дали мандатът следва да бъде прекратен.
11:34 08.02.2026
22 в БГ то
До коментар #15 от "Законът":закона е врата в полето
11:34 08.02.2026
23 Йесфес
11:34 08.02.2026
24 Действие на ОИК
Ако е необходимо, назначава се временно изпълняващ длъжността до провеждане на избори.
11:34 08.02.2026
25 Провеждане на нови избори
Процедурата за извънредни избори се провежда според Изборния кодекс.
11:35 08.02.2026
26 Правен ефект
Фактически обаче, той не би трябвало да заема длъжността според духа на закона.
След прекратяване на мандата, той няма право да се кандидатира за кмет до изтичане на изпитателния срок.
11:35 08.02.2026
27 Кратко обяснение:
Коментиран от #39
11:36 08.02.2026
28 ГЕРБ създаде тази порочна система!!
До коментар #12 от "Никой":Според наличната информация, кметът на поморийското село Бата – Георги Георгиев – е излъчен като кандидат от ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България). Това съобщават няколко медийни източника, включително анализи и публикации, в които той е описан като кмет на ГЕРБ и защитаван от представители на тази партия
11:37 08.02.2026
29 ГЕРБ са измамници!!
11:37 08.02.2026
30 Знае се.....
11:38 08.02.2026
31 Гербаджийски престъпник е
11:39 08.02.2026
32 Вън мафията!!!
11:40 08.02.2026
33 Критика към Георги Георгиев
Продължава да управлява въпреки присъдата – дори и бюрократичните пречки да бавят прекратяването на мандата, фактът, че все още е на поста, е морално и етично проблематичен. Това изпраща сигнал, че нарушения на закона могат да бъдат без последствия.
Отказва да комуникира с медиите – отказът да отговори на въпроси, дори по телефона, демонстрира липса на прозрачност и отчетност пред обществеността.
11:41 08.02.2026
34 Критика към ГЕРБ
Слабо реагиране на нарушения – ако партията не настоява за прекратяване на мандата или поне не се дистанцира от осъдения кмет, това изглежда като толериране на незаконни практики.
Риск за демократичния имидж – в международни и вътрешни оценки за България, такива случаи се използват като пример за „слаба правна държава“ или липса на политическа отговорност.
11:41 08.02.2026
35 Герб са ПОЗОР
Коментиран от #37
11:42 08.02.2026
36 ше да е гробар тях ни ги закачат
11:46 08.02.2026
37 Герб
До коментар #35 от "Герб са ПОЗОР":Герб са позор,Радвв за затвор!
11:47 08.02.2026
38 ама го оставили
До коментар #4 от "Гарантирано от Герб":че другите повече купували гласове а той най малко и затва
11:51 08.02.2026
39 съда
До коментар #27 от "Кратко обяснение:":дреми...
11:53 08.02.2026
40 Хитър Петър
Коментиран от #41
12:00 08.02.2026
41 защо законите са написани
До коментар #40 от "Хитър Петър":така че не може да се определи кой е престъпника както яйцето и кокошката....престъпника ли е престъпник или престъпника който го освобождава?
12:36 08.02.2026
42 Пустиня(к)
12:42 08.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.