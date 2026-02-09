Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Плугчиева: Йотова бавела назначаването на служебен кабинет? Крайно несъстоятелно. А защо НС беше 20 дни във ваканция?

9 Февруари, 2026 05:26, обновена 9 Февруари, 2026 04:38 907 19

  • меглена плугчиева-
  • служебен премиер-
  • избори

Йотова трябва да избира служебен премиер сред неподходящи кандидати, смята бившият вицепремиер

Плугчиева: Йотова бавела назначаването на служебен кабинет? Крайно несъстоятелно. А защо НС беше 20 дни във ваканция? - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В момента не трябва да се бяга от отговорност и настоящият кабинет, независимо че е в оставка, по Конституция е длъжен да изпълнява задълженията си. Ако става дума за забавяне, нека припомним, че парламентът излезе в 20 - дневна ваканция покрай Коледа и Нова година - всичко това измести процедурите във времето, така че упрекът е крайно несъстоятелен.

Това заяви бившият вицепремиер и зам.-министър на земеделието Меглена Плугчиева в предаването Метронон в ефира на радио ФОКУС по отношение на критиките от няколко политически партии към президента Илияна Йотова, че бави процедурата по назначаването на служебен кабинет.

"Служебният кабинет няма да реши проблемите на държавата в никакъв случай, защото по Конституция служебният кабинет има основната задача да подготви парламентарните избори. Но тук по - големият проблем, който парламентът пак сътвори, е осакатената Конституция, на която за втори или трети път трябва да се броят плодовете, а именно съставянето на този лимитиран списък на представители от няколко институции, от които президентът е длъжен да избира. И в момента Йотова е поставена в една невъзможна ситуация – да избира сред неподходящи за този пост хора, което е видно за всички", каза Плугчиева.

Плугчиева посочи, че кандидатите по т.нар. "домова книга" са посочени и избрани също от парламента.

"Много рядко или почти не чувам да се търси или да се отправят въпроси към Конституционния съд, защото осакатяването на Конституцията беше изпратено в КС и той можеше да се произнесе и да отмени този абсурд, от който страда цялата държава, но и това не се случи. И след като НС и КС не са си свършили работата, не може да се очаква президентът да носи цялата отговорност", смята бившият вицепремиер.

Според Плугчиева държавата върви в много лоша посока в икономически план.

"Голям проблем е демографската криза, а вследствие на това идва още един проблем – влошеното качество на образованието и липсата на квалифицирана работна ръка", каза тя.

Чуйте още в аудиото:

Източник: www.focus-news.net


България
Оценка 4.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БСПумре

    12 1 Отговор
    Права е за повечето си забележки и критики другарката Плугчиева. И най-вече относно това накъде ни насилиха и засилиха финансово-икономически.

    04:47 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Редактор на редакторите

    7 0 Отговор
    Какво е "Метронон"?

    Коментиран от #5

    04:52 09.02.2026

  • 5 някаква

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Редактор на редакторите":

    българска мушенгия и измама

    04:54 09.02.2026

  • 6 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ще коментирам заглавието само.... Наистина президентката Йотова бави Избора на служебен премиер..... А самият служебен премиер ще има само една седмица да избере министри и състави кабинет..... В Заключение да кажа, че протестиращите вече ще забравят за какво са протестирали..... Въобще пълна каша, която може да се случи само в бг територията....

    Коментиран от #8, #9

    05:18 09.02.2026

  • 7 А защо

    0 3 Отговор
    биете ромите..

    05:22 09.02.2026

  • 8 Те и без

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    това не знаеха!

    05:23 09.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Предполагам за да има време Радев да се адаптира на политическия терен. Поне такава е логиката. За да се структурира политически проект, трябва известно време.

    05:31 09.02.2026

  • 10 БСПто

    4 0 Отговор
    нещат избори....

    05:32 09.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 посмали малко бре

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    ман го

    Коментиран от #14

    05:38 09.02.2026

  • 13 Една от

    4 0 Отговор
    инициативния комитет,бъдещ.....

    05:41 09.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "посмали малко бре":

    Ако бях "мангo" щях да имам 15. От една жена.

    Коментиран от #16, #17

    05:43 09.02.2026

  • 15 Добре

    1 4 Отговор
    че ГЕРБ прокараха парламента да работи!Щеше да е пълен хаос,либерален!

    05:58 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 от 2 жени

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    18 са по малко!

    06:00 09.02.2026

  • 18 Раздават Концесии

    3 0 Отговор
    и сключват неизгодни договори, това правят.
    В същносттта си, предвид съмнителни избори от 2012 до 2026, след решение КС, че в проверени 2000 секции са открити 46% изборни нарушения, то НС, назначения в органи са НЕЛЕГИТИМНИ.
    Всички национални и международни Договори, Концесии, Решения също са НЕЛЕГИТИМНИ и е необходимо да Ревизиране и Анулиране им, ако има огромни загуби за Територията.
    Дори Шенген, Юрото, Законите им за Юро, Закриване ТЕЦ Марица, износ ток, повишаване на цени ток, вода са Незаконни.
    Тези НС и състават им трябва да бъдат класифицирани като "Омразни правителства".
    Всички заеми теглени от тях трябва да бъдат "опростени", като заеми на "омразни правителства".

    06:04 09.02.2026

  • 19 Хе-хе

    3 2 Отговор
    Повече от 20 дни ваканцуваха депутатите, някъде от 18 декември до 14 януари! Те не са като хората да работят в понеделник! Събират се на заседание в сряда и в петък докато 5 души от тях провеждат контрол на министъра, другите вече са в Максуда! Последния петък и това не правиха по предложение на Сачева от Феи - Герб! Радев подаде оставка и след 2 дни Йотова го изпрати от президентството! Желязков уж подаде оставка, а още не се е махнал!? За Радев има една много неприятна новина! Тя е, че Йотова се справя отлично като президент и хората вече виждат разликата и че той съвсем не е бил за този пост! Тя е на ниво, с опит във вътрешната и европейската политика, знае всичко, характера и помага, умна е, протокол, тон, облекло, прическа, поведение - всичко! Само трябваше да каже на Сачева, когато направи оферта да си избере депутат за служебен премиер, Сачева да го назначи за Председател на НС и вкара в домовата книга и тя да го назначи, трябваше да и репликира да отменят домовата книга в парламента и да я оставят да избира от всички българи!

    06:21 09.02.2026

