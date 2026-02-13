Проверка на МВР показала: Полицията в Монтана и НПО-то на Калушев провели учение през 2023 г.

Областната дирекция на МВР в Монтана е провела съвместно учение с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) на Ивайло Калушев. Това съобщиха от МВР, като проверката е направена във връзка с твърдения на ПП-ДБ за такова учение, информират от news.bg.

Според информацията съвместното учение е проведено на 3 май 2023 година за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор "Специални тактически действия" на ОДМВР-Монтана съвместно със служителите на НПО-то в изоставена сграда на т.нар. "Хирургичен блок" в областния град.

Темата на учението е била "движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол - видове. Излизане от прикритие - отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка", като планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са предоставили AIRSOFT оборудване за целите на учението.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана.