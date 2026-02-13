Проверка на МВР показала: Полицията в Монтана и НПО-то на Калушев провели учение през 2023 г.

Областната дирекция на МВР в Монтана е провела съвместно учение с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) на Ивайло Калушев. Това съобщиха от МВР, като проверката е направена във връзка с твърдения на ПП-ДБ за такова учение, информират от news.bg.
Според информацията съвместното учение е проведено на 3 май 2023 година за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор "Специални тактически действия" на ОДМВР-Монтана съвместно със служителите на НПО-то в изоставена сграда на т.нар. "Хирургичен блок" в областния град.
Темата на учението е била "движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол - видове. Излизане от прикритие - отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка", като планът е утвърден на 25 април 2023 г.
Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са предоставили AIRSOFT оборудване за целите на учението.
Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана.
Защото някои от участниците са малолетни и непълнолетни
Това МВР можеше да го съобщи още на 02.02, когато откриха убитите!
Какво и от кого крият:
1. Сандов "почти" не ги познаваше в началото, но "рязко" вчера се "сети" че на 2, 3 пъти се е "крил от жегите" в хижата!
2. Васка дарявал за "добрата кауза" и той "почти" не ги познаваше, преди вчера да му "просветлее", че им гостувал това лято в хижата с децата си и" нямало" нищо притеснително! Вероятно заради него са скрили надписите на оградата, че се " стреля без предупреждение"!?
3. Чаааак днес мвр се" сети", че през май 23-та година имала съвместни "учение"с извратеняците! Тук не пишете, но повторили къщото и миналото лято, а през септември 25-та мвр е ползвала техника на същите! Явно за това са се покрили къдравата сю и главната му секретарка... Да не им задават "неудобни" въпроси!
4. Всеки ден очакваме включване от други лица и "герои", посещавали хижата или свързани с убитите! Много странно е мълчанието на боко, шиши, асеня, киро...
Друг е въпросът, това НПО има ли лиценз да преподава тактическа подготовка. Ако има, кой го е издал.
На 13.02.2026.
Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
По първоначални данни е изгорял шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.
Гущерът Борисов си къса опашката!
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце
Уплашиха се ББ и Пеевски, че ще им вземат властта и ще им намалеят гласовете и се активизираха яко като впрегнаха ДАНС, МВР, ГДБОП и Главния прокурор, а това много добре го умеят. Не оправдавам Калушев и всичките извращения, но започвам да си мисля, че всичко е нагласено и там са оръжия, наркотици и едни "самоубийци", които много знаят. Амин
