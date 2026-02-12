Борисов: България има нужда от предвидимо управление

България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока. В условията на динамична международна среда страната ни трябва да бъде активен фактор при взимането на европейските решения. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.
Сред обсъдените теми са били общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите членки в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС.
"Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област. България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, продължаваме да затвърждаваме стратегическото партньорство между България и Франция, основано на доверие, активен политически диалог и задълбочено икономическо, културно и образователно сътрудничество", подчертава в поста си Борисов.
