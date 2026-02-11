Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Шкварек за избора на Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата

Шкварек за избора на Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата

11 Февруари, 2026 18:38 522 6

  • кристиян шкварек-
  • андрей гюров-
  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • екзекуция-
  • педофилия

Ще видите, че до един месец цялата тази истерия и история ще приключи, защото точно тези хора, точно Гюров е взел МВР и се е оказало, че няма никаква конспирация

Шкварек за избора на Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Знакът е много очевиден и очакван. Това е знак към някакъв курс на изцяло радикална промяна от досегашното управление, статукво. Хвърля се сигнал към всички възможни сили на промяната България от всеки един курс. Общо-взето се прави опит да се съберат силата и енергията на 2021 г. от онзи протест от 2020 г. С тези думи политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира назначението на Андрей Гюров за служебен премиер.

"Това с избора на Гюров за служебен премиер е много хубав, включително във връзка със случая "Петрохан", защото основната конспирация и атака там е, че сегашната власт прикрива по някакъв начин чрез МВР истинските извършители на това убийство. Да видим как ще е сега с Андрей Гюров. Ако е истина тази гранде конспирация, че мафията е убила тези хора и стотици служители на държавни институции са били по някакъв начин в Омерта това нещо да се прикрие, то няма как това да не излезе наяве сега, когато добрите сили от демократичната общност вземат властта, отидат в МВР и изкарат данните", добави той.

"Ще видите, че до един месец цялата тази истерия и история ще приключи, защото точно тези хора, точно Гюров е взел МВР и се е оказало, че няма никаква конспирация", предрече Шкварек.

Според бившия зам.-външен министър Милен Керемедчиев, пък, излъченият сигнал не е позитивен.

Двамата коментираха и досиетата "Епстийн".

"Върховнество на правото за висшия ешалон и елита в САЩ не съществува", изрази мнението си Шкварек.

Целта на мрежата на осъдения педофил и финансист, по думите му, е била събиране на компромати.

А, според Керемедчиев, тепърва ще излезе информация кой е политическият елит, с който Епстийн се е свързвал в България.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Ще замете случая.

    18:39 11.02.2026

  • 2 Добрият войник Швейк

    1 2 Отговор
    Заклетите в омертата ще имат шанс да разкрият омертата! :)))

    18:40 11.02.2026

  • 3 Коалицията Отечествен Фронт

    1 6 Отговор
    се формира по декларирания при консултациите желан избор за някой равно отдалечен "безпартиен" служебен премиер като Андрей Гюров и единствено"независимия" служ.МВРмин.Б.Рашков:
    1.ПП/ДБ (сбъдната мечта) 2. АПС (спазарена мечта) 3. Неродена Румен Радева мома – (щом Гюров е избора от президентката) 4.БСП (ако влезе с 4%) 5. Възраждане (по копейкина линия с резидента) с прибавени МЕЧ и Величие- общо 161депутати
    А клетвата в Нар Събрание на широкото ОФ-правителствено ветрило на знаковия Девети Септември 2026г.

    18:41 11.02.2026

  • 4 Цвете

    1 3 Отговор
    ШКВАРЕК, И ПОГЛЕДА ТИ ГОВОРИ ЖЛЪЧНО.КАКВО ОБЩО ИМА ИЗБРАНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ С РАЗСТРЕЛА НА ШЕСТИМАТА ? КОГАТО БЯХА ОНЕЗИ МАЙСТОРИ ОТ ПРЕДНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, РАЗКРИХА ЛИ, КОЙ УБИ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ? А, ОНЗИ ОТ КЮСТЕНДИЛ, БРАТ ГАЛЕВ, КОЙ ГО ОЧИСТИ? ИМА И ОЩЕ. МИСЛИ ,ПРЕДИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ В ЕФИР. 🤔☹️🙄

    18:44 11.02.2026

  • 5 Цвете

    1 3 Отговор
    ШКВАРЕК, И ПОГЛЕДА ТИ ГОВОРИ ЖЛЪЧНО.КАКВО ОБЩО ИМА ИЗБРАНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ С РАЗСТРЕЛА НА ШЕСТИМАТА ? КОГАТО БЯХА ОНЕЗИ МАЙСТОРИ ОТ ПРЕДНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, РАЗКРИХА ЛИ, КОЙ УБИ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ? А, ОНЗИ ОТ КЮСТЕНДИЛ, БРАТ ГАЛЕВ, КОЙ ГО ОЧИСТИ? ИМА И ОЩЕ. МИСЛИ ,ПРЕДИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ В ЕФИР. 🤔☹️🙄

    18:44 11.02.2026

  • 6 Дориана

    0 0 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ. правеха всичко възможно да спират реформите във всички институции включително и в Съдебната за да останат завладени. Искаха в продължение на пълен мандат да мачкат българския народ чрез рекети, полицейщина и пълзяща диктатура. Времето им свърши. Колелото на историята се върти напред , а не назад. Мафията и корупцията трябва да бъдат премахнати за техен ужас.

    18:47 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове