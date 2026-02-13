Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доц. Иво Инджов: Би било грешка да се назначава Бойко Рашков, въпреки много добрата му работа като вътрешен министър

13 Февруари, 2026 15:25 695 6

  • иво инджов-
  • бойко рашков-
  • назначаване-
  • вътрешен министър-
  • работа

Работата на правителство и МВР за осигуряване на честността на изборите е много важна и трябва да се работи силно за превенция на купения вот и други нарушения, които са в прерогативите на МВР, категоричен бе доц. Инджов. Той допълни обаче, че не трябва да се възлагат свръхнадежди

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пътят напред е много труден, заяви пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

"Последните събития, включително трагедията на Петрохан, показват, че доверието на българите в държавните институции и публичните органи е изключително ниско. Но същевременно има и много ниска степен на доверие между самите граждани, отделни групи една към друга. Това е един оголен нерв, който много трудно може да бъде лекуван, докато непрекъснато се взираме и участваме под една или друга форма в политическото противопоставяне и в продължаващото разделение в обществото", коментира той.

Според него избраният за служебен премиер Андрей Гюров и неговият кабинет не могат да направят много неща в тази посока:

"Дори той да има най-добрите намерения и топ професионалисти, и вълшебници, и фокусници в този кабинет, в рамките на 2 месеца надали може да се върне доверието в институциите и между хората".

По думите му обаче ако служебното правителство бъде конструирано добре и си свърши работата, може да постави началото на някакъв процес на освестяване, на стресване в българското общество, което да започне да дискутира много повече въз основа на конкретни факти, на трезв и рационален анализ на ситуацията, а не да дава воля на емоциите и конспирациите, които се подсилват още повече от политическите пристрастия.

Бойко Рашков се доказа като много добър министър на вътрешните работи, когато беше такъв, припомни Иво Инджов в интервю за предаването "Хоризонт за вас" и уточни:

"Но сега при положение, че има служебен кабинет и върху самия премиер има сянка за връзка с ПП, би било грешка да се назначава Бойко Рашков, въпреки много добрата му работа като вътрешен министър. Трябва да се търси професионалист от системата, но тук има много подводни камъни".

Според политолога от това, че президентът Йотова се спря на Гюров, печели България, защото той, по думите му, е най-подготвеният и най-подходящият.

Работата на правителство и МВР за осигуряване на честността на изборите е много важна и трябва да се работи силно за превенция на купения вот и други нарушения, които са в прерогативите на МВР, категоричен бе доц. Инджов. Той допълни обаче, че не трябва да се възлагат свръхнадежди.

"В този процес водеща роля има ЦИК и нейните районни комисии. Гражданското общество също трябва да е на крак", уточни политологът и изказа мнението си:

"Ако се активират МВР, ЦИК и гражданското общество мисля, че този път ролята на купения вот ще бъде много по-слаба, още повече че се очаква и по-висока избирателна активност на фона на масовите протести от края на миналата година".

Според него има предпоставки протестната енергия да прелее в по-висока избирателна активност.

По думите му трагедията "Петрохан" ще отнеме малка част от протестната енергия, която би подкрепила ПП-ДБ:

"Възможно е да има такъв негативен ефект. Затова е важно да се направи истинска предизборна кампания и да се върнат основните теми, които изкараха хората на улицата през декември".

Доц. Инджов смята още, че в случая "Петрохан" трябва малко повече да уважаваме фактите и работата на институциите. Той е категоричен, че трябва да се чуват по-силно фактите, обстоятелствата и трезвият анализ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    10 3 Отговор
    Назначавай Дамаджанко Рашков!

    Само квиченето на тикви и шопари е достатъчно основание!

    15:39 13.02.2026

  • 2 Стига

    9 1 Отговор
    давали акъл. Съставянето на правителство и отговорността са на служебниа премиер. Лакардии и интриги да има

    15:39 13.02.2026

  • 3 лошо Седларов ,много лошо

    8 3 Отговор
    А Рашков,Рашков той е най подходящ. Ще му трябват само да въоръжи една група много свестни хора - рейнджъри и готово. Ще ни оправат.

    15:42 13.02.2026

  • 4 Ура,,Ура

    10 3 Отговор
    Този човек очевАдно не е разбрал, че колкото повече за мафията злобее и упорства срещу някой, то това е най верния път за справяне с нея. Всички знаем кои партии се опитваха да пречат с всякакви средства на Бойко Рашков.

    15:43 13.02.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Хитреца Рашкоф със след брачния договор, следствие на което се сдоби с поне 3 дузини тоалетни чинии в над 20 апартамента и къщи.
    Иначе беше беден като църковна мишка...
    Дай Боже всеки му такава жена....

    15:53 13.02.2026

  • 6 !!!?

    2 0 Отговор
    В случая Петрохан фактите липсват...
    - кой убит и кой е самоубил се ?
    - кой е първият самоубит и кой е последния самоубил се ?
    - кои са убийците, кои са убитите и кои са самоубилите се ?
    - от аутопсията липсват данни на времето на смъртта на всеки един от убитите
    - липсват тестове за алкохол, наркотици, канцерогенни вещества....
    - липсват данни от мобилните устройства на хижарите до настъпването на смъртта им
    - няма данни за връзките на "хижарите" със службите за национална и регионална сигурност...
    ....!???

    16:04 13.02.2026

