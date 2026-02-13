Калин Стоянов: Лесно проверимо е дали е имало сигнал по случая „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП

Дали е имало сигнал по „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП, е лесно проверимо. Това каза Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.
Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. "Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", каза още Стоянов.
Депутатът заяви, че допуска, че има още такива случаи в страната.
"На тези деца и хора покрай Ивайло Калушев им е било внушавано. Всички видяхме, докъде е стигнало", каза Стоянов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:53 13.02.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #3, #33
10:54 13.02.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Калушев събрал 21 имота и в момента си ремонтирал къщата.Защо да се трепе?
Коментиран от #7
10:59 13.02.2026
4 гнус мъй
11:00 13.02.2026
5 Дзак
11:00 13.02.2026
6 карали са го да се пази
11:00 13.02.2026
7 Вашето мнение
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Знам ли, защото е прочиствал момченца и са го хванали на тясно.
Коментиран от #11
11:00 13.02.2026
8 хи хи
11:03 13.02.2026
9 Бил е
11:03 13.02.2026
10 АГАТ а Кристи
11:03 13.02.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Вашето мнение":Кой го е хванал?
11:07 13.02.2026
12 Ти си
Мислиш ли,че някой ти вярва!?
11:08 13.02.2026
13 гочето
те цялата му партия май са в пещерния бизнес...
11:09 13.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гъбар
11:14 13.02.2026
16 Дориана
Коментиран от #23
11:17 13.02.2026
17 Факти
11:18 13.02.2026
18 Майна
Коментиран от #34
11:18 13.02.2026
19 Наблюдател
Коментиран от #22, #25
11:18 13.02.2026
20 Р Г В
11:23 13.02.2026
21 Майна
Създават се от лондонсити
На основа религии- да не изброявам..
Всичко е видно...
Използват се за - наркотици, търговия с хора( и деца) , оръжие , и ИНФОРМАЦИЯ(;много важно- дронове)
Беше зачистен, можеха да го направят без да научим..
Показно го направиха, за да види " чуждоземец" , който беше тук и удари по масата!
11:23 13.02.2026
22 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Наблюдател":ПП ДБ САМИ СЕ ЛИКВИДИРАХА
11:24 13.02.2026
23 Да де
До коментар #16 от "Дориана":Но и Радев е знаел
Тръмп има досието му и този глупак му показа среден пръст- не се присъедини към мирния съвет за Газа
Радев играе със Турция/ лондонсити срещу Тръмп
Аз залагам на Тръмп..
Десо, колкото и да се пънеш , няма да е..
11:28 13.02.2026
24 ФЕН ДПС - НОВИ КРАДЦИ
11:30 13.02.2026
25 Наказателна акция
До коментар #19 от "Наблюдател":Това е реакция и отмъщение за организирането на протестите, които свалиха жеуезното правителство.
11:35 13.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Радев е знаел- съпорт
Затова има администрация от 1000 служители
Имало е сезиране на ДАНС - 2022г.
Радев дори не е повдигнал въпроса
Това е
Коментиран от #36
11:38 13.02.2026
28 Пенчо
11:40 13.02.2026
29 Уважаем мазноч
Що не си налунзиш на структората върху раменете си едно яко въже и да поемеш пътя към Околчица!
11:40 13.02.2026
30 ДО КАЛИН СТОЯНОВ
11:41 13.02.2026
31 Майна
Въоръжил ги е като ..за световно
С ПП - радевите чеда Сега пак служебен от ПП
И пак - Рашков!
Нещо?!
11:41 13.02.2026
32 Много лесно проверимо
11:41 13.02.2026
33 Европеец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Моето мнение е ,че лицето на снимката ми е много противен....... А комплексарите от Петрохан ги коментирах достатъчно и се видя какви са....
11:41 13.02.2026
34 Факти
До коментар #18 от "Майна":Терзиев е мащабен дарител. Давал е дарения на стотици организации. Нормално е да даде и на някакви, които пазят гората от бракониери. Знам, че за феновете на ОПГ ГЕРБ-ДПС това е мега странно поведение. Вашите кумири знаят само да крадат и убиват, а не да дават. Вие като видите дарител и изпадате в истерия, че не му е чиста работата. Казвам ти - има такива хора. Не можеш да ги разбереш, но ги има.
11:42 13.02.2026
35 Вудях ме и Разбрахме, че има 6 Убити
11:43 13.02.2026
36 Ти, друже,
До коментар #27 от "Радев е знаел- съпорт":Сигурен ли си, че всичи задължения към президента са изпълнени?
Аз пък съм сигурна, че две прасета просто са си играли с НАС- питомците!
11:45 13.02.2026
37 Калине, смрадоляк слоясал
11:46 13.02.2026