Плугчиева: Йотова бавела назначаването на служебен кабинет? Крайно несъстоятелно. А защо НС беше 20 дни във ваканция?

В момента не трябва да се бяга от отговорност и настоящият кабинет, независимо че е в оставка, по Конституция е длъжен да изпълнява задълженията си. Ако става дума за забавяне, нека припомним, че парламентът излезе в 20 - дневна ваканция покрай Коледа и Нова година - всичко това измести процедурите във времето, така че упрекът е крайно несъстоятелен.

Това заяви бившият вицепремиер и зам.-министър на земеделието Меглена Плугчиева в предаването Метронон в ефира на радио ФОКУС по отношение на критиките от няколко политически партии към президента Илияна Йотова, че бави процедурата по назначаването на служебен кабинет.

"Служебният кабинет няма да реши проблемите на държавата в никакъв случай, защото по Конституция служебният кабинет има основната задача да подготви парламентарните избори. Но тук по - големият проблем, който парламентът пак сътвори, е осакатената Конституция, на която за втори или трети път трябва да се броят плодовете, а именно съставянето на този лимитиран списък на представители от няколко институции, от които президентът е длъжен да избира. И в момента Йотова е поставена в една невъзможна ситуация – да избира сред неподходящи за този пост хора, което е видно за всички", каза Плугчиева.

Плугчиева посочи, че кандидатите по т.нар. "домова книга" са посочени и избрани също от парламента.

"Много рядко или почти не чувам да се търси или да се отправят въпроси към Конституционния съд, защото осакатяването на Конституцията беше изпратено в КС и той можеше да се произнесе и да отмени този абсурд, от който страда цялата държава, но и това не се случи. И след като НС и КС не са си свършили работата, не може да се очаква президентът да носи цялата отговорност", смята бившият вицепремиер.

Според Плугчиева държавата върви в много лоша посока в икономически план.

"Голям проблем е демографската криза, а вследствие на това идва още един проблем – влошеното качество на образованието и липсата на квалифицирана работна ръка", каза тя.

Чуйте още в аудиото:

Източник: www.focus-news.net