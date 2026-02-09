Цветанка Андреева: Тежки щети ще получат политическите фигури, за които излезе, че са свързани със случая "Петрохан"

Шокиращи разкрития за смъртта на шестимата души, сред които и дете на 15 години, направиха днес от МВР и прокуратурата. ПП-ДБ иска ДАНС да разсекрети документи за дейността на НПО-то.
"В християнския смисъл за мен това е абсолютното зло", каза политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".
Тя добави, че силно ненавижда политизирането на подобни случаи и изтъкна, че ситуацията повдига въпроса за връзката на политици със затворени общества. Според нея това е влияние на властта, което няма нищо общо с демокрацията.
Необходимостта от публичност
"Обществото има нужда институциите максимално публично да се отнесат към инцидента", заяви политологът доц. Милен Любенов пред Bulgaria ON AIR.
Той посочи, че съществува силно недоверие и подчерта, че върхът на прокуратурата не може да бъде узурпиран от нелегитимен представител и същевременно да проведе обективно разследване.
По думите му този случай няма аналог в историята на страната и е важно всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени.
Политизацията на трагедията
"В предизборна кампания сме. Дори изказването на президента по повод случая е изцяло политическо", коментира Андреева.
Тя добави, че според Румен Радев демокрацията е провалена и той я използва, за да атакува държавата, "което не му прави чест".
Андреева отбеляза, че той, като държавен глава трябва да поеме част от вината си.
"Искането на оставки е предизборно. Каква е ролята на столичния кмет, че е финансирал неправителствена организация, която се занимава с опазване на околната среда? Не виждам укоримо поведение от когото и да е", каза доц. Любенов.
Той уточни, че обвиненията трябва да бъдат внимателно анализирани, без да се бърза с политически изводи.
Икономическите и политическите последствия
"Много тежки щети ще получат всички политически фигури, за които излезе, че са свързани с този скандал. Прави голямо впечатление скъпата техника, скъпото оборудване", отбеляза Цветанка Андреева.
Тя коментира, че последствията за политическите играчи могат да бъдат сериозни.
"Служебният кабинет ще бъде подчинен на интереса на Радев. Подозирам, че Радев ще излезе с политически послания много силни на 3 март. Категорично смятам, че се играе по плана "Радев", каза Андреева.
Доц. Любенов допълни, че най-важната задача на служебното правителство е гражданите да гласуват свободно и спокойно и да се повиши избирателната активност.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #25
22:31 09.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #46, #83
22:32 09.02.2026
3 Госあ
22:33 09.02.2026
4 Последния Софиянец
22:33 09.02.2026
5 Промяна
Коментиран от #32
22:33 09.02.2026
6 Прсето
22:34 09.02.2026
8 Никой
То нали имаше чекмеджета с пачки и кюлчета - пистолет си сложил - това - се оказа - "фотомонтаж".
Вила в Барселона и с басейн и бутик - все пак.
Няма всъщност.
Коментиран от #38
22:35 09.02.2026
9 Спецназ
После Мафиотите от ДС са развалили играта.
ФакТ!
Коментиран от #41, #60
22:37 09.02.2026
10 Гост
Коментиран от #81
22:37 09.02.2026
11 Деций
22:38 09.02.2026
12 Бизнеса и партиите
22:39 09.02.2026
13 Майна
Само че, къде е Мамин
Той реагира на всичко
Изтипоса една снимка с деца преди да се раздуха случая и изчезна?!
Бою, той пък в събота се снима в българска фирма!
И се завря
И той друг път гърми!
Ами Асенчо?!
Дето пееше ,и се кълчеше по протестите ?!
Къде е този гласовите певец!?
22:39 09.02.2026
14 Пич
22:39 09.02.2026
15 Спецназ
Опрели му накрая пистолет и го "Самоубили"
НИЕ МАЛОУМНИ ЛИ СМЕБЕ?
22:40 09.02.2026
16 Учуден
Коментиран от #82
22:40 09.02.2026
17 Факти
Коментиран от #28
22:41 09.02.2026
18 урко
22:41 09.02.2026
19 Майна
На каса на врата с български байрак зад него
Ще влезе ли в политиката или не?!
Аз така видях рецитала му!
Ми те ПП са негова рожба!?
Какви избори ще правим?!
22:42 09.02.2026
20 Терзийката
22:43 09.02.2026
21 Така ли?
22:44 09.02.2026
22 Майна
Искат оставки!!
Коментиран от #71
22:44 09.02.2026
23 БоюЦиганина
22:46 09.02.2026
24 Никой
Имитатор и - да лапкат парите от Европа.
22:46 09.02.2026
25 Майна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти не си нормален ,бе
Точно Радев ни ги насади тези- ПП
22:47 09.02.2026
26 РЕАЛИСТ
22:48 09.02.2026
27 Боруна Лом
22:48 09.02.2026
28 Ама
До коментар #17 от "Факти":На кой му пука какво мислите устойчиво малоумните, като никой не се интересува от тъпотията ви! Аз чух какво лично си признаха престъпниците от ПП и ДБ ! Такива като тебе да ходят да пасат трева! Кой спомена нещо за Бойко, след като събитията се развиват по времето, когато ПП го арестуваха и него?! А...?!
Коментиран от #66
22:49 09.02.2026
29 ООрана държава
Коментиран от #30, #37, #47
22:49 09.02.2026
30 Да де
До коментар #29 от "ООрана държава":Ти направо ..изби рибата
22:51 09.02.2026
31 Каката вече лелка
22:51 09.02.2026
32 Видьо Видев
До коментар #5 от "Промяна":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?
Коментиран от #40, #43
22:55 09.02.2026
34 Много
22:56 09.02.2026
35 ЦВЕТА ОБ-ЩАТА
22:56 09.02.2026
36 ЧИЧО
22:58 09.02.2026
40 Глупак
До коментар #32 от "Видьо Видев":Кажи ти! Защото си признаха само твоите либерасти от ПП и ДБ! По времето когато са създавали бандата, ПП тъпчеха Борисов и го водеха по арестите. Нещо да кажеш?
Коментиран от #52
23:01 09.02.2026
41 Мнение
До коментар #9 от "Спецназ":Това в което е вярвал кмета Терзиев, да не би да е основна "ценност" на Кокорчо?!
Да се проверят всички нпо-та в България, какви ги вършат! Включително и тези дето се опитват да променят учебниците в училищата!
Като стане дума за нпо-та към шорош и компания, основни грантаджии са именно ппдб!
Даже за Христо Иванов тази му зависимост към нпо на шорош, стана публична информация в панорама!
ПРОВЕРКА НА НПО-ТАТА В БЪЛГАРИЯ И ЗАТВОР ПРИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ!!!
42 Ивелин Михайлов
Самопризнание във видео на Цанов
Брейка-;продавал ги в Испания, биел ги- видео, хвали се
Павел зърнаря- черен печат в Италия- канал
И тези са тартори!
За какво говорим?!
23:03 09.02.2026
48 Макс
Коментиран от #49, #53, #56, #57, #63
23:15 09.02.2026
49 Да де
До коментар #48 от "Макс":Дарявай на пострадалите от сектата на Ивелин Михайлов, теглилите кредити
Така ще помогнеш на опропастени те им животи
23:19 09.02.2026
50 АМА ЦВЕ ТОООО
23:19 09.02.2026
51 Никой
23:20 09.02.2026
52 Видьо Видев
До коментар #40 от "Глупак":Защо бягаш от отговора? След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата пандизчията от Панкрац?
Коментиран от #88
23:23 09.02.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #58
23:31 09.02.2026
55 Като
23:33 09.02.2026
56 Един..Филип
До коментар #48 от "Макс":,,Терзиев дори малоумен пост във Фейсбук пусна: „Познавах ги лично“.
Боклучава държава сме си и има много боклучави хора в нея. Проспахме една дълго дирижирана лудост, пазена за „правилни“ партийни политики.
Та, кой не се изреди да говори за величието на „гуруто“ на „зеления будизъм“? Хайде сега, говорете.
Това не е Епстийн, това е зелено-демократичен Епстийн по 1000. Дайте да видим сега дали някой ще рови, или всичко ще се замете по стара българска „демократична“ традиция."
23:35 09.02.2026
58 9689
До коментар #54 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Едгар,много си изнервен.Да не те е газил шопара.
Коментиран от #73
23:39 09.02.2026
59 Иво
23:40 09.02.2026
60 Ъхъ
До коментар #9 от "Спецназ":Дедото на Вака кметункова е била по-голем шеф у ДС от дедото на шиши у Враца. Факт е и първи братчед на член на ЦК пак фкт
Коментиран от #65
23:41 09.02.2026
61 Тити на Кака
Забавно!
А защо не попитат своя министър, разписал скандално незаконния документ, узаконил добрите рейнджъри? Защо не попитат ДСУшенцето, дамата без уши? Те имат инфо от първа ръка!
23:41 09.02.2026
62 И тая послушничка от стадото
Джуко, ставаш за друго не и да ми се правиш на анализатор!
Че й заплашва!
23:41 09.02.2026
64 Даниел Немитов
Коментиран от #77
23:43 09.02.2026
65 Абе къде е шишкото
До коментар #60 от "Ъхъ":Да не би да е някъде из врачанския балкан?!
23:44 09.02.2026
66 Факти
До коментар #28 от "Ама":Да, ПП-ДБ си признаха, че са съдействали на природозащитниците да се борят с бракониерите. ГЕРБ-ДПС обаче никога няма да си признаят, че са поръчали ликвидирането им. Затова Боко и Шиши се крият.
Коментиран от #69, #78
23:47 09.02.2026
67 Цецке
23:54 09.02.2026
68 666
23:55 09.02.2026
69 Да се борят?
До коментар #66 от "Факти":Къде пише, че заграждаш държавна земя за да се " бориш" с бракониери?
Има сигнали още 2022 г. за това своеволие до ДАНС.
Да се разследват всички " дарители"
Коментиран от #85
23:56 09.02.2026
70 какви щети ма
23:56 09.02.2026
71 връщай
До коментар #22 от "Майна":парите
23:58 09.02.2026
72 аферата петрохан
23:59 09.02.2026
73 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #58 от "9689":МАЙ ТИ СИ ИZHEPBEH , ZAЩОТО .................... СЛЕДИТЕ ВОДЯТ КЪМ ..................... ШПИОНСКИЯ ZMИЯРНИК НА РЕZИДЕНТА МИСТЪР КЕШ ................... ФАКТ !
23:59 09.02.2026
74 Промяна
00:00 10.02.2026
75 Забравих
А какви бисери падат от фейса и
Не допускайте деца да ги видят, ще ги увредите повече от педофили
00:02 10.02.2026
76 ?????
Явно много се размириса и приятелите им и спонсори вкупом скочиха да ги бранят.
00:04 10.02.2026
77 Промяна
До коментар #64 от "Даниел Немитов":ДА МНОГО Е МРЪСНА МРЪСОТИЯТА ГНУСОТИАТА НА МУТРИТЕ ШАРЛАТАНИ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ ДА МРЪСНА Е МНОГО АЛАБАЛА ЮМРУЦИ СЕЕНЕ НА ОМРАЗА КИРОВОТО П.РАВИТЕЛСТВО ЛЕЖИТИМИРА ЕДНО ЧАСТНО НПО ДА П.ИВАТИЗИРАДЪРЖАВНАТАПЛАНИНА МИРИШЕ НО ЗАЩО НЯМА ЗАКОНИ ЗА КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО А
00:08 10.02.2026
78 Промяна
До коментар #66 от "Факти":ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК НЕ СПИРАШ ТУК ЦИНИЧНО ДА ДРАСКАШ ГНУСОТИИ ФАКТИ ИМА ЯСНИ КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ТУК ШАРЛАТАНИНО СЪД ЗАТВОР ЗА МУТРИТЕ ШАР.АТОНСКИ
00:11 10.02.2026
79 Пфуууу
00:17 10.02.2026
80 киро
00:26 10.02.2026
81 големдебил
До коментар #10 от "Гост":аз пък започнах да се чудя как си още жив.
00:28 10.02.2026
82 тръц
До коментар #16 от "Учуден":ами и аз не знаех че Боко е виновен за всичко,даже и че сте се родили,ама на,вие го споменавате за щяло и нещяло.
00:31 10.02.2026
83 Кирпича
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вельов е ходил да се упражнява с барабаните. Имало ли е казус по който не си взел отношение?
00:31 10.02.2026
84 Уса
00:34 10.02.2026
85 Факти
До коментар #69 от "Да се борят?":Гледай пресконференцията на МВР и прокуратурата. В последите 5 минути представителят на МВР казва следното, цитирам: "Назад във времето тези лица са осъществявали помощ на гранична полиция, на горската стража, на областните дирекции София и Монтана, при издирването на лица. Миналата година помогнаха за установяването на извършителя на едно убийство. Намериха го в труднодостъпни области чрез дрона, който притежават. Подавали са и са съдействали на органите за устанояване на бракониерски дейности и незаконен дърводобив. Те са подпомагали дейността на дръжавни органи." На въпроса дали са намерили нещо незаконно при огледа: "Няма незаконни субстанции, оръжия или други каквито и да е предмети". - Това ли са престъпниците, за които говориш? Че те са по-полезни от 99,9% от спящия народ.
00:48 10.02.2026
86 дудуяба
01:16 10.02.2026
87 ганев
01:38 10.02.2026
88 Където
До коментар #52 от "Видьо Видев":Където има Буда, има и Лама
01:42 10.02.2026
89 Артилерист
02:00 10.02.2026
92 Мамчето от бардака
Тези , които се изпокра те нямат нищо общо със случая?!
Така ли?
04:29 10.02.2026
93 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
04:29 10.02.2026