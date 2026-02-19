Новини
Президентът Йотова: Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест

19 Февруари, 2026

Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели, коментира още държавният глава

Президентът Йотова: Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели. Това заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, предават от БТА.

На първо място да си върнем доверието в себе си, в държавността. В това, че можем да имаме институции, на които да вярваме, които да се грижат за нас, които да проповядват и да дават уважение и доверие, каза още президентът. По думите ѝ това е общото дело днес. Тогава, както някога - държава на законност и равноправие, добави тя. Държава, справедлива за всички български граждани, защото днес не е въпросът на чия страна си, а дали си на страната на правдата, заяви Йотова.

Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката и можем да вървим напред само ако сме заедно, каза президентът. "С общи усилия да мислим за Отечеството и за рода ни. Научи ни българското Възраждане на сила и на воля, на заедност. Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че всеки трябва да не вярва на ближния си. Да бъдем недоверчиви и отчуждени, че националните ни добродетели, които ни съхраниха като народ, като държава, са отживелица. На тези хора с висок глас ще кажа: много са здрави устоите на българския национален дух", каза още държавният глава и добави, че нищо не може да ги прекърши.

Българският народ има своята славна история. Предава славата и величието от поколение на поколение. Българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни. Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест, заяви Йотова.

Да се справим сами, да бъдем заедно, да използваме енергията, която имаме като народ, за да вървим напред - това е заветът на Васил Левски, както към тези, на които той разказваше големия блян за свободата, така и за нас, днешните съвременници, каза президентът.

Според президента ни е нужно да си вярваме малко повече. "Да имаме доверие. Да гледаме в една посока. Да сме увлечени в едно дело и тогава високите български върхове лесно ще ги достигнем, че даже и ще ги преваляме", каза още Илияна Йотова.

"Иван Вазов пише, че той е пратен от съдбата, за да създаде бъдещето. И той, дяконът, Апостолът на свободата, обърна времето, за да възкръсне България. За да се въздигне България над вековете като държава на свободата, на равноправието и на законността", посочи Йотова. "В това свято дело, в тази си битка, Левски не беше сам, отбеляза президентът. Хиляди съмишленици от всички краища на родните ни земи дойдоха при него. Искаха просто да го пипнат. Горди и независими българи. Нека днес и тях да поменем", каза още президентът.

Преди възпоменателната церемония българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва панихида за 153 години от кончината на Васил Левски в столичния храм „Св. София - Премъдрост Божия“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    8 1 Отговор
    Съзиданието иска жертви. Не всеки е готов за това!

    19:35 19.02.2026

  • 2 Бисер

    19 3 Отговор
    Апостола е ЕДИН. Не смятам че такива далавераджий и безморални хора трябва да оскверняват Паметта му.

    19:36 19.02.2026

  • 3 оня с питон.я

    14 3 Отговор
    Ръси клишетата на Плешо. Апостолът е велик, но все пак трябва да се краде, няма как.

    19:37 19.02.2026

  • 4 големдебил

    12 4 Отговор
    Е не си моят президент госпожо,мънка на паметника на великия Левски.Гласчето ти не стига за нищо.

    19:38 19.02.2026

  • 5 Г-жа

    4 2 Отговор
    президентът сцепи мрака !

    19:38 19.02.2026

  • 6 Представително облекло

    12 4 Отговор
    Личи си, че Йотова е получила премия запредставително болекло и веднага си е купила нов костюм от най-скъпия бутик в София. Ние на партиотизъм вече не го докарваме , но поне може да позяпаме маркови костюми.

    19:39 19.02.2026

  • 7 Промяна

    15 6 Отговор
    ГОСПОЖО ВИЕ НЕ СТЕ ИЗБИРАНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ

    Коментиран от #10

    19:39 19.02.2026

  • 8 Тоз

    5 1 Отговор
    агресивна форама на реклама въвеждат факти, да си гледат работата

    19:39 19.02.2026

  • 9 Продажници

    16 3 Отговор
    Как не ви е срам да се появявате на такива свещенни места, и да ги цапате с вашите мръсни помисли и лъжи които изричате!

    19:39 19.02.2026

  • 10 Те е

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Само лице Радев си е още президент беше редно и тя да бъде освободена!

    19:41 19.02.2026

  • 11 Ако бяхме останали под турско владичеств

    5 10 Отговор
    нямаше да загубим всички Балкански войни и двете световни!
    Нямаше да преживеем 3 национални катастрофи!
    Турско робство не е имало, иначе за 500 години, нямаше да остане 1 българин!

    Коментиран от #33

    19:48 19.02.2026

  • 12 Племето не знае къде е погребан Левски,

    6 3 Отговор
    но знае къде Аспарух е забил копието си!
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #16

    19:48 19.02.2026

  • 13 дълг и за чест а?

    6 0 Отговор
    Ама що не казваш? А за палестинците а?

    19:49 19.02.2026

  • 14 Територията копае дъното

    8 2 Отговор
    Имаме си ТВ говорителка от комунистическата партия за президент!

    19:51 19.02.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    12 2 Отговор
    Апостолът е всичко онова, което ти не си!

    19:51 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бастардо

    12 2 Отговор
    Велики Апостоле,видя ли бутиковият костюм на стринката?А ти жалнии ни Левски умря с цървули и потури,за чиста и свята република.

    19:53 19.02.2026

  • 18 Р Г В

    11 1 Отговор
    Точно вие г-жо и избранниците ти имате право да се олицитворявате с апостола Левски и живота си отдал за свободата на народа български . За вас е подходяща ролята на този който го е предал поробителите. Вие мислите единствено за собственото си благоденствие а речите ви не струват пукнат грош.

    19:54 19.02.2026

  • 19 Лама Йотова.....

    4 0 Отговор
    днес не е въпросът на чия страна си, а дали си на страната на правдата, заяви Йотова.

    19:54 19.02.2026

  • 20 Левски е имал жена и дете

    2 5 Отговор
    Но ги е пазил в тайна
    Трябва да се направи ДНК проба на всички българи и да се установи кои са му наследници

    19:54 19.02.2026

  • 21 Ако Васил Кунчев днес беше жив,

    11 0 Отговор
    един живот нямаше да му стигне да ви избеси, боклуци ниедни!

    Коментиран от #29

    19:55 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Майна

    12 1 Отговор
    Позор е тази да е Президент
    Работи за Отворено общество
    Тамплиер!
    Украсата на ятагана- според нея бил художествена ценност за България!

    19:57 19.02.2026

  • 24 Факти

    7 2 Отговор
    Левски е убит на 18-ти. Тъпите комунисти продължават да отбелязват смъртта му на 19-ти. Няма друга държава, която да се гаври така с най-големият си национален герой. Същата работа е и с Ботев, който е убит на 1-ви юни, а не на 2-ри. Малоумните комунисти са направили административна грешка при изчисляването на датите, а после са я превърнали в традиция. Днес обаче нямаме извинение да продължаваме с тази глупост.

    Коментиран от #40

    19:58 19.02.2026

  • 25 Да пазихме чиста и свята република

    10 0 Отговор
    Нямаше да даваме турски телевизионни сериали по телевизиите
    А щяхме да даваме български филми по сценарии на български автори

    19:59 19.02.2026

  • 26 Е сега

    7 0 Отговор
    Да се появи един Левски всички ще молите за милост и площада.

    19:59 19.02.2026

  • 27 Английски булдог

    6 0 Отговор
    По визия
    И по предназначение

    20:00 19.02.2026

  • 28 Оставка

    10 1 Отговор
    След избора на служебен премиер от ППДБ трябва да си безочлив да говориш за дълг и чест ако Апостола можеше да ти види действията Йотова щеше да е отвратен от тебе.

    20:00 19.02.2026

  • 29 Олееееее.....

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ако Васил Кунчев днес беше жив,":

    И Левски ли е искал да беси ?

    Коментиран от #35

    20:01 19.02.2026

  • 30 Мда

    9 0 Отговор
    Примера на Апостола е пример за чест и достойнство Йотова, ама за тези дето имат! Йотова Сорос с кабинета на позора изцапаха въздуха около Паметника на Апостола!
    Сектантите педофили нямат право на споменават това свято име!

    20:07 19.02.2026

  • 31 Абе тая

    5 0 Отговор
    На Мюнхенската конференция съвсем друго дрънкаше па не знам

    Коментиран от #37

    20:10 19.02.2026

  • 32 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    А къде са вашите? Аман от приказки.
    Дела трябват, а не думи!

    20:14 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Майна

    2 0 Отговор
    Деса@ Дориана мина в нелегалност
    Да идва да бъде онзи , параноя Триморец, мъжо си

    20:17 19.02.2026

  • 35 Левский

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Олееееее.....":

    е казал, че за предателството наказанието е само едно - смърт. С въже за многократна употреба ще излезе най-евтино, че инак ще са големи разходите за амуниции.

    Коментиран от #44

    20:20 19.02.2026

  • 36 Тая да не е пияна?

    3 0 Отговор
    (Хиляди съмишленици от всички краища на родните ни земи дойдоха при него. Искаха просто да го пипнат. Горди и независими българи. Нека днес и тях да поменем", каза още президентът.).....

    20:21 19.02.2026

  • 37 Нещо по-различно ли е

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Абе тая":

    Рундю го прави същото - едно говори тука, друго пред началниците в ЕС, а реално само подмолни схеми върти.

    20:21 19.02.2026

  • 38 Точен

    3 0 Отговор
    Йотова се опитва да каже хубави неща, но какво търсят Нейнски и Цицелков в твоето правителство?

    Коментиран от #41, #50

    20:23 19.02.2026

  • 39 По Празниците !

    3 0 Отговор
    По Празниците !

    Всички Се Превъзнасят !

    По Делото На Апостола !

    А Иначе !

    Се Пазят !

    Като Дявол От Тамян !

    Да Не Вземат Да Се Заразят !

    С Фундамента На Неговото Дело !

    20:26 19.02.2026

  • 40 И още некои факти

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Тъпите комунисти направиха на 24-ти май да се честват авторите на глаголицата - солунските братя... с кирилицата. Кирилицата, дето е творение на охридския Климент, който е ученик на Константин-Кирил Философ (в контекста на 24-ти май е наричан само Кирил) - брата на Методий.

    20:29 19.02.2026

  • 41 С мед да ги намажеш,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Точен":

    ако бяха само Надка и Цицелко. Всичкото гюбpе в това правителство е от антибългарин и българомразец нагоре.

    20:31 19.02.2026

  • 42 Скокливец е бил

    0 3 Отговор
    Дяконът прескочил един ров. Каравелов, удивен от скока, плеснал с ръце и казал: „Това се казва скок на нубийски лъв!“. Раковски продължил: „От сега нататък Василя ще наричаме Дякон Лъв Нубийски“.

    20:33 19.02.2026

  • 43 Йотова е вице президент в действие

    2 1 Отговор
    Президента е в оставка

    20:33 19.02.2026

  • 44 Кога и къде е казал че

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Левский":

    Ще беси предателите? Я сподели ..

    Коментиран от #47

    20:35 19.02.2026

  • 45 Левски губи себе си

    5 0 Отговор
    Но след руско турската освободителна война печели цял народ Санстефанска България
    Но на берлинския конгрес 1879 всичко е провалено

    20:43 19.02.2026

  • 46 Пример дал сиромаха,ама ...........

    2 0 Отговор
    Ама що не кажете,че сиромаха е работил без заплата за отечеството и после тия дето българи първенци от елита тогава са го осъдили на смърт, после демагогски са събирали пари за паметника му. Оправдавали са се подлеците , " ние мислехме, че е разбойник , а той бил добър чиляк " ! Но не казват , че са служили верно на чужда окупаторска сила и са проповявали нейните ценности.

    20:45 19.02.2026

  • 47 Партията на Педофилите (ПП)

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кога и къде е казал че":

    Ами да не би да е казал, че ще ги o.нoжда?

    20:57 19.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 МИРО

    3 0 Отговор
    ЙОТОВА ЗА НИЩО НЕ СТАВА,
    А СЕ ЗАХВАНА С ВЛАСТ И ДЪРЖАВА !!!

    21:34 19.02.2026

  • 50 големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Точен":

    Осмърдяват пеизажа

    21:43 19.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И АС ВЕРВАМ!

    1 0 Отговор
    У КОИЛОВЦИ ! you tube. com/watch?v=nI0Hzz0xm-c

    22:15 19.02.2026

