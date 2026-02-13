Калин Стоянов: Лесно проверимо е дали е имало сигнал по случая „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП

Дали е имало сигнал по „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП, е лесно проверимо. Това каза Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.

Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. "Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", каза още Стоянов.

Депутатът заяви, че допуска, че има още такива случаи в страната.

"На тези деца и хора покрай Ивайло Калушев им е било внушавано. Всички видяхме, докъде е стигнало", каза Стоянов.