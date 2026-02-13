Новини
България »
Калин Стоянов: Лесно проверимо е дали е имало сигнал по случая „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП

13 Февруари, 2026 10:51 1 115 37

Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. "Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", каза още Стоянов

Калин Стоянов: Лесно проверимо е дали е имало сигнал по случая „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП - 1
Мария Атанасова

Дали е имало сигнал по „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП, е лесно проверимо. Това каза Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.

Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. "Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", каза още Стоянов.

Депутатът заяви, че допуска, че има още такива случаи в страната.

"На тези деца и хора покрай Ивайло Калушев им е било внушавано. Всички видяхме, докъде е стигнало", каза Стоянов.


България
  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Петрохан е клетка за изнудване на политици и бизнесмени на чужди служби.Нашите служби няма как да не знаят.

    10:53 13.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    10 6 Отговор
    Сигнали е имало, но герб и дпс са ги прикривали защото ППДБ изпрах а вождовете им. Белята стана кога калушев реши да се трепе.

    Коментиран от #3, #33

    10:54 13.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Калушев събрал 21 имота и в момента си ремонтирал къщата.Защо да се трепе?

    Коментиран от #7

    10:59 13.02.2026

  • 4 гнус мъй

    17 1 Отговор
    да го гледъм

    11:00 13.02.2026

  • 5 Дзак

    11 0 Отговор
    Да колко хиляди души стига информация, когато има сигнал в ГДБОП?

    11:00 13.02.2026

  • 6 карали са го да се пази

    3 6 Отговор
    с петимата . следели го , топели го . единия се вманиачил с 16 оръжия, другия станал психопат , другите се самоубили . драма . нямало пари . това е . спират с лагерите . не вземат доход . висят . ако имат и огромни кредити . и проверки много . търсели са изход от положението . а сега че на 2 групи са се самоубили си е тяхна работа . просто подробности .

    11:00 13.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Знам ли, защото е прочиствал момченца и са го хванали на тясно.

    Коментиран от #11

    11:00 13.02.2026

  • 8 хи хи

    6 1 Отговор
    Шиши, време е да обезпаразитиш чихуахуа-то.

    11:03 13.02.2026

  • 9 Бил е

    3 1 Отговор
    на кино !

    11:03 13.02.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Всички воните бе, гНюс !!!

    11:03 13.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Кой го е хванал?

    11:07 13.02.2026

  • 12 Ти си

    8 1 Отговор
    Подлогата на сви,не,те и много ясно,че ги прикриваш.
    Мислиш ли,че някой ти вярва!?

    11:08 13.02.2026

  • 13 гочето

    7 1 Отговор
    накрая и тоя ша излезе "пещерняк"...
    те цялата му партия май са в пещерния бизнес...

    11:09 13.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гъбар

    3 1 Отговор
    Ами то в крайна сметка: всички са знаели за всичко, и накрая пак изненадани!?!

    11:14 13.02.2026

  • 16 Дориана

    7 2 Отговор
    Калин Стоянов трябва да се засрами от себе си. От пазител на закона от алчност за власт и его се превърна в патерица и доверен човек на Пеевски и Борисов защитавайки корупцията, мафията, олигархията, рекетите, полицейщината. Има бумеранг и такива като него си получават това, което са посели.

    Коментиран от #23

    11:17 13.02.2026

  • 17 Факти

    4 0 Отговор
    "На тези деца и хора покрай Ивайло Калушев им е било внушавано. Всички видяхме, докъде е стигнало". На целия български народ от 80+ години му е внушавано. Всички видяхме, докъде стигнахме.

    11:18 13.02.2026

  • 18 Майна

    5 4 Отговор
    Терзиев е ходатайствал НПО то на Калушев да охранява границата- т.е. , да изземат функцията на граничарите.Това какво е- канал, без никакви препятствия!

    Коментиран от #34

    11:18 13.02.2026

  • 19 Наблюдател

    7 4 Отговор
    Единствената цел на ченгесарията е да овалят ППДБ в тази история. Не да разкрият истината.

    Коментиран от #22, #25

    11:18 13.02.2026

  • 20 Р Г В

    5 2 Отговор
    Защо се дава думата на този " топ " криминалист с две - три висши образования , няколко специлизации в Унгария ,Израел без да знае поне един чужд език , дистанционни обучения и др. Преместван за кратък период от време в различни Областни дирекции на МВР. Станал известен с " перфектната " операция в гр. Лясковец при залавяне на един ловджия заключил се в апартамента си при което загина полицай а друг бе ранен. И за особени заслуги се озова ГД БОП , в МВР и се издигна до депутат в Парламента под крилото на ....? Позор.

    11:23 13.02.2026

  • 21 Майна

    3 1 Отговор
    Ясно е ,че това е " клетка"
    Създават се от лондонсити
    На основа религии- да не изброявам..
    Всичко е видно...
    Използват се за - наркотици, търговия с хора( и деца) , оръжие , и ИНФОРМАЦИЯ(;много важно- дронове)

    Беше зачистен, можеха да го направят без да научим..
    Показно го направиха, за да види " чуждоземец" , който беше тук и удари по масата!

    11:23 13.02.2026

  • 22 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Наблюдател":

    ПП ДБ САМИ СЕ ЛИКВИДИРАХА

    11:24 13.02.2026

  • 23 Да де

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Но и Радев е знаел
    Тръмп има досието му и този глупак му показа среден пръст- не се присъедини към мирния съвет за Газа

    Радев играе със Турция/ лондонсити срещу Тръмп
    Аз залагам на Тръмп..


    Десо, колкото и да се пънеш , няма да е..

    11:28 13.02.2026

  • 24 ФЕН ДПС - НОВИ КРАДЦИ

    5 0 Отговор
    КАЛИНЧО БАБА БЪРЗО СЕ ПРИБИРАЙ В С КОСТИ ЧЕ НЯМАМЕ КОЗАРЧИ .

    11:30 13.02.2026

  • 25 Наказателна акция

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Наблюдател":

    Това е реакция и отмъщение за организирането на протестите, които свалиха жеуезното правителство.

    11:35 13.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Радев е знаел- съпорт

    2 2 Отговор
    Информация от ДАНС се изпраща и до Президента
    Затова има администрация от 1000 служители

    Имало е сезиране на ДАНС - 2022г.

    Радев дори не е повдигнал въпроса
    Това е

    Коментиран от #36

    11:38 13.02.2026

  • 28 Пенчо

    4 0 Отговор
    Абе глупак, ти не си бил шеф, си си бил директор на дирекцията. не си успял дори длъжността си да научиш. Шеф, смешник!

    11:40 13.02.2026

  • 29 Уважаем мазноч

    1 0 Отговор
    Сътворен от сланината на Дебелейчо.
    Що не си налунзиш на структората върху раменете си едно яко въже и да поемеш пътя към Околчица!

    11:40 13.02.2026

  • 30 ДО КАЛИН СТОЯНОВ

    2 0 Отговор
    КАЛИНЧО ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВСЕКИ ЛОВЕЦ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ЛОВНО ОРЪЖИЕ ДАЛИ 16 ИЛИ 26. ДРУГ Е ВЪПРОСА КЪСО БОЙНО ОРЪЖИЕ ТАМ СЛУЖБА КОС И НАЧАЛНИКА НА РАЙОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ.

    11:41 13.02.2026

  • 31 Майна

    1 0 Отговор
    Рашков също е съучастник
    Въоръжил ги е като ..за световно

    С ПП - радевите чеда Сега пак служебен от ПП
    И пак - Рашков!

    Нещо?!

    11:41 13.02.2026

  • 32 Много лесно проверимо

    0 0 Отговор
    ЕЕЕ !?!! ВСИЧКО ПОД КИЛИМЧЕТО. КАКТО ВЕЧЕ 16 ГОДИНИ. СЛУГА СЛУГИ НА ДВЕ БЛИЗНЕТА И СВОИТЕ ХОРА. НО АКО ИМА НЕЩО СКОРО ЩЕ СЕ РАЗЧУЕ. ХОРАТА ПЪРВО ГИ Е СТРАХ И ВТОРО НЕ ИСКАТ ДА СЕ РАЗЧУВА. ВРЕДЯТ НА ДЕЦАТА СИ.

    11:41 13.02.2026

  • 33 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е ,че лицето на снимката ми е много противен....... А комплексарите от Петрохан ги коментирах достатъчно и се видя какви са....

    11:41 13.02.2026

  • 34 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Терзиев е мащабен дарител. Давал е дарения на стотици организации. Нормално е да даде и на някакви, които пазят гората от бракониери. Знам, че за феновете на ОПГ ГЕРБ-ДПС това е мега странно поведение. Вашите кумири знаят само да крадат и убиват, а не да дават. Вие като видите дарител и изпадате в истерия, че не му е чиста работата. Казвам ти - има такива хора. Не можеш да ги разбереш, но ги има.

    11:42 13.02.2026

  • 35 Вудях ме и Разбрахме, че има 6 Убити

    1 0 Отговор
    Човека! Останалото са лъжи и маниполации!

    11:43 13.02.2026

  • 36 Ти, друже,

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Радев е знаел- съпорт":

    Сигурен ли си, че всичи задължения към президента са изпълнени?
    Аз пък съм сигурна, че две прасета просто са си играли с НАС- питомците!

    11:45 13.02.2026

  • 37 Калине, смрадоляк слоясал

    0 0 Отговор
    Ще копаш картофи в Белене!

    11:46 13.02.2026

Новини по градове:
