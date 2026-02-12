Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Президентът обяви дневния ред на премиера Андрей Гюров ВИДЕО

Президентът обяви дневния ред на премиера Андрей Гюров ВИДЕО

12 Февруари, 2026 11:10, обновена 12 Февруари, 2026 11:21 1 855 43

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • правителство-
  • програма

Държавата не може да спре, имаме ангажименти, припомни Илияна Йотова

Президентът обяви дневния ред на премиера Андрей Гюров ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова благодари за консултациите, проведени с партиите. Относно връчването на мандата за съставяне на правителство на Андрей Гюров, предаде БНТ.

"Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси", каза президентът.

"Държавата не може да спре, имаме ангажименти", припомни Илияна Йотова.

Според думите ѝ поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с НС за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер. Посочи и че по време на консултациите с парламентарно представените партии са очертани и най-належащите проблеми в държавата.

Сред тях тя изброи - мерки за провеждане на честни и прозрачни избори, мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в ситуация без бюджет, както и разследване на случая "Петрохан".

Спрях се на кандидатурата на Андрей Гюров, тъй като единствено той подава оставка като подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси, не подлагам представителите на БНБ, Сметната палата и институцията омбудсмана на съмнения за политическа обвързаност. Очаквам провеждане на честни и добре подготвени избори, както и споделена отговорност между служебния кабинет и НС за решаване на важните въпроси за страната. Така президентът Илияна Йотова обясни своя избор на Андрей Гюров за служебен премиер, уточни Нова ТВ.

"Промените в Конституцията оставиха без избор президентската институция, а целта беше да се орежат правомощията ѝ, в разрез на европейското право за разделение на властите и взаимния им контрол. Така всеки кандидат за служебен премиер беше предварително избран от политическо мнозинство. Промените в Конституцията доведоха до крайна поляризация по отношение на кандидатите. Вместо най-подходящият за поста, изборът е дали да бъде от статуквото или от опозицията", допълни тя.

Дотук се стигна, след като петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

От него се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.

Според Йотова разговорите с партиите са очертали дневния ред на служебния кабинет. ''Сред основните приоритети са стабилизиране на финансите на държавата при безевров бюджет, незабавни мерки за контрол върху цените, регулиране на цените на електроенергията, бързи мерки за най-уязвимите, разрешаване на случая "Петрохан", изпълняване на ангажиментите към нашите партньори, както и защита на интересите на България в международен план. Разчитам Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск и да поеме отговорността като премиер за министрите, които ще предложи - те няма да са мой избор", категоричен бе президентът.

Андрей Гюров прие възложената му задача да състави служебен кабинет, като подчерта, че ситуацията е необичайна, но приема доверието с чувство за отговорност. Той заяви, че основният му приоритет ще бъдат честни избори, възстановяване на доверието в институциите и спокойна работа без излишна истерия. Гюров посочи, че ще събере екип от експерти с опит и обществен авторитет, които няма да се изявяват с политически позиции или агресивно поведение.

След срещата с президента той уточни, че все още не е готов с имената на министрите, но разговорите предстоят и ще се проведат в кратки срокове. Сред ключовите задачи ще бъдат подготовката на честни избори, изготвянето на удължителен бюджет и осигуряването на плавен преход към редовно правителство. Гюров подчерта, че кабинетът ще бъде независим от партии, без „подставени лица“, а вътрешният министър трябва да бъде професионалист от системата с безспорна репутация.

Очаквайте подробности...


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със сигурност

    12 8 Отговор
    Още другата седмица Гюров трябва да започне обеззаразяване на миризливото герберо-пеевски блато. Двамата Дебели ще вият и скимтят денонощно.

    Коментиран от #7, #11, #23, #26, #43

    11:19 12.02.2026

  • 2 Витков

    2 0 Отговор
    План от 28 точки!

    11:20 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хиперкомично

    7 2 Отговор
    "Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси", каза президентът.
    Никой няма ни най-малко съмнение за конфликт на интереси, щом президентството гарантира това.
    Просто сме убедени в такъв!
    От ДАБългария в ППредседател на парлам.група, до никакъв Подуправител на БНБ, откъдето Президентски Премиер. Хвала!

    11:23 12.02.2026

  • 6 дърпай

    9 5 Отговор
    Дневния ред на Гюро сигурно ще е да го возят в лимузините и да се пощипват с евро чиновници

    11:23 12.02.2026

  • 7 Ура,,Ура

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    О,оооо и на ИТН!!!! И на ИТН.

    11:25 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Президентката

    5 1 Отговор
    неправилно ли е,да се каже???,,Президентът"ми звучи калушевски!

    11:28 12.02.2026

  • 10 цццц

    6 1 Отговор
    Прави ми впечатление и че ония другия месия в оставка никога не дадоха мандат на Възраждане. Все БСП , ПП , АПС , случайност?!

    11:28 12.02.2026

  • 11 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЪН ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС С ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИЭПРЕВЗЕХТЕ ВЛАСТТА

    11:30 12.02.2026

  • 12 Илиева

    1 3 Отговор
    Йотова приключи с Радев….Кога е била искрена?Като екип с Радев или сега?

    11:33 12.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 президентски задачи

    4 0 Отговор
    Как се връзва президентската задача към премиера да "разреши" случая в Петрохан (в чия полза) за двата месеца до изборите, със правата на независимата съдебна власт по конституция (позабравила я е) , както и с декларираното от президентството за върховенството на закона.

    Коментиран от #22

    11:38 12.02.2026

  • 18 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    Гюров ще ходи на официално посещение в хижата

    11:39 12.02.2026

  • 19 жалка г-жа

    8 5 Отговор
    Много тъжно и жалко е ,че тази госпожа президент е продажна.... Руди за това онзи ден я навря в кучешка дупка....И Е ПРАВ! Дано никой не гласува за тази продажна женица.....НИКОЙ!

    Коментиран от #41

    11:39 12.02.2026

  • 20 Перо

    9 0 Отговор
    Това е решение от много време, защо трябваше да се губи време с тези консултации? За списъка за Премиер е по закон, но за парламентарните групи е глупост! Нужна е нова поправка в Конституцията и да се премахне институцията “служебно правителство”, което е вредно за страната и излишно! Просто като другите страни да се сменят само редовни правителства. Видя се, че служебните правителства не осигуряват честни избора и подписват дългосрочни договори за големи финансови загуби на страната!

    11:40 12.02.2026

  • 21 Развитие

    7 0 Отговор
    РР излезе но остави своите в президенството Шарлатаните с метежите свалиха правителството и сега вилнеят безнаказано АЛАБАЛА ФАЛШИФИКАЦИЯ ИЗВРАЩЕНИЯ

    11:40 12.02.2026

  • 22 накратко

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "президентски задачи":

    скандал след скандал , гаф след гафа.

    11:40 12.02.2026

  • 23 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    ГЮРО Е САМО ЗА ДВА МЕСЕЦА И Е САМО ЗА ИЗБОРИТЕ ВЪН НА МУТРИТЕ ШАРЛАТАНСКИ

    Коментиран от #24

    11:41 12.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бончо

    4 6 Отговор
    Гюрак, слагай Демерджиев за служебен министър на вътрешните работи и да подпуква дебелите! Всички това чакаме, бой по Дебелаците, всичко друго е предателство!

    Коментиран от #27

    11:55 12.02.2026

  • 26 Данъкоплатец

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    Наемничи на Наркотрафиканта Борисов уби децата,
    открили наркоканала край Петрохан.Наркотрафиканта Борисов безнаказанно ще продължи да убива!
    Както бе безнаказан за ликвидирането на Младен Дочев, който разкри амфетаминната афера на Борисов,
    след което Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ и за което Младен Дочев плати с живота си.
    И бандитът Борисов пак остана безнаказан, защото държавата обслужва бандитите в България!

    Говори се за пачките и кюлчетата в спалнята на Борисов, но
    небрежна се премълчава за черният плик с наркотиците!


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    11:56 12.02.2026

  • 27 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бончо":

    БОЙ ПО ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ТЯХ

    11:58 12.02.2026

  • 28 в очакване

    3 0 Отговор
    още след оставката започна тоталното пренареждане и преразпределение в държавата. Правителство можеше да има още преди Нова година. Не случайно се мотаят два месеца с някакви абсолютно безсмислени и пародийни косултации. През това време се изграждат новите схеми, зависимости, поемат се ангажименти, дават се гаранции между политици, олигарси, мафия. Още преди изборите, всичко ще е подредено - министри, правителство, съдебна система и т.н. Затова в момента тече разчистване на сметки, заличаване на следи, отклоняване на вниманието от цялата дейност, която си тече под повърхността. След изборите ще видим за какво е цялата патърдия. Да се надяваме, да е за добро. Има такива индикации, но с тези шарлатани и ДБ-то, дето все се бутат отпред, може и към пълна трагедия да се отиде.

    11:58 12.02.2026

  • 29 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Споко!":

    ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ ВЪН ИЗВРАТЕНЯЦИ СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС ОВЛАДЯХТЕ ДЪРЖАВАТА С МЕТЕЖИ

    11:59 12.02.2026

  • 30 нннн

    2 2 Отговор
    Днес Оня с водопада започна третия месец като премиер в оставка. Това е безобразие!

    11:59 12.02.2026

  • 31 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Споко!":

    24 С ИЗМАВА ДОКОГО СМЯТА ГЮРО ЛАМАТА ЧЕ ЩЕ ВЛАСТВА ХАХАХАХАХА

    12:00 12.02.2026

  • 32 Някой

    2 0 Отговор
    Представете си, че на вас ви възложат да направите кабинет от 19 министри и не знам за заместник премиери. Че може ли да знаете толкова хора и на едно обаждане да ви кажат съгласен съм. Че то чисто технически не може да се справи сам човек. Аз не мога да ви кажа за нито един министър. Камо ли дори да му имаш контакт да се свържеш с него. Сред политици и свързано с партии могат да предложат разни групи. Но сам човек трудно ще го направи.

    12:01 12.02.2026

  • 33 Женени с ДС

    5 0 Отговор
    След Кмет шарлатанин и ДС отроче Пеги ни натресе и премиер шарлатанин ДС отроче и защо всичко ще е боклуци.

    12:02 12.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дугари, другари, Другарите Андрей Гюров,

    1 1 Отговор
    Делян Пеевски, Бойко Методиев Борисов, Дългия, Тошко Йорданов, Дани Митов МНР и другарите Асен Василев другарят с два пръста чело, да си направят Самокритика и да докажат че не са пе е раси, ма фия босове, не се це лу ват по за дни сите, че немат кафе фо о коло устата.

    Комисията към ЦК на БКП на ДС е готова да изслуша бъдещите членове на се к та Тамплиери - България.
    Малтйски Кръстове са от нас, от вас желание да служите и искреност.🤔

    Представители на ДАНС и Сарафов и Туейн Пийкс Пръдакшън са на лице.

    12:06 12.02.2026

  • 37 Са, гледам ДАНС всичките са с кафе

    0 0 Отговор
    во около устата но това е щот са яле много кекс с шоколад.🤣😆

    Сарафов тоже.

    12:10 12.02.2026

  • 38 Жбръц

    0 1 Отговор
    Тотална чистка на шефовете на областни дирекции.До крак! Освобождаване на всички областни управители! Иначе,ще получим пак от същото, поредна сглобка.в по различен вариант.Ако и сега ние- народа го допуснем,сме обречени.Ще доразпродадат всичко което е оцеляло ,като държавна собственост,с концесии,или инвестиции, а в тях,на тъмно са заложени загробващи клаузи за неустойки,в размер на милиарди.След това,дори да прогледнем,и решим да изберем истински милеещи за държавата политици,все тая.Кого ще управляват,контролират,когато всичко,до тухла е в ръцете на частни лица,или чужди фирми.

    12:11 12.02.2026

  • 39 Отвратен

    4 0 Отговор
    За какво стабилизиране на финансите на държавата се говори, след като страната няма бюджет за 2026 г. Години наред тунеядците в НС, не приемат навреме основния закон на държавата,като си измислят всевъзможни причини. Липсата на бюджет е във вреда на институциите и на мнозинството българи. НО ИНСТАЛИРАНИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ, КОИТО ВСИЧКИ НИЕ ПЛАЩАМЕ! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

    12:12 12.02.2026

  • 40 Каква оставка, та той е безработен...

    2 0 Отговор
    Какво е напуснал, той отдавна е безработен. Цялата патардия с протестите излезе, че е да се нагмезди гюрчо некадърника на държавна служба. А пък той ще върне жеста с копринките. Големи ходове, много добре за народа, уж за финансите мислели тия нагаждачи. Ами долна история.

    12:21 12.02.2026

  • 41 Руди

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "жалка г-жа":

    Е жалък

    12:25 12.02.2026

  • 42 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Този избор е смущаваш. Той няма да върне доверието на хората в институциите. Това е доказателство, че Йотова работи тясно партийно. Хубавото е че ,ако мисли да се кандидатира на редовните избори за президент, ще е натрупала доста гафове и хората ще в преценят по делата и.

    12:30 12.02.2026

  • 43 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    Не се заблуждавайте. Картинката е скрита,а на нас ни се дава това,което искат. те да видим,зада ни вземат гласчето.

    12:34 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове