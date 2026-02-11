Новини
Киселова за избора на Гюров: Очакваме да представи компетентен кабинет и да имаме честни избори

Киселова за избора на Гюров: Очакваме да представи компетентен кабинет и да имаме честни избори

11 Февруари, 2026 14:10 614 28

Според мен датата на предсрочните избори ще е на 19 април. До 19 февруари трябва да имаме служебен кабинет, коментира още председателят на ПГ на "БСП- Обединена левица"

Киселова за избора на Гюров: Очакваме да представи компетентен кабинет и да имаме честни избори - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички видяхме, че г-жа Йотова проведе сериозни консултации. Очакваме посочения за служебен министър - председател да представи компетентен кабинет и да имаме честни избори. Ще можем да кажем по действията му дали се е справил с дадената му задача. Доколкото знам г-н Гюров е в неплатен отпуск като подуправител на БНБ. Той е част от домовата книга и може да бъде предложен за министър-председател. Нека да му дадем възможност да предложи независим състав на кабинет. Предполагам, че той ще се съобрази с това, което му е казала президентът Йотова. Според мен датата на предсрочните избори ще е на 19 април. До 19 февруари трябва да имаме служебен кабинет. Това заяви в кулоарите на НС председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" Наталия Киселова, цитирана от novini.bg.
Попитана защо се е наложило смяна на председателя на ПГ на БСП-ОЛ, тя заяви: Г-н Стойнев поиска да бъде освободен от поста.


  • 1 Боко и шиши

    6 1 Отговор
    Лошо ни е

    14:13 11.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Къде е Пеевски???

    14:13 11.02.2026

  • 3 жалка партия

    13 0 Отговор
    Тази падна в очите на народа , и сега шеф в БСП стана !!!

    Коментиран от #26

    14:14 11.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 12 Отговор
    А рублен боташович трябва да е в затвора при бункерния си государь.

    Коментиран от #17

    14:14 11.02.2026

  • 5 Само питам

    3 2 Отговор
    Слави нещо кака ли в тик ток

    14:14 11.02.2026

  • 6 на кой

    9 0 Отговор
    му пука, какво ти очакваш ма, лелке!

    14:14 11.02.2026

  • 7 Сатана Z

    3 6 Отговор
    Но най важно е да се смачкат ватните подлоги и да се подкрепя с всички средства борбата на Украина срещу пияния агресор!

    14:14 11.02.2026

  • 8 Стенли

    4 5 Отговор
    Ще се изринат копейките от парламента.

    14:15 11.02.2026

  • 9 На бас 👍

    4 4 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Всичко друго е мечти 🤣

    Коментиран от #21

    14:15 11.02.2026

  • 10 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 1 Отговор
    Славиии ???

    14:15 11.02.2026

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 1 Отговор
    блатните подлоги пак ще вземат средния‼️

    14:16 11.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница агент на ЦРУ.

    14:19 11.02.2026

  • 13 ахааа

    0 0 Отговор
    изчезни бе разпльокано алчно петно

    14:19 11.02.2026

  • 14 Някой

    2 1 Отговор
    Чакат ни лоши месеци, ако управлява по същия начин като плана за възстановяване и устойчивост. Да не пропускаме и солидната доза "те предишните са виновни, за маскарите, които сега ще направя".

    14:19 11.02.2026

  • 15 Очакваме

    8 0 Отговор
    да станеш от държавната хранилка , жено фалшива и ненужна в политиката !

    14:19 11.02.2026

  • 16 Ти имаш ли образование изобщо,

    7 1 Отговор
    Той има ли право да е премиер като е подсъдим... Той неграмотен да си оправи работата в банката, та ще оправи държавата. Скоро пак ще има протести срещу неграмотните шарлатани.

    14:20 11.02.2026

  • 17 Нали

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ти казах да въртиш черпака в "твоето заведение",льохман.

    14:20 11.02.2026

  • 18 Ззз

    6 1 Отговор
    А от теб очакваме да се махаш от политиката. След като грубо погази конституцията и то в частта за изразяване на прекия глас на хората, нямаш никакво място в парламента, cвинcка пoдмeтко.

    14:21 11.02.2026

  • 19 Анонимен

    3 1 Отговор
    Сега пък отстраняването се води "неплатен отпуск". Мани, закон незакон, ше правим квот си искаме!

    14:21 11.02.2026

  • 20 Противна

    5 0 Отговор
    Тази, която постъпи безчестно с българите, искала честни избори. Чакай на Кукуво лято в петък, лельо!

    14:25 11.02.2026

  • 21 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "На бас 👍":

    Хващам се , остана три кила парцуца.
    Да не си помислиш че съм лош човек, и литър първак за разтривка !

    Баце ти ша гледа като миганин чужда сватба.

    14:25 11.02.2026

  • 22 Кисела Зелка

    1 0 Отговор
    Лелката е с гражданска квота. Какъв председател, какви са тези схеми? Жълтопаветният Зарко, веднага се зае с уйдормите с Шиши.

    14:26 11.02.2026

  • 23 ЗавалБСПейци

    1 0 Отговор
    Кацамунчо толкова ли е тъп, че бута тази антиикона пред камерите? Добре, че електоратът му е с голям диоптър и кабакулаци, та да няма пълна катастрофа.

    Коментиран от #25

    14:27 11.02.2026

  • 24 Хазарката

    1 0 Отговор
    е така и вака - дебела, но много гъвкава! Каквото й наредят това говори и това прави.

    Коментиран от #27

    14:30 11.02.2026

  • 25 Кацамунчо и хазарката

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЗавалБСПейци":

    определено имат обща кръвна линия.

    14:31 11.02.2026

  • 26 Безпартийна пач е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "жалка партия":

    Но като избрана измежду хазарите в България, е курдисана начело на партийната парламентарна група на БСП в антинародното НС.

    Видяхте ли колко струва на мама Ана Заркова момченцето (жълтопаветно и политкоректно соросоидно антибългарче)?

    14:37 11.02.2026

  • 27 Сега е мъгла, но утре ще съмне

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хазарката":

    Щом е хазарка, това обяснява всичко. Те са рода с дявола.

    14:39 11.02.2026

  • 28 Не съм маймуна

    2 1 Отговор
    Навързали са се като свински черва: Румен Боташов, Йотова, Зарков коткоубиеца, Киселова и цялата сган ППедофилска: Рашков, Демерджиев, Сандов, Надка и разбира се Гюро!

    14:40 11.02.2026

