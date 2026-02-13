Шулева: Задължително трябва да има втори удължителен бюджет. Първият срок изтича в края на март

Задължително трябва да има втори удължителен бюджет. Първият срок изтича в края на март. Така че подготовката за удължаване на бюджета с още примерно три месеца не е проблем. Имаме действащ парламент, така че новият финансов министър трябва просто да подготви едно предложение, както беше направено и предишния път. В това няма никакъв проблем. Това заяви в предаването "Пресечна точка" бизнес и финансовият консултант Лидия Шулева, коментирайки въпроса трябва ли служебният кабинет да се захване с финансовата рамка на държавата и да има втори удължителен бюджет, или трябва да се изчака редовно правителство?
По думите ѝ основният въпрос обаче по-скоро е свързан със започването на подготовката на реалния бюджет за 2026 година, който трябва да бъде изготвен. "Това по принцип трябва да е задача на редовния кабинет. Но не пречи и служебното правителство да направи предварителна подготовка. Новият кабинет впоследствие може да прецени дали да използва направените препоръки или не", подчерта тя.
Според Шулева новият кабинет трябва да се съобрази с последните препоръки на ОИСР, които според нея "са абсолютно релевантни към настоящото състояние на бюджета в страната".
"Хората на протестите бяха възмутени от няколко фрапиращи неща в бюджета - високите разходи, високите дългове и липсата на ясна политика, която да се осъществява чрез финансовата рамка. Ако трябва по-конкретно да фокусираме вниманието си, ще кажа следното: вече години наред е скъсана връзката между икономиката и бюджетната политика. По принцип един бюджет трябва да отразява визията на държавата за развитие - както на икономиката, така и на социалните отношения", подчерта тя.
И допълни: "През последните години бюджетът се е превърнал в разходоразпределителен документ, който удовлетворява непрекъснати искания за увеличаване на разходите. Политиците, водени от краткосрочни перспективи, увеличават безразборно различни разходи, а бюджетът трябва да ги покрие. Тоест той не отразява реална политика за развитие".
По думите ѝ препоръките на ОИСР са чрез бюджетната политика да се стимулира икономика с висока добавена стойност. "Това е важно, защото само такъв тип икономика може да доведе до по-високи доходи и съответно до намаляване на бедността. Излезе доклад, според който България е на последно място в ЕС по процент бедни. Това обаче не се решава само със социални помощи. Решава се с икономика, базирана на иновации", обясни тя.
Според Шулева трябва да се помисли как да използваме сравнително ниската задлъжнялост на страната, на фона на останалите европейски държави, за създаване на нови активи. "Когато се теглят дългове, те трябва да бъдат целеви - не за покриване на заплати в бюджетния сектор, а за създаване на нови активи и инфраструктура. Тази разрушена връзка между политиката, която трябва да се реализира чрез бюджета, и самия бюджет - трябва да бъде възстановена в посока на съвременните европейски тенденции", категорична е тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Права е
Според шефа на пиар отдела на Радев,Бареков партията им ще има 105-110 места. Влизат общо 6 партии. Радев 27%, ГЕРБ 17% ,ПП/ДБ 13% ,ДПС НН 9% и Възраждане и МЕЧ по 6%. По надолу БСП 3% ,Величие 1.9% и ИТН 0.6%. Също според Бареков министър на МВР в служ.правителство ще бъде Веселин Вучков бивш министър на вътрешните работи във второто правителство на Борисов който е запознат с всички схеми за купуване на гласове.
18:14 13.02.2026
3 Права е
Според шефа на пиар отдела на Радев,Бареков партията им ще има 105-110 места. Влизат общо 6 партии. Радев 27%, ГЕРБ 17% ,ПП/ДБ 13% ,ДПС НН 9% и Възраждане и МЕЧ по 6%. По надолу БСП 3% ,Величие 1.9% и ИТН 0.6%. Също според Бареков министър на МВР в служ.правителство ще бъде Веселин Вучков бивш министър на вътрешните работи във второто правителство на Борисов който е запознат с всички схеми за купуване на гласове.
18:14 13.02.2026
4 Някой
Коментиран от #6
18:22 13.02.2026
5 къде е прокуратурата ?
18:24 13.02.2026
6 Ще те допълня
До коментар #4 от "Някой":Милиони честни и почтени хора искат да видят Борисов и Пеевски в затвора. Да се надяваме, че наближава времето това да се случи.
Коментиран от #12
18:24 13.02.2026
7 Роки
18:24 13.02.2026
8 Ненормалната бабка пак лъже
18:26 13.02.2026
9 Шмълева
18:31 13.02.2026
10 Задължителен
18:37 13.02.2026
11 няма си правиш маникюрите
икономиката е във ступор
вие само заплати търсите?
ваща лопатата и бегом на полето да работиш
18:39 13.02.2026
12 любопитен
До коментар #6 от "Ще те допълня":И теб ли те съветва задкулистният ллидер татко Петко ?
18:41 13.02.2026
13 Модерни думи
18:50 13.02.2026
14 Василеса прекрасна
18:50 13.02.2026
15 Българския език
18:57 13.02.2026