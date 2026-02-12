Новини
България »
Димо Гяуров за случая "Петрохан": Има ли отношение някой от шестимата мъртви към някоя от службите?

Димо Гяуров за случая "Петрохан": Има ли отношение някой от шестимата мъртви към някоя от службите?

12 Февруари, 2026 09:57 1 203 13

  • димо гяуров-
  • петрохан-
  • хижа

Бившият директор на Националната разузнавателна служба коментира и ситуацията в Украйна

Димо Гяуров за случая "Петрохан": Има ли отношение някой от шестимата мъртви към някоя от службите? - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Никак не искам да коментирам случая - особено след това, което наблюдавахме вчера в Народното събрание. Това е ужасно представление, изнесено ни от едни противни политици. Казусът се политизира твърде много. И няма как в следващите дни да не създава напрежение в обществото. Особено в ситуацията на предизборна кампания“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Димо Гяуров, бивш директор на Националната разузнавателна служба.

„На фона на институционалната некадърност, неграмотност, неспособност, добавено и това политизиране - съвсем целенасочено, и опит за хвърляне на топката в полето на противниковия отбор, няма да способства за изясняване на фактите, на мотивите. Напротив - ще създава все по-голямо недоверие и неяснота“, посочи той.

„Категорично имаме смъртни случаи. Най-вероятно става дума за разширено самоубийство, убийство-самоубийство. Какви са мотивите - ще стане ясно много по-късно. И за това е необходимо службите да извадят всичката информация, която притежават. А те не го правят до момента. Най-вероятно са приключили производствата. Много е важно да се отговори на този въпрос, на който вчера не се получи отговор в Народното събрание - има ли някакво отношение - някой от шестимата към някоя от българските служби“, заяви Гяуров.

Бившият директор на Националната разузнавателна служба коментира и ситуацията в Украйна и постигането на мир.

„Независимо, че периодично се пускат какви ли не информации свързани с това, че едва ли не утре, в други ден ще се подпишем споразумение, че всичко е на финала, всъщност ние не виждаме никакъв конкретен резултат до момента. Очаква се следващата седмица нов кръг от преговори. Вероятно отново. Дали в Абудаби, дали някъде там в района. Излезе една информация, която британската преса публикува. И на нейна база се получиха допълнителни коментари. Че едва ли не до средата на май ще бъдат проведени избори и референдум“, коментира Гяуров.

Той попита дали в ситуациите на война е възможно да се провеждат честни избори. По думите му има неяснота около избирателния корпус - кой ще гласува.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питащ

    5 0 Отговор
    Правилния въпроса към шефа на Данс трябва да бъде Била ли е хижата Петрохан в активна разработка. Което обяснява защо Данс са били първи там, за да си приберат техниката и записите. Но тук изниква друг въпрос ако е имало активна разработка, защо не са предотвратили случилото се. Има други въпроси.

    Коментиран от #10

    10:08 12.02.2026

  • 2 как мислите?

    4 2 Отговор
    Калушев се оказа горд собственик на 21 имота за над 50 милиона Евро. Негови ли са били наистина?

    10:12 12.02.2026

  • 3 Дълбоката държава

    6 1 Отговор
    100% някой от убитите вероятно и петимата(без малкия) са работили за ДАНС!

    10:12 12.02.2026

  • 4 мвр пикчърс

    3 0 Отговор
    пишем нов сценарий и правим ново филмче от камерите

    10:14 12.02.2026

  • 5 може ли предател

    2 0 Отговор
    да е разузнавач ?

    10:17 12.02.2026

  • 6 Въпроси без отговори

    5 0 Отговор
    Има много въпроси на които няма да чуем истинските отговори.
    За оръжият ?
    За кемпера ?
    За имотите ?
    Какво са работили тия хора,как само са се забавлявали със доста скъпи забавления ?
    За кучетата ?
    Как са вързани първите трима убити ?
    Защо нямат жени ?
    Кой им е позволил да са държавна агенция ?
    За четирите джипа ?

    Коментиран от #8

    10:22 12.02.2026

  • 7 е то се изясниха тези внушавания

    2 0 Отговор
    повтаря се случая божанеца , и семерджииски . там бяха едва ли не защитавани свидетели , агенти . и пепо еврото . то калушев е бил еко будист учител по планинарство , будизъм , пещерняк и турист . какъв защитен свидетел да е . или таен агент . глупости . да ходи да подслухва гъбари и билкари . по скоро е авантьорист . то там винаги има жандармерия и гранична полиция . да ги топи . да правят доклади . за горите . кой търси трюфели , кой е бракониер , кой е трафикант на мигранти , кой търси злато . а то за тези неща си има хора . кмет, полицай , бизнесмени уше на политиците .

    10:28 12.02.2026

  • 8 кого лъжем

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Въпроси без отговори":

    за всичките ти въпроси са дадени отговори и те явно не ти харесват.. Премиер е Кирил Петков, Терзиев е давал пари, Бойко Рашков е разрешавал оръжия ... Сандов ги е легитимирал . Не ти харесва ли? какво ...

    10:32 12.02.2026

  • 9 До гушата

    1 1 Отговор
    Бл-бла ,общи приказки. Службите са наблюдавали само , защото са били захлупени от правителството на пепедебарите. Службите са куче вързано на политическия синджир на текущото правителство. След като пепедебарите се изринаха от властта ,службите са затегнали обръча около сектата,чадърът се прокъсва и тия за няколко месеца изпадат в депресия, цунг-цванг и накрая в амок , защото отлично са знаели в какви екс.кременти са затънали до гушата.

    10:33 12.02.2026

  • 10 А защо?

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ":

    А защо ДАНС трябва да спасява сатанисти?

    10:35 12.02.2026

  • 11 тук става ясно

    0 0 Отговор
    парите и оръжията не правят хората щастливи . е сега се изпотрепали , не ходели на психиатър , не ходили на училище . Има и целенасочено увличане в теми будизъм - да е с наметка или плешив, броеница да носи, храм на буда да е строил. не . глупаци . ако е обратен нали всички там обратни у нас щяха да знаят . лъжи . значи има грешка в тези двама - терзииски с даренията, сандов с договорите , рашков с разрешителните за оръжие на лабилни психически хора . на фронта в украйна се самоубиват често . ни са монаси , ни са агенти .

    10:39 12.02.2026

  • 12 среднощен

    0 0 Отговор
    Димо Гяуров нищо съществено не казва, което говори много "само по себе си"...
    "Мазалото е голямо" - ще видим, "кой ще го отнесе"...

    10:45 12.02.2026

  • 13 Не ми харесва

    0 0 Отговор
    Че се опитват да ни убедят , че хората са се самоубили.
    И сектанти да са били...някой ги е убил.
    Съобщават, че детето било с преплетени пръсти на колене, ама как: като за молитва или като за арест
    Тези неща ме дразнят.

    10:53 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове