Новини
България »
Борисов: България има нужда от предвидимо управление

Борисов: България има нужда от предвидимо управление

12 Февруари, 2026 13:13 1 080 58

  • бойко борисов-
  • н. пр. мари дюмулен-
  • франция

България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, подчерта лидерът на ГЕРБ

Борисов: България има нужда от предвидимо управление - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока. В условията на динамична международна среда страната ни трябва да бъде активен фактор при взимането на европейските решения. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.

Сред обсъдените теми са били общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите членки в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС.

"Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област. България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, продължаваме да затвърждаваме стратегическото партньорство между България и Франция, основано на доверие, активен политически диалог и задълбочено икономическо, културно и образователно сътрудничество", подчертава в поста си Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дибелия Гнум

    58 3 Отговор
    България има нужда само и единствено да изчезнеш един път завинаги и никога ти и твоя род да не се появява и стъпва по тази земя.

    Коментиран от #40

    13:15 12.02.2026

  • 3 адаша

    20 2 Отговор
    Ето го човека, който може да откъсне лале с невъоражена ръка! Ето така - с голи ръце!

    13:16 12.02.2026

  • 4 ББ от Банкя

    40 2 Отговор
    Както споменах България трябва да има предвидимо и стабилно правителство, чекмеджето ми в Банкя не обича сътресения и нередовно зареждане

    13:16 12.02.2026

  • 5 Промяна

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ШАРЛАТАНСКИ С РОЗОВИ ПЕНЬОАРИ С МЕТЕЖИТЕ ПРЕВЗЕХТЕ ВЛАСТТА

    Коментиран от #46

    13:16 12.02.2026

  • 6 Да де

    17 0 Отговор
    То , Тръмп ..следи
    Гушкайте се , ха ха ха
    Самоубийци
    Не , народът ,трудно ще се добере до вас..
    Някой друг ще го направи , слава Богу(

    13:17 12.02.2026

  • 7 Инспектор Дюдю

    18 1 Отговор
    Лама Боко
    търси канали за бягство на запад !

    13:17 12.02.2026

  • 8 неалабаво

    11 1 Отговор
    Предвидимо от Пентагона

    13:17 12.02.2026

  • 9 историк

    40 2 Отговор
    Докато този бандит на снимката е на свобода ,бял ден няма да види държавата и народа !! Та той направи повече бели и от турците , които пет века ни заробиха !

    13:18 12.02.2026

  • 10 Генчо

    28 2 Отговор
    Педал крадлив за бесене си

    Коментиран от #39

    13:18 12.02.2026

  • 11 Сила

    33 1 Отговор
    Кой отглежда детето на Мис Гащи ...в каква социални среда расте това дете , къде живее , с майка си ли е , баща му защо не се интересува от него ....??! От Закрила на детето трябва да се самосезират ....

    13:18 12.02.2026

  • 12 Цвете

    26 2 Отговор
    ТИ ОТ КОЯ ХИЖА ИЗПЪЛЗЯ? НЯМА СРАМ. НЕЩО ДА КАЖЕШ ЗА ЛИКВИДИРАНИТЕ 6 ЧОВЕКА? КЪДЕ Е МИТОВ? 🙊🙉🙈👎🇧🇬

    13:18 12.02.2026

  • 13 Цвете

    17 3 Отговор
    ТИ ОТ КОЯ ХИЖА ИЗПЪЛЗЯ? НЯМА СРАМ. НЕЩО ДА КАЖЕШ ЗА ЛИКВИДИРАНИТЕ 6 ЧОВЕКА? КЪДЕ Е МИТОВ? 🙊🙉🙈👎🇧🇬

    13:20 12.02.2026

  • 14 сикаджията

    22 2 Отговор
    Ле-ле! Тикватаданеби да е излязъл от зайчарника???

    13:20 12.02.2026

  • 15 уж все държавници

    10 0 Отговор
    Докато едни си ползват работното време в НарСъбрание за "разглеждане" на камерите в ателиетата за лазерна епилация, други се опитват да обсъждат енергийни въпроси и за продължаване дерогацията на бургаския Лукойл.

    13:20 12.02.2026

  • 16 Кабамилионеров

    12 3 Отговор
    Дано Ба..це и Де...лян пак да ку...пят изборите,че сметките ни изтъ...няха............С ГЕПИ и НО.вото начало....напред,към нови мили..они.Сега вече и БДЖ-ТО е на Ши...ши....пей сърце.

    13:21 12.02.2026

  • 17 Промяна

    15 0 Отговор
    Две..те гу.цита са се запътили към бай Ставри,второ крило.....,Брендо,като го пуснат,е запазил стаята.обзаведена.

    13:23 12.02.2026

  • 18 БЕЗ ТЕБ БЕ

    18 1 Отговор
    ИЗЧЕЗНИ!

    Коментиран от #25

    13:27 12.02.2026

  • 19 Промяна

    3 4 Отговор
    Дано Ба..це и Де...лян пак да ку...пят изборите,че сметките ни изтъ...няха............С ГЕПИ и НО.вото начало....напред,към нови мили..они.Сега вече и БДЖ-ТО е на Ши...ши....пей сърце.

    13:27 12.02.2026

  • 20 ПОГЛЕДА НА ЖЕНАТА

    18 1 Отговор
    ПОКАЗВА ВСИЧКО. ОТВРАТЕНА СЪМ. А ТОЙ СЕ НАДУВА. ЧАО СБОГОМ ТУУПИ ОБОГАТЕН.

    13:29 12.02.2026

  • 21 гост

    18 2 Отговор
    Ех, Боко, Боко, какти текат годините и нищо в тиквата ти не влиза, що не ходиш да си копаш гиргините, че хората само като те видят ги втриса!

    13:30 12.02.2026

  • 22 Ниска топка

    12 1 Отговор
    Слугинчо бил предвидим и това мисли, че е похвала и го желае за цялата страна. Какво да правиш, всеки спрямо нивото си на развитие, има и висши цели!

    13:33 12.02.2026

  • 23 ФЕЙК

    12 1 Отговор
    Този се е надул като банкянски пуяк и е изломотил поредното безмислено :ГУЛЮ-гулю - гулю!

    13:34 12.02.2026

  • 24 БОЙО,

    20 1 Отговор
    Повече никога и никъде не се показвай,че като те видим изпитваме
    ГНЯВ И
    ОМРАЗА .

    Коментиран от #41

    13:35 12.02.2026

  • 25 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "БЕЗ ТЕБ БЕ":

    ХАХАХАХА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ХАХАХАХАХАКАКВО СЕ НАПЪВАТЕ РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА

    Коментиран от #27

    13:36 12.02.2026

  • 26 Госпожа

    10 0 Отговор
    Посланикът стои на дистанция и гледа с абсолютно недоверие !

    13:37 12.02.2026

  • 27 Наближава

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Времето,когато и на теб ще ти свалят розовите прашки.

    Коментиран от #42

    13:38 12.02.2026

  • 28 Ицик

    3 3 Отговор
    Тоя ще се коалира с Радев.

    13:38 12.02.2026

  • 29 Ако има в предвид

    10 0 Отговор
    Предвидими управления през последните 25години изпълнени с корупция ,липса на реформи източване на бюджета,здравната каса,концесиите .... благодаря но нямаме нужда от същото

    13:38 12.02.2026

  • 30 Реалност

    5 2 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    13:39 12.02.2026

  • 31 Този е

    14 1 Отговор
    Най-мразения политик.
    Няма друг толкова лъжлив , крадлив и проzd.

    Коментиран от #38

    13:42 12.02.2026

  • 32 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    9 3 Отговор
    По времето на Kyчkaта на Путлер, Бойко Борисов, бяхме 100% зависими от руски енергийни източници, фирмите от Мордор имаха 100% - ва данъчна амнистия и не плащаха и стотинка данъци.

    13:42 12.02.2026

  • 33 Тая шушумига намеква , че демек

    9 1 Отговор
    Него трябва да изберем , за да ни краде още повече !!!!!

    13:46 12.02.2026

  • 34 Политически некоректен

    2 4 Отговор
    Българският изход от ес

    13:49 12.02.2026

  • 35 Бойко Методиев Борисов Бос на

    8 1 Отговор
    Българската Мафия, свързан Нацистки Структури в Германия, КГБ в бившият СССР. Подгласник на Делян Пеевски - Мултигруп.

    13:49 12.02.2026

  • 36 ммммм

    8 1 Отговор
    ние знаем от какво има нужда БГ, но дали се знае че си в списъка на Досиетата "Епстийн"

    13:51 12.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Този е":

    ХАХАХА ГНУСНИ ИЗВРАТЕНИ ШАРЛАТОНСКИ ЛЪЖЦИ И КАКВО КАТО ДРАСКАТЕ ТУК

    13:54 12.02.2026

  • 39 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Генчо":

    ИЗВРАТЕНЯК ШАРЛАТАНСКИ СИ ПАДАЩ СИ ПО МОМЧИНЦА ХАХАХАХА

    13:55 12.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "БОЙО,":

    АМА ТИ ШАРЛАТАСКИ ИЗВРАТЕНЯК МНОГО СИ СИ ПОВЯРВАЛ КОЙ ТЕ ПИТА ТЕБЕ

    Коментиран от #54

    13:58 12.02.2026

  • 42 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Наближава":

    ХАХАХАХА АМА ЯВНО СИ ПРИЗНАВАТЕ ДАЖЕ НЕ СТЕ МЪЖКАРИ

    13:59 12.02.2026

  • 43 Гарга Сарис

    4 1 Отговор
    България има нужда от повечко затвори. Да са с по-широчки килии. Оня шкемби ще избяга в Дубай ама ти къде ще се завираш - незнам!

    Коментиран от #50

    14:00 12.02.2026

  • 44 Предвидимите

    4 1 Отговор
    гербуля, винаги са изритвани от площадите

    14:02 12.02.2026

  • 45 Промяна

    2 2 Отговор
    ГНУСНИ ИЗВРАЩЕНИЯ СЕ РАЗПРОСТРАНАВАТ ТУК ОСОБЕНО СЕГА СЛЕД КАТО ГЮРО ПЛЕВЗЕ ВЛАСТТА С МЕТЕЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИ И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ИЗПЪЛЗЯХА ВСЯКАКВИ ИЗВРАТЕНЯЦИ

    Коментиран от #57

    14:02 12.02.2026

  • 46 Споко!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Гербава бабо, ще ти падне чейнето от бяс и слюнка, заради простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #48

    14:03 12.02.2026

  • 47 Промяна

    2 5 Отговор
    БОРИСОВ Е МЪЖКАР И ДОСЕГА ГО Е ДОКАЗВАЛ ВЪН ШАРЛАНИЯТА

    14:04 12.02.2026

  • 48 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Споко!":

    ОБЪРКАНИ МОМЧЕТИЯ ПРЕДЛАГАЩИ СЕ НА ЛАМИ ХАХАХАХАХА

    14:05 12.02.2026

  • 49 Г.Георгиев

    2 5 Отговор
    България има нужда от СУВЕРЕНИТЕД вън от ЕС и НАТО, които ни водят към ВОЙНА срещу БРАТСКА Русия.

    Европейските ни "съюзници" принудиха България влезе в ДЪЛГОВЕ заради една държава, която не е член на европейския "съюз" !

    Кой еправлява ЕС и кой управлява България ?! СЕВЕРЕННА държава ли е България?!

    14:07 12.02.2026

  • 50 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Гарга Сарис":

    А защо си мислиш че ще бягат а няма да подгонят тебе и дружките ти за Активно Русофилска дейност против Държавността в БГ?Абе вии хептен изгубихте връзка с реалността!:)

    14:10 12.02.2026

  • 51 Наглост банкянска

    3 1 Отговор
    КОЙ си ти бе, банкянска Тикво, неграмоетн селяндур и СИКаджийски престъпник от подземния свят?! КОЙ си ти и КОЙ те бръсне за слива, че да се срещаш с посланици и да правиш изявления, включително и за евроинтерграцията на България?! Че има липо-голям, по-долен лакей от теб на кремълския злодей и има ли по-голям ваксаджия от теб на КГБ-ейските му ботуши?! Ти забарви ли "Турски поток", който хариза на кремълснкия масов убиец затри милиарда наши, БЪлбгарски пари?! Забрави ли бе, мутро СИКаджийска?! Ама нии не сме забравили! Само че, вашата с Прасето свърши, Тикво банкянска, свърши! Бягой в Банкя и да идва Лъчо Мозъка гинеколога за ти измери кръвмното, че от притеснение и страх може да си го вдигнал и да те тресне някой инсулт! То и друго вече не можеш да вдигаш, освен кръвното!

    14:14 12.02.2026

  • 52 Борисов предаде властта

    2 1 Отговор
    на Радев, за какви политики говори, какви пет левт а?!

    Борисов ще бъде наказан на тези избори и ще стане фактор от втора степен, подкрепящ зад кулисите, нищо не зависи от него.

    14:15 12.02.2026

  • 53 Мими

    3 0 Отговор
    България има нужда да те няма

    14:16 12.02.2026

  • 54 Ооо Баце

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Ма ти нещо защитник май се явяваш. Ми бегай у Банкята. Я виж как е в чекмеджето.

    14:32 12.02.2026

  • 55 Вярно

    3 1 Отговор
    България има нужда с магпитският с-и-чуг да ви види в Белене или при нотариуса и трактора

    14:34 12.02.2026

  • 56 истина ти казвам

    2 1 Отговор
    Оляхте се! До тука бехте!

    14:34 12.02.2026

  • 57 Брат

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Я си поеми малко въздух. Пийни една минерална водица Банкя и си почини. 4242

    14:39 12.02.2026

  • 58 Ако го кротнат при Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Управлението ще е много по предвидимо!

    14:41 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове