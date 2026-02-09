Новини
България »
Всички градове »
Цветанка Андреева: Тежки щети ще получат политическите фигури, за които излезе, че са свързани със случая "Петрохан"

Цветанка Андреева: Тежки щети ще получат политическите фигури, за които излезе, че са свързани със случая "Петрохан"

9 Февруари, 2026 22:30 3 609 93

  • цветанка андреева-
  • тежки щети-
  • политически фигури-
  • свързани-
  • случая петрохан

"Искането на оставки е предизборно. Каква е ролята на столичния кмет, че е финансирал неправителствена организация, която се занимава с опазване на околната среда? Не виждам укоримо поведение от когото и да е", каза и доц. Милен Любенов

Цветанка Андреева: Тежки щети ще получат политическите фигури, за които излезе, че са свързани със случая "Петрохан" - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Шокиращи разкрития за смъртта на шестимата души, сред които и дете на 15 години, направиха днес от МВР и прокуратурата. ПП-ДБ иска ДАНС да разсекрети документи за дейността на НПО-то.
"В християнския смисъл за мен това е абсолютното зло", каза политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".

Тя добави, че силно ненавижда политизирането на подобни случаи и изтъкна, че ситуацията повдига въпроса за връзката на политици със затворени общества. Според нея това е влияние на властта, което няма нищо общо с демокрацията.
Необходимостта от публичност
"Обществото има нужда институциите максимално публично да се отнесат към инцидента", заяви политологът доц. Милен Любенов пред Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че съществува силно недоверие и подчерта, че върхът на прокуратурата не може да бъде узурпиран от нелегитимен представител и същевременно да проведе обективно разследване.

По думите му този случай няма аналог в историята на страната и е важно всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени.

Политизацията на трагедията
"В предизборна кампания сме. Дори изказването на президента по повод случая е изцяло политическо", коментира Андреева.

Тя добави, че според Румен Радев демокрацията е провалена и той я използва, за да атакува държавата, "което не му прави чест".

Андреева отбеляза, че той, като държавен глава трябва да поеме част от вината си.
"Искането на оставки е предизборно. Каква е ролята на столичния кмет, че е финансирал неправителствена организация, която се занимава с опазване на околната среда? Не виждам укоримо поведение от когото и да е", каза доц. Любенов.

Той уточни, че обвиненията трябва да бъдат внимателно анализирани, без да се бърза с политически изводи.
Икономическите и политическите последствия
"Много тежки щети ще получат всички политически фигури, за които излезе, че са свързани с този скандал. Прави голямо впечатление скъпата техника, скъпото оборудване", отбеляза Цветанка Андреева.

Тя коментира, че последствията за политическите играчи могат да бъдат сериозни.

"Служебният кабинет ще бъде подчинен на интереса на Радев. Подозирам, че Радев ще излезе с политически послания много силни на 3 март. Категорично смятам, че се играе по плана "Радев", каза Андреева.

Доц. Любенов допълни, че най-важната задача на служебното правителство е гражданите да гласуват свободно и спокойно и да се повиши избирателната активност.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 14 Отговор
    Идва Радев и Бойко и Фидосова закриха българският остров на Епщайн.

    Коментиран от #25

    22:31 09.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    Калин Вельов също е ходил в хижата.

    Коментиран от #46, #83

    22:32 09.02.2026

  • 3 Госあ

    43 7 Отговор
    Тая мутреса би трябвало да знае много добре, че крачката от рекет и изнудване до убийство е много малка. Да внимава с шефовете си.

    22:33 09.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    30 13 Отговор
    Терзиев е много стиснат.Щом е дал 60 000 лв значи го изнудват.

    22:33 09.02.2026

  • 5 Промяна

    32 7 Отговор
    Най-вече щети за 2-те пра...сета,...........

    Коментиран от #32

    22:33 09.02.2026

  • 6 Прсето

    29 3 Отговор
    Дали ще е чисто Ено след като се е въргаляло с тях ,Сандов Канов дали е чист ,Белев чист ли е ...зеленс .мафия от 30 г

    22:34 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Никой

    13 21 Отговор
    Те са се самоубили - какви политически фигури.

    То нали имаше чекмеджета с пачки и кюлчета - пистолет си сложил - това - се оказа - "фотомонтаж".

    Вила в Барселона и с басейн и бутик - все пак.

    Няма всъщност.

    Коментиран от #38

    22:35 09.02.2026

  • 9 Спецназ

    13 14 Отговор
    Кмета е дал пари за нещо в което е вярвал.
    После Мафиотите от ДС са развалили играта.

    ФакТ!

    Коментиран от #41, #60

    22:37 09.02.2026

  • 10 Гост

    50 6 Отговор
    Хубавото при вас бeдните и глaдни xoрица че не сте заплаха с нищо за борисов и с нищо не му пречите освен да ви крaде. Да си спомним записа "Aло Baньо". Всеки знае подробностите и политическия чадър и злоупотреба с власт на премиера тогава борисов. След месеци мишo бирaта на 47 години почина от инфаркт и не в тях а в хотела на валентин златев в който беше извикан. След 9 месеца почина от инфaркт и съпругата му на 48 години а след известно време и ваньо танов също от инфaркт на 55 години. Няма вече жив свидетел от аферата "Aлo Baньо". Помните ли шефа на фирмата "Агромакс" Методи Бачев която печелеше всички обществени поръчки и последната за 7 млн.и 900 хил.лв.? И който поръчваше фoлк пeвици и манекенки и на едно такова сборище заяви че "кмета на Cимитли е такoвал бойко борисов". След време си замина от този свят след усложнение при липocyкция. Свършват символите защото ще ви напиша още десетки случаи на хора които по някакъв начин са били заплаха за борисов. Управляват ни yбийци не в преносния а буквалния смисъл.

    Коментиран от #81

    22:37 09.02.2026

  • 11 Деций

    31 10 Отговор
    Какво означава свързани?Никой за никого не може да даде гаранция,още повече да носи отговорност за чужди действия!Тази кривогледата е пусната от Боко и Пеевски да прави внушения и да се опитва да насажда вина! Е няма да стане и инвестираните пари в това недоразумение Цветанка Андреева са отишли на вятъра.

    22:38 09.02.2026

  • 12 Бизнеса и партиите

    9 2 Отговор
    200 партии и 400 000 фирми. Делят парите за хората. Всичко за хората. Толко много бизнес . А хората 6,5 милиони. Мигранти има . Да гласуват. Мароканци, украинци, кюрди, афганистанци. Без наркотици какви депресия убийства. Глупости. КНСБ не знае ли за рейнджъри екоактивисти. Не се чувстват като организация на работата. Лъготят .

    22:39 09.02.2026

  • 13 Майна

    21 3 Отговор
    И тая..
    Само че, къде е Мамин
    Той реагира на всичко
    Изтипоса една снимка с деца преди да се раздуха случая и изчезна?!
    Бою, той пък в събота се снима в българска фирма!
    И се завря
    И той друг път гърми!
    Ами Асенчо?!
    Дето пееше ,и се кълчеше по протестите ?!
    Къде е този гласовите певец!?

    22:39 09.02.2026

  • 14 Пич

    14 2 Отговор
    Браво бе !!! Някой въобще се осмелява да предположи, че политически фигури са свързани с Петрохан !!! Е , аз отидох по далеч, и очаквам наказание из зад океана !!! Но не мога да предположа дали ще бъде легално, или - по тяхно му !!!

    22:39 09.02.2026

  • 15 Спецназ

    27 5 Отговор
    Самоубили са ЗАЩИТНИЦИ на ГОРАТА, Баце!
    Опрели му накрая пистолет и го "Самоубили"

    НИЕ МАЛОУМНИ ЛИ СМЕБЕ?

    22:40 09.02.2026

  • 16 Учуден

    19 7 Отговор
    Не знаех,че Радев е виновен,че някой си пратил детето на ,,добър чичко" в планинска хижа без телефон.

    Коментиран от #82

    22:40 09.02.2026

  • 17 Факти

    14 23 Отговор
    О, не се и съмнявам, че ПП-ДБ ще бъдат изкарани виновни. Те са виновни за гръцкото, турското и руското робство. Те са виновни за фашизма и комунизма. Те са виновни за мутрите и олигарсите. Те са виновни за всички злини в историята ни. Нищо, че "управляваха" общо година и половина с вързани ръце, защото другите 80% ги държеше мафията.

    Коментиран от #28

    22:41 09.02.2026

  • 18 урко

    16 6 Отговор
    Тая става само за...музикант, бива си я)))

    22:41 09.02.2026

  • 19 Майна

    10 19 Отговор
    Най - смешен беше Радев
    На каса на врата с български байрак зад него
    Ще влезе ли в политиката или не?!
    Аз така видях рецитала му!
    Ми те ПП са негова рожба!?
    Какви избори ще правим?!

    22:42 09.02.2026

  • 20 Терзийката

    15 6 Отговор
    Първи отлете!

    22:43 09.02.2026

  • 21 Така ли?

    22 6 Отговор
    Ами ако излезе твоя работодател Шишо че е замесен?

    22:44 09.02.2026

  • 22 Майна

    14 9 Отговор
    Само Възраждане заявиха позиция!!
    Искат оставки!!

    Коментиран от #71

    22:44 09.02.2026

  • 23 БоюЦиганина

    13 8 Отговор
    Нищо не знам по случая, не ги знам кои са и тоя Делян го го познавам! В зайчарника съм си и работя денонощно за вашето благо, бе неблагодарници такива!!!

    22:46 09.02.2026

  • 24 Никой

    20 5 Отговор
    Борисов няма никавви качества - Тодор Живков все пак ни въведе информатика и разни индустрии - все пак - този "потуранко" нищо не може - освен да си зареди автомобила с бензин - което е наистина - постижение.

    Имитатор и - да лапкат парите от Европа.

    22:46 09.02.2026

  • 25 Майна

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти не си нормален ,бе
    Точно Радев ни ги насади тези- ПП

    22:47 09.02.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    30 2 Отговор
    Абе , само не разбрах, как Искра Фидосова е купила хижата, след като по закон хижи не се продават и после що са я провали с баща си на тези хубавци будисти. Кой се лишава от такъв апетитен имот. Колко е била цената и откъде рейнджърите са имали пари да я купят.

    22:48 09.02.2026

  • 27 Боруна Лом

    14 4 Отговор
    ТАЗИ ОФСЬЬЬЬ С КАКВО СЕ ИЗХРАНВА?

    22:48 09.02.2026

  • 28 Ама

    9 8 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    На кой му пука какво мислите устойчиво малоумните, като никой не се интересува от тъпотията ви! Аз чух какво лично си признаха престъпниците от ПП и ДБ ! Такива като тебе да ходят да пасат трева! Кой спомена нещо за Бойко, след като събитията се развиват по времето, когато ПП го арестуваха и него?! А...?!

    Коментиран от #66

    22:49 09.02.2026

  • 29 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Видя ли са нещо скрито по пещерите от някой и са ги ликвидирали тия хора

    Коментиран от #30, #37, #47

    22:49 09.02.2026

  • 30 Да де

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "ООрана държава":

    Ти направо ..изби рибата

    22:51 09.02.2026

  • 31 Каката вече лелка

    23 4 Отговор
    Забравя че сифийския кмет и онази другата Саша, която също е дала пари, са милионери и са раздали много пари от собствените си на всякакви организации и школи. За разлика примерно от шефа и - Буда - който даваше (пари) само от нашите и никога от своите златни кюлчета

    22:51 09.02.2026

  • 32 Видьо Видев

    22 5 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?

    Коментиран от #40, #43

    22:55 09.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Много

    18 2 Отговор
    ботокс. Не бери чужди ядове. Ботокс и червило, станало грозило

    22:56 09.02.2026

  • 35 ЦВЕТА ОБ-ЩАТА

    13 3 Отговор
    КО-ВР-АТА ОТ ОКО-ЛОВР-ЪСНОТО , ПАК НА ЛИНИЯ

    22:56 09.02.2026

  • 36 ЧИЧО

    8 6 Отговор
    Трябва ли на Радев да казват Президента!Той като сам се е отказал, тая титла принадлежи ли му!

    22:58 09.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Глупак

    7 11 Отговор

    До коментар #32 от "Видьо Видев":

    Кажи ти! Защото си признаха само твоите либерасти от ПП и ДБ! По времето когато са създавали бандата, ПП тъпчеха Борисов и го водеха по арестите. Нещо да кажеш?

    Коментиран от #52

    23:01 09.02.2026

  • 41 Мнение

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Това в което е вярвал кмета Терзиев, да не би да е основна "ценност" на Кокорчо?!

    Да се проверят всички нпо-та в България, какви ги вършат! Включително и тези дето се опитват да променят учебниците в училищата!

    Като стане дума за нпо-та към шорош и компания, основни грантаджии са именно ппдб!
    Даже за Христо Иванов тази му зависимост към нпо на шорош, стана публична информация в панорама!

    ПРОВЕРКА НА НПО-ТАТА В БЪЛГАРИЯ И ЗАТВОР ПРИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ!!!

    23:03 09.02.2026

  • 42 Ивелин Михайлов

    14 2 Отговор
    Развозвал проститутки по клиенти
    Самопризнание във видео на Цанов
    Брейка-;продавал ги в Испания, биел ги- видео, хвали се
    Павел зърнаря- черен печат в Италия- канал
    И тези са тартори!
    За какво говорим?!

    23:03 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Макс

    9 4 Отговор
    С какво са свързани ? С дарения . Всеки , който има възможност дарява . Искате да изкарате дарителите воиновни за показното убийство на шестимата . Вече няма да дарявам дори и на Червен Кръст , за да не съм виновен за нечие убийство .

    Коментиран от #49, #53, #56, #57, #63

    23:15 09.02.2026

  • 49 Да де

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Макс":

    Дарявай на пострадалите от сектата на Ивелин Михайлов, теглилите кредити
    Така ще помогнеш на опропастени те им животи

    23:19 09.02.2026

  • 50 АМА ЦВЕ ТОООО

    9 3 Отговор
    КАЖИ СИ КВА ЗОБ ТИ ДАВАТ ОТ БОС ТАНА И ОТ КО-ЧИ НАТА ТА ТОЛКО ГИ БРАНИШ..............?

    23:19 09.02.2026

  • 51 Никой

    2 5 Отговор
    Убедителна е все пак.

    23:20 09.02.2026

  • 52 Видьо Видев

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Глупак":

    Защо бягаш от отговора? След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?

    Коментиран от #88

    23:23 09.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 7 Отговор
    "ЛАМА КАЛУШЕВ" Е ....................... ГЛАВАТАР ШПИОНИН НА ....................... ШПИОНСКА КЛЕТКА "ХИЖА ПЕТРОХАН" ......................... ДИРЕКТНО РЪКОВОДЕНА ОТ КГБ И ........................ СЪС СЪГЛАСИЕТО НА РЕZИДЕНТА МУНЧО ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #58

    23:31 09.02.2026

  • 55 Като

    10 4 Отговор
    Има такива политолози слуги на крадливата гербава шайка,които винаги правят някакъв сензационен мръснишки сценарий.Защото Тиквата трепети от страх да не изгуби на изборите и отиде в затвора .Дебелия и БАНКЯТА са пратили тия четири джипа,които е видяла приятелката на Иван да отиват към хижата .Вашите съшити с бели конци историйки са безкрайни,защото охранителя и ф гл.прокурор е частен на Дебелия и Тиквата и им спира делата.Кой уби Къро?Кой уби Алексей Петров?Кой уби Нотариуса?Кой уби Мишо Бирата и Жена му?Кой уби Вальо Танов?Кога БАНКЯТА ще отговори на тези въпроси и никой убиец не е открит? Ами то много некадърно това МВР?Дано и поръчителите най-после ги убият.Зсщо не търсите отговорите на тези въпроси?В България всеки е свободен да изповядва каквато си иска религия?А такива бездуховни роби само на парите като ОПГГЕРБ нямат идея да направят нещо за народа си.Само золуми.Рано или късно ще платят за кражбите и грабежите си Тези мъже какво са ви откраднали,освен да помагат на хората?Колко живота да спасили?А вие докарахте до мизерия пенсионерите.Като ви платят на всички грабители волтаиците,защото са само на депутати и сие олигарси,на аптечната мафия и трябва да пасат.Щетите са за вас крадци.

    23:33 09.02.2026

  • 56 Един..Филип

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Макс":

    ,,Терзиев дори малоумен пост във Фейсбук пусна: „Познавах ги лично“.

    Боклучава държава сме си и има много боклучави хора в нея. Проспахме една дълго дирижирана лудост, пазена за „правилни“ партийни политики.

    Та, кой не се изреди да говори за величието на „гуруто“ на „зеления будизъм“? Хайде сега, говорете.

    Това не е Епстийн, това е зелено-демократичен Епстийн по 1000. Дайте да видим сега дали някой ще рови, или всичко ще се замете по стара българска „демократична“ традиция."

    23:35 09.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 9689

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Едгар,много си изнервен.Да не те е газил шопара.

    Коментиран от #73

    23:39 09.02.2026

  • 59 Иво

    5 8 Отговор
    ППДБетата и техния бащица Радев са престъпна банда. Тази розово червена измет са взимали пари от психопатите които се самоубиха ритуално. Никаква природа не са опазвали а са държали канал за дрога през Сърбия с доставки от Мексико. С мръсните пари са финасирали партията на Киро и Кокорчо. Скоро всичко ще излезе наяве.

    23:40 09.02.2026

  • 60 Ъхъ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Дедото на Вака кметункова е била по-голем шеф у ДС от дедото на шиши у Враца. Факт е и първи братчед на член на ЦК пак фкт

    Коментиран от #65

    23:41 09.02.2026

  • 61 Тити на Кака

    6 3 Отговор
    Политическа партия Подкрепяме Педофилите иска цялата информация?
    Забавно!
    А защо не попитат своя министър, разписал скандално незаконния документ, узаконил добрите рейнджъри? Защо не попитат ДСУшенцето, дамата без уши? Те имат инфо от първа ръка!

    23:41 09.02.2026

  • 62 И тая послушничка от стадото

    11 4 Отговор
    На Борисов и тя се изфризка на метеното!
    Джуко, ставаш за друго не и да ми се правиш на анализатор!
    Че й заплашва!

    23:41 09.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Даниел Немитов

    15 4 Отговор
    Хлебарките на Шиши се разпълзяха по медиите! Което е силно доказателство, че Петрохан не е самоубийство, а много мръсна история!!!

    Коментиран от #77

    23:43 09.02.2026

  • 65 Абе къде е шишкото

    6 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ъхъ":

    Да не би да е някъде из врачанския балкан?!

    23:44 09.02.2026

  • 66 Факти

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ама":

    Да, ПП-ДБ си признаха, че са съдействали на природозащитниците да се борят с бракониерите. ГЕРБ-ДПС обаче никога няма да си признаят, че са поръчали ликвидирането им. Затова Боко и Шиши се крият.

    Коментиран от #69, #78

    23:47 09.02.2026

  • 67 Цецке

    4 3 Отговор
    Ти си първа която политизираш!

    23:54 09.02.2026

  • 68 666

    12 2 Отговор
    Меките китки от ППДБ за пари и власт са готови на всичко. Шест човека и дете са мъртви благодарение на алчността на тези престъпни типове. Затова се страхуват от главния прокурор. Сега като се разровят нещата около Петрохан ще замирише на дрога. Затвор за тази банда от ППДБ.

    23:55 09.02.2026

  • 69 Да се борят?

    7 4 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Къде пише, че заграждаш държавна земя за да се " бориш" с бракониери?
    Има сигнали още 2022 г. за това своеволие до ДАНС.
    Да се разследват всички " дарители"

    Коментиран от #85

    23:56 09.02.2026

  • 70 какви щети ма

    2 0 Отговор
    направо в жендема!!

    23:56 09.02.2026

  • 71 връщай

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Майна":

    парите

    23:58 09.02.2026

  • 72 аферата петрохан

    1 6 Отговор
    е руска секта!

    23:59 09.02.2026

  • 73 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "9689":

    МАЙ ТИ СИ ИZHEPBEH , ZAЩОТО .................... СЛЕДИТЕ ВОДЯТ КЪМ ..................... ШПИОНСКИЯ ZMИЯРНИК НА РЕZИДЕНТА МИСТЪР КЕШ ................... ФАКТ !

    23:59 09.02.2026

  • 74 Промяна

    4 2 Отговор
    СЪС РР СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ХАХАХАХА ТОВА СА ШАРЛАТАНИИ АРАБАЛИТЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ И ТЕЗИ ЗАКОНИ НЕ ГИ ЛОВЯТ ЗАЩО

    00:00 10.02.2026

  • 75 Забравих

    4 1 Отговор
    По- грозна жена от Елена Гунчева рядко съм срещал
    А какви бисери падат от фейса и
    Не допускайте деца да ги видят, ще ги увредите повече от педофили

    00:02 10.02.2026

  • 76 ?????

    7 2 Отговор
    Много защитници на тия изперкали зелени активисти.
    Явно много се размириса и приятелите им и спонсори вкупом скочиха да ги бранят.

    00:04 10.02.2026

  • 77 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #64 от "Даниел Немитов":

    ДА МНОГО Е МРЪСНА МРЪСОТИЯТА ГНУСОТИАТА НА МУТРИТЕ ШАРЛАТАНИ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ ДА МРЪСНА Е МНОГО АЛАБАЛА ЮМРУЦИ СЕЕНЕ НА ОМРАЗА КИРОВОТО П.РАВИТЕЛСТВО ЛЕЖИТИМИРА ЕДНО ЧАСТНО НПО ДА П.ИВАТИЗИРАДЪРЖАВНАТАПЛАНИНА МИРИШЕ НО ЗАЩО НЯМА ЗАКОНИ ЗА КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО А

    00:08 10.02.2026

  • 78 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК НЕ СПИРАШ ТУК ЦИНИЧНО ДА ДРАСКАШ ГНУСОТИИ ФАКТИ ИМА ЯСНИ КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ТУК ШАРЛАТАНИНО СЪД ЗАТВОР ЗА МУТРИТЕ ШАР.АТОНСКИ

    00:11 10.02.2026

  • 79 Пфуууу

    2 3 Отговор
    Тази е ужасна,повече да не сте я показали

    00:17 10.02.2026

  • 80 киро

    2 2 Отговор
    Цветанке мажеш ли катерицата с интимохелп за вагинална сухота април луда ще ставаш

    00:26 10.02.2026

  • 81 големдебил

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    аз пък започнах да се чудя как си още жив.

    00:28 10.02.2026

  • 82 тръц

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    ами и аз не знаех че Боко е виновен за всичко,даже и че сте се родили,ама на,вие го споменавате за щяло и нещяло.

    00:31 10.02.2026

  • 83 Кирпича

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вельов е ходил да се упражнява с барабаните. Имало ли е казус по който не си взел отношение?

    00:31 10.02.2026

  • 84 Уса

    2 0 Отговор
    Престъпниците в България са недосегаеми и всички знаят,кои са и колко са гадни

    00:34 10.02.2026

  • 85 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Да се борят?":

    Гледай пресконференцията на МВР и прокуратурата. В последите 5 минути представителят на МВР казва следното, цитирам: "Назад във времето тези лица са осъществявали помощ на гранична полиция, на горската стража, на областните дирекции София и Монтана, при издирването на лица. Миналата година помогнаха за установяването на извършителя на едно убийство. Намериха го в труднодостъпни области чрез дрона, който притежават. Подавали са и са съдействали на органите за устанояване на бракониерски дейности и незаконен дърводобив. Те са подпомагали дейността на дръжавни органи." На въпроса дали са намерили нещо незаконно при огледа: "Няма незаконни субстанции, оръжия или други каквито и да е предмети". - Това ли са престъпниците, за които говориш? Че те са по-полезни от 99,9% от спящия народ.

    00:48 10.02.2026

  • 86 дудуяба

    4 0 Отговор
    Маймуна с червило пак си е маймуна. Даже повече...

    01:16 10.02.2026

  • 87 ганев

    2 0 Отговор
    НЕ..ЩЕТИ ТРЯБВАТ А ОЛОВО...НЕ СЕ ТЪРПИ ВЕЧЕ

    01:38 10.02.2026

  • 88 Където

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Видьо Видев":

    Където има Буда, има и Лама

    01:42 10.02.2026

  • 89 Артилерист

    5 0 Отговор
    Опитват се и с този мръснишки случай да натопят Радев- да "поемел своята отговорност", та той единствен критикува законодателната и изпълнителна власти-но не казват кой държи нелегитимния Сарафов на поста главен прокурор...

    02:00 10.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мамчето от бардака

    0 0 Отговор
    Ало, тази, щети се причиняват, не се получават!
    Тези , които се изпокра те нямат нищо общо със случая?!
    Така ли?

    04:29 10.02.2026

  • 93 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БОЙКО ПУСНА "ЛЪВИЦИТЕ" ДА ГО ЗАКРИЯТ С ЦИЦИТЕ ОТ КУРШУМИТЕ :)
    ....

    04:29 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол