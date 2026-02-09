Цветанка Андреева: Тежки щети ще получат политическите фигури, за които излезе, че са свързани със случая "Петрохан"

Шокиращи разкрития за смъртта на шестимата души, сред които и дете на 15 години, направиха днес от МВР и прокуратурата. ПП-ДБ иска ДАНС да разсекрети документи за дейността на НПО-то.

"В християнския смисъл за мен това е абсолютното зло", каза политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".

Тя добави, че силно ненавижда политизирането на подобни случаи и изтъкна, че ситуацията повдига въпроса за връзката на политици със затворени общества. Според нея това е влияние на властта, което няма нищо общо с демокрацията.

Необходимостта от публичност

"Обществото има нужда институциите максимално публично да се отнесат към инцидента", заяви политологът доц. Милен Любенов пред Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че съществува силно недоверие и подчерта, че върхът на прокуратурата не може да бъде узурпиран от нелегитимен представител и същевременно да проведе обективно разследване.

По думите му този случай няма аналог в историята на страната и е важно всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени.

Политизацията на трагедията

"В предизборна кампания сме. Дори изказването на президента по повод случая е изцяло политическо", коментира Андреева.

Тя добави, че според Румен Радев демокрацията е провалена и той я използва, за да атакува държавата, "което не му прави чест".

Андреева отбеляза, че той, като държавен глава трябва да поеме част от вината си.

"Искането на оставки е предизборно. Каква е ролята на столичния кмет, че е финансирал неправителствена организация, която се занимава с опазване на околната среда? Не виждам укоримо поведение от когото и да е", каза доц. Любенов.

Той уточни, че обвиненията трябва да бъдат внимателно анализирани, без да се бърза с политически изводи.

Икономическите и политическите последствия

"Много тежки щети ще получат всички политически фигури, за които излезе, че са свързани с този скандал. Прави голямо впечатление скъпата техника, скъпото оборудване", отбеляза Цветанка Андреева.

Тя коментира, че последствията за политическите играчи могат да бъдат сериозни.

"Служебният кабинет ще бъде подчинен на интереса на Радев. Подозирам, че Радев ще излезе с политически послания много силни на 3 март. Категорично смятам, че се играе по плана "Радев", каза Андреева.

Доц. Любенов допълни, че най-важната задача на служебното правителство е гражданите да гласуват свободно и спокойно и да се повиши избирателната активност.