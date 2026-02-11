Шкварек за избора на Гюров и конспирацията "Петрохан": Добрите сили ще имат шанс да разкрият Омертата

Знакът е много очевиден и очакван. Това е знак към някакъв курс на изцяло радикална промяна от досегашното управление, статукво. Хвърля се сигнал към всички възможни сили на промяната България от всеки един курс. Общо-взето се прави опит да се съберат силата и енергията на 2021 г. от онзи протест от 2020 г. С тези думи политическият анализатор Кристиян Шкварек коментира назначението на Андрей Гюров за служебен премиер.

"Това с избора на Гюров за служебен премиер е много хубав, включително във връзка със случая "Петрохан", защото основната конспирация и атака там е, че сегашната власт прикрива по някакъв начин чрез МВР истинските извършители на това убийство. Да видим как ще е сега с Андрей Гюров. Ако е истина тази гранде конспирация, че мафията е убила тези хора и стотици служители на държавни институции са били по някакъв начин в Омерта това нещо да се прикрие, то няма как това да не излезе наяве сега, когато добрите сили от демократичната общност вземат властта, отидат в МВР и изкарат данните", добави той.

"Ще видите, че до един месец цялата тази истерия и история ще приключи, защото точно тези хора, точно Гюров е взел МВР и се е оказало, че няма никаква конспирация", предрече Шкварек.

Според бившия зам.-външен министър Милен Керемедчиев, пък, излъченият сигнал не е позитивен.

Двамата коментираха и досиетата "Епстийн".

"Върховнество на правото за висшия ешалон и елита в САЩ не съществува", изрази мнението си Шкварек.

Целта на мрежата на осъдения педофил и финансист, по думите му, е била събиране на компромати.

А, според Керемедчиев, тепърва ще излезе информация кой е политическият елит, с който Епстийн се е свързвал в България.