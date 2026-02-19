Президентът Йотова: Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест

Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели. Това заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, предават от БТА.
На първо място да си върнем доверието в себе си, в държавността. В това, че можем да имаме институции, на които да вярваме, които да се грижат за нас, които да проповядват и да дават уважение и доверие, каза още президентът. По думите ѝ това е общото дело днес. Тогава, както някога - държава на законност и равноправие, добави тя. Държава, справедлива за всички български граждани, защото днес не е въпросът на чия страна си, а дали си на страната на правдата, заяви Йотова.
Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката и можем да вървим напред само ако сме заедно, каза президентът. "С общи усилия да мислим за Отечеството и за рода ни. Научи ни българското Възраждане на сила и на воля, на заедност. Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че всеки трябва да не вярва на ближния си. Да бъдем недоверчиви и отчуждени, че националните ни добродетели, които ни съхраниха като народ, като държава, са отживелица. На тези хора с висок глас ще кажа: много са здрави устоите на българския национален дух", каза още държавният глава и добави, че нищо не може да ги прекърши.
Българският народ има своята славна история. Предава славата и величието от поколение на поколение. Българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни. Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест, заяви Йотова.
Да се справим сами, да бъдем заедно, да използваме енергията, която имаме като народ, за да вървим напред - това е заветът на Васил Левски, както към тези, на които той разказваше големия блян за свободата, така и за нас, днешните съвременници, каза президентът.
Според президента ни е нужно да си вярваме малко повече. "Да имаме доверие. Да гледаме в една посока. Да сме увлечени в едно дело и тогава високите български върхове лесно ще ги достигнем, че даже и ще ги преваляме", каза още Илияна Йотова.
"Иван Вазов пише, че той е пратен от съдбата, за да създаде бъдещето. И той, дяконът, Апостолът на свободата, обърна времето, за да възкръсне България. За да се въздигне България над вековете като държава на свободата, на равноправието и на законността", посочи Йотова. "В това свято дело, в тази си битка, Левски не беше сам, отбеляза президентът. Хиляди съмишленици от всички краища на родните ни земи дойдоха при него. Искаха просто да го пипнат. Горди и независими българи. Нека днес и тях да поменем", каза още президентът.
Преди възпоменателната церемония българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва панихида за 153 години от кончината на Васил Левски в столичния храм „Св. София - Премъдрост Божия“.
