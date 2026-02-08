Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява поморийското село Бата

Кмет продължава да управлява вече месец и половина, въпреки че е с окончателна присъда за купуване на гласове. Случаят е от поморийското село Бата.

Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.

08.07.2021 г. - кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Към днешна дата продължава да изпълнява функциите си на кмет.

Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие: "Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно, след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това.“

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

"Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация“, каза Кольо Николов, председател на ОИК – Поморие.

Затова сега комисията чака от кмета на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.

"Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд – Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим, ще ги входираме в Общинската избирателна комисия. Ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори", обясни Иван Алексиев, кмет на Община Поморие.

Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с БНТ, дори по телефона. Търсим го на работното му място.

08.07.2021 година, въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.