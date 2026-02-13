Новини
Проверка на МВР показала: Полицията в Монтана и НПО-то на Калушев провели учение през 2023 г.

Проверка на МВР показала: Полицията в Монтана и НПО-то на Калушев провели учение през 2023 г.

13 Февруари, 2026 16:04

Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са предоставили AIRSOFT оборудване за целите на учението. Темата на учението е била "движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол - видове. Излизане от прикритие - отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка", като планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Мария Атанасова

Областната дирекция на МВР в Монтана е провела съвместно учение с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) на Ивайло Калушев. Това съобщиха от МВР, като проверката е направена във връзка с твърдения на ПП-ДБ за такова учение, информират от news.bg.

Според информацията съвместното учение е проведено на 3 май 2023 година за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор "Специални тактически действия" на ОДМВР-Монтана съвместно със служителите на НПО-то в изоставена сграда на т.нар. "Хирургичен блок" в областния град.

Темата на учението е била "движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол - видове. Излизане от прикритие - отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка", като планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са предоставили AIRSOFT оборудване за целите на учението.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана.


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 0 Отговор
    БРЕЙ КАК СЕ РАЗРАБОТИХА ТЕЗИ МИЛИЦИОНЕРИ .

    Коментиран от #24

    16:26 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Следствието във Враца изгоря.Няма да научим кои политици са ходили в хижата.

    16:27 13.02.2026

  • 3 Кокорчо 🌈🌈🌈

    13 4 Отговор
    Темата на учението:Заемане на изходно положение.хи хи хи (поза партер)

    16:28 13.02.2026

  • 4 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    Имало ли е опънати млади мюльцюнери и мюльцюнерки ?

    16:30 13.02.2026

  • 5 Уса

    19 0 Отговор
    Попитайте главния убиец на държавата,как върви бизнеса с наркотиците към ЕС през Сърбия и кой ще заеме местата на самоубитите и кога,че клуба на богатите очаква подновяване на пратките

    16:31 13.02.2026

  • 6 Пешо от панелката

    22 0 Отговор
    Защо не помествате списък на участниците в учението бе, хомосексуалисти долни!

    Коментиран от #9

    16:31 13.02.2026

  • 7 СРАМ ГОЛЯМ

    19 0 Отговор
    Бреййй -Ти да видиш , как Гуруто обучава МВР !!!

    16:32 13.02.2026

  • 8 В България не могат да се правят

    13 0 Отговор
    Секретни градове и заради това се правят секретни къщи в случая хижа на отдалечени места далече от хорските погледи

    16:32 13.02.2026

  • 9 Леля Гошо

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо от панелката":

    Защото някои от участниците са малолетни и непълнолетни

    16:33 13.02.2026

  • 10 Фидоска

    7 2 Отговор
    инструктор .

    16:33 13.02.2026

  • 11 У кво?

    18 3 Отговор
    През 2023 пак командваха ПП и ДБ! Защо не казват кой е разписал това учение?

    16:34 13.02.2026

  • 12 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Кой беше на власт тогава а?

    16:37 13.02.2026

  • 13 Някой

    5 0 Отговор
    Това обяснява някои неща за Монтанската полиция. Пратете от София полицаи да ги понаучат малко как да си вършат работата.

    16:40 13.02.2026

  • 14 Пешо

    11 1 Отговор
    Тошко африката сега ще каже ли ,че МВР са пе де ра си.

    16:40 13.02.2026

  • 15 Гост

    8 0 Отговор
    Давайте на час по лъжичка...
    Това МВР можеше да го съобщи още на 02.02, когато откриха убитите!
    Какво и от кого крият:
    1. Сандов "почти" не ги познаваше в началото, но "рязко" вчера се "сети" че на 2, 3 пъти се е "крил от жегите" в хижата!
    2. Васка дарявал за "добрата кауза" и той "почти" не ги познаваше, преди вчера да му "просветлее", че им гостувал това лято в хижата с децата си и" нямало" нищо притеснително! Вероятно заради него са скрили надписите на оградата, че се " стреля без предупреждение"!?
    3. Чаааак днес мвр се" сети", че през май 23-та година имала съвместни "учение"с извратеняците! Тук не пишете, но повторили къщото и миналото лято, а през септември 25-та мвр е ползвала техника на същите! Явно за това са се покрили къдравата сю и главната му секретарка... Да не им задават "неудобни" въпроси!
    4. Всеки ден очакваме включване от други лица и "герои", посещавали хижата или свързани с убитите! Много странно е мълчанието на боко, шиши, асеня, киро...

    16:45 13.02.2026

  • 16 Бай Амет

    5 1 Отговор
    Бях там и аз, тренирахме и проникване в заден двор от ляво.

    16:53 13.02.2026

  • 17 Абе,

    3 0 Отговор
    А стаята с куревете какво стана?

    16:55 13.02.2026

  • 18 леле мале ,не вервам

    4 0 Отговор
    А имало е спасяване.,извисяване, планове за обучение ,възпитание, медитация и духовно развитие под ръководството на ламата. . Чудо. Малоумието няма граници, и всичко това за доброто на гражданите и техните деца ! Монтанското МВР ще стане световно известно. Кой ги знае на кви акции са се обучавали из пещерите с главния лама ? Поне знае ли се колко дена е продължило обучението и кои са участниците. Имало ли е малолетни ученици. Нема начин да не са правили панорамни снимки с Кондор М2 ?

    16:55 13.02.2026

  • 19 Хи хи

    3 1 Отговор
    Факти , защо не публикувате писмото на МВР , а си измисляте . Никъде в писмото не пише , че учението е съвместно с НПО-то , а са взели оборудване на НПО -то .

    17:00 13.02.2026

  • 20 Хмм

    2 2 Отговор
    участвали са след проверката от служебната министърка, която им е прекратила дейността, докарвали са се на властите, това би трябвало да е в тяхна полза, защо ПП-ДБ ги обвиняват, участват в учение на българската полиция, трябва да се борят срещу нея ли

    17:01 13.02.2026

  • 21 Пес

    5 0 Отговор
    МВР=корупция, облечена във власт.

    17:12 13.02.2026

  • 22 Механик

    3 1 Отговор
    Така. В това няма нищо нередно (ако е било само обучение). Всички държави в света прибягват до услугите инструктори.
    Друг е въпросът, това НПО има ли лиценз да преподава тактическа подготовка. Ако има, кой го е издал.

    17:21 13.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Борисов и ДАНС се разработиха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ДАНСингът на смъртта

    На 13.02.2026.
    Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
    По първоначални данни е изгорял шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.

    Гущерът Борисов си къса опашката!



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    17:32 13.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 голям скандал за малка България

    2 0 Отговор
    Може ли така бе ? За това ли главните артисти са се скрили в дън земя и мишкуват. Обърнали са я тая хижа на сатанинско свърталище и сега е настанала паника .

    17:34 13.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някой

    1 0 Отговор
    Не ги харесвам ППДБ, но това взе сериозно да намирисва като акция на ген. Борисов точно преди изборите. Как пък е точният момент излезе всичката тази помия и как се отклонява цялото обществено вниманието в точното време.
    Уплашиха се ББ и Пеевски, че ще им вземат властта и ще им намалеят гласовете и се активизираха яко като впрегнаха ДАНС, МВР, ГДБОП и Главния прокурор, а това много добре го умеят. Не оправдавам Калушев и всичките извращения, но започвам да си мисля, че всичко е нагласено и там са оръжия, наркотици и едни "самоубийци", които много знаят. Амин

    17:43 13.02.2026

  • 29 безпартиен

    0 0 Отговор
    Въпросът който никой журналист или политик не задава е БИЛ ЛИ Е КАЛУШЕВ СЕКРЕТЕН СЪТРУДНИК И НА КОЯ СЛУЖБА В МВР ИЛИ ДАНС?!Ако ч в секретен сътрудник кои са водещите го служители и каква информация им е давал?Следващият въпрос е свързан с реализирани оперативни дела и лица по тях?!Има ли следствени дела по реализирани оперативни дела и резултат от тях?Накрая ще се окаже,че не службите,а СЛУЖИТЕЛИ от ниско до високо нива на управление на прикривали или облагодетелствали от дейността на тази ОПГ!

    17:53 13.02.2026

  • 30 Ягуар

    0 0 Отговор
    Ясно, е че на идните избори за ПП (Петрохански Педофили) и ДБ (Дебилни българи) ще гласува само гей парада и наличните и некаталогизирани педофили в България! Това са едни 2-3 хил душил Учението е извършено през май 2023, служебното правителство начело с Демерджиев на МВР! Тук са замесени не само ппдб, а и герп, дпс и даже на президента хора от служебното правителство! Затова така яростно крият всичко по тази трагедия! Хижата запалена, за да унищожават доказателства!

    17:54 13.02.2026

