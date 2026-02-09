Плугчиева: Йотова бавела назначаването на служебен кабинет? Крайно несъстоятелно. А защо НС беше 20 дни във ваканция?

В момента не трябва да се бяга от отговорност и настоящият кабинет, независимо че е в оставка, по Конституция е длъжен да изпълнява задълженията си. Ако става дума за забавяне, нека припомним, че парламентът излезе в 20 - дневна ваканция покрай Коледа и Нова година - всичко това измести процедурите във времето, така че упрекът е крайно несъстоятелен.
Това заяви бившият вицепремиер и зам.-министър на земеделието Меглена Плугчиева в предаването Метронон в ефира на радио ФОКУС по отношение на критиките от няколко политически партии към президента Илияна Йотова, че бави процедурата по назначаването на служебен кабинет.
"Служебният кабинет няма да реши проблемите на държавата в никакъв случай, защото по Конституция служебният кабинет има основната задача да подготви парламентарните избори. Но тук по - големият проблем, който парламентът пак сътвори, е осакатената Конституция, на която за втори или трети път трябва да се броят плодовете, а именно съставянето на този лимитиран списък на представители от няколко институции, от които президентът е длъжен да избира. И в момента Йотова е поставена в една невъзможна ситуация – да избира сред неподходящи за този пост хора, което е видно за всички", каза Плугчиева.
Плугчиева посочи, че кандидатите по т.нар. "домова книга" са посочени и избрани също от парламента.
"Много рядко или почти не чувам да се търси или да се отправят въпроси към Конституционния съд, защото осакатяването на Конституцията беше изпратено в КС и той можеше да се произнесе и да отмени този абсурд, от който страда цялата държава, но и това не се случи. И след като НС и КС не са си свършили работата, не може да се очаква президентът да носи цялата отговорност", смята бившият вицепремиер.
Според Плугчиева държавата върви в много лоша посока в икономически план.
"Голям проблем е демографската криза, а вследствие на това идва още един проблем – влошеното качество на образованието и липсата на квалифицирана работна ръка", каза тя.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БСПумре
04:47 09.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Редактор на редакторите
Коментиран от #5
04:52 09.02.2026
5 някаква
До коментар #4 от "Редактор на редакторите":българска мушенгия и измама
04:54 09.02.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ще коментирам заглавието само.... Наистина президентката Йотова бави Избора на служебен премиер..... А самият служебен премиер ще има само една седмица да избере министри и състави кабинет..... В Заключение да кажа, че протестиращите вече ще забравят за какво са протестирали..... Въобще пълна каша, която може да се случи само в бг територията....
Коментиран от #8, #9
05:18 09.02.2026
7 А защо
05:22 09.02.2026
8 Те и без
До коментар #6 от "Европеец":това не знаеха!
05:23 09.02.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Европеец":Предполагам за да има време Радев да се адаптира на политическия терен. Поне такава е логиката. За да се структурира политически проект, трябва известно време.
05:31 09.02.2026
10 БСПто
05:32 09.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 посмали малко бре
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":ман го
Коментиран от #14
05:38 09.02.2026
13 Една от
05:41 09.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "посмали малко бре":Ако бях "мангo" щях да имам 15. От една жена.
Коментиран от #16, #17
05:43 09.02.2026
15 Добре
05:58 09.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 от 2 жени
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":18 са по малко!
06:00 09.02.2026
18 Раздават Концесии
В същносттта си, предвид съмнителни избори от 2012 до 2026, след решение КС, че в проверени 2000 секции са открити 46% изборни нарушения, то НС, назначения в органи са НЕЛЕГИТИМНИ.
Всички национални и международни Договори, Концесии, Решения също са НЕЛЕГИТИМНИ и е необходимо да Ревизиране и Анулиране им, ако има огромни загуби за Територията.
Дори Шенген, Юрото, Законите им за Юро, Закриване ТЕЦ Марица, износ ток, повишаване на цени ток, вода са Незаконни.
Тези НС и състават им трябва да бъдат класифицирани като "Омразни правителства".
Всички заеми теглени от тях трябва да бъдат "опростени", като заеми на "омразни правителства".
06:04 09.02.2026
19 Хе-хе
06:21 09.02.2026