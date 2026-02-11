Киселова за избора на Гюров: Очакваме да представи компетентен кабинет и да имаме честни избори

Всички видяхме, че г-жа Йотова проведе сериозни консултации. Очакваме посочения за служебен министър - председател да представи компетентен кабинет и да имаме честни избори. Ще можем да кажем по действията му дали се е справил с дадената му задача. Доколкото знам г-н Гюров е в неплатен отпуск като подуправител на БНБ. Той е част от домовата книга и може да бъде предложен за министър-председател. Нека да му дадем възможност да предложи независим състав на кабинет. Предполагам, че той ще се съобрази с това, което му е казала президентът Йотова. Според мен датата на предсрочните избори ще е на 19 април. До 19 февруари трябва да имаме служебен кабинет. Това заяви в кулоарите на НС председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" Наталия Киселова, цитирана от novini.bg.
Попитана защо се е наложило смяна на председателя на ПГ на БСП-ОЛ, тя заяви: Г-н Стойнев поиска да бъде освободен от поста.
14:13 11.02.2026
14:13 11.02.2026
Коментиран от #26
14:14 11.02.2026
Коментиран от #17
14:14 11.02.2026
14:14 11.02.2026
14:14 11.02.2026
14:14 11.02.2026
14:15 11.02.2026
Коментиран от #21
14:15 11.02.2026
14:15 11.02.2026
14:16 11.02.2026
14:19 11.02.2026
14:19 11.02.2026
14:19 11.02.2026
14:19 11.02.2026
14:20 11.02.2026
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ти казах да въртиш черпака в "твоето заведение",льохман.
14:20 11.02.2026
14:21 11.02.2026
14:21 11.02.2026
14:25 11.02.2026
До коментар #9 от "На бас 👍":Хващам се , остана три кила парцуца.
Да не си помислиш че съм лош човек, и литър първак за разтривка !
Баце ти ша гледа като миганин чужда сватба.
14:25 11.02.2026
14:26 11.02.2026
Коментиран от #25
14:27 11.02.2026
Коментиран от #27
14:30 11.02.2026
До коментар #23 от "ЗавалБСПейци":определено имат обща кръвна линия.
14:31 11.02.2026
До коментар #3 от "жалка партия":Но като избрана измежду хазарите в България, е курдисана начело на партийната парламентарна група на БСП в антинародното НС.
Видяхте ли колко струва на мама Ана Заркова момченцето (жълтопаветно и политкоректно соросоидно антибългарче)?
14:37 11.02.2026
До коментар #24 от "Хазарката":Щом е хазарка, това обяснява всичко. Те са рода с дявола.
14:39 11.02.2026
14:40 11.02.2026