Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява поморийското село Бата

Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява поморийското село Бата

8 Февруари, 2026 11:18, обновена 8 Февруари, 2026 10:46 1 185 43

Георги Георгиев отказа да разговаря с БНТ, дори по телефона

Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява поморийското село Бата - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Кмет продължава да управлява вече месец и половина, въпреки че е с окончателна присъда за купуване на гласове. Случаят е от поморийското село Бата.

Кметът Георги Георгиев беше задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът беше признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година.

08.07.2021 г. - кметът Георги Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Към днешна дата продължава да изпълнява функциите си на кмет.

Веселин Анестиев, общински съветник от Поморие: "Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно, след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това.“

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

"Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация“, каза Кольо Николов, председател на ОИК – Поморие.

Затова сега комисията чака от кмета на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата.

"Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд – Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим, ще ги входираме в Общинската избирателна комисия. Ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори", обясни Иван Алексиев, кмет на Община Поморие.

Осъденият кмет Георги Георгиев отказа да разговаря с БНТ, дори по телефона. Търсим го на работното му място.

08.07.2021 година, въпреки че съдът не му е наложил наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.


  • 1 БСП

    14 1 Отговор
    Колко може да купи тоя кмет, че ни трябват едни 200000 гласа.

    10:47 08.02.2026

  • 2 робиии

    25 0 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свине -все така ще е !!

    10:50 08.02.2026

  • 3 Тервел

    17 0 Отговор
    В ареала на Митьо Очите и Ицо Широката купувачите на гласове са само за Дебелян Дубайския Пееффски.

    10:52 08.02.2026

  • 4 Гарантирано от Герб

    21 0 Отговор
    В цяла България купени изборите, само тоя шматок финали.

    Коментиран от #38

    10:53 08.02.2026

  • 5 смахната държава

    16 1 Отговор
    добре де няма ли законов ред да се уволни тоя доказан престъпник ??? и също така защо не се накаже и поморийския съд след като го е оправдал??? и след като е осъден за купуване на гласове ще има ли право пак да се явява на избори?

    10:54 08.02.2026

  • 6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    11 0 Отговор
    Ха,че това новина ли е?

    10:54 08.02.2026

  • 7 Женя

    12 0 Отговор
    Селата около Поморие са бастион на ГЕРБ и ДПС НН. Други не смеят да стъпват там имаче идват бригадите на Очите и Широката.
    .

    10:57 08.02.2026

  • 8 Дилър Блеевски

    8 0 Отговор
    Хихихаха раята назарята

    10:59 08.02.2026

  • 9 Стамат

    10 0 Отговор
    В Държавата на Пееффски , Борисов и Чалгаря е така . Съдът и полицията се страхуват да си изпълнят задълженията и да махнат осъден кмет на село , защото е мутра и ги е страх да не ги бият .

    11:06 08.02.2026

  • 10 Дориана

    10 9 Отговор
    Това е резултата от завладените институции Съд, Прокуратура МВР от Борисов и Пеевски. До като тези хора не напуснат Парламента и политиката България ще бъде мафиотска, корумпирана, олигархична страна.

    Коментиран от #14

    11:06 08.02.2026

  • 11 Бебо

    13 0 Отговор
    Модела Борисов -Пеевски в пълната му светлина

    11:10 08.02.2026

  • 12 Никой

    8 0 Отговор
    И коя е Партията.

    Коментиран от #28

    11:18 08.02.2026

  • 13 Академик Денков

    3 3 Отговор
    Ами много просто, президента Йотова да даде българско гражданство на украинците.
    Нали в преамбюла на Търновската конституция пише: "Който роб на българска земя стъпи, свободен става". Не разбирам защо тя не го направи за девет години, но може да се поправи сега.

    11:18 08.02.2026

  • 14 Смърфиета

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Някой тука ми беше казъл, че аз съм била Дориана. Искъм да сравни стила и да си вземе поука.

    11:20 08.02.2026

  • 15 Законът

    4 0 Отговор
    Чл. 42, ал. 1 ЗМСМА – Общинските органи установяват служебно обстоятелствата, които водят до прекратяване на мандата.
    Съгласно Наказателния кодекс и изборното законодателство: ако човек е осъден за престъпление против политическите права на гражданите (като купуване на гласове), той не може да се кандидатира за публична длъжност и не може да заема такава по време на изпитателния срок.
    Прекратяването на мандата не става автоматично, а се изисква сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) и предоставяне на документи за присъдата.

    Коментиран от #22

    11:28 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Извод

    5 0 Отговор
    Кметът на село Бата НЕ би трябвало да заема длъжността по време на изпитателния срок!!!
    С други думи, продължаването му на поста НЕ е в духа на закона, но поради липса на автоматично уведомяване, той все още стои незаконно на поста си!
    Законът НЕ го защитава за практическото упражняване на длъжността, но административно нещата се бавят. Това е типичен пример за правен вакуум или бюрократичен застой.

    11:32 08.02.2026

  • 18 демир

    5 0 Отговор
    На пай на гамиси ке афтос ,ке то гуруни Пеевски 🤣

    11:32 08.02.2026

  • 19 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Георгиев е осъден условно за купуване на гласове.
    Присъдата е окончателна, потвърдена от Върховния касационен съд.
    От момента на влизане в сила на присъдата започва 3-годишният изпитателен срок, през който той НЕ МОЖЕ да заема държавни или обществени длъжности, включително кмет.

    11:33 08.02.2026

  • 20 Уведомяване на институциите

    5 0 Отговор
    Законът не предвижда автоматично уведомяване на общинската администрация или ОИК за присъдата.
    Затова общинският съвет или ОИК трябва да получат официални документи от съда, за да могат да действат.
    В случая се чака кметът на община Поморие да предостави решенията от съда на ОИК – бюрократичен процес, който забавя прекратяването на мандата.

    11:33 08.02.2026

  • 21 Сигнал до Общинската избирателна комисия

    5 0 Отговор
    Сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК)
    Общински съветници или други органи могат да подадат сигнал, че кметът е с окончателна присъда.
    ОИК проверява документите и установява дали мандатът следва да бъде прекратен.

    11:34 08.02.2026

  • 22 в БГ то

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Законът":

    закона е врата в полето

    11:34 08.02.2026

  • 23 Йесфес

    4 0 Отговор
    Кметът е от ГЕРБ......да уточним

    11:34 08.02.2026

  • 24 Действие на ОИК

    5 0 Отговор
    След като получи документите от съда, ОИК официално прекратява мандата на кмета.
    Ако е необходимо, назначава се временно изпълняващ длъжността до провеждане на избори.

    11:34 08.02.2026

  • 25 Провеждане на нови избори

    4 0 Отговор
    Ако мандатът бъде прекратен, Президентът насрочва нови избори за кмет на съответното село/община.
    Процедурата за извънредни избори се провежда според Изборния кодекс.

    11:35 08.02.2026

  • 26 Правен ефект

    4 0 Отговор
    По време на бюрократичната пауза Георгиев технически продължава да е кмет.
    Фактически обаче, той не би трябвало да заема длъжността според духа на закона.
    След прекратяване на мандата, той няма право да се кандидатира за кмет до изтичане на изпитателния срок.

    11:35 08.02.2026

  • 27 Кратко обяснение:

    4 0 Отговор
    Това е един типичен случай на законен вакуум: формално все още е кмет, но юридически и по дух на закона – не би трябвало да управлява. Проблемът е бюрократичен: няма автоматично уведомяване, институциите чакат документи от него и съда.

    Коментиран от #39

    11:36 08.02.2026

  • 28 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Според наличната информация, кметът на поморийското село Бата – Георги Георгиев – е излъчен като кандидат от ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България). Това съобщават няколко медийни източника, включително анализи и публикации, в които той е описан като кмет на ГЕРБ и защитаван от представители на тази партия

    11:37 08.02.2026

  • 29 ГЕРБ са измамници!!

    5 0 Отговор
    ЯВНО ЗА ГЕРБ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ ВАЖАТ!!!

    11:37 08.02.2026

  • 30 Знае се.....

    9 0 Отговор
    Членовете в отделните избирателни секции са с връзки по приятелски и партийни пристрастия, от администрацията на дадената регионална общинат, учители и техни приятели и роднини. Случайни хора няма, когато се провеждат избори. Кметските наместници, които са по села с няколко броя жители дори, също са назначени по партийна линия от съответната по-голяма община.

    11:38 08.02.2026

  • 31 Гербаджийски престъпник е

    4 0 Отговор
    Този престъпник (защото купуването и продаването на гласове е престъпление!) в най-новите материали за случая в село Бата той е свързан именно с ГЕРБ

    11:39 08.02.2026

  • 32 Вън мафията!!!

    4 0 Отговор
    ГЕРБ гази закона на България!

    11:40 08.02.2026

  • 33 Критика към Георги Георгиев

    3 0 Отговор
    Осъден за купуване на гласове – това е сериозно нарушение на демократичните принципи. Купуването на гласове подкопава доверието в изборния процес и правото на гражданите да избират свободно.
    Продължава да управлява въпреки присъдата – дори и бюрократичните пречки да бавят прекратяването на мандата, фактът, че все още е на поста, е морално и етично проблематичен. Това изпраща сигнал, че нарушения на закона могат да бъдат без последствия.
    Отказва да комуникира с медиите – отказът да отговори на въпроси, дори по телефона, демонстрира липса на прозрачност и отчетност пред обществеността.

    11:41 08.02.2026

  • 34 Критика към ГЕРБ

    4 0 Отговор
    Партията подкрепя или защитава такива кметове – когато политическа сила излъчи и продължава да държи на постове лица с доказани нарушения на изборния процес, това размива общественото доверие в партията.
    Слабо реагиране на нарушения – ако партията не настоява за прекратяване на мандата или поне не се дистанцира от осъдения кмет, това изглежда като толериране на незаконни практики.
    Риск за демократичния имидж – в международни и вътрешни оценки за България, такива случаи се използват като пример за „слаба правна държава“ или липса на политическа отговорност.

    11:41 08.02.2026

  • 35 Герб са ПОЗОР

    5 0 Отговор
    Кметът Георги Георгиев е осъден за купуване на гласове, но продължава да управлява село Бата, като игнорира закона и обществения интерес. ГЕРБ, излъчила го на този пост, показва, че толерира нарушения на демократичните правила и подкопава доверието в изборния процес. Това е пример за морален и институционален провал

    Коментиран от #37

    11:42 08.02.2026

  • 36 ше да е гробар тях ни ги закачат

    5 0 Отговор
    Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява

    11:46 08.02.2026

  • 37 Герб

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Герб са ПОЗОР":

    Герб са позор,Радвв за затвор!

    11:47 08.02.2026

  • 38 ама го оставили

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гарантирано от Герб":

    че другите повече купували гласове а той най малко и затва

    11:51 08.02.2026

  • 39 съда

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кратко обяснение:":

    дреми...

    11:53 08.02.2026

  • 40 Хитър Петър

    5 0 Отговор
    Щеше да е чудно ,ако беше осъден и не управляваше кметството.

    Коментиран от #41

    12:00 08.02.2026

  • 41 защо законите са написани

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хитър Петър":

    така че не може да се определи кой е престъпника както яйцето и кокошката....престъпника ли е престъпник или престъпника който го освобождава?

    12:36 08.02.2026

  • 42 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Глей сега шоу ако излезе, че е гербесък.

    12:42 08.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

