Димо Гяуров за случая "Петрохан": Има ли отношение някой от шестимата мъртви към някоя от службите?

„Никак не искам да коментирам случая - особено след това, което наблюдавахме вчера в Народното събрание. Това е ужасно представление, изнесено ни от едни противни политици. Казусът се политизира твърде много. И няма как в следващите дни да не създава напрежение в обществото. Особено в ситуацията на предизборна кампания“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Димо Гяуров, бивш директор на Националната разузнавателна служба.
„На фона на институционалната некадърност, неграмотност, неспособност, добавено и това политизиране - съвсем целенасочено, и опит за хвърляне на топката в полето на противниковия отбор, няма да способства за изясняване на фактите, на мотивите. Напротив - ще създава все по-голямо недоверие и неяснота“, посочи той.
„Категорично имаме смъртни случаи. Най-вероятно става дума за разширено самоубийство, убийство-самоубийство. Какви са мотивите - ще стане ясно много по-късно. И за това е необходимо службите да извадят всичката информация, която притежават. А те не го правят до момента. Най-вероятно са приключили производствата. Много е важно да се отговори на този въпрос, на който вчера не се получи отговор в Народното събрание - има ли някакво отношение - някой от шестимата към някоя от българските служби“, заяви Гяуров.
Бившият директор на Националната разузнавателна служба коментира и ситуацията в Украйна и постигането на мир.
„Независимо, че периодично се пускат какви ли не информации свързани с това, че едва ли не утре, в други ден ще се подпишем споразумение, че всичко е на финала, всъщност ние не виждаме никакъв конкретен резултат до момента. Очаква се следващата седмица нов кръг от преговори. Вероятно отново. Дали в Абудаби, дали някъде там в района. Излезе една информация, която британската преса публикува. И на нейна база се получиха допълнителни коментари. Че едва ли не до средата на май ще бъдат проведени избори и референдум“, коментира Гяуров.
Той попита дали в ситуациите на война е възможно да се провеждат честни избори. По думите му има неяснота около избирателния корпус - кой ще гласува.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питащ
Коментиран от #10
10:08 12.02.2026
2 как мислите?
10:12 12.02.2026
3 Дълбоката държава
10:12 12.02.2026
4 мвр пикчърс
10:14 12.02.2026
5 може ли предател
10:17 12.02.2026
6 Въпроси без отговори
За оръжият ?
За кемпера ?
За имотите ?
Какво са работили тия хора,как само са се забавлявали със доста скъпи забавления ?
За кучетата ?
Как са вързани първите трима убити ?
Защо нямат жени ?
Кой им е позволил да са държавна агенция ?
За четирите джипа ?
Коментиран от #8
10:22 12.02.2026
7 е то се изясниха тези внушавания
10:28 12.02.2026
8 кого лъжем
До коментар #6 от "Въпроси без отговори":за всичките ти въпроси са дадени отговори и те явно не ти харесват.. Премиер е Кирил Петков, Терзиев е давал пари, Бойко Рашков е разрешавал оръжия ... Сандов ги е легитимирал . Не ти харесва ли? какво ...
10:32 12.02.2026
9 До гушата
10:33 12.02.2026
10 А защо?
До коментар #1 от "Питащ":А защо ДАНС трябва да спасява сатанисти?
10:35 12.02.2026
11 тук става ясно
10:39 12.02.2026
12 среднощен
"Мазалото е голямо" - ще видим, "кой ще го отнесе"...
10:45 12.02.2026
13 Не ми харесва
И сектанти да са били...някой ги е убил.
Съобщават, че детето било с преплетени пръсти на колене, ама как: като за молитва или като за арест
Тези неща ме дразнят.
10:53 12.02.2026